ترتيب بطولة العالم للفورمولا 1 بعد جائزة النمسا الكبرى 2026
تستمرّ التقلّبات السريعة في موسم 2026 من بطولة العالم للفورمولا 1، مع تحقيق جورج راسل الفوز أمام ماكس فيرستابن.
أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ وجورج راسل، مرسيدس
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور جيتي
يبدو أنّ ترتيب الأداء يتقلّب من سباقٍ إلى آخر في الفترة الأخيرة، فبعد الأداء اللافت لفيراري في برشلونة، كانت وتيرتها سيّئة للغاية يوم الأحد في النمسا.
وبرز في الأثناء ماكس فيرستابن كمنافس شرسٍ على الفوز وسلّط الكثير من الضغط على الفائز النهائيّ جورج راسل.
في الأثناء اكتفى المتصدّر كيمي أنتونيللي بالمركز الثالث بعد معاناته في الانطلاقة وخسارته للكثير من الوقت خلف سيارات أبطأ في المراحل الأولى من عمر السباق.
وبذلك استعاد راسل المركز الثاني في ترتيب البطولة، مُقلّصًا الفارق مع زميله أنتونيللي إلى 40 نقطة.
ترتيب بطولة السائقين
|المركز
|السائق
|النقاط
|1
|أ. أنتونيللي مرسيدس
|171
|18/2
|29
|25/1
|28
|31
|25/1
|-
|15/3
|2
|ج. راسل مرسيدس
|131
|25/1
|26
|12/4
|17
|8
|-
|18/2
|25/1
|3
|ل. هاميلتون فيراري
|125
|12/4
|21
|8/6
|10
|21
|18/2
|25/1
|10/5
|4
|أ. بياستري مكلارين
|80
|-
|3
|18/2
|22
|5
|10/5
|10/5
|12/4
|5
|ل. نوريس مكلارين
|79
|10/5
|5
|10/5
|26
|7
|-
|15/3
|6/7
|6
|ش. لوكلير فيراري
|79
|15/3
|19
|15/3
|10
|16
|-
|-
|4/8
|7
|م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ
|73
|8/6
|-
|4/8
|14
|17
|-
|12/4
|18/2
|8
|إ. حجار ريد بُل ريسينغ
|42
|-
|4
|-
|-
|10
|12/4
|8/6
|8/6
|9
|ب. غاسلي ألبين
|41
|1/10
|8
|6/7
|1
|4
|15/3
|6/7
|-
|10
|ل. لاوسون ريسينغ بولز
|30
|-
|8
|2/9
|-
|6
|8/6
|4/8
|2/9
|11
|أ. بيرمان فريق هاس اف1
|18
|6/7
|11
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|12
|ف. كولابينتو ألبين
|16
|-
|1
|-
|6
|8
|-
|1/10
|-
|13
|آ. لينبلاد ريسينغ بولز
|14
|4/8
|-
|-
|-
|1
|6/7
|2/9
|1/10
|14
|ك. ساينز الإبن ويليامز
|6
|-
|2
|-
|2
|2
|-
|-
|-
|15
|أ. ألبون ويليامز
|5
|-
|-
|-
|1
|-
|4/8
|-
|-
|16
|إ. أوكون فريق هاس اف1
|3
|-
|-
|1/10
|-
|-
|2/9
|-
|-
|17
|غ. بورتوليتو آودي
|2
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|19
|ن. هلكنبرغ آودي
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|ف. بوتاس كاديلاك-فيراري
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|س. بيريز كاديلاك-فيراري
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|22
|ل. سترول أستون مارتن رايسينغ
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
ترتيب بطولة الصانعين
|المركز
|قائمة الفرق
|النقاط
|1
|مرسيدس
|302
|43
|55
|37
|45
|39
|25
|18
|40
|2
|فيراري
|204
|27
|40
|23
|20
|37
|18
|25
|14
|3
|مكلارين
|159
|10
|8
|28
|48
|12
|10
|25
|18
|4
|ريد بُل ريسينغ
|115
|8
|4
|4
|14
|27
|12
|20
|26
|5
|ألبين
|57
|1
|9
|6
|7
|12
|15
|7
|-
|6
|ريسينغ بولز
|44
|4
|8
|2
|-
|7
|14
|6
|3
|7
|فريق هاس اف1
|21
|6
|11
|1
|-
|1
|2
|-
|-
|8
|ويليامز
|11
|-
|2
|-
|3
|2
|4
|-
|-
|9
|آودي
|2
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|أستون مارتن رايسينغ
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|-
|11
|كاديلاك-فيراري
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
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