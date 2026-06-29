ترتيب بطولة العالم للفورمولا 1 بعد جائزة النمسا الكبرى 2026

يبدو أنّ ترتيب الأداء يتقلّب من سباقٍ إلى آخر في الفترة الأخيرة، فبعد الأداء اللافت لفيراري في برشلونة، كانت وتيرتها سيّئة للغاية يوم الأحد في النمسا.

وبرز في الأثناء ماكس فيرستابن كمنافس شرسٍ على الفوز وسلّط الكثير من الضغط على الفائز النهائيّ جورج راسل.

في الأثناء اكتفى المتصدّر كيمي أنتونيللي بالمركز الثالث بعد معاناته في الانطلاقة وخسارته للكثير من الوقت خلف سيارات أبطأ في المراحل الأولى من عمر السباق.

وبذلك استعاد راسل المركز الثاني في ترتيب البطولة، مُقلّصًا الفارق مع زميله أنتونيللي إلى 40 نقطة.

ترتيب بطولة السائقين

ترتيب بطولة الصانعين

المركز قائمة الفرق النقاط 1 مرسيدس 302 43 55 37 45 39 25 18 40 2 فيراري 204 27 40 23 20 37 18 25 14 3 مكلارين 159 10 8 28 48 12 10 25 18 4 ريد بُل ريسينغ 115 8 4 4 14 27 12 20 26 5 ألبين 57 1 9 6 7 12 15 7 - 6 ريسينغ بولز 44 4 8 2 - 7 14 6 3 7 فريق هاس اف1 21 6 11 1 - 1 2 - - 8 ويليامز 11 - 2 - 3 2 4 - - 9 آودي 2 2 - - - - - - - 10 أستون مارتن رايسينغ 1 - - - - - 1 - - 11 كاديلاك-فيراري - - - - - - - -