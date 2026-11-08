فورمولا 1 جائزة ساو باولو الكبرى

ترتيب شبكة انطلاق سباق جائزة البرازيل الكبرى للفورمولا 1 2026

بعد فرض عقوبات متعددة، إليكم ترتيب الانطلاق لسباق يوم الأحد في إنترلاغوس.

تم التحرير: 08-11-2026

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غابريل بورتوليتو، أودي

الصورة من قبل: جيمس ساتون صور جيتي

في حصة تأهيلية اتسمت بالفوضى، وتوقفت لأكثر من ساعة بسبب الأمطار الغزيرة على الحلبة، تمكن لاندو نوريس، سائق فريق مكلارين، من انتزاع مركز الانطلاق الأول لسباق جائزة ساو باولو الكبرى. وقد سجل نوريس زمناً قدره دقيقة واحدة و27.470 ثانية مستخدماً إطارات مخصصة للأجواء الماطرة (انترميديت)، متفوقاً بفارق عُشرين من الثانية على جورج راسل.

ورغم تأهله في المركز الثاني، سيتراجع جورج راسل خمسة مراكز بسبب تغيير في محرك سيارته، مما يفقده مكانه في الصف الثاني. وستشهد شبكة الانطلاق تغييرات إضافية نتيجة لسلسلة من العقوبات؛ إذ سيتراجع شارل لوكلير (الذي تأهل رابعاً) عشرة مراكز، بينما سيتقدم ليام لاوسون (الذي تأهل خامساً) ليحتل مركز الانطلاق الثالث.

وقد قدم السائق النيوزيلندي، الذي يقود لصالح فريق "ريسينغ بولز" وسط تكهنات مستمرة حول مستقبله، أداءً لافتاً، متفوقاً على كل من نيكو هولكنبرغ (فريق أودي) وإسحاق حجار (فريق ريد بُل). وفي المقابل، واجه كل من لويس هاميلتون (المركز 11)، وماكس فيرستابن (المركز 16)، وسيرجيو "تشيكو" بيريز (المركز 20) صعوبات بالغة في ظل العاصفة، وسيضطرون للانطلاق من آخر الترتيب بعد تلقيهم عقوبات تتعلق بوحدات الطاقة في سياراتهم.

ترتيب شبكة الانطلاق لسباق جائزة البرازيل الكبرى 2026

1

Lando Norris

(McLaren)

2

Kimi Antonelli

(Mercedes)

3

Liam Lawson

(Racing Bulls)

4

Nico Hülkenberg

(Audi)

5

Isack Hadjar

(Red Bull)

6

Oliver Bearman

(Haas)

7

George Russell

(Mercedes)

8

Fernando Alonso

(Aston Martin)

9

Alexander Albon

(Williams)

10

Oscar Piastri

(McLaren)

11

Rafael Camara

(Haas)

12

Arvid Lindblad

(Racing Bulls)

13

Carlos Sainz

(Williams)

14

Charles Leclerc

(Ferrari)

15

Franco Colapinto

(Alpine)

16

Pierre Gasly

(Alpine)

17

Lance Stroll

(Aston Martin)

18

Valtteri Bottas

(Cadillac)

19

Gabriel Bortoleto

(Audi)

20

Lewis Hamilton

(Ferrari)

21

Max Verstappen

(Red Bull)

22

Sergio Pérez

(Cadillac)

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تصفيات جائزة البرازيل الكبرى

القسم الأول من التصفيات

جميع الإحصائيات

المركز السائق # الهيكل المحرّك عدد اللفات الزمن الفاصل الإطارات كم/س 1 ل. نوريس مكلارين 1 McLaren Mercedes 11

1:30.939

W 170.580 2 ج. راسل مرسيدس 63 Mercedes Mercedes 10

+0.267

1:31.206

0.267 W 170.080 3 م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ 3 Red Bull Red Bull 9

+0.299

1:31.238

0.032 W 170.021 4 ل. هاميلتون فيراري 44 Ferrari Ferrari 9

+0.727

1:31.666

0.428 W 169.227 5 ن. هلكنبرغ آودي 27 Audi Audi 11

+0.754

1:31.693

0.027 W 169.177 6 إ. حجار ريد بُل ريسينغ 6 Red Bull Red Bull 11

+1.120

1:32.059

0.366 W 168.504 7 ل. لاوسون ريسينغ بولز 30 RB Red Bull 11

+1.146

1:32.085

0.026 W 168.457 8 ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ 14 Aston Martin Honda 11

+1.153

1:32.092

0.007 W 168.444 9 ش. لوكلير فيراري 16 Ferrari Ferrari 11

+1.182

1:32.121

0.029 W 168.391 10 أ. أنتونيللي مرسيدس 12 Mercedes Mercedes 10

+1.290

1:32.229

0.108 W 168.194 11 أ. بياستري مكلارين 81 McLaren Mercedes 11

+1.312

1:32.251

0.022 W 168.154 12 آ. لينبلاد ريسينغ بولز 41 RB Red Bull 11

+1.367

1:32.306

0.055 W 168.054 13

R. Câmara فريق هاس اف1

51 Haas Ferrari 10

+1.870

1:32.809

0.503 W 167.143 14 ك. ساينز الإبن ويليامز 55 Williams Mercedes 11

+2.020

1:32.959

0.150 W 166.873 15 أ. بيرمان فريق هاس اف1 87 Haas Ferrari 10

+2.091

1:33.030

0.071 W 166.746 16 أ. ألبون ويليامز 23 Williams Mercedes 11

+2.211

1:33.150

0.120 W 166.531 17 ف. كولابينتو ألبين 43 Alpine Mercedes 12

+2.388

1:33.327

0.177 W 166.215 18 ب. غاسلي ألبين 10 Alpine Mercedes 12

+2.510

1:33.449

0.122 W 165.998 19 ل. سترول أستون مارتن رايسينغ 18 Aston Martin Honda 11

+2.714

1:33.653

0.204 W 165.636 20 ف. بوتاس كاديلاك-فيراري 77 Cadillac Ferrari 12

+2.835

1:33.774

0.121 W 165.423 21 س. بيريز كاديلاك-فيراري 11 Cadillac Ferrari 12

+3.570

1:34.509

0.735 W 164.136 22 غ. بورتوليتو آودي 5 Audi Audi 5

+10.625

1:41.564

7.055 W 152.735 شاهد كامل النتائج

القسم الثاني من التصفيات

جميع الإحصائيات

المركز السائق # الهيكل المحرّك عدد اللفات الزمن الفاصل الإطارات كم/س 1 ج. راسل مرسيدس 63 Mercedes Mercedes 19

1:26.745

I 178.827 2 ل. لاوسون ريسينغ بولز 30 RB Red Bull 20

+0.304

1:27.049

0.304 I 178.203 3 إ. حجار ريد بُل ريسينغ 6 Red Bull Red Bull 20

+0.473

1:27.218

0.169 I 177.857 4 ش. لوكلير فيراري 16 Ferrari Ferrari 18

+1.337

1:28.082

0.864 I 176.113 5 ن. هلكنبرغ آودي 27 Audi Audi 19

+1.616

1:28.361

0.279 I 175.557 6 أ. ألبون ويليامز 23 Williams Mercedes 20

+2.173

1:28.918

0.557 I 174.457 7 ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ 14 Aston Martin Honda 19

+2.327

1:29.072

0.154 I 174.155 8 أ. بيرمان فريق هاس اف1 87 Haas Ferrari 18

+2.385

1:29.130

0.058 I 174.042 9 ل. نوريس مكلارين 1 McLaren Mercedes 20

+2.462

1:29.207

0.077 I 173.892 10 أ. أنتونيللي مرسيدس 12 Mercedes Mercedes 19

+2.557

1:29.302

0.095 W 173.707 11 ل. هاميلتون فيراري 44 Ferrari Ferrari 13

+3.256

1:30.001

0.699 W 172.358 12 أ. بياستري مكلارين 81 McLaren Mercedes 20

+3.624

1:30.369

0.368 I 171.656 13

R. Câmara فريق هاس اف1

51 Haas Ferrari 18

+4.770

1:31.515

1.146 I 169.506 14 آ. لينبلاد ريسينغ بولز 41 RB Red Bull 16

+4.942

1:31.687

0.172 W 169.188 15 ك. ساينز الإبن ويليامز 55 Williams Mercedes 19

+5.040

1:31.785

0.098 W 169.008 16 م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ 3 Red Bull Red Bull 9

W شاهد كامل النتائج

القسم الثالث من التصفيات

جميع الإحصائيات

المركز السائق # الهيكل المحرّك عدد اللفات الزمن الفاصل الإطارات كم/س 1 ل. نوريس مكلارين 1 McLaren Mercedes 24

1:27.470

I 177.345 2 ج. راسل مرسيدس 63 Mercedes Mercedes 23

+0.204

1:27.674

0.204 I 176.932 3 أ. أنتونيللي مرسيدس 12 Mercedes Mercedes 23

+0.625

1:28.095

0.421 I 176.087 4 ش. لوكلير فيراري 16 Ferrari Ferrari 22

+0.819

1:28.289

0.194 I 175.700 5 ل. لاوسون ريسينغ بولز 30 RB Red Bull 24

+0.851

1:28.321

0.032 I 175.636 6 ن. هلكنبرغ آودي 27 Audi Audi 23

+1.198

1:28.668

0.347 I 174.949 7 إ. حجار ريد بُل ريسينغ 6 Red Bull Red Bull 24

+1.293

1:28.763

0.095 I 174.762 8 أ. بيرمان فريق هاس اف1 87 Haas Ferrari 22

+2.361

1:29.831

1.068 I 172.684 9 ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ 14 Aston Martin Honda 23

+2.841

1:30.311

0.480 I 171.766 10 أ. ألبون ويليامز 23 Williams Mercedes 24

+2.986

1:30.456

0.145 I 171.491 شاهد كامل النتائج

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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