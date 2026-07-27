ترتيب بطولة العالم للفورمولا 1 بعد جائزة المجر الكبرى 2026

في الوقت الذي كانت فيه فيراري ولويس هاميلتون يُمنيان نفسيهما بالظفر بالفوز في الأراضي المجريّة، بل وربّما تحقيق الثنائيّة بالنظر إلى عدم تطلّب الحلبة للكثير من الأداء من وحدة الطاقة، فإنّ نتائج يوم الأحد كانت محبطة للحصان الجامح الذي اكتفى بمركزين رابعٍ وخامسٍ مخيّبين.

في الأثناء عرفت ضواحي العاصمة بودابست صحوة مثيرة من فريق مكلارين الذي قدّم أداء مثيرًا في التصفيات والسباق، وكان قريبًا من تحقيق منصّة تتويجٍ مزدوجة لولا عطلة علبة تروس الأسترالي أوسكار بياستري.

وخفّف أنتونيللي متصدّر البطولة الأضرار بحلوله ثالثًا عبر استراتيجيّة مختلفة، واستفاد من تعثّر أقرب ملاحقيه في الصراع على اللقب ليدخل العطلة الصيفيّة بأفضليّة واسعة.

ترتيب بطولة السائقين

ترتيب بطولة الصانعين

المركز قائمة الفرق النقاط 1 مرسيدس 379 43 55 37 45 39 25 18 40 31 25 21 2 فيراري 307 27 40 23 20 37 18 25 14 51 30 22 3 مكلارين 220 10 8 28 48 12 10 25 18 20 16 25 4 ريد بُل ريسينغ 177 8 4 4 14 27 12 20 26 13 23 26 5 ريسينغ بولز 66 4 8 2 - 7 14 6 3 15 2 5 6 ألبين 61 1 9 6 7 12 15 7 - 3 1 - 7 فريق هاس اف1 21 6 11 1 - 1 2 - - - - - 8 آودي 12 2 - - - - - - - 4 4 2 9 ويليامز 11 - 2 - 3 2 4 - - - - - 10 أستون مارتن رايسينغ 1 - - - - - 1 - - - - - 11 كاديلاك-فيراري - - - - - - - - - - -