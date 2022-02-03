ترشيح فيرشتابن وماركيز بطلي فورمولا واحد وموتو جي بي لجوائز لوريوس

تمّ ترشيح فيرشتابن ضمن فئة رياضي العام إلى جانب أمثال طوم برادي أسطورة كرة القدم الأمريكيّة، والسباح كاليب دريسيل، وروبرت ليفاندوفسكي لاعب كرة القدم وبطل التنس المثير للجدل نوفاك دجوكوفيتش.

أمّا سائق ريد بُل فقد فاز ببطولة العالم للفورمولا واحد في 2021 بعد تغلّبه على لويس هاميلتون.

وأكمل فيرشتابن جفاف ألقاب ريد بُل الذي يعود إلى 2013، كما أصبح أوّل بطل فورمولا واحد هولندي.

وكان هاميلتون بطل العالم سبع مرّات قد فاز بثلاثة جوائز لوريوس، جاء آخرها في 2021 عند الاعتراف بنشاطاته الاجتماعيّة.

كما تمّ ترشيح مرسيدس بطلة الصانعين لجائزة فريق العام.

وممثّلًا لرياضة المحرّكات كذلك هذا العام، تمّ ترشيح ماركيز بطل "موتو جي بي" ستّ مرّات ضمن فئة "عودة العام".

وكان درّاج هوندا قد استُبعد طوال موسم 2020 بعد كسر يده اليمنى في الجولة الافتتاحيّة ضمن جائزة إسبانيا الكبرى.

وبعد أن خضع لثلاث عمليّات جراحيّة وغيابه عن أوّل جولتَين في 2021، عاد ماركيز للتسابق في جائزة البرتغال الكبرى العام الماضي.

وبالرغم من معاناته على صعيد طاقة يده في ظلّ تواصل كتفه الأيمن، قدّم ماركيز عودة مذهلة عبر فوزه بجائزة ألمانيا الكبرى مستفيدًا من طبيعة الحلبة التي تسير عكس عقارب الساعة.

وأحرز الإسباني انتصارَين إضافيين في الولايات المتّحدة الكبرى وجائزة إيميليا رومانيا الكبرى ليكون الفائز الوحيد لصالح هوندا في موسمٍ صعبٍ للصانع الياباني.

مارك ماركيز، ريبسول هوندا تصوير: صور موتورسبورت