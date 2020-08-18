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تركيا وخيريز مرشحتان للانضمام إلى روزنامة الفورمولا واحد شهر نوفمبر المقبل

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تركيا وخيريز مرشحتان للانضمام إلى روزنامة الفورمولا واحد شهر نوفمبر المقبل
18-08-2020

قد تعود بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد إلى تركيا وخيريز شهر نوفمبر/تشرين الثاني، وسط العمل على إكمال تحديد الجولات الأخيرة ضمن روزنامة موسم 2020 الجاري.

مع الاتجاه إلى إلغاء جولة فيتنام، تسعى البطولة لإضافة المزيد من الجولات الأوروبية إلى الروزنامة قبل انتهاء الموسم الجاري في الشرق الأوسط شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتمّ تأكيد 13 سباقاً حتى الآن لهذا الموسم، حتى جائزة إيميليا رومانيا في إيمولا بداية شهر نوفمبر.

وكان يأمل مدراء البطولة بإضافة بعض الجولات الآسيوية في نوفمبر قبل السباقات الختامية في البحرين وأبوظبي، لكنّ تواصل جائحة "كورونا" زاد من صعوبة هذه المهمة.

وذلك يعني أن جائزة تركيا الكبرى قد تشهد عودة إلى الروزنامة للمرة الأولى منذ 2012، نهاية شهر نوفمبر.

وتشغّل مجموعة "إنترسيتي" حلبة "إسطنبول بارك"، والتي كانت في البداية جزءاً من المفاوضات بين الفورمولا واحد والحكومة التركية حيال عودة محتملة لموسم 2017 عندما استلمت ليبرتي ميديا مقاليد إدارة البطولة عن طريق شراء الحقوق التجارية.

وأكدت "إنترسيتي" في نهاية الشهر الماضي أنّها تخوض بالفعل محادثات مع الفورمولا واحد حيال إحياء جائزة تركيا الكبرى.

ومنذ ذلك الحين، يبدو أن المحادثات قد تقدمت، وسط تناقص حظوظ إقامة السباق في فيتنام، بالرغم من عدم الإعلان عن أية تفاصيل رسمية بعد.

ولا تستضيف الحلبة التركية أية سلاسل سباقات كبيرة، لكن  يبدو أن الحلبة ما زالت في حال جيدة ولا تحتاج إلا إلى بعض أعمال الصيانة الخفيفة للمدرجات في حال تمّ فتح الباب أمام استقبال المتفرجين.

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وكذلك الأمر، يبدو أن الفورمولا واحد تقيّم فكرة إعادة خيريز كذلك إلى الروزنامة.

إذ استضافت خيريز آخر سباق لها في الفئة الملكة موسم 1997، عندما أقيمت عليها منافسات الجولة الختامية، أما آخر مشاركة لها  في الفورمولا واحد فكانت في 2014 حين استضافت التجارب الشتوية.

وأقيمت على الحلبة جولة فورمولا 2 في 2017، كما استضافت مؤخراً السباقَين الافتتاحيين لموسم بطولة العالم في الدراجات النارية "موتو جي بي".

وفي حال تمّت بالفعل إضافة إسطنبول وخيريز إلى روزنامة 2020، فذلك يعني أن الموسم بات يضم 17 سباقاً، حالما يتمّ تأكيد مواعيد البحرين وأبوظبي.

وذلك يعني تحقيق هدف الفورمولا واحد بإقامة 15 - 18 سباقاً في 2020، بالرغم من تأثر الموسم وبشكل كبير بجائحة فيروس "كورونا" التي ضربت العالم بأسره.

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