النتائج
فورمولا 1 جائزة الصين الكبرى

ترتيب بطولة العالم للفورمولا 1 بعد جائزة الصين الكبرى 2026

واصلت مرسيدس هيمنتها مع بداية هذا الموسم من بطولة العالم للفورمولا 1 مستفيدة من تفوّق توليفة محرّكها وهيكلها الجديدين.

منشور:
لويس هاميلتون، فيراري وجورج راسل، مرسيدس وأندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

لويس هاميلتون، فيراري وجورج راسل، مرسيدس وأندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: لينتاو تشانغ

تستمرّ مرسيدس في حصد العلامة الكاملة مع بداية مجريات هذا الموسم، حيث أحرزت الثنائيّة في السباقين الرئيسيين المقامين في أستراليا والصين إلى جانب تحقيق جورج راسل الفوز بالسباق القصير على حلبة شنغهاي.

وكانت السهام الفضيّة لتُحرز العلامة الكاملة على الأرجح لولا انطلاقة أندريا كيمي أنتونيللي الضعيفة يوم السبت وحادثه مع إسحاق حجار الذي انجرت عنه العقوبة.

وعلى صعيد ترتيب بطولة السائقين فإنّ الكفّة شبه متساوية بين سائقي الماكينات الألمانيّة، لكنّ الأمر ذاته لا ينطبق على بطولة الصانعين التي بدأت فيها فجوة بالتشكّل بين مرسيدس وفيراري أقرب ملاحقاتها، وبقيّة المنافسين.

ترتيب بطولة السائقين

المركز السائق النقاط Australia China
1 United Kingdom ج. راسل مرسيدس 51 25/1 26
2 Italy أ. أنتونيللي مرسيدس 47 18/2 29
3 Monaco ش. لوكلير فيراري 34 15/3 19
4 United Kingdom ل. هاميلتون فيراري 33 12/4 21
5 United Kingdom أ. بيرمان فريق هاس اف1 17 6/7 11
6 United Kingdom ل. نوريس مكلارين 15 10/5 5
7 France ب. غاسلي ألبين 9 1/10 8
8 Netherlands م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ 8 8/6 -
9 New Zealand ل. لاوسون ريسينغ بولز 8 - 8
10 United Kingdom آ. لينبلاد ريسينغ بولز 4 4/8 -
11 France إ. حجار ريد بُل ريسينغ 4 - 4
12 Australia أ. بياستري مكلارين 3 - 3
13 Spain ك. ساينز الإبن ويليامز 2 - 2
14 Brazil غ. بورتوليتو آودي 2 2/9 -
15 Argentina ف. كولابينتو ألبين 1 - 1
16 France إ. أوكون فريق هاس اف1   - -
17 Germany ن. هلكنبرغ آودي   - -
18 Thailand أ. ألبون ويليامز   - -
19 Finland ف. بوتاس كاديلاك-فيراري   - -
20 Mexico س. بيريز كاديلاك-فيراري   - -
21 Canada ل. سترول أستون مارتن رايسينغ   - -
22 Spain ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ   - -

ترتيب بطولة الصانعين

المركز قائمة الفرق النقاط Australia China
1 Germany مرسيدس 98 43 55
2 Italy فيراري 67 27 40
3 United Kingdom مكلارين 18 10 8
4 United States فريق هاس اف1 17 6 11
5 Austria ريد بُل ريسينغ 12 8 4
6 Italy ريسينغ بولز 12 4 8
7 France ألبين 10 1 9
8 Germany آودي 2 2 -
9 United Kingdom ويليامز 2 - 2
10 United States كاديلاك-فيراري   - -
11 United Kingdom أستون مارتن رايسينغ   - -

