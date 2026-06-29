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ترتيب بطولة العالم للفورمولا 1 بعد جائزة النمسا الكبرى 2026

تستمرّ التقلّبات السريعة في موسم 2026 من بطولة العالم للفورمولا 1، مع تحقيق جورج راسل الفوز أمام ماكس فيرستابن.

منشور:
أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ وجورج راسل، مرسيدس

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ وجورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور جيتي

يبدو أنّ ترتيب الأداء يتقلّب من سباقٍ إلى آخر في الفترة الأخيرة، فبعد الأداء اللافت لفيراري في برشلونة، كانت وتيرتها سيّئة للغاية يوم الأحد في النمسا.

وبرز في الأثناء ماكس فيرستابن كمنافس شرسٍ على الفوز وسلّط الكثير من الضغط على الفائز النهائيّ جورج راسل.

في الأثناء اكتفى المتصدّر كيمي أنتونيللي بالمركز الثالث بعد معاناته في الانطلاقة وخسارته للكثير من الوقت خلف سيارات أبطأ في المراحل الأولى من عمر السباق.

وبذلك استعاد راسل المركز الثاني في ترتيب البطولة، مُقلّصًا الفارق مع زميله أنتونيللي إلى 40 نقطة.

ترتيب بطولة السائقين

المركز السائق النقاط Australia China Japan United States Canada Monaco Spain Austria
1 Italy أ. أنتونيللي مرسيدس 171 18/2 29 25/1 28 31 25/1 - 15/3
2 United Kingdom ج. راسل مرسيدس 131 25/1 26 12/4 17 8 - 18/2 25/1
3 United Kingdom ل. هاميلتون فيراري 125 12/4 21 8/6 10 21 18/2 25/1 10/5
4 Australia أ. بياستري مكلارين 80 - 3 18/2 22 5 10/5 10/5 12/4
5 United Kingdom ل. نوريس مكلارين 79 10/5 5 10/5 26 7 - 15/3 6/7
6 Monaco ش. لوكلير فيراري 79 15/3 19 15/3 10 16 - - 4/8
7 Netherlands م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ 73 8/6 - 4/8 14 17 - 12/4 18/2
8 France إ. حجار ريد بُل ريسينغ 42 - 4 - - 10 12/4 8/6 8/6
9 France ب. غاسلي ألبين 41 1/10 8 6/7 1 4 15/3 6/7 -
10 New Zealand ل. لاوسون ريسينغ بولز 30 - 8 2/9 - 6 8/6 4/8 2/9
11 United Kingdom أ. بيرمان فريق هاس اف1 18 6/7 11 - - 1 - - -
12 Argentina ف. كولابينتو ألبين 16 - 1 - 6 8 - 1/10 -
13 United Kingdom آ. لينبلاد ريسينغ بولز 14 4/8 - - - 1 6/7 2/9 1/10
14 Spain ك. ساينز الإبن ويليامز 6 - 2 - 2 2 - - -
15 Thailand أ. ألبون ويليامز 5 - - - 1 - 4/8 - -
16 France إ. أوكون فريق هاس اف1 3 - - 1/10 - - 2/9 - -
17 Brazil غ. بورتوليتو آودي 2 2/9 - - - - - - -
18 Spain ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ 1 - - - - - 1/10 - -
19 Germany ن. هلكنبرغ آودي   - - - - - - - -
20 Finland ف. بوتاس كاديلاك-فيراري   - - - - - - - -
21 Mexico س. بيريز كاديلاك-فيراري   - - - - - - - -
22 Canada ل. سترول أستون مارتن رايسينغ   - - - - - - - -

ترتيب بطولة الصانعين

المركز قائمة الفرق النقاط Australia China Japan United States Canada Monaco Spain Austria
1 Germany مرسيدس 302 43 55 37 45 39 25 18 40
2 Italy فيراري 204 27 40 23 20 37 18 25 14
3 United Kingdom مكلارين 159 10 8 28 48 12 10 25 18
4 Austria ريد بُل ريسينغ 115 8 4 4 14 27 12 20 26
5 France ألبين 57 1 9 6 7 12 15 7 -
6 Italy ريسينغ بولز 44 4 8 2 - 7 14 6 3
7 United States فريق هاس اف1 21 6 11 1 - 1 2 - -
8 United Kingdom ويليامز 11 - 2 - 3 2 4 - -
9 Germany آودي 2 2 - - - - - - -
10 United Kingdom أستون مارتن رايسينغ 1 - - - - - 1 - -
11 United States كاديلاك-فيراري   - - - - - - - -

 

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