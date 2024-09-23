ترتيب بطولة العالم للفورمولا 1 بعد جائزة سنغافورة الكبرى 2024
عزّزت مكلارين من صدارتها لبطولة العالم للفورمولا 1 على صعيد الصانعين عبر منصّة تتويجٍ مزدوجة بالتوازي مع تعثّر منافستيها ريد بُل وفيراري، في الوقت الذي استمرّ فيه لاندو نوريس في تقليص الفجوة مع غريمه ماكس فيرستابن.
الفائز بالسباق لاندو نوريس، مكلارين
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
جاء فوز لاندو نوريس ومركز أوسكار بياستري الثالث ليسمح لمكلارين بتعزيز أفضليّتها في صدارة بطولة الصانعين، خاصة مع غياب سيرجيو بيريز في الأمام بالنسبة لريد بُل ونتيجة تصفيات فيراري الكارثيّة التي حدّت من فرصها في السباق.
في الأثناء اقترب نوريس أكثر من غريمه فيرستابن في بطولة السائقين، حيث نزل الفارق بينهما بسبع نقاطٍ عبر خطف دانيال ريكاردو أسرع لفّة من براثن سائق مكلارين ليحرمه النقطة الإضافيّة.
ترتيب بطولة السائقين
|المركز
|السائق
|النقاط
|1
|م. فيرستابن
|331
|26/1
|25/1
|-
|26/1
|33
|26
|25/1
|8/6
|25/1
|25/1
|18
|18/2
|10/5
|12/4
|18/2
|8/6
|10/5
|18/2
|2
|ل. نوريس
|279
|8/6
|4/8
|15/3
|10/5
|21
|25
|18/2
|12/4
|18/2
|19/2
|6
|15/3
|18/2
|10/5
|26/1
|16/3
|13/4
|25/1
|3
|ش. لوكلير
|245
|12/4
|16/3
|19/2
|12/4
|17
|22
|15/3
|25/1
|-
|10/5
|2
|-
|12/4
|15/3
|15/3
|25/1
|18/2
|10/5
|4
|أ. بياستري
|237
|4/8
|12/4
|12/4
|4/8
|6
|3
|12/4
|18/2
|10/5
|6/7
|25
|12/4
|25/1
|18/2
|12/4
|18/2
|25/1
|15/3
|5
|ك. ساينز الإبن
|190
|15/3
|-
|25/1
|15/3
|14
|14
|10/5
|15/3
|-
|8/6
|19
|11/5
|8/6
|8/6
|10/5
|12/4
|-
|6/7
|6
|ل. هاميلتون
|174
|6/7
|2/9
|-
|2/9
|9
|8
|8/6
|7/7
|13/4
|15/3
|15
|25/1
|15/3
|25/1
|4/8
|10/5
|2/9
|8/6
|7
|ج. راسل
|155
|10/5
|8/6
|-
|6/7
|9
|4
|7/7
|10/5
|15/3
|12/4
|30
|-
|5/8
|-
|6/7
|6/7
|15/3
|12/4
|8
|س. بيريز
|144
|18/2
|18/2
|10/5
|18/2
|21
|18
|4/8
|-
|-
|4/8
|7
|-
|6/7
|7/7
|8/6
|4/8
|-
|1/10
|9
|ف. ألونسو
|62
|2/9
|10/5
|4/8
|8/6
|7
|2
|-
|-
|8/6
|-
|-
|4/8
|-
|4/8
|1/10
|-
|8/6
|4/8
|10
|ن. هلكنبرغ
|24
|-
|1/10
|2/9
|-
|1
|2
|-
|-
|-
|-
|8
|8/6
|-
|-
|-
|-
|-
|2/9
|11
|ل. سترول
|24
|1/10
|-
|8/6
|-
|-
|-
|2/9
|-
|6/7
|-
|-
|6/7
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|12
|ي. تسونودا
|22
|-
|-
|6/7
|1/10
|-
|7
|1/10
|4/8
|-
|-
|-
|1/10
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|13
|أ. ألبون
|12
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2/9
|-
|-
|-
|2/9
|-
|-
|-
|2/9
|6/7
|-
|14
|د. ريكاردو
|12
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|-
|-
|4/8
|-
|2
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|15
|ب. غاسلي
|8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|2/9
|2/9
|1
|-
|-
|-
|2/9
|-
|-
|-
|16
|أ. بيرمان
|7
|-
|6/7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|17
|ك. ماغنوسن
|6
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|18
|إ. أوكون
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|-
|1/10
|1/10
|-
|-
|-
|2/9
|-
|-
|-
|-
|19
|ف. كولابينتو
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4/8
|-
|20
|غ. جو
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|ل. سارجانت
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|22
|ف. بوتاس
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
ترتيب بطولة الصانعين
|المركز
|قائمة الفرق
|النقاط
|1
|مكلارين
|516
|12
|16
|27
|14
|27
|28
|30
|30
|28
|25
|31
|27
|43
|28
|38
|34
|38
|40
|2
|ريد بُل ريسينغ
|475
|44
|43
|10
|44
|54
|44
|29
|8
|25
|29
|25
|18
|16
|19
|26
|12
|10
|19
|3
|فيراري
|441
|27
|22
|44
|27
|31
|36
|25
|40
|-
|18
|21
|11
|20
|23
|25
|37
|18
|16
|4
|مرسيدس
|329
|16
|10
|-
|8
|18
|12
|15
|17
|28
|27
|45
|25
|20
|25
|10
|16
|17
|20
|5
|أستون مارتن رايسينغ
|86
|3
|10
|12
|8
|7
|2
|2
|-
|14
|-
|-
|10
|1
|4
|1
|-
|8
|4
|6
|آربي
|34
|-
|-
|6
|1
|-
|12
|1
|4
|4
|-
|2
|1
|2
|1
|-
|-
|-
|-
|7
|فريق هاس اف1
|31
|-
|1
|3
|-
|1
|2
|-
|-
|-
|-
|12
|8
|-
|-
|-
|1
|1
|2
|8
|ويليامز
|16
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|-
|2
|10
|-
|9
|ألبين
|13
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|1
|3
|3
|1
|-
|-
|2
|2
|-
|-
|-
|10
|ساوبر
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
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