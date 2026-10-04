ترتيب بطولة العالم للفورمولا 1 بعد جائزة البحرين الكبرى في ماليزيا

في الوقت الذي كان فيه راسل يُمني النفس بالإبقاء على آماله المتضائلة أصلًا في المنافسة على لقب هذا الموسم من بطولة العالم للفورمولا 1 حيّة، جاء عطل وحدة طاقته المفاجئ في المراحل الختاميّة ليحرمه منصّة تتويج ثمينة.

نتيجة لذلك توسّع الفارق بينهما بـ 18 نقطة ليقلب أنتونيللي ما خسره في أذربيجان قبل أسبوع عندما فاز راسل هناك.

واتّسعت الفجوة بين ثنائيّ الفريق الواحد إلى 84 نقطة الآن مع تبقي 7 جولات على نهاية الموسم.

في الأثناء حقّقت فيراري نقاطًا أكثر من مرسيدس للمرّة الأولى منذ العطلة الصيفيّة، لكنّ فرصها في المنافسة على بطولة الصانعين أكثر من ضئيلة في ظلّ وجود فجوة 151 نقطة بين الفريقين.

ترتيب بطولة السائقين

ترتيب بطولة الصانعين

المركز قائمة الفرق النقاط 1 مرسيدس 556 43 55 37 45 39 25 18 40 31 25 21 46 43 35 35 18 2 فيراري 405 27 40 23 20 37 18 25 14 51 30 22 31 8 12 20 27 3 مكلارين 316 10 8 28 48 12 12 25 18 20 16 25 43 22 19 - 10 4 ريد بُل ريسينغ 298 8 4 4 14 27 15 20 26 13 23 26 9 15 26 33 35 5 ريسينغ بولز 90 4 8 2 - 7 18 6 3 15 2 5 - 5 2 6 7 6 ألبين 68 1 9 6 7 12 6 7 - 3 1 - 2 8 6 - - 7 فريق هاس اف1 27 6 11 1 - 1 2 - - - - - - - - 6 - 8 آودي 17 2 - - - - - - - 4 4 2 4 - 1 - - 9 ويليامز 12 - 2 - 3 2 4 - - - - - - - - 1 - 10 أستون مارتن رايسينغ 7 - - - - - 1 - - - - - 2 - - - 4 11 كاديلاك-فيراري - - - - - - - - - - - - - - - -