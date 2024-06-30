ترتيب بطولة العالم للفورمولا 1 بعد جائزة النمسا الكبرى 2024

رغم خسارته الفوز في سباق النمسا، ما يزال ماكس فيرستابن في صدارة ترتيب السائقين، وذلك بعد أن حل خامسًا اليوم على حلبة ريد بُل رينغ.

وكان الهولندي في منافسة على الفوز مع لاندو نوريس في المراحل الأخيرة من السباق قبل أن يحتكا ببعضهما البعض عند المنعطف السابع ليتوقف الثنائي على إثر الأضرار، قبل أن ينسحب سائق مكلارين بينما اكمل فيرستابن السباق.

وقد منح ذلك الفوز لجورج راسل، لكنه ما يزال سابعًا في ترتيب السائقين، بينما ما يزال نوريس وصيفًا للترتيب أمام شارل لوكلير.

كارلوس ساينز الذي أكمل السباق ثالثًا ما يزال رابعًا في الترتيب العام، بينما أكمل بيريز السباق سابعًا وما يزال خامسًا على صعيد بطولة السائقين. أما ريد بُل فما تزال على قمة جدول الصانعين.

ترتيب السائقين:

ترتيب الصانعين: