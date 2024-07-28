ترتيب بطولة العالم للفورمولا 1 بعد جائزة بلجيكا الكبرى 2024
كسبت مرسيدس فارق نقاطٍ كبير عبر ثنائيّتها غير المفاجئة في سباق جائزة بلجيكا الكبرى، في الوقت الذي قلّل فيه المتصدّر ماكس فيرستابن من الضرر عبر كسبه نقطتين على لاندو نوريس أقرب ملاحقيه.
جورج راسل، مرسيدس
الصورة من قبل: سام باغنال / صور لات
بالتزامن مع ذلك استمرّ نزيف نقاط ريد بُل لصالح مكلارين في ظلّ عدم قدرة سيرجيو بيريز على تقديم أداء قويٍ في سباقٍ انطلق فيه من الصفّ الأوّل.
ويدخل ماكس فيرستابن العطلة الصيفيّة بأفضليّة 78 نقطة أمام نوريس مع تبقي 9 جولات على نهاية الموسم. أمّا أفضليّة ريد بُل فقد تقلّصت إلى 43 نقطة بعد أن سجّلت مكلارين نقاطًا أكثر منها للسباق الرابع على التوالي.
ترتيب بطولة السائقين:
|المركز
|السائق
|النقاط
|1
|م. فيرستابن
|275
|26/1
|25/1
|-
|26/1
|33
|26
|25/1
|8/6
|25/1
|25/1
|18
|18/2
|10/5
|10/5
|2
|ل. نوريس
|197
|8/6
|4/8
|15/3
|10/5
|21
|25
|18/2
|12/4
|18/2
|19/2
|6
|15/3
|18/2
|8/6
|3
|ش. لوكلير
|174
|12/4
|16/3
|19/2
|12/4
|17
|22
|15/3
|25/1
|-
|10/5
|2
|-
|12/4
|12/4
|4
|أ. بياستري
|164
|4/8
|12/4
|12/4
|4/8
|6
|3
|12/4
|18/2
|10/5
|6/7
|25
|12/4
|25/1
|15/3
|5
|ك. ساينز الإبن
|160
|15/3
|-
|25/1
|15/3
|14
|14
|10/5
|15/3
|-
|8/6
|19
|11/5
|8/6
|6/7
|6
|ل. هاميلتون
|143
|6/7
|2/9
|-
|2/9
|9
|8
|8/6
|7/7
|13/4
|15/3
|15
|25/1
|15/3
|18/2
|7
|ج. راسل
|141
|10/5
|8/6
|-
|6/7
|9
|4
|7/7
|10/5
|15/3
|12/4
|30
|-
|5/8
|25/1
|8
|س. بيريز
|129
|18/2
|18/2
|10/5
|18/2
|21
|18
|4/8
|-
|-
|4/8
|7
|-
|6/7
|5/8
|9
|ف. ألونسو
|47
|2/9
|10/5
|4/8
|8/6
|7
|2
|-
|-
|8/6
|-
|-
|4/8
|-
|2/9
|10
|ل. سترول
|24
|1/10
|-
|8/6
|-
|-
|-
|2/9
|-
|6/7
|-
|-
|6/7
|1/10
|-
|11
|ن. هلكنبرغ
|22
|-
|1/10
|2/9
|-
|1
|2
|-
|-
|-
|-
|8
|8/6
|-
|-
|12
|ي. تسونودا
|22
|-
|-
|6/7
|1/10
|-
|7
|1/10
|4/8
|-
|-
|-
|1/10
|2/9
|-
|13
|د. ريكاردو
|11
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|-
|-
|4/8
|-
|2
|-
|-
|-
|14
|أ. بيرمان
|6
|-
|6/7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|15
|ب. غاسلي
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|2/9
|2/9
|1
|-
|-
|-
|16
|ك. ماغنوسن
|5
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|-
|-
|-
|17
|أ. ألبون
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2/9
|-
|-
|-
|2/9
|-
|-
|18
|إ. أوكون
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|-
|1/10
|1/10
|-
|-
|-
|1/10
|19
|غ. جو
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|ل. سارجانت
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|ف. بوتاس
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
ترتيب بطولة الصانعين:
|المركز
|قائمة الفرق
|النقاط
|1
|ريد بُل ريسينغ
|404
|44
|43
|10
|44
|54
|44
|29
|8
|25
|29
|25
|18
|16
|15
|2
|مكلارين
|361
|12
|16
|27
|14
|27
|28
|30
|30
|28
|25
|31
|27
|43
|23
|3
|فيراري
|340
|27
|22
|44
|27
|31
|36
|25
|40
|-
|18
|21
|11
|20
|18
|4
|مرسيدس
|284
|16
|10
|-
|8
|18
|12
|15
|17
|28
|27
|45
|25
|20
|43
|5
|أستون مارتن رايسينغ
|71
|3
|10
|12
|8
|7
|2
|2
|-
|14
|-
|-
|10
|1
|2
|6
|آربي
|33
|-
|-
|6
|1
|-
|12
|1
|4
|4
|-
|2
|1
|2
|-
|7
|فريق هاس اف1
|27
|-
|1
|3
|-
|1
|2
|-
|-
|-
|-
|12
|8
|-
|-
|8
|ألبين
|10
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|1
|3
|3
|1
|-
|-
|1
|9
|ويليامز
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|10
|ساوبر
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
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