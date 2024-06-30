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فورمولا 1 جائزة النمسا الكبرى

ترتيب بطولة العالم للفورمولا 1 بعد جائزة النمسا الكبرى 2024

نستعرض معكم الوضع الذي بات عليه ترتيب بطولتي السائقين والصانعين في بطولة العالم للفورمولا 1 بعد سباق جائزة النمسا الكبرى.

لاندو نوريس، مكلارين وماكس فيرستابن، ريد بُل

لاندو نوريس، مكلارين وماكس فيرستابن، ريد بُل

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

رغم خسارته الفوز في سباق النمسا، ما يزال ماكس فيرستابن في صدارة ترتيب السائقين، وذلك بعد أن حل خامسًا اليوم على حلبة ريد بُل رينغ.

وكان الهولندي في منافسة على الفوز مع لاندو نوريس في المراحل الأخيرة من السباق قبل أن يحتكا ببعضهما البعض عند المنعطف السابع ليتوقف الثنائي على إثر الأضرار، قبل أن ينسحب سائق مكلارين بينما اكمل فيرستابن السباق.

وقد منح ذلك الفوز لجورج راسل، لكنه ما يزال سابعًا في ترتيب السائقين، بينما ما يزال نوريس وصيفًا للترتيب أمام شارل لوكلير.

كارلوس ساينز الذي أكمل السباق ثالثًا ما يزال رابعًا في الترتيب العام، بينما أكمل بيريز السباق سابعًا وما يزال خامسًا على صعيد بطولة السائقين. أما ريد بُل فما تزال على قمة جدول الصانعين.

ترتيب السائقين:

المركز السائق النقاط Bahrain Saudi Arabia Australia Japan China United States Italy Monaco Canada Spain Austria United Kingdom Hungary Belgium Netherlands Italy Azerbaijan Singapore United States Mexico Brazil United States Qatar United Arab Emirates Bahrain
1 Netherlands م. فيرستابن 237 26/1 25/1 - 26/1 33 26 25/1 8/6 25/1 25/1 18 - - - - - - - - - - - - - -
2 United Kingdom ل. نوريس 156 8/6 4/8 15/3 10/5 21 25 18/2 12/4 18/2 19/2 6 - - - - - - - - - - - - - -
3 Monaco ش. لوكلير 150 12/4 16/3 19/2 12/4 17 22 15/3 25/1 - 10/5 2 - - - - - - - - - - - - - -
4 Spain ك. ساينز الإبن 135 15/3 - 25/1 15/3 14 14 10/5 15/3 - 8/6 19 - - - - - - - - - - - - - -
5 Mexico س. بيريز 118 18/2 18/2 10/5 18/2 21 18 4/8 - - 4/8 7 - - - - - - - - - - - - - -
6 Australia أ. بياستري 112 4/8 12/4 12/4 4/8 6 3 12/4 18/2 10/5 6/7 25 - - - - - - - - - - - - - -
7 United Kingdom ج. راسل 111 10/5 8/6 - 6/7 9 4 7/7 10/5 15/3 12/4 30 - - - - - - - - - - - - - -
8 United Kingdom ل. هاميلتون 85 6/7 2/9 - 2/9 9 8 8/6 7/7 13/4 15/3 15 - - - - - - - - - - - - - -
9 Spain ف. ألونسو 41 2/9 10/5 4/8 8/6 7 2 - - 8/6 - - - - - - - - - - - - - - - -
10 Japan ي. تسونودا 19 - - 6/7 1/10 - 7 1/10 4/8 - - - - - - - - - - - - - - - - -
11 Canada ل. سترول 17 1/10 - 8/6 - - - 2/9 - 6/7 - - - - - - - - - - - - - - - -
12 Germany ن. هلكنبرغ 14 - 1/10 2/9 - 1 2 - - - - 8 - - - - - - - - - - - - - -
13 Australia د. ريكاردو 11 - - - - - 5 - - 4/8 - 2 - - - - - - - - - - - - - -
14 United Kingdom أ. بيرمان 6 - 6/7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15 France ب. غاسلي 6 - - - - - - - 1/10 2/9 2/9 1 - - - - - - - - - - - - - -
16 Denmark ك. ماغنوسن 5 - - 1/10 - - - - - - - 4 - - - - - - - - - - - - - -
17 France إ. أوكون 3 - - - - - 1 - - 1/10 1/10 - - - - - - - - - - - - - - -
18 Thailand أ. ألبون 2 - - - - - - - 2/9 - - - - - - - - - - - - - - - - -
19 China غ. جو   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 Finland ف. بوتاس   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
21 United States ل. سارجانت   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ترتيب الصانعين:

المركز قائمة الفرق النقاط Bahrain Saudi Arabia Australia Japan China United States Italy Monaco Canada Spain Austria United Kingdom Hungary Belgium Netherlands Italy Azerbaijan Singapore United States Mexico Brazil United States Qatar United Arab Emirates Bahrain
1 Austria ريد بُل ريسينغ 355 44 43 10 44 54 44 29 8 25 29 25 - - - - - - - - - - - - - -
2 Italy فيراري 291 27 22 44 27 31 36 25 40 - 18 21 - - - - - - - - - - - - - -
3 United Kingdom مكلارين 268 12 16 27 14 27 28 30 30 28 25 31 - - - - - - - - - - - - - -
4 Germany مرسيدس 196 16 10 - 8 18 12 15 17 28 27 45 - - - - - - - - - - - - - -
5 United Kingdom أستون مارتن رايسينغ 58 3 10 12 8 7 2 2 - 14 - - - - - - - - - - - - - - - -
6 Italy آربي 30 - - 6 1 - 12 1 4 4 - 2 - - - - - - - - - - - - - -
7 United States فريق هاس اف1 19 - 1 3 - 1 2 - - - - 12 - - - - - - - - - - - - - -
8 France ألبين 9 - - - - - 1 - 1 3 3 1 - - - - - - - - - - - - - -
9 United Kingdom ويليامز 2 - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - -
10 Switzerland ساوبر   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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