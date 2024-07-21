ترتيب بطولة العالم للفورمولا 1 بعد جائزة المجر الكبرى
قلّص لاندو نوريس الفارق قليلًا مع المتصدّر ماكس فيرستابن الذي أهدر بعض النقاط الثمينة في سباقٍ مليء بالتقلّبات والخطط الاستراتيجيّة ضمن جائزة المجر الكبرى للفورمولا 1.
لاندو نوريس، مكلارين وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ وأوسكار بياستري، مكلارين ولويس هاميلتون، مرسيدس وشارل لوكلير، فيراري وكارلوس ساينز الإبن، فيراري
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
في حين كان نوريس يُمني النفس بتقليص الفارق أكثر لو حقّق الفوز من دون أوامر الفريق، فإنّه قلّص الفارق مع فيرستابن في جميع الأحوال.
أمّا في بطولة الصانعين فإنّ مكلارين قلّصت الفارق بشكلٍ كبيرٍ مع الحظيرة النمساويّة على إثر ثنائيّة ساحقة مستحقّة في هنغارورينغ، ليُصبح الفارق بينها وبين ريد بُل 51 نقطة.
ترتيب بطولة السائقين:
|المركز
|السائق
|النقاط
|1
|م. فيرستابن
|265
|26/1
|25/1
|-
|26/1
|33
|26
|25/1
|8/6
|25/1
|25/1
|18
|18/2
|10/5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|ل. نوريس
|189
|8/6
|4/8
|15/3
|10/5
|21
|25
|18/2
|12/4
|18/2
|19/2
|6
|15/3
|18/2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|ش. لوكلير
|162
|12/4
|16/3
|19/2
|12/4
|17
|22
|15/3
|25/1
|-
|10/5
|2
|-
|12/4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|ك. ساينز الإبن
|154
|15/3
|-
|25/1
|15/3
|14
|14
|10/5
|15/3
|-
|8/6
|19
|11/5
|8/6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|أ. بياستري
|149
|4/8
|12/4
|12/4
|4/8
|6
|3
|12/4
|18/2
|10/5
|6/7
|25
|12/4
|25/1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|ل. هاميلتون
|125
|6/7
|2/9
|-
|2/9
|9
|8
|8/6
|7/7
|13/4
|15/3
|15
|25/1
|15/3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|س. بيريز
|124
|18/2
|18/2
|10/5
|18/2
|21
|18
|4/8
|-
|-
|4/8
|7
|-
|6/7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|ج. راسل
|116
|10/5
|8/6
|-
|6/7
|9
|4
|7/7
|10/5
|15/3
|12/4
|30
|-
|5/8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|ف. ألونسو
|45
|2/9
|10/5
|4/8
|8/6
|7
|2
|-
|-
|8/6
|-
|-
|4/8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|ل. سترول
|24
|1/10
|-
|8/6
|-
|-
|-
|2/9
|-
|6/7
|-
|-
|6/7
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|ن. هلكنبرغ
|22
|-
|1/10
|2/9
|-
|1
|2
|-
|-
|-
|-
|8
|8/6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|12
|ي. تسونودا
|22
|-
|-
|6/7
|1/10
|-
|7
|1/10
|4/8
|-
|-
|-
|1/10
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|13
|د. ريكاردو
|11
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|-
|-
|4/8
|-
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|14
|أ. بيرمان
|6
|-
|6/7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|15
|ب. غاسلي
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|2/9
|2/9
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|16
|ك. ماغنوسن
|5
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|17
|أ. ألبون
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2/9
|-
|-
|-
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|إ. أوكون
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|-
|1/10
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|19
|غ. جو
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|ل. سارجانت
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|ف. بوتاس
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
ترتيب بطولة الصانعين:
|المركز
|قائمة الفرق
|النقاط
|1
|ريد بُل ريسينغ
|389
|44
|43
|10
|44
|54
|44
|29
|8
|25
|29
|25
|18
|16
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|مكلارين
|338
|12
|16
|27
|14
|27
|28
|30
|30
|28
|25
|31
|27
|43
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|فيراري
|322
|27
|22
|44
|27
|31
|36
|25
|40
|-
|18
|21
|11
|20
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|مرسيدس
|241
|16
|10
|-
|8
|18
|12
|15
|17
|28
|27
|45
|25
|20
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|أستون مارتن رايسينغ
|69
|3
|10
|12
|8
|7
|2
|2
|-
|14
|-
|-
|10
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|آربي
|33
|-
|-
|6
|1
|-
|12
|1
|4
|4
|-
|2
|1
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|فريق هاس اف1
|27
|-
|1
|3
|-
|1
|2
|-
|-
|-
|-
|12
|8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|ألبين
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|1
|3
|3
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|ويليامز
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|ساوبر
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
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