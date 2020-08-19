تركيا تعود إلى الفورمولا واحد ضمن روزنامة مؤلفة من 17 سباقًا في 2020

كما كان متوقعًا منذ فترةٍ طويلة من الزمن، فإنّ موسم 2020 سينتهي بثلاثة سباقات في الشرق الأوسط: سباقَين في البحرين وجولة ختامية على حلبة مرسى ياس في أبوظبي.

وهذا يعني بأنّ الفورمولا واحد ستتألف من 17 سباقًا لهذا الموسم، إذ تأتي ضمن الخطة التي كانت تهدف ليبرتي ميديا إلى تنفيذها من خلال إعلان رئيس الفورمولا واحد تشايس كاري قبل أشهر قليلة بأنه ستتمّ إقامة 15 إلى 18 جائزةً كبرى.

تجدر الإشارة إلى أنّ القنوات التلفزية ستقوم بدفع حقوق البثّ إذا ما كانت البطولة مؤلفة من 15 سباقًا كحدٍ أدنى، وهذا ما سيوفر للبطولة وللفرق المشاركة المزيد من العوائد المالية مع نهاية الموسم.

وكانت البطولة قد أعلنت في وقتٍ سابق عن إضافة سباقات في موجيللو والبرتغال وإيمولا، حيث من المفترض أن تتمّ إقامة جائزة تركيا الكبرى في 15 نوفمبر/تشرين الثاني، قبل أسبوعين من السفر إلى البحرين ومن ثم أبوظبي.

تجدر الإشارة إلى أنّ تركيا انضمّت إلى البطولة في العام 2005 قبل أن تغادرها بعد العام 2011 حيث استضافت 7 جوائز كبرى متتالية.