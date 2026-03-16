ترتيب بطولة العالم للفورمولا 1 بعد جائزة الصين الكبرى 2026

تستمرّ مرسيدس في حصد العلامة الكاملة مع بداية مجريات هذا الموسم، حيث أحرزت الثنائيّة في السباقين الرئيسيين المقامين في أستراليا والصين إلى جانب تحقيق جورج راسل الفوز بالسباق القصير على حلبة شنغهاي.

وكانت السهام الفضيّة لتُحرز العلامة الكاملة على الأرجح لولا انطلاقة أندريا كيمي أنتونيللي الضعيفة يوم السبت وحادثه مع إسحاق حجار الذي انجرت عنه العقوبة.

وعلى صعيد ترتيب بطولة السائقين فإنّ الكفّة شبه متساوية بين سائقي الماكينات الألمانيّة، لكنّ الأمر ذاته لا ينطبق على بطولة الصانعين التي بدأت فيها فجوة بالتشكّل بين مرسيدس وفيراري أقرب ملاحقاتها، وبقيّة المنافسين.

ترتيب بطولة السائقين

ترتيب بطولة الصانعين