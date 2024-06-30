ترتيب بطولة العالم للفورمولا 1 بعد جائزة النمسا الكبرى 2024
نستعرض معكم الوضع الذي بات عليه ترتيب بطولتي السائقين والصانعين في بطولة العالم للفورمولا 1 بعد سباق جائزة النمسا الكبرى.
لاندو نوريس، مكلارين وماكس فيرستابن، ريد بُل
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
رغم خسارته الفوز في سباق النمسا، ما يزال ماكس فيرستابن في صدارة ترتيب السائقين، وذلك بعد أن حل خامسًا اليوم على حلبة ريد بُل رينغ.
وكان الهولندي في منافسة على الفوز مع لاندو نوريس في المراحل الأخيرة من السباق قبل أن يحتكا ببعضهما البعض عند المنعطف السابع ليتوقف الثنائي على إثر الأضرار، قبل أن ينسحب سائق مكلارين بينما اكمل فيرستابن السباق.
وقد منح ذلك الفوز لجورج راسل، لكنه ما يزال سابعًا في ترتيب السائقين، بينما ما يزال نوريس وصيفًا للترتيب أمام شارل لوكلير.
كارلوس ساينز الذي أكمل السباق ثالثًا ما يزال رابعًا في الترتيب العام، بينما أكمل بيريز السباق سابعًا وما يزال خامسًا على صعيد بطولة السائقين. أما ريد بُل فما تزال على قمة جدول الصانعين.
ترتيب السائقين:
|المركز
|السائق
|النقاط
|1
|م. فيرستابن
|237
|26/1
|25/1
|-
|26/1
|33
|26
|25/1
|8/6
|25/1
|25/1
|18
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|ل. نوريس
|156
|8/6
|4/8
|15/3
|10/5
|21
|25
|18/2
|12/4
|18/2
|19/2
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|ش. لوكلير
|150
|12/4
|16/3
|19/2
|12/4
|17
|22
|15/3
|25/1
|-
|10/5
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|ك. ساينز الإبن
|135
|15/3
|-
|25/1
|15/3
|14
|14
|10/5
|15/3
|-
|8/6
|19
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|س. بيريز
|118
|18/2
|18/2
|10/5
|18/2
|21
|18
|4/8
|-
|-
|4/8
|7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|أ. بياستري
|112
|4/8
|12/4
|12/4
|4/8
|6
|3
|12/4
|18/2
|10/5
|6/7
|25
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|ج. راسل
|111
|10/5
|8/6
|-
|6/7
|9
|4
|7/7
|10/5
|15/3
|12/4
|30
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|ل. هاميلتون
|85
|6/7
|2/9
|-
|2/9
|9
|8
|8/6
|7/7
|13/4
|15/3
|15
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|ف. ألونسو
|41
|2/9
|10/5
|4/8
|8/6
|7
|2
|-
|-
|8/6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|ي. تسونودا
|19
|-
|-
|6/7
|1/10
|-
|7
|1/10
|4/8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|ل. سترول
|17
|1/10
|-
|8/6
|-
|-
|-
|2/9
|-
|6/7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|12
|ن. هلكنبرغ
|14
|-
|1/10
|2/9
|-
|1
|2
|-
|-
|-
|-
|8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|13
|د. ريكاردو
|11
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|-
|-
|4/8
|-
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|14
|أ. بيرمان
|6
|-
|6/7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|15
|ب. غاسلي
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|2/9
|2/9
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|16
|ك. ماغنوسن
|5
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|17
|إ. أوكون
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|-
|1/10
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|أ. ألبون
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|19
|غ. جو
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|ف. بوتاس
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|ل. سارجانت
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
ترتيب الصانعين:
|المركز
|قائمة الفرق
|النقاط
|1
|ريد بُل ريسينغ
|355
|44
|43
|10
|44
|54
|44
|29
|8
|25
|29
|25
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|فيراري
|291
|27
|22
|44
|27
|31
|36
|25
|40
|-
|18
|21
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|مكلارين
|268
|12
|16
|27
|14
|27
|28
|30
|30
|28
|25
|31
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|مرسيدس
|196
|16
|10
|-
|8
|18
|12
|15
|17
|28
|27
|45
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|أستون مارتن رايسينغ
|58
|3
|10
|12
|8
|7
|2
|2
|-
|14
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|آربي
|30
|-
|-
|6
|1
|-
|12
|1
|4
|4
|-
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|فريق هاس اف1
|19
|-
|1
|3
|-
|1
|2
|-
|-
|-
|-
|12
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|ألبين
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|1
|3
|3
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|ويليامز
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|ساوبر
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
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