ترتيب بطولتَي السائقين والصانعين للفورمولا واحد بعد سباق باكو
لم يطرأ أيّ تغيير على صعيد نقاط ماكس فيرشتابن ولويس هاميلتون بعد إخفاقهما في تسجيل النقاط في سباق باكو، الجولة السادسة من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد، ولكن الرابح الأكبر كان سيرجيو بيريز بتقدمه للمركز الثالث.
امتلك السائق الهولندي فيرشتابن فرصةً ذهبية لتوسيع الفارق أكثر مع منافسه على اللّقب هاميلتون في أذربيجان إذ تواجد في الصدارة قبل تعرّضه لمشكلة في إطار سيارته وانسحابه من السباق قبل 5 لفات
وتحوّلت الأفضلية سريعًا إلى هاميلتون الذي كاد أن خطف صدارة البطولة من الهولندي، بيد أنه أخطأ في الكبح على المنعطف الأوّل ليتراجع من المركز الثاني إلى 15 من دون تسجيل أيّ نقطة. وبالتالي، لا يزال فيرشتابن يتصدّر ترتيب السائقين برصيد 105 نقاط وبفارق 4 نقاط عن هاميلتون.
ولكن بيريز تقدّم إلى المركز الثالث في بطولة السائقين برصيد 69 نقطة بعد فوزه بسباق باكو، بفارق 3 نقاط عن لاندو نوريس، بينما يحتلّ شارل لوكلير المركز الخامس، أمّا فاليتيري بوتاس فيمتلك 47 نقطة حتى الآن.
|المركز
|السائق
|النقاط
|1
|ماكس فيرشتابن
|105
|18/2
|25/1
|18/2
|19/2
|25/1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|لويس هاميلتون
|101
|25/1
|19/2
|25/1
|25/1
|7/7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|سيرجيو بيريز
|69
|10/5
|-
|12/4
|10/5
|12/4
|25/1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|لاندو نوريس
|66
|12/4
|15/3
|10/5
|4/8
|15/3
|10/5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|شارل لوكلير
|52
|8/6
|12/4
|8/6
|12/4
|-
|12/4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|فالتيري بوتاس
|47
|16/3
|-
|16/3
|15/3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|كارلوس ساينز الإبن
|42
|4/8
|10/5
|-
|6/7
|18/2
|4/8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|بيير غاسلي
|31
|-
|6/7
|1/10
|1/10
|8/6
|15/3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|سيباستيان فيتيل
|28
|-
|-
|-
|-
|10/5
|18/2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|دانيال ريكاردو
|26
|6/7
|8/6
|2/9
|8/6
|-
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|فرناندو ألونسو
|13
|-
|1/10
|4/8
|-
|-
|8/6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|12
|إستيبان أوكون
|12
|-
|2/9
|6/7
|2/9
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|13
|لانس سترول
|9
|1/10
|4/8
|-
|-
|4/8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|14
|يوكي تسونودا
|8
|2/9
|-
|-
|-
|-
|6/7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|15
|كيمي رايكونن
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|16
|أنطونيو جيوفينازي
|1
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|17
|ميك شوماخر
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|جورج راسل
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|19
|نيكيتا مازيبين
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|نيكولاس لاتيفي
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
أمّا على صعيد ترتيب بطولة الصانعين، فقد وسّع فريق ريد بُل من صدارته إلى 174 نقطة وبفارق 26 نقطة عن مرسيدس. فيراري تتواجد في المركز الثالث ضمن معركة متقاربة للغاية مع مكلارين.
|المركز
|قائمة الفرق
|النقاط
|1
|ريد بُل ريسينغ
|174
|28
|25
|30
|29
|37
|25
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|مرسيدس
|148
|41
|19
|41
|40
|7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|فيراري
|94
|12
|22
|8
|18
|18
|16
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|مكلارين
|92
|18
|23
|12
|12
|15
|12
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|ألفا تاوري
|39
|2
|6
|1
|1
|8
|21
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|أستون مارتن رايسينغ
|37
|1
|4
|-
|-
|14
|18
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|ألبين
|25
|-
|3
|10
|2
|2
|8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|ألفا روميو
|2
|-
|-
|-
|-
|1
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|فريق هاس اف1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|ويليامز
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
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حول هذه المقالة
|السلاسل
|فورمولا 1
|الحدث
|جائزة أذربيجان الكبرى
|الكاتب
|خضر الراوي