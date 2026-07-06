ترتيب بطولة العالم للفورمولا 1 بعد جائزة بريطانيا الكبرى 2026

بعد أن كان في طريقه لتجاوز شارل لوكلير متصدّر معظم السباق، وجد متصدّر البطولة كيمي أنتونيللي نفسه أمام مشكلة ميكانيكيّة في توجيه السيارة بعد انكسار مدخل قناة تهوية المكابح الأماميّة اليسرى.

ومنحت تلك المشكلة الفوز بسهولة لشارل لوكلير، بينما كان زميله لويس هاميلتون متّجهًا لتحقيق المركز الثاني، وضمان ثنائيّة تاريخيّة لفيراري على الأراضي البريطانيّة.

لكنّ انزلاق ماكس فيرستابن المفاجئ تسبّب في دخول سيارة الأمان والفوضى التي لحقت بها، ليتقدّم جورج راسل إلى المركز الثاني مستفيدًا من عدم توقّفه وعدم استئناف السباق.

وتسبّب كلّ ذلك في تقلّص أفضليّة أنتونيللي إلى 25 نقطة فحسب أمام زميله راسل بعد أن قاربت الـ 60 نقطة قبل سباقين، كما أنّ هاميلتون ليس بالبعيد هو الآخر، خاصة مع نتعاش أداء فيراري مؤخّرًا، وهو ما يُوحي بنصفٍ ثانٍ ساخنٍ من الموسم.

ترتيب بطولة السائقين

ترتيب بطولة الصانعين

المركز قائمة الفرق النقاط 1 مرسيدس 333 43 55 37 45 39 25 18 40 31 2 فيراري 255 27 40 23 20 37 18 25 14 51 3 مكلارين 179 10 8 28 48 12 10 25 18 20 4 ريد بُل ريسينغ 128 8 4 4 14 27 12 20 26 13 5 ألبين 60 1 9 6 7 12 15 7 - 3 6 ريسينغ بولز 59 4 8 2 - 7 14 6 3 15 7 فريق هاس اف1 21 6 11 1 - 1 2 - - - 8 ويليامز 11 - 2 - 3 2 4 - - - 9 آودي 6 2 - - - - - - - 4 10 أستون مارتن رايسينغ 1 - - - - - 1 - - - 11 كاديلاك-فيراري - - - - - - - - -