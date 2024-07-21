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فورمولا 1 جائزة المجر الكبرى

ترتيب بطولة العالم للفورمولا 1 بعد جائزة المجر الكبرى

قلّص لاندو نوريس الفارق قليلًا مع المتصدّر ماكس فيرستابن الذي أهدر بعض النقاط الثمينة في سباقٍ مليء بالتقلّبات والخطط الاستراتيجيّة ضمن جائزة المجر الكبرى للفورمولا 1.

تم التحديث:
لاندو نوريس، مكلارين وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ وأوسكار بياستري، مكلارين ولويس هاميلتون، مرسيدس وشارل لوكلير، فيراري وكارلوس ساينز الإبن، فيراري

لاندو نوريس، مكلارين وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ وأوسكار بياستري، مكلارين ولويس هاميلتون، مرسيدس وشارل لوكلير، فيراري وكارلوس ساينز الإبن، فيراري

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

في حين كان نوريس يُمني النفس بتقليص الفارق أكثر لو حقّق الفوز من دون أوامر الفريق، فإنّه قلّص الفارق مع فيرستابن في جميع الأحوال.

أمّا في بطولة الصانعين فإنّ مكلارين قلّصت الفارق بشكلٍ كبيرٍ مع الحظيرة النمساويّة على إثر ثنائيّة ساحقة مستحقّة في هنغارورينغ، ليُصبح الفارق بينها وبين ريد بُل 51 نقطة.

ترتيب بطولة السائقين:

المركز السائق النقاط Bahrain Saudi Arabia Australia Japan China United States Italy Monaco Canada Spain Austria United Kingdom Hungary Belgium Netherlands Italy Azerbaijan Singapore United States Mexico Brazil United States Qatar United Arab Emirates Bahrain
1 Netherlands م. فيرستابن 265 26/1 25/1 - 26/1 33 26 25/1 8/6 25/1 25/1 18 18/2 10/5 - - - - - - - - - - - -
2 United Kingdom ل. نوريس 189 8/6 4/8 15/3 10/5 21 25 18/2 12/4 18/2 19/2 6 15/3 18/2 - - - - - - - - - - - -
3 Monaco ش. لوكلير 162 12/4 16/3 19/2 12/4 17 22 15/3 25/1 - 10/5 2 - 12/4 - - - - - - - - - - - -
4 Spain ك. ساينز الإبن 154 15/3 - 25/1 15/3 14 14 10/5 15/3 - 8/6 19 11/5 8/6 - - - - - - - - - - - -
5 Australia أ. بياستري 149 4/8 12/4 12/4 4/8 6 3 12/4 18/2 10/5 6/7 25 12/4 25/1 - - - - - - - - - - - -
6 United Kingdom ل. هاميلتون 125 6/7 2/9 - 2/9 9 8 8/6 7/7 13/4 15/3 15 25/1 15/3 - - - - - - - - - - - -
7 Mexico س. بيريز 124 18/2 18/2 10/5 18/2 21 18 4/8 - - 4/8 7 - 6/7 - - - - - - - - - - - -
8 United Kingdom ج. راسل 116 10/5 8/6 - 6/7 9 4 7/7 10/5 15/3 12/4 30 - 5/8 - - - - - - - - - - - -
9 Spain ف. ألونسو 45 2/9 10/5 4/8 8/6 7 2 - - 8/6 - - 4/8 - - - - - - - - - - - - -
10 Canada ل. سترول 24 1/10 - 8/6 - - - 2/9 - 6/7 - - 6/7 1/10 - - - - - - - - - - - -
11 Germany ن. هلكنبرغ 22 - 1/10 2/9 - 1 2 - - - - 8 8/6 - - - - - - - - - - - - -
12 Japan ي. تسونودا 22 - - 6/7 1/10 - 7 1/10 4/8 - - - 1/10 2/9 - - - - - - - - - - - -
13 Australia د. ريكاردو 11 - - - - - 5 - - 4/8 - 2 - - - - - - - - - - - - - -
14 United Kingdom أ. بيرمان 6 - 6/7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15 France ب. غاسلي 6 - - - - - - - 1/10 2/9 2/9 1 - - - - - - - - - - - - - -
16 Denmark ك. ماغنوسن 5 - - 1/10 - - - - - - - 4 - - - - - - - - - - - - - -
17 Thailand أ. ألبون 4 - - - - - - - 2/9 - - - 2/9 - - - - - - - - - - - - -
18 France إ. أوكون 3 - - - - - 1 - - 1/10 1/10 - - - - - - - - - - - - - - -
19 China غ. جو   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 United States ل. سارجانت   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
21 Finland ف. بوتاس   - - - - - - - - - - - - - -

ترتيب بطولة الصانعين:

المركز قائمة الفرق النقاط Bahrain Saudi Arabia Australia Japan China United States Italy Monaco Canada Spain Austria United Kingdom Hungary Belgium Netherlands Italy Azerbaijan Singapore United States Mexico Brazil United States Qatar United Arab Emirates Bahrain
1 Austria ريد بُل ريسينغ 389 44 43 10 44 54 44 29 8 25 29 25 18 16 - - - - - - - - - - - -
2 United Kingdom مكلارين 338 12 16 27 14 27 28 30 30 28 25 31 27 43 - - - - - - - - - - - -
3 Italy فيراري 322 27 22 44 27 31 36 25 40 - 18 21 11 20 - - - - - - - - - - - -
4 Germany مرسيدس 241 16 10 - 8 18 12 15 17 28 27 45 25 20 - - - - - - - - - - - -
5 United Kingdom أستون مارتن رايسينغ 69 3 10 12 8 7 2 2 - 14 - - 10 1 - - - - - - - - - - - -
6 Italy آربي 33 - - 6 1 - 12 1 4 4 - 2 1 2 - - - - - - - - - - - -
7 United States فريق هاس اف1 27 - 1 3 - 1 2 - - - - 12 8 - - - - - - - - - - - - -
8 France ألبين 9 - - - - - 1 - 1 3 3 1 - - - - - - - - - - - - - -
9 United Kingdom ويليامز 4 - - - - - - - 2 - - - 2 - - - - - - - - - - - - -
10 Switzerland ساوبر   - - - - - - - - - - - - - -

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