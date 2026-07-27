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ترتيب بطولة العالم للفورمولا 1 بعد جائزة المجر الكبرى 2026

أدّت التقلّبات المستمرّة في سباق جائزة المجر الكبرى إلى بقاء ترتيب المنافسة على حاله على صعيد بطولة الصانعين، بينما استمرّت متاعب جورج راسل مجدّدًا لتتّسع الفجوة بينه وبين زميله المتصدّر كيمي أنتونيللي.

منشور:
أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ ولاندو نوريس، مكلارين

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ ولاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: أليستير ستالي

في الوقت الذي كانت فيه فيراري ولويس هاميلتون يُمنيان نفسيهما بالظفر بالفوز في الأراضي المجريّة، بل وربّما تحقيق الثنائيّة بالنظر إلى عدم تطلّب الحلبة للكثير من الأداء من وحدة الطاقة، فإنّ نتائج يوم الأحد كانت محبطة للحصان الجامح الذي اكتفى بمركزين رابعٍ وخامسٍ مخيّبين.

في الأثناء عرفت ضواحي العاصمة بودابست صحوة مثيرة من فريق مكلارين الذي قدّم أداء مثيرًا في التصفيات والسباق، وكان قريبًا من تحقيق منصّة تتويجٍ مزدوجة لولا عطلة علبة تروس الأسترالي أوسكار بياستري.

وخفّف أنتونيللي متصدّر البطولة الأضرار بحلوله ثالثًا عبر استراتيجيّة مختلفة، واستفاد من تعثّر أقرب ملاحقيه في الصراع على اللقب ليدخل العطلة الصيفيّة بأفضليّة واسعة.

ترتيب بطولة السائقين

المركز السائق النقاط Australia China Japan United States Canada Monaco Spain Austria United Kingdom Belgium Hungary
1 Italy أ. أنتونيللي مرسيدس 219 18/2 29 25/1 28 31 25/1 - 15/3 8 25/1 15/3
2 United Kingdom ل. هاميلتون فيراري 169 12/4 21 8/6 10 21 18/2 25/1 10/5 22 12/4 10/5
3 United Kingdom ج. راسل مرسيدس 160 25/1 26 12/4 17 8 - 18/2 25/1 23 - 6/7
4 Monaco ش. لوكلير فيراري 138 15/3 19 15/3 10 16 - - 4/8 29 18/2 12/4
5 United Kingdom ل. نوريس مكلارين 128 10/5 5 10/5 26 7 - 15/3 6/7 18 6/7 25/1
6 Netherlands م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ 109 8/6 - 4/8 14 17 - 12/4 18/2 3 15/3 18/2
7 Australia أ. بياستري مكلارين 92 - 3 18/2 22 5 10/5 10/5 12/4 2 10/5 -
8 France إ. حجار ريد بُل ريسينغ 68 - 4 - - 10 12/4 8/6 8/6 10 8/6 8/6
9 New Zealand ل. لاوسون ريسينغ بولز 43 - 8 2/9 - 6 8/6 4/8 2/9 9 - 4/8
10 France ب. غاسلي ألبين 42 1/10 8 6/7 1 4 15/3 6/7 - 1 - -
11 United Kingdom آ. لينبلاد ريسينغ بولز 23 4/8 - - - 1 6/7 2/9 1/10 6 2/9 1/10
12 Argentina ف. كولابينتو ألبين 19 - 1 - 6 8 - 1/10 - 2 1/10 -
13 United Kingdom أ. بيرمان فريق هاس اف1 18 6/7 11 - - 1 - - - - - -
14 Brazil غ. بورتوليتو آودي 10 2/9 - - - - - - - 4 4/8 -
15 Spain ك. ساينز الإبن ويليامز 6 - 2 - 2 2 - - - - - -
16 Thailand أ. ألبون ويليامز 5 - - - 1 - 4/8 - - - - -
17 France إ. أوكون فريق هاس اف1 3 - - 1/10 - - 2/9 - - - - -
18 Germany ن. هلكنبرغ آودي 2 - - - - - - - - - - 2/9
19 Spain ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ 1 - - - - - 1/10 - - - - -
20 Canada ل. سترول أستون مارتن رايسينغ   - - - - - - - - - - -
21 Finland ف. بوتاس كاديلاك-فيراري   - - - - - - - - - - -
22 Mexico س. بيريز كاديلاك-فيراري   - - - - - - - - - - -

ترتيب بطولة الصانعين

المركز قائمة الفرق النقاط Australia China Japan United States Canada Monaco Spain Austria United Kingdom Belgium Hungary
1 Germany مرسيدس 379 43 55 37 45 39 25 18 40 31 25 21
2 Italy فيراري 307 27 40 23 20 37 18 25 14 51 30 22
3 United Kingdom مكلارين 220 10 8 28 48 12 10 25 18 20 16 25
4 Austria ريد بُل ريسينغ 177 8 4 4 14 27 12 20 26 13 23 26
5 Italy ريسينغ بولز 66 4 8 2 - 7 14 6 3 15 2 5
6 France ألبين 61 1 9 6 7 12 15 7 - 3 1 -
7 United States فريق هاس اف1 21 6 11 1 - 1 2 - - - - -
8 Germany آودي 12 2 - - - - - - - 4 4 2
9 United Kingdom ويليامز 11 - 2 - 3 2 4 - - - - -
10 United Kingdom أستون مارتن رايسينغ 1 - - - - - 1 - - - - -
11 United States كاديلاك-فيراري   - - - - - - - - - - -

 

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