ترتيب بطولة العالم للفورمولا 1 بعد جائزة المجر الكبرى 2026
أدّت التقلّبات المستمرّة في سباق جائزة المجر الكبرى إلى بقاء ترتيب المنافسة على حاله على صعيد بطولة الصانعين، بينما استمرّت متاعب جورج راسل مجدّدًا لتتّسع الفجوة بينه وبين زميله المتصدّر كيمي أنتونيللي.
أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ ولاندو نوريس، مكلارين
الصورة من قبل: أليستير ستالي
في الوقت الذي كانت فيه فيراري ولويس هاميلتون يُمنيان نفسيهما بالظفر بالفوز في الأراضي المجريّة، بل وربّما تحقيق الثنائيّة بالنظر إلى عدم تطلّب الحلبة للكثير من الأداء من وحدة الطاقة، فإنّ نتائج يوم الأحد كانت محبطة للحصان الجامح الذي اكتفى بمركزين رابعٍ وخامسٍ مخيّبين.
في الأثناء عرفت ضواحي العاصمة بودابست صحوة مثيرة من فريق مكلارين الذي قدّم أداء مثيرًا في التصفيات والسباق، وكان قريبًا من تحقيق منصّة تتويجٍ مزدوجة لولا عطلة علبة تروس الأسترالي أوسكار بياستري.
وخفّف أنتونيللي متصدّر البطولة الأضرار بحلوله ثالثًا عبر استراتيجيّة مختلفة، واستفاد من تعثّر أقرب ملاحقيه في الصراع على اللقب ليدخل العطلة الصيفيّة بأفضليّة واسعة.
ترتيب بطولة السائقين
|المركز
|السائق
|النقاط
|1
|أ. أنتونيللي مرسيدس
|219
|18/2
|29
|25/1
|28
|31
|25/1
|-
|15/3
|8
|25/1
|15/3
|2
|ل. هاميلتون فيراري
|169
|12/4
|21
|8/6
|10
|21
|18/2
|25/1
|10/5
|22
|12/4
|10/5
|3
|ج. راسل مرسيدس
|160
|25/1
|26
|12/4
|17
|8
|-
|18/2
|25/1
|23
|-
|6/7
|4
|ش. لوكلير فيراري
|138
|15/3
|19
|15/3
|10
|16
|-
|-
|4/8
|29
|18/2
|12/4
|5
|ل. نوريس مكلارين
|128
|10/5
|5
|10/5
|26
|7
|-
|15/3
|6/7
|18
|6/7
|25/1
|6
|م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ
|109
|8/6
|-
|4/8
|14
|17
|-
|12/4
|18/2
|3
|15/3
|18/2
|7
|أ. بياستري مكلارين
|92
|-
|3
|18/2
|22
|5
|10/5
|10/5
|12/4
|2
|10/5
|-
|8
|إ. حجار ريد بُل ريسينغ
|68
|-
|4
|-
|-
|10
|12/4
|8/6
|8/6
|10
|8/6
|8/6
|9
|ل. لاوسون ريسينغ بولز
|43
|-
|8
|2/9
|-
|6
|8/6
|4/8
|2/9
|9
|-
|4/8
|10
|ب. غاسلي ألبين
|42
|1/10
|8
|6/7
|1
|4
|15/3
|6/7
|-
|1
|-
|-
|11
|آ. لينبلاد ريسينغ بولز
|23
|4/8
|-
|-
|-
|1
|6/7
|2/9
|1/10
|6
|2/9
|1/10
|12
|ف. كولابينتو ألبين
|19
|-
|1
|-
|6
|8
|-
|1/10
|-
|2
|1/10
|-
|13
|أ. بيرمان فريق هاس اف1
|18
|6/7
|11
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|14
|غ. بورتوليتو آودي
|10
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|4/8
|-
|15
|ك. ساينز الإبن ويليامز
|6
|-
|2
|-
|2
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|16
|أ. ألبون ويليامز
|5
|-
|-
|-
|1
|-
|4/8
|-
|-
|-
|-
|-
|17
|إ. أوكون فريق هاس اف1
|3
|-
|-
|1/10
|-
|-
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|ن. هلكنبرغ آودي
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2/9
|19
|ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|ل. سترول أستون مارتن رايسينغ
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|ف. بوتاس كاديلاك-فيراري
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|22
|س. بيريز كاديلاك-فيراري
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
ترتيب بطولة الصانعين
|المركز
|قائمة الفرق
|النقاط
|1
|مرسيدس
|379
|43
|55
|37
|45
|39
|25
|18
|40
|31
|25
|21
|2
|فيراري
|307
|27
|40
|23
|20
|37
|18
|25
|14
|51
|30
|22
|3
|مكلارين
|220
|10
|8
|28
|48
|12
|10
|25
|18
|20
|16
|25
|4
|ريد بُل ريسينغ
|177
|8
|4
|4
|14
|27
|12
|20
|26
|13
|23
|26
|5
|ريسينغ بولز
|66
|4
|8
|2
|-
|7
|14
|6
|3
|15
|2
|5
|6
|ألبين
|61
|1
|9
|6
|7
|12
|15
|7
|-
|3
|1
|-
|7
|فريق هاس اف1
|21
|6
|11
|1
|-
|1
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|آودي
|12
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|4
|2
|9
|ويليامز
|11
|-
|2
|-
|3
|2
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|أستون مارتن رايسينغ
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|كاديلاك-فيراري
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
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