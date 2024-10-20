ترتيب بطولة العالم للفورمولا 1 بعد جائزة الولايات المتّحدة الكبرى 2024
قلب ماكس فيرستابن المنحى السابق ليتمكّن من توسيع الفارق مع لاندو نوريس للمرّة الأولى منذ أشهر، في الوقت الذي أصبحت فيه فيراري لاعبًا قويًا في المعركة على لقب بطولة الصانعين بعد ثنائيّتها المثيرة في أوستن.
شارل لوكلير، فيراري وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ وكارلوس ساينز، فيراري
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
في الوقت الذي كان فيه لاندو نوريس يُمني النفس بمواصلة تقليص الفارق مع غريمه ماكس فيرستابن، فإنّ قراره هو وفريقه بعدم إرجاع المركز إلى فيرستابن بعد خروجه عن المسار لم يكن صائبًا وتلقى عقوبة 5 ثوانٍ أدّت إلى تراجعه خلفه في النهاية.
ومع فوزه في في السباق القصير أمسٍ السبت كذلك، نجح فيرستابن في الخروج من عطلة نهاية الأسبوع بـ 5 نقاطٍ أكثر من نوريس ليرتفع بذلك الفارق بينهما إلى 57 نقطة مع تبقي خمسة سباقات على نهاية الموسم.
وكانت هذه المرّة الأولى التي يُحقّق فيها فيرستابن نقاطًا أكثر من نوريس منذ جولة بلجيكا قبل العطلة الصيفيّة.
في الأثناء قدّمت فيراري عطلة نهاية أسبوعٍ مدهشة، لتعيد بذلك نفسها إلى دائرة المنافسة على بطولة الصانعين إثر نتيجتها القويّة في السباق القصير ومن ثمّ الثنائيّة الساحقة في السباق الرئيسي يوم الأحد.
إذ قلّصت فيراري الفارق مع ريد بُل الثانية إلى 8 نقاطٍ فقط ومكلارين المتصدّرة إلى 48 نقطة، وهو ما يعد بمعارك حامية في ما تبقى من جولات الموسم مع تواجد كلّ شيء على المحك.
ترتيب بطولة السائقين:
|المركز
|السائق
|النقاط
|1
|م. فيرستابن
|354
|26/1
|25/1
|-
|26/1
|33
|26
|25/1
|8/6
|25/1
|25/1
|18
|18/2
|10/5
|12/4
|18/2
|8/6
|10/5
|18/2
|23
|2
|ل. نوريس
|297
|8/6
|4/8
|15/3
|10/5
|21
|25
|18/2
|12/4
|18/2
|19/2
|6
|15/3
|18/2
|10/5
|26/1
|16/3
|13/4
|25/1
|18
|3
|ش. لوكلير
|275
|12/4
|16/3
|19/2
|12/4
|17
|22
|15/3
|25/1
|-
|10/5
|2
|-
|12/4
|15/3
|15/3
|25/1
|18/2
|10/5
|30
|4
|أ. بياستري
|247
|4/8
|12/4
|12/4
|4/8
|6
|3
|12/4
|18/2
|10/5
|6/7
|25
|12/4
|25/1
|18/2
|12/4
|18/2
|25/1
|15/3
|10
|5
|ك. ساينز الإبن
|215
|15/3
|-
|25/1
|15/3
|14
|14
|10/5
|15/3
|-
|8/6
|19
|11/5
|8/6
|8/6
|10/5
|12/4
|-
|6/7
|25
|6
|ل. هاميلتون
|177
|6/7
|2/9
|-
|2/9
|9
|8
|8/6
|7/7
|13/4
|15/3
|15
|25/1
|15/3
|25/1
|4/8
|10/5
|2/9
|8/6
|3
|7
|ج. راسل
|167
|10/5
|8/6
|-
|6/7
|9
|4
|7/7
|10/5
|15/3
|12/4
|30
|-
|5/8
|-
|6/7
|6/7
|15/3
|12/4
|12
|8
|س. بيريز
|150
|18/2
|18/2
|10/5
|18/2
|21
|18
|4/8
|-
|-
|4/8
|7
|-
|6/7
|7/7
|8/6
|4/8
|-
|1/10
|6
|9
|ف. ألونسو
|62
|2/9
|10/5
|4/8
|8/6
|7
|2
|-
|-
|8/6
|-
|-
|4/8
|-
|4/8
|1/10
|-
|8/6
|4/8
|-
|10
|ن. هلكنبرغ
|29
|-
|1/10
|2/9
|-
|1
|2
|-
|-
|-
|-
|8
|8/6
|-
|-
|-
|-
|-
|2/9
|5
|11
|ل. سترول
|24
|1/10
|-
|8/6
|-
|-
|-
|2/9
|-
|6/7
|-
|-
|6/7
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|12
|ي. تسونودا
|22
|-
|-
|6/7
|1/10
|-
|7
|1/10
|4/8
|-
|-
|-
|1/10
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|13
|أ. ألبون
|12
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2/9
|-
|-
|-
|2/9
|-
|-
|-
|2/9
|6/7
|-
|-
|14
|د. ريكاردو
|12
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|-
|-
|4/8
|-
|2
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|15
|ك. ماغنوسن
|8
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|2
|16
|ب. غاسلي
|8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|2/9
|2/9
|1
|-
|-
|-
|2/9
|-
|-
|-
|-
|17
|أ. بيرمان
|7
|-
|6/7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|18
|ف. كولابينتو
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4/8
|-
|1
|19
|إ. أوكون
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|-
|1/10
|1/10
|-
|-
|-
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|ل. لاوسون
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|21
|غ. جو
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|22
|ل. سارجانت
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|23
|ف. بوتاس
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
ترتيب بطولة الصانعين:
|المركز
|قائمة الفرق
|النقاط
|1
|مكلارين
|544
|12
|16
|27
|14
|27
|28
|30
|30
|28
|25
|31
|27
|43
|28
|38
|34
|38
|40
|28
|2
|ريد بُل ريسينغ
|504
|44
|43
|10
|44
|54
|44
|29
|8
|25
|29
|25
|18
|16
|19
|26
|12
|10
|19
|29
|3
|فيراري
|496
|27
|22
|44
|27
|31
|36
|25
|40
|-
|18
|21
|11
|20
|23
|25
|37
|18
|16
|55
|4
|مرسيدس
|344
|16
|10
|-
|8
|18
|12
|15
|17
|28
|27
|45
|25
|20
|25
|10
|16
|17
|20
|15
|5
|أستون مارتن رايسينغ
|86
|3
|10
|12
|8
|7
|2
|2
|-
|14
|-
|-
|10
|1
|4
|1
|-
|8
|4
|-
|6
|فريق هاس اف1
|38
|-
|1
|3
|-
|1
|2
|-
|-
|-
|-
|12
|8
|-
|-
|-
|1
|1
|2
|7
|7
|آربي
|36
|-
|-
|6
|1
|-
|12
|1
|4
|4
|-
|2
|1
|2
|1
|-
|-
|-
|-
|2
|8
|ويليامز
|17
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|-
|2
|10
|-
|1
|9
|ألبين
|13
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|1
|3
|3
|1
|-
|-
|2
|2
|-
|-
|-
|-
|10
|ساوبر
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
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