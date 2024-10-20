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فورمولا 1 جائزة الولايات المتحدة الكبرى

ترتيب بطولة العالم للفورمولا 1 بعد جائزة الولايات المتّحدة الكبرى 2024

قلب ماكس فيرستابن المنحى السابق ليتمكّن من توسيع الفارق مع لاندو نوريس للمرّة الأولى منذ أشهر، في الوقت الذي أصبحت فيه فيراري لاعبًا قويًا في المعركة على لقب بطولة الصانعين بعد ثنائيّتها المثيرة في أوستن.

شارل لوكلير، فيراري وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ وكارلوس ساينز، فيراري

شارل لوكلير، فيراري وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ وكارلوس ساينز، فيراري

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

في الوقت الذي كان فيه لاندو نوريس يُمني النفس بمواصلة تقليص الفارق مع غريمه ماكس فيرستابن، فإنّ قراره هو وفريقه بعدم إرجاع المركز إلى فيرستابن بعد خروجه عن المسار لم يكن صائبًا وتلقى عقوبة 5 ثوانٍ أدّت إلى تراجعه خلفه في النهاية.

ومع فوزه في في السباق القصير أمسٍ السبت كذلك، نجح فيرستابن في الخروج من عطلة نهاية الأسبوع بـ 5 نقاطٍ أكثر من نوريس ليرتفع بذلك الفارق بينهما إلى 57 نقطة مع تبقي خمسة سباقات على نهاية الموسم.

وكانت هذه المرّة الأولى التي يُحقّق فيها فيرستابن نقاطًا أكثر من نوريس منذ جولة بلجيكا قبل العطلة الصيفيّة.

في الأثناء قدّمت فيراري عطلة نهاية أسبوعٍ مدهشة، لتعيد بذلك نفسها إلى دائرة المنافسة على بطولة الصانعين إثر نتيجتها القويّة في السباق القصير ومن ثمّ الثنائيّة الساحقة في السباق الرئيسي يوم الأحد.

إذ قلّصت فيراري الفارق مع ريد بُل الثانية إلى 8 نقاطٍ فقط ومكلارين المتصدّرة إلى 48 نقطة، وهو ما يعد بمعارك حامية في ما تبقى من جولات الموسم مع تواجد كلّ شيء على المحك.

ترتيب بطولة السائقين:

المركز السائق النقاط Bahrain Saudi Arabia Australia Japan China United States Italy Monaco Canada Spain Austria United Kingdom Hungary Belgium Netherlands Italy Azerbaijan Singapore United States
1 Netherlands م. فيرستابن 354 26/1 25/1 - 26/1 33 26 25/1 8/6 25/1 25/1 18 18/2 10/5 12/4 18/2 8/6 10/5 18/2 23
2 United Kingdom ل. نوريس 297 8/6 4/8 15/3 10/5 21 25 18/2 12/4 18/2 19/2 6 15/3 18/2 10/5 26/1 16/3 13/4 25/1 18
3 Monaco ش. لوكلير 275 12/4 16/3 19/2 12/4 17 22 15/3 25/1 - 10/5 2 - 12/4 15/3 15/3 25/1 18/2 10/5 30
4 Australia أ. بياستري 247 4/8 12/4 12/4 4/8 6 3 12/4 18/2 10/5 6/7 25 12/4 25/1 18/2 12/4 18/2 25/1 15/3 10
5 Spain ك. ساينز الإبن 215 15/3 - 25/1 15/3 14 14 10/5 15/3 - 8/6 19 11/5 8/6 8/6 10/5 12/4 - 6/7 25
6 United Kingdom ل. هاميلتون 177 6/7 2/9 - 2/9 9 8 8/6 7/7 13/4 15/3 15 25/1 15/3 25/1 4/8 10/5 2/9 8/6 3
7 United Kingdom ج. راسل 167 10/5 8/6 - 6/7 9 4 7/7 10/5 15/3 12/4 30 - 5/8 - 6/7 6/7 15/3 12/4 12
8 Mexico س. بيريز 150 18/2 18/2 10/5 18/2 21 18 4/8 - - 4/8 7 - 6/7 7/7 8/6 4/8 - 1/10 6
9 Spain ف. ألونسو 62 2/9 10/5 4/8 8/6 7 2 - - 8/6 - - 4/8 - 4/8 1/10 - 8/6 4/8 -
10 Germany ن. هلكنبرغ 29 - 1/10 2/9 - 1 2 - - - - 8 8/6 - - - - - 2/9 5
11 Canada ل. سترول 24 1/10 - 8/6 - - - 2/9 - 6/7 - - 6/7 1/10 - - - - - -
12 Japan ي. تسونودا 22 - - 6/7 1/10 - 7 1/10 4/8 - - - 1/10 2/9 - - - - - -
13 Thailand أ. ألبون 12 - - - - - - - 2/9 - - - 2/9 - - - 2/9 6/7 - -
14 Australia د. ريكاردو 12 - - - - - 5 - - 4/8 - 2 - - 1/10 - - - - -
15 Denmark ك. ماغنوسن 8 - - 1/10 - - - - - - - 4 - - - - 1/10 - - 2
16 France ب. غاسلي 8 - - - - - - - 1/10 2/9 2/9 1 - - - 2/9 - - - -
17 United Kingdom أ. بيرمان 7 - 6/7 - - - - - - - - - - - - - - 1/10 - -
18 Argentina ف. كولابينتو 5 - - - - - - - - - - - - - - - - 4/8 - 1
19 France إ. أوكون 5 - - - - - 1 - - 1/10 1/10 - - - 2/9 - - - - -
20 New Zealand ل. لاوسون 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
21 China غ. جو   - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
22 United States ل. سارجانت   - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
23 Finland ف. بوتاس   - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ترتيب بطولة الصانعين:

المركز قائمة الفرق النقاط Bahrain Saudi Arabia Australia Japan China United States Italy Monaco Canada Spain Austria United Kingdom Hungary Belgium Netherlands Italy Azerbaijan Singapore United States
1 United Kingdom مكلارين 544 12 16 27 14 27 28 30 30 28 25 31 27 43 28 38 34 38 40 28
2 Austria ريد بُل ريسينغ 504 44 43 10 44 54 44 29 8 25 29 25 18 16 19 26 12 10 19 29
3 Italy فيراري 496 27 22 44 27 31 36 25 40 - 18 21 11 20 23 25 37 18 16 55
4 Germany مرسيدس 344 16 10 - 8 18 12 15 17 28 27 45 25 20 25 10 16 17 20 15
5 United Kingdom أستون مارتن رايسينغ 86 3 10 12 8 7 2 2 - 14 - - 10 1 4 1 - 8 4 -
6 United States فريق هاس اف1 38 - 1 3 - 1 2 - - - - 12 8 - - - 1 1 2 7
7 Italy آربي 36 - - 6 1 - 12 1 4 4 - 2 1 2 1 - - - - 2
8 United Kingdom ويليامز 17 - - - - - - - 2 - - - 2 - - - 2 10 - 1
9 France ألبين 13 - - - - - 1 - 1 3 3 1 - - 2 2 - - - -
10 Switzerland ساوبر   - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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