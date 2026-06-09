ترتيب بطولة العالم للفورمولا 1 بعد جائزة موناكو الكبرى 2026
تستمرّ الأحداث غير المتوقّعة مع تقدّم موسم 2026 من بطولة العالم للفورمولا 1 في ظلّ تواصل هيمنة الإيطالي الطائر كيمي أنتونيللي.
أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس ولويس هاميلتون، فيراري وإسحاق حجار، ريد بُل ريسينغ وتوتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس
الصورة من قبل: سام بلوكسهام
واصل أنتونيللي سلسلة انتصاراته المتتالية التي بلغت الآن محطّتها الخامسة من بوابة جائزة موناكو الكبرى للفورمولا 1.
وتزامن ذلك مع تعثّر زميله وغريمه جورج راسل مرّة أخرى هذه المرّة بعد سلسلة من الأخطاء والعقوبات الغريبة ليخرج خالي الوفاض.
نتيجة لذلك تراجع راسل إلى المركز الثالث على بُعد 68 نقطة في ترتيب البطولة خلف لويس هاميلتون الذي حقّق منصّة تتويجٍ أخرى مع فيراري في تغيّرٍ واضحٍ عن معاناته في العام الماضي.
وكانت غلّة نقاط فيراري لتكون أكبر في سباق موناكو لولا الحادث الذي تعرّض له شارل لوكلير بعد عطل مكابحه، لتستمرّ مرسيدس في الابتعاد منفردة في صدارة بطولة الصانعين.
ترتيب بطولة السائقين
|المركز
|السائق
|النقاط
|1
|أ. أنتونيللي مرسيدس
|156
|18/2
|29
|25/1
|28
|31
|25/1
|2
|ل. هاميلتون فيراري
|90
|12/4
|21
|8/6
|10
|21
|18/2
|3
|ج. راسل مرسيدس
|88
|25/1
|26
|12/4
|17
|8
|-
|4
|ش. لوكلير فيراري
|75
|15/3
|19
|15/3
|10
|16
|-
|5
|أ. بياستري مكلارين
|60
|-
|3
|18/2
|22
|5
|12/4
|6
|ل. نوريس مكلارين
|58
|10/5
|5
|10/5
|26
|7
|-
|7
|م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ
|43
|8/6
|-
|4/8
|14
|17
|-
|8
|إ. حجار ريد بُل ريسينغ
|29
|-
|4
|-
|-
|10
|15/3
|9
|ل. لاوسون ريسينغ بولز
|26
|-
|8
|2/9
|-
|6
|10/5
|10
|ب. غاسلي ألبين
|26
|1/10
|8
|6/7
|1
|4
|6/7
|11
|أ. بيرمان فريق هاس اف1
|18
|6/7
|11
|-
|-
|1
|-
|12
|ف. كولابينتو ألبين
|15
|-
|1
|-
|6
|8
|-
|13
|آ. لينبلاد ريسينغ بولز
|13
|4/8
|-
|-
|-
|1
|8/6
|14
|ك. ساينز الإبن ويليامز
|6
|-
|2
|-
|2
|2
|-
|15
|أ. ألبون ويليامز
|5
|-
|-
|-
|1
|-
|4/8
|16
|إ. أوكون فريق هاس اف1
|3
|-
|-
|1/10
|-
|-
|2/9
|17
|غ. بورتوليتو آودي
|2
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|19
|ن. هلكنبرغ آودي
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|ف. بوتاس كاديلاك-فيراري
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|س. بيريز كاديلاك-فيراري
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|22
|ل. سترول أستون مارتن رايسينغ
|-
|-
|-
|-
|-
|-
ترتيب بطولة الصانعين
|المركز
|قائمة الفرق
|النقاط
|1
|مرسيدس
|244
|43
|55
|37
|45
|39
|25
|2
|فيراري
|165
|27
|40
|23
|20
|37
|18
|3
|مكلارين
|118
|10
|8
|28
|48
|12
|12
|4
|ريد بُل ريسينغ
|72
|8
|4
|4
|14
|27
|15
|5
|ألبين
|41
|1
|9
|6
|7
|12
|6
|6
|ريسينغ بولز
|39
|4
|8
|2
|-
|7
|18
|7
|فريق هاس اف1
|21
|6
|11
|1
|-
|1
|2
|8
|ويليامز
|11
|-
|2
|-
|3
|2
|4
|9
|آودي
|2
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|أستون مارتن رايسينغ
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|11
|كاديلاك-فيراري
|-
|-
|-
|-
|-
|-
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