وصف شارل لوكلير جائزة كندا الكبرى بأنها "أصعب عطلة نهاية أسبوع في مسيرته بالفورمولا 1 حتى الآن". فقد كان أبطأ من زميله لويس هاميلتون طوال عطلة نهاية الأسبوع، وأنهى السباق في المركز الرابع، وهي نتيجة بدت أفضل مما كان عليه أداؤه الفعلي بفضل العدد الكبير من حالات الانسحاب.

وأثارت عطلة نهاية الأسبوع الكثير من الانتقادات، لكن جايمس هينشكليف، الفائز السابق بسباقات إندي كار، دافع عن لوكلير خلال ظهوره في بودكاست "إف1 نيشن"، معتبرًا أن جائزة موناكو الكبرى هذا الأسبوع قد تكون بمثابة "العلاج المثالي" لسائق فيراري الذي جدد عقده مؤخرًا.

"السائقون في هذا المستوى مروا بعطلات نهاية أسبوع مماثلة منذ أيام الكارتينغ" قال هينشكليف.

وأضاف: "لو كان هذا هو السباق الخامس على التوالي الذي يتعرض فيه شارل للهزيمة بسهولة أمام هاميلتون، وكان يتذمر عبر الراديو ويلغي ارتباطاته الإعلامية، عندها ربما كان الأمر يستدعي القلق".

وتابع: "لكن عطلة نهاية أسبوع سيئة تحدث للجميع. لقد مر الجميع بأيام سيئة، ومر شارل نفسه بعطلات نهاية أسبوع صعبة من قبل".

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وأردف: "صحيح أن هذه الجولة أثرت عليه أكثر من المعتاد، وأن وصفه لها بأنها أسوأ عطلة نهاية أسبوع في مسيرته بالجائزة الكبرى قد يكون أمرًا مقلقًا إلى حد ما. ربما يعكس ذلك وضعه الحالي داخل الفريق بشكل عام. إنها فترة مثيرة للاهتمام بالنسبة إليه وبالنسبة للفريق، وكذلك بالنسبة إلى طبيعة العلاقة المستقبلية بين الطرفين".

لكن هينشكليف أشار إلى أن سباق موطنه في موناكو يأتي في التوقيت المناسب، قائلًا: "هذا هو العلاج المثالي".

وأكمل: "كنا نتحدث عن الأمر نفسه فيما يتعلق بجورج راسل عندما وصل إلى مونتريال. فميامي ليست من الحلبات المفضلة لديه، بينما تُعد مونتريال من أقوى حلباته. ذهب إلى هناك وحقق بول بوزيشن السباق القصير، وفاز بالسباق القصير، ثم حقق البول بوزيشن للسباق الرئيسي، وكان متصدرًا للسباق قبل أن تتعطل سيارته".

واسترسل: "لقد عاد إلى حلبة يملك عليها أرقامًا جيدة وقدم أداءً قويًا، وهذا ساعده على استعادة ثقته. الوضع مشابه جدًا بالنسبة إلى لوكلير. لقد سمعناه يقول إن مونتريال ليست من حلباته المفضلة. في المقابل، نعرف جميعًا أن موناكو حلبة تألق فيها طوال مسيرته. الأمر لا يتعلق بسباق جيد واحد فقط هناك، بل قدم العديد من العروض الاستثنائية في موناكو".

ورغم أن كثيرين يتوقعون أن يكون لويس هاميلتون قويًا على حلبة مونتي كارلو، فإن لوكلير قد يدخل عطلة نهاية الأسبوع بثقة متجددة أيضًا، خاصة بعد تمديد عقده وشعوره المتجدد بالانتماء إلى فيراري، إلى جانب الحافز الإضافي الذي يمنحه إياه السباق على أرضه.

وإذا نجح أي من سائقي فيراري في الفوز هذا الأسبوع، فسيكون ذلك أول سباق في موسم 2026 لا تخرج فيه سيارة مرسيدس منتصرة.