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فورمولا 1 جائزة سنغافورة الكبرى

ترتيب بطولة العالم للفورمولا 1 بعد جائزة سنغافورة الكبرى 2024

عزّزت مكلارين من صدارتها لبطولة العالم للفورمولا 1 على صعيد الصانعين عبر منصّة تتويجٍ مزدوجة بالتوازي مع تعثّر منافستيها ريد بُل وفيراري، في الوقت الذي استمرّ فيه لاندو نوريس في تقليص الفجوة مع غريمه ماكس فيرستابن.

الفائز بالسباق لاندو نوريس، مكلارين

الفائز بالسباق لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

جاء فوز لاندو نوريس ومركز أوسكار بياستري الثالث ليسمح لمكلارين بتعزيز أفضليّتها في صدارة بطولة الصانعين، خاصة مع غياب سيرجيو بيريز في الأمام بالنسبة لريد بُل ونتيجة تصفيات فيراري الكارثيّة التي حدّت من فرصها في السباق.

في الأثناء اقترب نوريس أكثر من غريمه فيرستابن في بطولة السائقين، حيث نزل الفارق بينهما بسبع نقاطٍ عبر خطف دانيال ريكاردو  أسرع لفّة من براثن سائق مكلارين ليحرمه النقطة الإضافيّة.

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ترتيب بطولة السائقين

المركز السائق النقاط Bahrain Saudi Arabia Australia Japan China United States Italy Monaco Canada Spain Austria United Kingdom Hungary Belgium Netherlands Italy Azerbaijan Singapore
1 Netherlands م. فيرستابن 331 26/1 25/1 - 26/1 33 26 25/1 8/6 25/1 25/1 18 18/2 10/5 12/4 18/2 8/6 10/5 18/2
2 United Kingdom ل. نوريس 279 8/6 4/8 15/3 10/5 21 25 18/2 12/4 18/2 19/2 6 15/3 18/2 10/5 26/1 16/3 13/4 25/1
3 Monaco ش. لوكلير 245 12/4 16/3 19/2 12/4 17 22 15/3 25/1 - 10/5 2 - 12/4 15/3 15/3 25/1 18/2 10/5
4 Australia أ. بياستري 237 4/8 12/4 12/4 4/8 6 3 12/4 18/2 10/5 6/7 25 12/4 25/1 18/2 12/4 18/2 25/1 15/3
5 Spain ك. ساينز الإبن 190 15/3 - 25/1 15/3 14 14 10/5 15/3 - 8/6 19 11/5 8/6 8/6 10/5 12/4 - 6/7
6 United Kingdom ل. هاميلتون 174 6/7 2/9 - 2/9 9 8 8/6 7/7 13/4 15/3 15 25/1 15/3 25/1 4/8 10/5 2/9 8/6
7 United Kingdom ج. راسل 155 10/5 8/6 - 6/7 9 4 7/7 10/5 15/3 12/4 30 - 5/8 - 6/7 6/7 15/3 12/4
8 Mexico س. بيريز 144 18/2 18/2 10/5 18/2 21 18 4/8 - - 4/8 7 - 6/7 7/7 8/6 4/8 - 1/10
9 Spain ف. ألونسو 62 2/9 10/5 4/8 8/6 7 2 - - 8/6 - - 4/8 - 4/8 1/10 - 8/6 4/8
10 Germany ن. هلكنبرغ 24 - 1/10 2/9 - 1 2 - - - - 8 8/6 - - - - - 2/9
11 Canada ل. سترول 24 1/10 - 8/6 - - - 2/9 - 6/7 - - 6/7 1/10 - - - - -
12 Japan ي. تسونودا 22 - - 6/7 1/10 - 7 1/10 4/8 - - - 1/10 2/9 - - - - -
13 Thailand أ. ألبون 12 - - - - - - - 2/9 - - - 2/9 - - - 2/9 6/7 -
14 Australia د. ريكاردو 12 - - - - - 5 - - 4/8 - 2 - - 1/10 - - - -
15 France ب. غاسلي 8 - - - - - - - 1/10 2/9 2/9 1 - - - 2/9 - - -
16 United Kingdom أ. بيرمان 7 - 6/7 - - - - - - - - - - - - - - 1/10 -
17 Denmark ك. ماغنوسن 6 - - 1/10 - - - - - - - 4 - - - - 1/10 - -
18 France إ. أوكون 5 - - - - - 1 - - 1/10 1/10 - - - 2/9 - - - -
19 Argentina ف. كولابينتو 4 - - - - - - - - - - - - - - - - 4/8 -
20 China غ. جو   - - - - - - - - - - - - - - - - - -
21 United States ل. سارجانت   - - - - - - - - - - - - - - - - - -
22 Finland ف. بوتاس   - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ترتيب بطولة الصانعين

المركز قائمة الفرق النقاط Bahrain Saudi Arabia Australia Japan China United States Italy Monaco Canada Spain Austria United Kingdom Hungary Belgium Netherlands Italy Azerbaijan Singapore
1 United Kingdom مكلارين 516 12 16 27 14 27 28 30 30 28 25 31 27 43 28 38 34 38 40
2 Austria ريد بُل ريسينغ 475 44 43 10 44 54 44 29 8 25 29 25 18 16 19 26 12 10 19
3 Italy فيراري 441 27 22 44 27 31 36 25 40 - 18 21 11 20 23 25 37 18 16
4 Germany مرسيدس 329 16 10 - 8 18 12 15 17 28 27 45 25 20 25 10 16 17 20
5 United Kingdom أستون مارتن رايسينغ 86 3 10 12 8 7 2 2 - 14 - - 10 1 4 1 - 8 4
6 Italy آربي 34 - - 6 1 - 12 1 4 4 - 2 1 2 1 - - - -
7 United States فريق هاس اف1 31 - 1 3 - 1 2 - - - - 12 8 - - - 1 1 2
8 United Kingdom ويليامز 16 - - - - - - - 2 - - - 2 - - - 2 10 -
9 France ألبين 13 - - - - - 1 - 1 3 3 1 - - 2 2 - - -
10 Switzerland ساوبر   - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

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