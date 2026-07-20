ترتيب بطولة العالم للفورمولا 1 بعد جائزة بلجيكا الكبرى 2026

بعد خروجه خالي الوفاض من سباقي برشلونة وسيلفرستون، تقلّصت أفضليّة أنتونيللي إلى 25 نقطة فقط بعد أن بلغت الـ 60 سابقًا.

لكنّ تحقيقه الفوز في بلجيكا بالتزامن مع خروج زميله جورج راسل واكتفاء لويس هاميلتون بالمركز الرابع سمحا له بالعودة إلى توسيع أفضليّته إلى 49 نقطة الآن أمام بطل العالم سبع مرّات.

في الأثناء تُواصل فيراري أداءها الجيّد حتى على الحلبات المتطلّبة للطاقة، حيث تمكّنت من تقليص الفارق مع مرسيدس المتصدّرة للجولة الثانية على التوالي ولو بفارق طفيف.

ترتيب بطولة السائقين

ترتيب بطولة الصانعين