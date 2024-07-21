ترتيب بطولة العالم للفورمولا 1 بعد جائزة المجر الكبرى

في حين كان نوريس يُمني النفس بتقليص الفارق أكثر لو حقّق الفوز من دون أوامر الفريق، فإنّه قلّص الفارق مع فيرستابن في جميع الأحوال.

أمّا في بطولة الصانعين فإنّ مكلارين قلّصت الفارق بشكلٍ كبيرٍ مع الحظيرة النمساويّة على إثر ثنائيّة ساحقة مستحقّة في هنغارورينغ، ليُصبح الفارق بينها وبين ريد بُل 51 نقطة.

ترتيب بطولة السائقين:

ترتيب بطولة الصانعين: