ترتيب شبكة الانطلاق لجائزة أذربيجان الكبرى 2026

*تراجعت سيارتا أستون مارتن بقيادة فرناندو ألونسو ولانس سترول إلى آخر شبكة الانطلاق بعد إجراء عدة تغييرات على مكونات وحدة الطاقة.

*حصل كارلوس ساينز على عقوبة التراجع خمسة مراكز على شبكة الانطلاق بسبب مخالفة تتعلق بالعلم الأصفر.