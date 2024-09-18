ترقية لامبيازي مهندس سباق فيرستابن إلى دورٍ جديد ضمن إعادة هيكلة ريد بُل

ستتمّ ترقية جيانبييرو لامبيازي مهندس سباق ماكس فيرستابن إلى دورٍ مُوسّعٍ في ريد بُل كجزء من إعادة هيكلة طاقم العمليّات على المسار في الفريق، وفق ما يُمكن لموقعنا "موتورسبورت.كوم" الكشف عنه.

على خلفيّة أنباء مغادرة جوناثان ويتلي المدير الرياضي للفريق بنهاية الموسم من أجل استلام دور مدير فريق ساوبر، اختارت ريد بُل مراجعة هيكل إدارتها.

وعوضًا عن تعيين أحدٍ آخر كبديلٍ مباشرٍ لويتلي، اختارت ريد بُل اقتسام مهامه بين عددٍ من الأفراد لمساعدة الفريق على التعامل بشكلٍ أفضل مع متطلّبات الفورمولا 1 الحاليّة.

وفي حين أنّه لم يتمّ تقديم أيّ إعلانٍ رسمي، تمّ إعلام طاقم ريد بُل بالتغييرات خلال اجتماعٍ قصير في المصنع صباح الأربعاء.

وسيتمثّل التغيير الأبرز في ترقية لامبيازي مهندس سباق فيرستابن ليستلم دورًا جديدًا متمثّلًا في رئيس التسابق.

وفي حين أنّه سيُواصل لعب دور مهندس فيرستابن، وذلك بلعبه ذلك الدور منذ 2016، فإنّه سيكون مسؤولًا الآن عن جميع أنشطة التسابق الخاصة بريد بُل، وسيُشرف على موظّفين تحته.

وسيشمل ذلك ستيفن نويلز مهندس الاستراتيجيّة البارز السابق الذي سيستسلم دورًا جديدًا كرئيس القوانين الرياضيّة. وسيكون مسؤولًا عن ضمان امتثال الفريق لجميع قوانين الفورمولا 1 وسيكون نقطة التواصل مع "فيا".

ويأتي تغييرٌ آخر متمثّلٌ في استلام ريتشارد وولفيرسون مهندس هندسة السيارة لدورٍ جديد وهو رئيس عمليّات التسابق.

وإلى جانب تلك التغييرات، سيُصبح جيرارد أورايلي رئيس عمليّات الشحن في ريد بُل مسؤولًا بشكلٍ كاملٍ الآن على الأنظمة اللوجيستيّة للفريق، وهو ما سيُساعد على دفع الكفاءة في حقبة سقف النفقات.

وبحديثه عن الهيكل الجديد، قال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أنّه الحظيرة النمساويّة ترغب باستغلال هذه الفرصة من أجل وضع نفسها في موقعٍ جيّدٍ للمستقبل.