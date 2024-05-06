ترتيب بطولة العالم للفورمولا 1 بعد جائزة ميامي الكبرى 2024

بعد ضياع فرصه السابقة لتحقيق انتصاره الأوّل في الفئة الملكة، جاءت اللحظة المنتظرة أخيرًا ليصعد فيها نوريس على العتبة العليا لمنصّة التتويج بعد وتيرة مدهشة من البريطاني على إطارات "هارد" لم يكن فيرستابن قادرًا على مجاراتها في القسم الأخير من عمر سباق ميامي.

لكنّ ذلك لم يمنع فيرستابن من توسيع صدارته مجدّدًا في ترتيب البطولة، والابتعاد أكثر عن أقرب ملاحقيه زميله سيرجيو بيريز الذي عانى من عطلة نهاية أسبوع مخيّبة نسبيًا.

ترتيب بطولة السائقين:

ترتيب بطولة الصانعين: