ترتيب بطولة العالم للفورمولا 1 بعد جائزة بريطانيا الكبرى 2026
جاءت دراما جائزة بريطانيا الكبرى لتقلب موازين القوى على صعيد بطولة العالم للفورمولا 1.
شارل لوكلير، فيراري ولويس هاميلتون، فيراري وجورج راسل، مرسيدس
الصورة من قبل: سام بلوكسهام
بعد أن كان في طريقه لتجاوز شارل لوكلير متصدّر معظم السباق، وجد متصدّر البطولة كيمي أنتونيللي نفسه أمام مشكلة ميكانيكيّة في توجيه السيارة بعد انكسار مدخل قناة تهوية المكابح الأماميّة اليسرى.
ومنحت تلك المشكلة الفوز بسهولة لشارل لوكلير، بينما كان زميله لويس هاميلتون متّجهًا لتحقيق المركز الثاني، وضمان ثنائيّة تاريخيّة لفيراري على الأراضي البريطانيّة.
لكنّ انزلاق ماكس فيرستابن المفاجئ تسبّب في دخول سيارة الأمان والفوضى التي لحقت بها، ليتقدّم جورج راسل إلى المركز الثاني مستفيدًا من عدم توقّفه وعدم استئناف السباق.
وتسبّب كلّ ذلك في تقلّص أفضليّة أنتونيللي إلى 25 نقطة فحسب أمام زميله راسل بعد أن قاربت الـ 60 نقطة قبل سباقين، كما أنّ هاميلتون ليس بالبعيد هو الآخر، خاصة مع نتعاش أداء فيراري مؤخّرًا، وهو ما يُوحي بنصفٍ ثانٍ ساخنٍ من الموسم.
ترتيب بطولة السائقين
|المركز
|السائق
|النقاط
|1
|أ. أنتونيللي مرسيدس
|179
|18/2
|29
|25/1
|28
|31
|25/1
|-
|15/3
|8
|2
|ج. راسل مرسيدس
|154
|25/1
|26
|12/4
|17
|8
|-
|18/2
|25/1
|23
|3
|ل. هاميلتون فيراري
|147
|12/4
|21
|8/6
|10
|21
|18/2
|25/1
|10/5
|22
|4
|ش. لوكلير فيراري
|108
|15/3
|19
|15/3
|10
|16
|-
|-
|4/8
|29
|5
|ل. نوريس مكلارين
|97
|10/5
|5
|10/5
|26
|7
|-
|15/3
|6/7
|18
|6
|أ. بياستري مكلارين
|82
|-
|3
|18/2
|22
|5
|10/5
|10/5
|12/4
|2
|7
|م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ
|76
|8/6
|-
|4/8
|14
|17
|-
|12/4
|18/2
|3
|8
|إ. حجار ريد بُل ريسينغ
|52
|-
|4
|-
|-
|10
|12/4
|8/6
|8/6
|10
|9
|ب. غاسلي ألبين
|42
|1/10
|8
|6/7
|1
|4
|15/3
|6/7
|-
|1
|10
|ل. لاوسون ريسينغ بولز
|39
|-
|8
|2/9
|-
|6
|8/6
|4/8
|2/9
|9
|11
|آ. لينبلاد ريسينغ بولز
|20
|4/8
|-
|-
|-
|1
|6/7
|2/9
|1/10
|6
|12
|أ. بيرمان فريق هاس اف1
|18
|6/7
|11
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|13
|ف. كولابينتو ألبين
|18
|-
|1
|-
|6
|8
|-
|1/10
|-
|2
|14
|غ. بورتوليتو آودي
|6
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|15
|ك. ساينز الإبن ويليامز
|6
|-
|2
|-
|2
|2
|-
|-
|-
|-
|16
|أ. ألبون ويليامز
|5
|-
|-
|-
|1
|-
|4/8
|-
|-
|-
|17
|إ. أوكون فريق هاس اف1
|3
|-
|-
|1/10
|-
|-
|2/9
|-
|-
|-
|18
|ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|19
|ن. هلكنبرغ آودي
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|ف. بوتاس كاديلاك-فيراري
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|س. بيريز كاديلاك-فيراري
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|22
|ل. سترول أستون مارتن رايسينغ
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
ترتيب بطولة الصانعين
|المركز
|قائمة الفرق
|النقاط
|1
|مرسيدس
|333
|43
|55
|37
|45
|39
|25
|18
|40
|31
|2
|فيراري
|255
|27
|40
|23
|20
|37
|18
|25
|14
|51
|3
|مكلارين
|179
|10
|8
|28
|48
|12
|10
|25
|18
|20
|4
|ريد بُل ريسينغ
|128
|8
|4
|4
|14
|27
|12
|20
|26
|13
|5
|ألبين
|60
|1
|9
|6
|7
|12
|15
|7
|-
|3
|6
|ريسينغ بولز
|59
|4
|8
|2
|-
|7
|14
|6
|3
|15
|7
|فريق هاس اف1
|21
|6
|11
|1
|-
|1
|2
|-
|-
|-
|8
|ويليامز
|11
|-
|2
|-
|3
|2
|4
|-
|-
|-
|9
|آودي
|6
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|10
|أستون مارتن رايسينغ
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|11
|كاديلاك-فيراري
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
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