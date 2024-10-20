ترتيب بطولة العالم للفورمولا 1 بعد جائزة الولايات المتّحدة الكبرى 2024

في الوقت الذي كان فيه لاندو نوريس يُمني النفس بمواصلة تقليص الفارق مع غريمه ماكس فيرستابن، فإنّ قراره هو وفريقه بعدم إرجاع المركز إلى فيرستابن بعد خروجه عن المسار لم يكن صائبًا وتلقى عقوبة 5 ثوانٍ أدّت إلى تراجعه خلفه في النهاية.

ومع فوزه في في السباق القصير أمسٍ السبت كذلك، نجح فيرستابن في الخروج من عطلة نهاية الأسبوع بـ 5 نقاطٍ أكثر من نوريس ليرتفع بذلك الفارق بينهما إلى 57 نقطة مع تبقي خمسة سباقات على نهاية الموسم.

وكانت هذه المرّة الأولى التي يُحقّق فيها فيرستابن نقاطًا أكثر من نوريس منذ جولة بلجيكا قبل العطلة الصيفيّة.

في الأثناء قدّمت فيراري عطلة نهاية أسبوعٍ مدهشة، لتعيد بذلك نفسها إلى دائرة المنافسة على بطولة الصانعين إثر نتيجتها القويّة في السباق القصير ومن ثمّ الثنائيّة الساحقة في السباق الرئيسي يوم الأحد.

إذ قلّصت فيراري الفارق مع ريد بُل الثانية إلى 8 نقاطٍ فقط ومكلارين المتصدّرة إلى 48 نقطة، وهو ما يعد بمعارك حامية في ما تبقى من جولات الموسم مع تواجد كلّ شيء على المحك.

ترتيب بطولة السائقين:

ترتيب بطولة الصانعين: