ترتيب شبكة الانطلاق لجائزة أذربيجان الكبرى 2026
حقق جورج راسل البول بوزيشن خلال تصفيات جائزة أذربيجان الكبرى 2026. وإليكم شبكة الانطلاق للسباق، بانتظار التأكيد الرسمي من فيا.
جورج راسل، مرسيدس وسيرجيو بيريز، كاديلاك
الصورة من قبل: سام باجنال
*تراجعت سيارتا أستون مارتن بقيادة فرناندو ألونسو ولانس سترول إلى آخر شبكة الانطلاق بعد إجراء عدة تغييرات على مكونات وحدة الطاقة.
*حصل كارلوس ساينز على عقوبة التراجع خمسة مراكز على شبكة الانطلاق بسبب مخالفة تتعلق بالعلم الأصفر.
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Isack Hadjar
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6
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Lewis Hamilton
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Lando Norris
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8
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Max Verstappen
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10
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Oliver Bearman
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Franco Colapinto
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12
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Alexander Albon
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14
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Esteban Ocon
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16
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Kimi Antonelli
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Arvid Lindblad
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18
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Nico Hülkenberg
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Gabriel Bortoleto
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20
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Valtteri Bottas
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Sergio Pérez
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22
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Lance Stroll (P)
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Fernando Alonso (P)
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