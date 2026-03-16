ترتيب بطولة العالم للفورمولا 1 بعد جائزة الصين الكبرى 2026
واصلت مرسيدس هيمنتها مع بداية هذا الموسم من بطولة العالم للفورمولا 1 مستفيدة من تفوّق توليفة محرّكها وهيكلها الجديدين.
لويس هاميلتون، فيراري وجورج راسل، مرسيدس وأندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس
تستمرّ مرسيدس في حصد العلامة الكاملة مع بداية مجريات هذا الموسم، حيث أحرزت الثنائيّة في السباقين الرئيسيين المقامين في أستراليا والصين إلى جانب تحقيق جورج راسل الفوز بالسباق القصير على حلبة شنغهاي.
وكانت السهام الفضيّة لتُحرز العلامة الكاملة على الأرجح لولا انطلاقة أندريا كيمي أنتونيللي الضعيفة يوم السبت وحادثه مع إسحاق حجار الذي انجرت عنه العقوبة.
وعلى صعيد ترتيب بطولة السائقين فإنّ الكفّة شبه متساوية بين سائقي الماكينات الألمانيّة، لكنّ الأمر ذاته لا ينطبق على بطولة الصانعين التي بدأت فيها فجوة بالتشكّل بين مرسيدس وفيراري أقرب ملاحقاتها، وبقيّة المنافسين.
ترتيب بطولة السائقين
|المركز
|السائق
|النقاط
|1
|ج. راسل مرسيدس
|51
|25/1
|26
|2
|أ. أنتونيللي مرسيدس
|47
|18/2
|29
|3
|ش. لوكلير فيراري
|34
|15/3
|19
|4
|ل. هاميلتون فيراري
|33
|12/4
|21
|5
|أ. بيرمان فريق هاس اف1
|17
|6/7
|11
|6
|ل. نوريس مكلارين
|15
|10/5
|5
|7
|ب. غاسلي ألبين
|9
|1/10
|8
|8
|م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ
|8
|8/6
|-
|9
|ل. لاوسون ريسينغ بولز
|8
|-
|8
|10
|آ. لينبلاد ريسينغ بولز
|4
|4/8
|-
|11
|إ. حجار ريد بُل ريسينغ
|4
|-
|4
|12
|أ. بياستري مكلارين
|3
|-
|3
|13
|ك. ساينز الإبن ويليامز
|2
|-
|2
|14
|غ. بورتوليتو آودي
|2
|2/9
|-
|15
|ف. كولابينتو ألبين
|1
|-
|1
|16
|إ. أوكون فريق هاس اف1
|-
|-
|17
|ن. هلكنبرغ آودي
|-
|-
|18
|أ. ألبون ويليامز
|-
|-
|19
|ف. بوتاس كاديلاك-فيراري
|-
|-
|20
|س. بيريز كاديلاك-فيراري
|-
|-
|21
|ل. سترول أستون مارتن رايسينغ
|-
|-
|22
|ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ
|-
|-
ترتيب بطولة الصانعين
|المركز
|قائمة الفرق
|النقاط
|1
|مرسيدس
|98
|43
|55
|2
|فيراري
|67
|27
|40
|3
|مكلارين
|18
|10
|8
|4
|فريق هاس اف1
|17
|6
|11
|5
|ريد بُل ريسينغ
|12
|8
|4
|6
|ريسينغ بولز
|12
|4
|8
|7
|ألبين
|10
|1
|9
|8
|آودي
|2
|2
|-
|9
|ويليامز
|2
|-
|2
|10
|كاديلاك-فيراري
|-
|-
|11
|أستون مارتن رايسينغ
|-
|-
