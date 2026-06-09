ترتيب بطولة العالم للفورمولا 1 بعد جائزة موناكو الكبرى 2026

واصل أنتونيللي سلسلة انتصاراته المتتالية التي بلغت الآن محطّتها الخامسة من بوابة جائزة موناكو الكبرى للفورمولا 1.

وتزامن ذلك مع تعثّر زميله وغريمه جورج راسل مرّة أخرى هذه المرّة بعد سلسلة من الأخطاء والعقوبات الغريبة ليخرج خالي الوفاض.

نتيجة لذلك تراجع راسل إلى المركز الثالث على بُعد 68 نقطة في ترتيب البطولة خلف لويس هاميلتون الذي حقّق منصّة تتويجٍ أخرى مع فيراري في تغيّرٍ واضحٍ عن معاناته في العام الماضي.

وكانت غلّة نقاط فيراري لتكون أكبر في سباق موناكو لولا الحادث الذي تعرّض له شارل لوكلير بعد عطل مكابحه، لتستمرّ مرسيدس في الابتعاد منفردة في صدارة بطولة الصانعين.

ترتيب بطولة السائقين

ترتيب بطولة الصانعين