ترتيب شبكة انطلاق سباق جائزة أستراليا الكبرى 2026
سجّل جورج راسل (مرسيدس) أسرع زمن في التجارب التأهيلية لسباق جائزة أستراليا الكبرى على حلبة ملبورن. جهزنا لكم قائمة ترتيب الانطلاق المؤقتة، بانتظار تأكيدها النهائي من قبل الاتحاد الدولي للسيارات!
سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
|
1
|
George Russell
|
2
|
Kimi Antonelli
|
3
|
Isack Hadjar
|
4
|
Charles Leclerc
|
5
|
Oscar Piastri
|
6
|
Lando Norris
|
7
|
Lewis Hamilton
|
8
|
Liam Lawson
|
9
|
Arvid Lindblad
|
10
|
Gabriel Bortoleto
|
11
|
Nico Hülkenberg
|
12
|
Oliver Bearman
|
13
|
Esteban Ocon
|
14
|
Pierre Gasly
|
15
|
Alexander Albon
|
16
|
Franco Colapinto
|
17
|
Fernando Alonso
|
18
|
Sergio Pérez
|
19
|
Valtteri Bottas
|
20
|
Max Verstappen
|
21
|
Carlos Sainz
|
22
|
Lance Stroll
شارك أو احفظ هذه القصّة
أحدث الأخبار
لماذا لم تُجرِ فيراري وقفات الصيانة في فترة سيارة الأمان الافتراضية في جائزة أستراليا الكبرى؟
مرسيدس: "لدينا معركة في أيدينا مع فيراري"
هاميلتون متفائل بشأن وتيرة فيراري: هناك الكثير من العمل للحاق بمرسيدس لكنه ليس مستحيلاً
بيرني كولينز: فيراري ستواجه تساؤلات بعد قرار الاستراتيجية في جائزة أستراليا الكبرى
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات