ترتيب بطولتَي السائقين والصانعين للفورمولا واحد بعد سباق باكو

امتلك السائق الهولندي فيرشتابن فرصةً ذهبية لتوسيع الفارق أكثر مع منافسه على اللّقب هاميلتون في أذربيجان إذ تواجد في الصدارة قبل تعرّضه لمشكلة في إطار سيارته وانسحابه من السباق قبل 5 لفات

وتحوّلت الأفضلية سريعًا إلى هاميلتون الذي كاد أن خطف صدارة البطولة من الهولندي، بيد أنه أخطأ في الكبح على المنعطف الأوّل ليتراجع من المركز الثاني إلى 15 من دون تسجيل أيّ نقطة. وبالتالي، لا يزال فيرشتابن يتصدّر ترتيب السائقين برصيد 105 نقاط وبفارق 4 نقاط عن هاميلتون.

ولكن بيريز تقدّم إلى المركز الثالث في بطولة السائقين برصيد 69 نقطة بعد فوزه بسباق باكو، بفارق 3 نقاط عن لاندو نوريس، بينما يحتلّ شارل لوكلير المركز الخامس، أمّا فاليتيري بوتاس فيمتلك 47 نقطة حتى الآن.

أمّا على صعيد ترتيب بطولة الصانعين، فقد وسّع فريق ريد بُل من صدارته إلى 174 نقطة وبفارق 26 نقطة عن مرسيدس. فيراري تتواجد في المركز الثالث ضمن معركة متقاربة للغاية مع مكلارين.