ترتيب بطولة العالم للفورمولا 1 بعد جائزة سنغافورة الكبرى 2024

جاء فوز لاندو نوريس ومركز أوسكار بياستري الثالث ليسمح لمكلارين بتعزيز أفضليّتها في صدارة بطولة الصانعين، خاصة مع غياب سيرجيو بيريز في الأمام بالنسبة لريد بُل ونتيجة تصفيات فيراري الكارثيّة التي حدّت من فرصها في السباق.

في الأثناء اقترب نوريس أكثر من غريمه فيرستابن في بطولة السائقين، حيث نزل الفارق بينهما بسبع نقاطٍ عبر خطف دانيال ريكاردو أسرع لفّة من براثن سائق مكلارين ليحرمه النقطة الإضافيّة.

ترتيب بطولة السائقين

ترتيب بطولة الصانعين