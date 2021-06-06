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فورمولا 1 / جائزة أذربيجان الكبرى أخبار

ترتيب بطولتَي السائقين والصانعين للفورمولا واحد بعد سباق باكو

من قبل:
, رئيس التحرير

لم يطرأ أيّ تغيير على صعيد نقاط ماكس فيرشتابن ولويس هاميلتون بعد إخفاقهما في تسجيل النقاط في سباق باكو، الجولة السادسة من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد، ولكن الرابح الأكبر كان سيرجيو بيريز بتقدمه للمركز الثالث.

ترتيب بطولتَي السائقين والصانعين للفورمولا واحد بعد سباق باكو

امتلك السائق الهولندي فيرشتابن فرصةً ذهبية لتوسيع الفارق أكثر مع منافسه على اللّقب هاميلتون في أذربيجان إذ تواجد في الصدارة قبل تعرّضه لمشكلة في إطار سيارته وانسحابه من السباق قبل 5 لفات

وتحوّلت الأفضلية سريعًا إلى هاميلتون الذي كاد أن خطف صدارة البطولة من الهولندي، بيد أنه أخطأ في الكبح على المنعطف الأوّل ليتراجع من المركز الثاني إلى 15 من دون تسجيل أيّ نقطة. وبالتالي، لا يزال فيرشتابن يتصدّر ترتيب السائقين برصيد 105 نقاط وبفارق 4 نقاط عن هاميلتون.

ولكن بيريز تقدّم إلى المركز الثالث في بطولة السائقين برصيد 69 نقطة بعد فوزه بسباق باكو، بفارق 3 نقاط عن لاندو نوريس، بينما يحتلّ شارل لوكلير المركز الخامس، أمّا فاليتيري بوتاس فيمتلك 47 نقطة حتى الآن.

المركز السائق النقاط Bahrain Italy Portugal Spain Monaco Azerbaijan France Austria Austria United Kingdom Hungary Belgium Netherlands Italy Russian Federation Singapore Japan United States Mexico Brazil Australia Saudi Arabia United Arab Emirates
1 Netherlands ماكس فيرشتابن 105 18/2 25/1 18/2 19/2 25/1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 United Kingdom لويس هاميلتون 101 25/1 19/2 25/1 25/1 7/7 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 Mexico سيرجيو بيريز 69 10/5 - 12/4 10/5 12/4 25/1 - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 United Kingdom لاندو نوريس 66 12/4 15/3 10/5 4/8 15/3 10/5 - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 Monaco شارل لوكلير 52 8/6 12/4 8/6 12/4 - 12/4 - - - - - - - - - - - - - - - - -
6 Finland فالتيري بوتاس 47 16/3 - 16/3 15/3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7 Spain كارلوس ساينز الإبن 42 4/8 10/5 - 6/7 18/2 4/8 - - - - - - - - - - - - - - - - -
8 France بيير غاسلي 31 - 6/7 1/10 1/10 8/6 15/3 - - - - - - - - - - - - - - - - -
9 Germany سيباستيان فيتيل 28 - - - - 10/5 18/2 - - - - - - - - - - - - - - - - -
10 Australia دانيال ريكاردو 26 6/7 8/6 2/9 8/6 - 2/9 - - - - - - - - - - - - - - - - -
11 Spain فرناندو ألونسو 13 - 1/10 4/8 - - 8/6 - - - - - - - - - - - - - - - - -
12 France إستيبان أوكون 12 - 2/9 6/7 2/9 2/9 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13 Canada لانس سترول 9 1/10 4/8 - - 4/8 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14 Japan يوكي تسونودا 8 2/9 - - - - 6/7 - - - - - - - - - - - - - - - - -
15 Finland كيمي رايكونن 1 - - - - - 1/10 - - - - - - - - - - - - - - - - -
16 Italy أنطونيو جيوفينازي 1 - - - - 1/10 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
17 Germany ميك شوماخر   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
18 United Kingdom جورج راسل   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
19 Russian Federation نيكيتا مازيبين   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 Canada نيكولاس لاتيفي   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

أمّا على صعيد ترتيب بطولة الصانعين، فقد وسّع فريق ريد بُل من صدارته إلى 174 نقطة وبفارق 26 نقطة عن مرسيدس. فيراري تتواجد في المركز الثالث ضمن معركة متقاربة للغاية مع مكلارين.

المركز قائمة الفرق النقاط Bahrain Italy Portugal Spain Monaco Azerbaijan France Austria Austria United Kingdom Hungary Belgium Netherlands Italy Russian Federation Singapore Japan United States Mexico Brazil Australia Saudi Arabia United Arab Emirates
1 Austria ريد بُل ريسينغ 174 28 25 30 29 37 25 - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 Germany مرسيدس 148 41 19 41 40 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 Italy فيراري 94 12 22 8 18 18 16 - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 United Kingdom مكلارين 92 18 23 12 12 15 12 - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 Italy ألفا تاوري 39 2 6 1 1 8 21 - - - - - - - - - - - - - - - - -
6 United Kingdom أستون مارتن رايسينغ 37 1 4 - - 14 18 - - - - - - - - - - - - - - - - -
7 France ألبين 25 - 3 10 2 2 8 - - - - - - - - - - - - - - - - -
8 Italy ألفا روميو 2 - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -
9 United States فريق هاس اف1   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10 United Kingdom ويليامز   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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الكاتب خضر الراوي

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