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فورمولا 1 جائزة أذربيجان الكبرى

ترتيب شبكة الانطلاق لجائزة أذربيجان الكبرى 2026

حقق جورج راسل البول بوزيشن خلال تصفيات جائزة أذربيجان الكبرى 2026. وإليكم شبكة الانطلاق للسباق، بانتظار التأكيد الرسمي من فيا.

منشور:
جورج راسل، مرسيدس وسيرجيو بيريز، كاديلاك

جورج راسل، مرسيدس وسيرجيو بيريز، كاديلاك

الصورة من قبل: سام باجنال

*تراجعت سيارتا أستون مارتن بقيادة فرناندو ألونسو ولانس سترول إلى آخر شبكة الانطلاق بعد إجراء عدة تغييرات على مكونات وحدة الطاقة.

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*حصل كارلوس ساينز على عقوبة التراجع خمسة مراكز على شبكة الانطلاق بسبب مخالفة تتعلق بالعلم الأصفر.

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

 Charles Leclerc
(Ferrari)

 1

 

 

 George Russell
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

 Isack Hadjar
(Red Bull)

 3

 

 

 Oscar Piastri
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

 Lewis Hamilton
(Ferrari)

 5

 

 

 Lando Norris
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

 Max Verstappen
(Red Bull)

 7

 

 

 Pierre Gasly
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 Oliver Bearman
(Haas)

 9

 

 Franco Colapinto
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

 

 

 Alexander Albon
(Williams)

 11

 

 Liam Lawson
(Racing Bulls)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

 

 Carlos Sainz
(Williams)

 

 13

 

 Esteban Ocon
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

 Kimi Antonelli
(Mercedes)

 15

 

 

 Arvid Lindblad
(Racing Bulls)



 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

 Nico Hülkenberg
(Audi)

 17

 

 

 Gabriel Bortoleto
(Audi)



 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

 Valtteri Bottas
(Cadillac)

 19

 

 

 Sergio Pérez
(Cadillac)



 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 


 

 Lance Stroll (P)
(Aston Martin)

 21

 

 

Fernando Alonso (P)
(Aston Martin)



 

 

 

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