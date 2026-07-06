تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

ترتيب بطولة العالم للفورمولا 1 بعد جائزة بريطانيا الكبرى 2026

فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
ترتيب بطولة العالم للفورمولا 1 بعد جائزة بريطانيا الكبرى 2026

مرسيدس تُقرّر عدم الاعتراض على عقوبة أنتونيللي في سيلفرستون

فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
مرسيدس تُقرّر عدم الاعتراض على عقوبة أنتونيللي في سيلفرستون

راسل: يجب عليّ تحسين أدائي لأكون بطلًا في 2026

فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
راسل: يجب عليّ تحسين أدائي لأكون بطلًا في 2026

هاميلتون يتفادى العقوبة ويُحافظ على مركزه الثالث في سيلفرستون

فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
هاميلتون يتفادى العقوبة ويُحافظ على مركزه الثالث في سيلفرستون

صبر فيرستابن "بدأ ينفد" بعد مشاكل ريد بُل المتكرّرة

فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
صبر فيرستابن "بدأ ينفد" بعد مشاكل ريد بُل المتكرّرة

وولف: أنتونيللي كان ليلحق بلوكلير قبل 6 لفّات من نهاية سباق سيلفرستون

فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
وولف: أنتونيللي كان ليلحق بلوكلير قبل 6 لفّات من نهاية سباق سيلفرستون

فيا تفسر نهاية جائزة بريطانيا الكبرى خلف سيارة الأمان

فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
فيا تفسر نهاية جائزة بريطانيا الكبرى خلف سيارة الأمان

خمس خلاصات سريعة من جائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا 1

فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
خمس خلاصات سريعة من جائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا 1
فورمولا 1 جائزة بريطانيا الكبرى

ترتيب بطولة العالم للفورمولا 1 بعد جائزة بريطانيا الكبرى 2026

جاءت دراما جائزة بريطانيا الكبرى لتقلب موازين القوى على صعيد بطولة العالم للفورمولا 1.

تم التحرير:
شارل لوكلير، فيراري ولويس هاميلتون، فيراري وجورج راسل، مرسيدس

شارل لوكلير، فيراري ولويس هاميلتون، فيراري وجورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: سام بلوكسهام

بعد أن كان في طريقه لتجاوز شارل لوكلير متصدّر معظم السباق، وجد متصدّر البطولة كيمي أنتونيللي نفسه أمام مشكلة ميكانيكيّة في توجيه السيارة بعد انكسار مدخل قناة تهوية المكابح الأماميّة اليسرى.

ومنحت تلك المشكلة الفوز بسهولة لشارل لوكلير، بينما كان زميله لويس هاميلتون متّجهًا لتحقيق المركز الثاني، وضمان ثنائيّة تاريخيّة لفيراري على الأراضي البريطانيّة.

لكنّ انزلاق ماكس فيرستابن المفاجئ تسبّب في دخول سيارة الأمان والفوضى التي لحقت بها، ليتقدّم جورج راسل إلى المركز الثاني مستفيدًا من عدم توقّفه وعدم استئناف السباق.

وتسبّب كلّ ذلك في تقلّص أفضليّة أنتونيللي إلى 25 نقطة فحسب أمام زميله راسل بعد أن قاربت الـ 60 نقطة قبل سباقين، كما أنّ هاميلتون ليس بالبعيد هو الآخر، خاصة مع نتعاش أداء فيراري مؤخّرًا، وهو ما يُوحي بنصفٍ ثانٍ ساخنٍ من الموسم.

ترتيب بطولة السائقين

المركز السائق النقاط Australia China Japan United States Canada Monaco Spain Austria United Kingdom
1 Italy أ. أنتونيللي مرسيدس 179 18/2 29 25/1 28 31 25/1 - 15/3 8
2 United Kingdom ج. راسل مرسيدس 154 25/1 26 12/4 17 8 - 18/2 25/1 23
3 United Kingdom ل. هاميلتون فيراري 147 12/4 21 8/6 10 21 18/2 25/1 10/5 22
4 Monaco ش. لوكلير فيراري 108 15/3 19 15/3 10 16 - - 4/8 29
5 United Kingdom ل. نوريس مكلارين 97 10/5 5 10/5 26 7 - 15/3 6/7 18
6 Australia أ. بياستري مكلارين 82 - 3 18/2 22 5 10/5 10/5 12/4 2
7 Netherlands م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ 76 8/6 - 4/8 14 17 - 12/4 18/2 3
8 France إ. حجار ريد بُل ريسينغ 52 - 4 - - 10 12/4 8/6 8/6 10
9 France ب. غاسلي ألبين 42 1/10 8 6/7 1 4 15/3 6/7 - 1
10 New Zealand ل. لاوسون ريسينغ بولز 39 - 8 2/9 - 6 8/6 4/8 2/9 9
11 United Kingdom آ. لينبلاد ريسينغ بولز 20 4/8 - - - 1 6/7 2/9 1/10 6
12 United Kingdom أ. بيرمان فريق هاس اف1 18 6/7 11 - - 1 - - - -
13 Argentina ف. كولابينتو ألبين 18 - 1 - 6 8 - 1/10 - 2
14 Brazil غ. بورتوليتو آودي 6 2/9 - - - - - - - 4
15 Spain ك. ساينز الإبن ويليامز 6 - 2 - 2 2 - - - -
16 Thailand أ. ألبون ويليامز 5 - - - 1 - 4/8 - - -
17 France إ. أوكون فريق هاس اف1 3 - - 1/10 - - 2/9 - - -
18 Spain ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ 1 - - - - - 1/10 - - -
19 Germany ن. هلكنبرغ آودي   - - - - - - - - -
20 Finland ف. بوتاس كاديلاك-فيراري   - - - - - - - - -
21 Mexico س. بيريز كاديلاك-فيراري   - - - - - - - - -
22 Canada ل. سترول أستون مارتن رايسينغ   - - - - - - - - -

ترتيب بطولة الصانعين

المركز قائمة الفرق النقاط Australia China Japan United States Canada Monaco Spain Austria United Kingdom
1 Germany مرسيدس 333 43 55 37 45 39 25 18 40 31
2 Italy فيراري 255 27 40 23 20 37 18 25 14 51
3 United Kingdom مكلارين 179 10 8 28 48 12 10 25 18 20
4 Austria ريد بُل ريسينغ 128 8 4 4 14 27 12 20 26 13
5 France ألبين 60 1 9 6 7 12 15 7 - 3
6 Italy ريسينغ بولز 59 4 8 2 - 7 14 6 3 15
7 United States فريق هاس اف1 21 6 11 1 - 1 2 - - -
8 United Kingdom ويليامز 11 - 2 - 3 2 4 - - -
9 Germany آودي 6 2 - - - - - - - 4
10 United Kingdom أستون مارتن رايسينغ 1 - - - - - 1 - - -
11 United States كاديلاك-فيراري   - - - - - - - - -

 

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق مرسيدس تُقرّر عدم الاعتراض على عقوبة أنتونيللي في سيلفرستون

أبرز التعليقات

أحدث الأخبار

ترتيب بطولة العالم للفورمولا 1 بعد جائزة بريطانيا الكبرى 2026

فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
ترتيب بطولة العالم للفورمولا 1 بعد جائزة بريطانيا الكبرى 2026

مرسيدس تُقرّر عدم الاعتراض على عقوبة أنتونيللي في سيلفرستون

فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
مرسيدس تُقرّر عدم الاعتراض على عقوبة أنتونيللي في سيلفرستون

راسل: يجب عليّ تحسين أدائي لأكون بطلًا في 2026

فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
راسل: يجب عليّ تحسين أدائي لأكون بطلًا في 2026

هاميلتون يتفادى العقوبة ويُحافظ على مركزه الثالث في سيلفرستون

فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
هاميلتون يتفادى العقوبة ويُحافظ على مركزه الثالث في سيلفرستون

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم

فيراري تقول أن الفوز في برشلونة لا يعني الكثير في موسم 2026.. فهل هذا صحيح؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
من قبل رونالد فوردينغ
فيراري تقول أن الفوز في برشلونة لا يعني الكثير في موسم 2026.. فهل هذا صحيح؟

تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
من قبل ستيوارت كودلينغ
تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟

تحليل: ما كانت فرص نوريس الفعلية في الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
من قبل ستيوارت كودلينغ
تحليل: ما كانت فرص نوريس الفعلية في الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1؟

ستيلا كان محقًا بشأن مشكلة سرعة الاقتراب في الفورمولا 1: لكن هذا هو سبب عدم وجود حلّّ سهل

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
من قبل جايك بوكسال ليغي
ستيلا كان محقًا بشأن مشكلة سرعة الاقتراب في الفورمولا 1: لكن هذا هو سبب عدم وجود حلّّ سهل
شاهد المزيد