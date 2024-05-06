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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة ميامي الكبرى
إحصائيات

ترتيب بطولة العالم للفورمولا 1 بعد جائزة ميامي الكبرى 2024

في حين كان ماكس فيرستابن يُمني النفس بتحقيق العلامة الكاملة في عطلة نهاية أسبوع جائزة ميامي الكبرى بعد أن أحرز قطبي الانطلاق في حصتي التصفيات وأحرز الفوز بالسباق القصير، جاءت وتيرة لاندو نوريس القويّة وموعد سيارة الأمان ليمنحا سائق مكلارين فوزه الأوّل في الفورمولا 1.

مروان الوافي
مروان الوافي
تم التحديث:
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ وأندريا ستيلا، مدير فريق مكلارين ولاندو نوريس، مكلارين وشارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

بعد ضياع فرصه السابقة لتحقيق انتصاره الأوّل في الفئة الملكة، جاءت اللحظة المنتظرة أخيرًا ليصعد فيها نوريس على العتبة العليا لمنصّة التتويج بعد وتيرة مدهشة من البريطاني على إطارات "هارد" لم يكن فيرستابن قادرًا على مجاراتها في القسم الأخير من عمر سباق ميامي.

لكنّ ذلك لم يمنع فيرستابن من توسيع صدارته مجدّدًا في ترتيب البطولة، والابتعاد أكثر عن أقرب ملاحقيه زميله سيرجيو بيريز الذي عانى من عطلة نهاية أسبوع مخيّبة نسبيًا.

ترتيب بطولة السائقين:

المركز السائق النقاط Bahrain Saudi Arabia Australia Japan China United States
1 Netherlands م. فيرستابن 136 26/1 25/1 - 26/1 33 26
2 Mexico س. بيريز 103 18/2 18/2 10/5 18/2 21 18
3 Monaco ش. لوكلير 98 12/4 16/3 19/2 12/4 17 22
4 United Kingdom ل. نوريس 83 8/6 4/8 15/3 10/5 21 25
5 Spain ك. ساينز الإبن 83 15/3 - 25/1 15/3 14 14
6 Australia أ. بياستري 41 4/8 12/4 12/4 4/8 6 3
7 United Kingdom ج. راسل 37 10/5 8/6 - 6/7 9 4
8 Spain ف. ألونسو 33 2/9 10/5 4/8 8/6 7 2
9 United Kingdom ل. هاميلتون 27 6/7 2/9 - 2/9 9 8
10 Japan ي. تسونودا 14 - - 6/7 1/10 - 7
11 Canada ل. سترول 9 1/10 - 8/6 - - -
12 United Kingdom أ. بيرمان 6 - 6/7 - - - -
13 Germany ن. هلكنبرغ 6 - 1/10 2/9 - 1 2
14 Australia د. ريكاردو 5 - - - - - 5
15 France إ. أوكون 1 - - - - - 1
16 Denmark ك. ماغنوسن 1 - - 1/10 - - -
17 Thailand أ. ألبون   - - - - - -
18 China غ. جو   - - - - - -
19 France ب. غاسلي   - - - - - -
20 Finland ف. بوتاس   - - - - - -
21 United States ل. سارجانت   - - - - - -

ترتيب بطولة الصانعين:

المركز قائمة الفرق النقاط Bahrain Saudi Arabia Australia Japan China United States
1 Austria ريد بُل ريسينغ 239 44 43 10 44 54 44
2 Italy فيراري 187 27 22 44 27 31 36
3 United Kingdom مكلارين 124 12 16 27 14 27 28
4 Germany مرسيدس 64 16 10 - 8 18 12
5 United Kingdom أستون مارتن رايسينغ 42 3 10 12 8 7 2
6 Italy آربي 19 - - 6 1 - 12
7 United States فريق هاس اف1 7 - 1 3 - 1 2
8 France ألبين 1 - - - - - 1
9 United Kingdom ويليامز   - - - - - -
10 Switzerland ساوبر   - - - - - -

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