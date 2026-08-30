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ترشيح مكلارين لتصبح المنافس الرئيسي لمرسيدس بحلول نهاية موسم 2026 في الفورمولا 1

يعتقد أوتمار زافناور أن مكلارين ستصبح أقرب منافسي مرسيدس بحلول نهاية موسم 2026 في الفورمولا 1 مع بدء تأثير ترقياتها الأخيرة

منشور:
لاندو نوريس، مكلارين

لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: بيريللي بيريللي

يعتقد أوتمار زافناور، المدير السابق لفريق ألبين في الفورمولا 1، أن مكلارين ستثبت نفسها كمنافس مرسيدس الرئيسي بحلول نهاية موسم 2026.

وخلال ظهوره في بودكاست "هاي بيرفورمانس ريسينغ" إلى جانب المذيع جيك همفري، قيّم زافناور التحول في ترتيب القوى التنافسي في مقدمة شبكة الانطلاق، بعد انتصارات لاندو نوريس المتتالية في جائزتي المجر وهولندا.

وأدخلت مكلارين ترقيات كبيرة في جوائز كبرى حديثة. ومع اكتمال دمج حزمة التطوير قبل جائزة إيطاليا الكبرى في مونزا، يتوقع المدير السابق للفريق أن تتجاوز مكلارين فيراري في بطولة الصانعين وأن تتحول إلى تهديد لمرسيدس.

وأوضح زافناور: "ستكون مونزا مهمة جدًا، لأن مكلارين جلبت ترقية نجحت في المجر. أعتقد أنهم واصلوا استخدام تلك الترقية، وفقًا لما قرأته في زاندفورت، والآن اكتملت الترقية. دعونا نرى كيف سيكون أداؤهم في مونزا."

وأضاف: "ما زلت أعتقد أنهم سيكونون أقرب منافسي مرسيدس في نهاية الموسم. قلت ذلك في البداية، لكن بدا حينها أن فيراري هي المنافس. وأعتقد أن الأداء النسبي يتأرجح صعودًا وهبوطًا بسبب عدم وصول جميع الترقيات في الوقت نفسه، ولأن الترقيات كبيرة".

وأردف: "في عام تتغير فيه القوانين، ستكتشف الكثير، أليس كذلك؟ لذلك يكون منحنى التعلم حادًا جدًا. وعندما تجلب ترقية مقارنة بمن لم يجلبها بعد، فإنك تحقق خطوة إلى الأمام. وأعتقد أننا رأينا الأمر نفسه مع ألبين أيضًا. بعد أن جلب فريق ريسينغ بولز ترقيته، أصبح أسرع بكثير من ألبين. وبدا أنهم سيتجاوزونهم. والآن أصبحوا متقاربين جدًا في الأداء."

وعند تطرقه إلى سبب توزيع مرسيدس، متصدرة بطولة الصانعين، لترقياتها على فترات متباعدة بدلًا من جلب مكونات جديدة بوتيرة أكبر، أشار زافناور إلى سقف التكلفة.

وقال: "سقف التكلفة. لديهم ترقيات يمكنهم جلبها الآن، لكن بمجرد أن تبدأ في تصنيع تلك الأجزاء، فإنها تكلفك المال، وسيتجاوزون السقف."

وأضاف: "لذلك، توقعي أنهم سيجلبون ترقية أخرى واحدة، في الفترة بين ماليزيا وسنغافورة. هذا لا يعني أن عملية التعلم تتوقف. التعلم مستمر في الخلفية. ما زلت تعمل على ديناميكا الموائع الحسابية. وما زلت تعمل في نفق الهواء. وما زلت تصنع أجزاء لنفق الهواء. كل ذلك مخطط له".

وأردف: "المسألة فقط هي متى تتوقف فعليًا عن جلب حزمة الترقية. وهنا تكمن التكلفة. عندما تصنع أجزاء فعلية للسيارة، فإنها تكلف المال: أجنحة جديدة، وأرضيات جديدة، وأجزاء هيكل جديدة. وأتوقع أن يجلبوا ترقية كبيرة واحدة أخرى بدلًا من الكثير من الترقيات الصغيرة، لأنهم لا يستطيعون تحمل تكلفتها. لقد وصلوا إلى سقف التكلفة".

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