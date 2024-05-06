ترتيب بطولة العالم للفورمولا 1 بعد جائزة ميامي الكبرى 2024
في حين كان ماكس فيرستابن يُمني النفس بتحقيق العلامة الكاملة في عطلة نهاية أسبوع جائزة ميامي الكبرى بعد أن أحرز قطبي الانطلاق في حصتي التصفيات وأحرز الفوز بالسباق القصير، جاءت وتيرة لاندو نوريس القويّة وموعد سيارة الأمان ليمنحا سائق مكلارين فوزه الأوّل في الفورمولا 1.
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
بعد ضياع فرصه السابقة لتحقيق انتصاره الأوّل في الفئة الملكة، جاءت اللحظة المنتظرة أخيرًا ليصعد فيها نوريس على العتبة العليا لمنصّة التتويج بعد وتيرة مدهشة من البريطاني على إطارات "هارد" لم يكن فيرستابن قادرًا على مجاراتها في القسم الأخير من عمر سباق ميامي.
لكنّ ذلك لم يمنع فيرستابن من توسيع صدارته مجدّدًا في ترتيب البطولة، والابتعاد أكثر عن أقرب ملاحقيه زميله سيرجيو بيريز الذي عانى من عطلة نهاية أسبوع مخيّبة نسبيًا.
ترتيب بطولة السائقين:
|المركز
|السائق
|النقاط
|1
|م. فيرستابن
|136
|26/1
|25/1
|-
|26/1
|33
|26
|2
|س. بيريز
|103
|18/2
|18/2
|10/5
|18/2
|21
|18
|3
|ش. لوكلير
|98
|12/4
|16/3
|19/2
|12/4
|17
|22
|4
|ل. نوريس
|83
|8/6
|4/8
|15/3
|10/5
|21
|25
|5
|ك. ساينز الإبن
|83
|15/3
|-
|25/1
|15/3
|14
|14
|6
|أ. بياستري
|41
|4/8
|12/4
|12/4
|4/8
|6
|3
|7
|ج. راسل
|37
|10/5
|8/6
|-
|6/7
|9
|4
|8
|ف. ألونسو
|33
|2/9
|10/5
|4/8
|8/6
|7
|2
|9
|ل. هاميلتون
|27
|6/7
|2/9
|-
|2/9
|9
|8
|10
|ي. تسونودا
|14
|-
|-
|6/7
|1/10
|-
|7
|11
|ل. سترول
|9
|1/10
|-
|8/6
|-
|-
|-
|12
|أ. بيرمان
|6
|-
|6/7
|-
|-
|-
|-
|13
|ن. هلكنبرغ
|6
|-
|1/10
|2/9
|-
|1
|2
|14
|د. ريكاردو
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|15
|إ. أوكون
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|16
|ك. ماغنوسن
|1
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|17
|أ. ألبون
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|غ. جو
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|19
|ب. غاسلي
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|ف. بوتاس
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|ل. سارجانت
|-
|-
|-
|-
|-
|-
ترتيب بطولة الصانعين:
|المركز
|قائمة الفرق
|النقاط
|1
|ريد بُل ريسينغ
|239
|44
|43
|10
|44
|54
|44
|2
|فيراري
|187
|27
|22
|44
|27
|31
|36
|3
|مكلارين
|124
|12
|16
|27
|14
|27
|28
|4
|مرسيدس
|64
|16
|10
|-
|8
|18
|12
|5
|أستون مارتن رايسينغ
|42
|3
|10
|12
|8
|7
|2
|6
|آربي
|19
|-
|-
|6
|1
|-
|12
|7
|فريق هاس اف1
|7
|-
|1
|3
|-
|1
|2
|8
|ألبين
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|9
|ويليامز
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|ساوبر
|-
|-
|-
|-
|-
|-
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