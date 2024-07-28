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فورمولا 1 جائزة بلجيكا الكبرى

ترتيب بطولة العالم للفورمولا 1 بعد جائزة بلجيكا الكبرى 2024

كسبت مرسيدس فارق نقاطٍ كبير عبر ثنائيّتها غير المفاجئة في سباق جائزة بلجيكا الكبرى، في الوقت الذي قلّل فيه المتصدّر ماكس فيرستابن من الضرر عبر كسبه نقطتين على لاندو نوريس أقرب ملاحقيه.

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جورج راسل، مرسيدس

جورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: سام باغنال / صور لات

بالتزامن مع ذلك استمرّ نزيف نقاط ريد بُل لصالح مكلارين في ظلّ عدم قدرة سيرجيو بيريز على تقديم أداء قويٍ في سباقٍ انطلق فيه من الصفّ الأوّل.

ويدخل ماكس فيرستابن العطلة الصيفيّة بأفضليّة 78 نقطة أمام نوريس مع تبقي 9 جولات على نهاية الموسم. أمّا أفضليّة ريد بُل فقد تقلّصت إلى 43 نقطة بعد أن سجّلت مكلارين نقاطًا أكثر منها للسباق الرابع على التوالي.

ترتيب بطولة السائقين:

المركز السائق النقاط Bahrain Saudi Arabia Australia Japan China United States Italy Monaco Canada Spain Austria United Kingdom Hungary Belgium
1 Netherlands م. فيرستابن 275 26/1 25/1 - 26/1 33 26 25/1 8/6 25/1 25/1 18 18/2 10/5 10/5
2 United Kingdom ل. نوريس 197 8/6 4/8 15/3 10/5 21 25 18/2 12/4 18/2 19/2 6 15/3 18/2 8/6
3 Monaco ش. لوكلير 174 12/4 16/3 19/2 12/4 17 22 15/3 25/1 - 10/5 2 - 12/4 12/4
4 Australia أ. بياستري 164 4/8 12/4 12/4 4/8 6 3 12/4 18/2 10/5 6/7 25 12/4 25/1 15/3
5 Spain ك. ساينز الإبن 160 15/3 - 25/1 15/3 14 14 10/5 15/3 - 8/6 19 11/5 8/6 6/7
6 United Kingdom ل. هاميلتون 143 6/7 2/9 - 2/9 9 8 8/6 7/7 13/4 15/3 15 25/1 15/3 18/2
7 United Kingdom ج. راسل 141 10/5 8/6 - 6/7 9 4 7/7 10/5 15/3 12/4 30 - 5/8 25/1
8 Mexico س. بيريز 129 18/2 18/2 10/5 18/2 21 18 4/8 - - 4/8 7 - 6/7 5/8
9 Spain ف. ألونسو 47 2/9 10/5 4/8 8/6 7 2 - - 8/6 - - 4/8 - 2/9
10 Canada ل. سترول 24 1/10 - 8/6 - - - 2/9 - 6/7 - - 6/7 1/10 -
11 Germany ن. هلكنبرغ 22 - 1/10 2/9 - 1 2 - - - - 8 8/6 - -
12 Japan ي. تسونودا 22 - - 6/7 1/10 - 7 1/10 4/8 - - - 1/10 2/9 -
13 Australia د. ريكاردو 11 - - - - - 5 - - 4/8 - 2 - - -
14 United Kingdom أ. بيرمان 6 - 6/7 - - - - - - - - - - - -
15 France ب. غاسلي 6 - - - - - - - 1/10 2/9 2/9 1 - - -
16 Denmark ك. ماغنوسن 5 - - 1/10 - - - - - - - 4 - - -
17 Thailand أ. ألبون 4 - - - - - - - 2/9 - - - 2/9 - -
18 France إ. أوكون 4 - - - - - 1 - - 1/10 1/10 - - - 1/10
19 China غ. جو   - - - - - - - - - - - - - -
20 United States ل. سارجانت   - - - - - - - - - - - - - -
21 Finland ف. بوتاس   - - - - - - - - - - - - - -

ترتيب بطولة الصانعين:

المركز قائمة الفرق النقاط Bahrain Saudi Arabia Australia Japan China United States Italy Monaco Canada Spain Austria United Kingdom Hungary Belgium
1 Austria ريد بُل ريسينغ 404 44 43 10 44 54 44 29 8 25 29 25 18 16 15
2 United Kingdom مكلارين 361 12 16 27 14 27 28 30 30 28 25 31 27 43 23
3 Italy فيراري 340 27 22 44 27 31 36 25 40 - 18 21 11 20 18
4 Germany مرسيدس 284 16 10 - 8 18 12 15 17 28 27 45 25 20 43
5 United Kingdom أستون مارتن رايسينغ 71 3 10 12 8 7 2 2 - 14 - - 10 1 2
6 Italy آربي 33 - - 6 1 - 12 1 4 4 - 2 1 2 -
7 United States فريق هاس اف1 27 - 1 3 - 1 2 - - - - 12 8 - -
8 France ألبين 10 - - - - - 1 - 1 3 3 1 - - 1
9 United Kingdom ويليامز 4 - - - - - - - 2 - - - 2 - -
10 Switzerland ساوبر   - - - - - - - - - - - - - -

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