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ترتيب بطولة العالم للفورمولا 1 بعد جائزة موناكو الكبرى 2026

تستمرّ الأحداث غير المتوقّعة مع تقدّم موسم 2026 من بطولة العالم للفورمولا 1 في ظلّ تواصل هيمنة الإيطالي الطائر كيمي أنتونيللي.

منشور:
أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس ولويس هاميلتون، فيراري وإسحاق حجار، ريد بُل ريسينغ وتوتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس ولويس هاميلتون، فيراري وإسحاق حجار، ريد بُل ريسينغ وتوتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس

الصورة من قبل: سام بلوكسهام

واصل أنتونيللي سلسلة انتصاراته المتتالية التي بلغت الآن محطّتها الخامسة من بوابة جائزة موناكو الكبرى للفورمولا 1.

وتزامن ذلك مع تعثّر زميله وغريمه جورج راسل مرّة أخرى هذه المرّة بعد سلسلة من الأخطاء والعقوبات الغريبة ليخرج خالي الوفاض.

نتيجة لذلك تراجع راسل إلى المركز الثالث على بُعد 68 نقطة في ترتيب البطولة خلف لويس هاميلتون الذي حقّق منصّة تتويجٍ أخرى مع فيراري في تغيّرٍ واضحٍ عن معاناته في العام الماضي.

وكانت غلّة نقاط فيراري لتكون أكبر في سباق موناكو لولا الحادث الذي تعرّض له شارل لوكلير بعد عطل مكابحه، لتستمرّ مرسيدس في الابتعاد منفردة في صدارة بطولة الصانعين.

ترتيب بطولة السائقين

المركز السائق النقاط Australia China Japan United States Canada Monaco
1 Italy أ. أنتونيللي مرسيدس 156 18/2 29 25/1 28 31 25/1
2 United Kingdom ل. هاميلتون فيراري 90 12/4 21 8/6 10 21 18/2
3 United Kingdom ج. راسل مرسيدس 88 25/1 26 12/4 17 8 -
4 Monaco ش. لوكلير فيراري 75 15/3 19 15/3 10 16 -
5 Australia أ. بياستري مكلارين 60 - 3 18/2 22 5 12/4
6 United Kingdom ل. نوريس مكلارين 58 10/5 5 10/5 26 7 -
7 Netherlands م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ 43 8/6 - 4/8 14 17 -
8 France إ. حجار ريد بُل ريسينغ 29 - 4 - - 10 15/3
9 New Zealand ل. لاوسون ريسينغ بولز 26 - 8 2/9 - 6 10/5
10 France ب. غاسلي ألبين 26 1/10 8 6/7 1 4 6/7
11 United Kingdom أ. بيرمان فريق هاس اف1 18 6/7 11 - - 1 -
12 Argentina ف. كولابينتو ألبين 15 - 1 - 6 8 -
13 United Kingdom آ. لينبلاد ريسينغ بولز 13 4/8 - - - 1 8/6
14 Spain ك. ساينز الإبن ويليامز 6 - 2 - 2 2 -
15 Thailand أ. ألبون ويليامز 5 - - - 1 - 4/8
16 France إ. أوكون فريق هاس اف1 3 - - 1/10 - - 2/9
17 Brazil غ. بورتوليتو آودي 2 2/9 - - - - -
18 Spain ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ 1 - - - - - 1/10
19 Germany ن. هلكنبرغ آودي   - - - - - -
20 Finland ف. بوتاس كاديلاك-فيراري   - - - - - -
21 Mexico س. بيريز كاديلاك-فيراري   - - - - - -
22 Canada ل. سترول أستون مارتن رايسينغ   - - - - - -

ترتيب بطولة الصانعين

المركز قائمة الفرق النقاط Australia China Japan United States Canada Monaco
1 Germany مرسيدس 244 43 55 37 45 39 25
2 Italy فيراري 165 27 40 23 20 37 18
3 United Kingdom مكلارين 118 10 8 28 48 12 12
4 Austria ريد بُل ريسينغ 72 8 4 4 14 27 15
5 France ألبين 41 1 9 6 7 12 6
6 Italy ريسينغ بولز 39 4 8 2 - 7 18
7 United States فريق هاس اف1 21 6 11 1 - 1 2
8 United Kingdom ويليامز 11 - 2 - 3 2 4
9 Germany آودي 2 2 - - - - -
10 United Kingdom أستون مارتن رايسينغ 1 - - - - - 1
11 United States كاديلاك-فيراري   - - - - - -

 

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