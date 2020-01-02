ترقية أندريا ستيلا في ظلّ تعديلات على طاقم فريق مكلارين للفورمولا واحد

على خلفيّة موسم 2019 المشجّع الذي انتهى بتحقيق الحظيرة البريطانيّة للمركز الرابع في بطولة الصانعين، يضغط أندرياس سيدل مدير الفريق بقوّة لتحسين جميع الجوانب كي يتمكّن الفريق من تحقيق خطوة في هذا الموسم.

وتمثّل جزء من جهود سيدل في ضمان وجود هيكليّة إداريّة مفهومة صُلب الفريق، على أن تكون الأدوار والمسؤوليّات واضحة.

وعلى إثر تحليل معمّق لأفضل وسيلة لتحسين الأمور، تمّ نقل ستيلا من دوره السابق كمدير للأداء إلى منصب المدير الرياضي، وهو دورٌ شغله سيدل بشكلٍ مؤقّت أثناء عمله على تحديد الشخصيّة الأنسب لهذا الموقع.

وسيكون ستيلا مسؤولًا عن هندسة السباق والوظائف العمليّة خلال عطلة نهاية أسبوع الجائزة الكبرى، لكنّه سيُحافظ على مهامه الهندسيّة مثل السابق.

وسيعمل الإيطالي عن قرب مع جايمس كي المدير التقنيّ للفريق من أجل ضمان وجود تطابقٍ جيّد بين الأداء على الحلبة والتطويرات التقنيّة.

من جانبه سيُواصل بول جايمس دوره كمدير إداري للفريق وسيعمل تحت إشراف ستيلا، بينما سيبقى بيرس تين مديرًا للإنتاج.

وجاء التغيير من أجل فرض استرسالٍ أوضح وأفضل لعمليّة صنع القرار سواءً في المصنع أو على الحلبة، حيث يرغب سيدل في وجود ثلاثة أقسام أساسيّة واضحة تعمل تحت إشرافه.

وبحديثه في نهاية الموسم قبل اتّخاذ قرار نقل ستيلا إلى دوره الجديد، قال سيدل لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "وضعت منذ بداية عملي هيكليّة رياضة محرّكات تقليديّة واضحة جدًا من خلال ثلاثة أقسام كبيرة".

وأضاف: "كانت الهندسة التقنيّة تحت إشراف جايمس كي، والإنتاج بقيادة بيرس تين – حيث كانت تلك ترقية داخليّة – ومن ثمّ جانب التسابق تحت قيادة أندريا ستيلا كمدير للأداء وبول جايمس كمدير إداري".

وأردف: "كان من المهمّ بالنسبة لي الحصول على هذه الشخصيّات منذ البداية، كوني أرغب بوجود مسؤوليات واضحة وكذلك تسلسل إداري واضح، إلى جانب منظّمة يكون من السهل فهمها بالنسبة للفريق بأكمله".

واختتم حديثه بالقول: "بمعرفة ما ستكون عليه القوانين الآن، فإنّنا في وسط عمليّة تحليل كلّ قسمٍ من هذه الأقسام وكيفيّة تشكيلها في المستقبل من أجل استخراج أقصى أداء كفريق".