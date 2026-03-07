تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النتائج
فورمولا 1 جائزة أستراليا الكبرى

ترتيب شبكة انطلاق سباق جائزة أستراليا الكبرى 2026

سجّل جورج راسل (مرسيدس) أسرع زمن في التجارب التأهيلية لسباق جائزة أستراليا الكبرى على حلبة ملبورن. جهزنا لكم قائمة ترتيب الانطلاق المؤقتة، بانتظار تأكيدها النهائي من قبل الاتحاد الدولي للسيارات!

منشور:
جورج راسل، مرسيدس وإسحاق حجار، ريد بُل

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
جورج راسل، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
المعجبون

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
غونتر شتاينر

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
أوليفر بيرمان، فريق هاس F1

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
ألكسندرا لوكليرك، ريبيكا دونالدسون

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
ألكسندر ألبون، ويليامز، كارلوس ساينز، ويليامز

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
جاكي ستيوارت

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي F1

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
أوسكار بيستري، ماكلارين

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
ماكس فيرستابين، ريد بول رايسينغ

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
فلافيو برياتوري، ألبين، أياو كوماتسو، فريق هاس فورمولا 1

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
لانس سترول، أستون مارتن ريسينغ

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي F1

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
ماكس فيرستابين، ريد بول رايسينغ

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
معجبو جورج راسل، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
نيكو هولكنبرغ، فريق أودي F1

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
ماكس فيرستابن، فريق ريد بول رايسينغ

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
كارمن لاربالستير

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
إستيبان أوكون، فريق هاس فورمولا 1

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
نيكو هولكنبرغ، فريق أودي F1

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
فرناندو ألونسو، أستون مارتن ريسينغ

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
ماكس فيرستابين، ريد بول رايسينغ

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
أوسكار بيستري، ماكلارين

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي F1

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
جورج راسل، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
ماكس فيرستابن، فريق ريد بول رايسينغ

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
أوسكار بيستري، ماكلارين

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
فرناندو ألونسو، أستون مارتن ريسينغ

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
إيزاك هاجار، ريد بُل رايسينغ

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
جورج راسل، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
نيكو هولكنبرغ، فريق أودي F1

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
ماكس فيرستابين، ريد بول رايسينغ

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
ألكسندر ألبون، ويليامز

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
لاندو نوريس، ماكلارين

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
فالتيري بوتاس، كاديلاك ريسينغ

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
أوليفر بيرمان، فريق هاس F1

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
أندريا كيمي أنتونيلي، حادث مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس، بيير غاسلي، ألبين

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
سيارة أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس بعد حادثه

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي F1

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
كارلوس ساينز، ويليامز

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
إيزاك هاجار، ريد بُل رايسينغ

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
لاندو نوريس، ماكلارين

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
جورج راسل، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
ليام لوسون، رايسينغ بولز، سيرجيو بيريز، كاديلاك رايسينغ

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
إيزاك هاجار، ريد بُل رايسينغ

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
لويس هاميلتون، فيراري

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
أوسكار بيستري، ماكلارين

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
ماكس فيرستابن، حادث سيارة ريد بول رايسينغ

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
ماكس فيرستابن، حادث سيارة ريد بول رايسينغ

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
ماكس فيرستابن، حادث سيارة ريد بول رايسينغ

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
أوسكار بيستري، ماكلارين

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
جورج راسل، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
جورج راسل، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
إيزاك هاجار، ريد بُل رايسينغ

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
إيزاك هاجار، ريد بُل رايسينغ

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
جورج راسل، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
تشارلز لوكلير، فيراري، أوسكار بيستري، ماكلارين

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
إيزاك هاجار، ريد بُل رايسينغ

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
جورج راسل، مرسيدس، إيساك هاجار، ريد بول رايسينغ

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - السبت، بالصور
66

1

  George Russell
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

  Kimi Antonelli
(Mercedes)

3

  Isack Hadjar
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

  Charles Leclerc
(Ferrari)

5

  Oscar Piastri
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

  Lando Norris
(McLaren)

7

  Lewis Hamilton
(Ferrari)



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

  Liam Lawson
(Racing Bulls)

9

  Arvid Lindblad
(Racing Bulls)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

  Gabriel Bortoleto
(Audi)

11

  Nico Hülkenberg
(Audi)



 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

  Oliver Bearman
(Haas)

13

  Esteban Ocon
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

  Pierre Gasly
(Alpine)

15

  Alexander Albon
(Williams)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

  Franco Colapinto
(Alpine)

17

  Fernando Alonso
(Aston Martin)



 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

  Sergio Pérez
(Cadillac)

19

  Valtteri Bottas
(Cadillac)



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

  Max Verstappen
(Red Bull)

21

  Carlos Sainz
(Williams)



 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 


 

  Lance Stroll
(Aston Martin)

