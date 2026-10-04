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ترتيب بطولة العالم للفورمولا 1 بعد جائزة البحرين الكبرى في ماليزيا

اقترب كيمي أنتونيللي خطوة إضافية من ضمان لقبه العالمي الأوّل مبكّرًا بعد الكارثة التي أطاحت بزميله جورج راسل.

منشور:
أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس ولويس هاميلتون، فيراري وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس ولويس هاميلتون، فيراري وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: كيم إيلمان صور جيتي

في الوقت الذي كان فيه راسل يُمني النفس بالإبقاء على آماله المتضائلة أصلًا في المنافسة على لقب هذا الموسم من بطولة العالم للفورمولا 1 حيّة، جاء عطل وحدة طاقته المفاجئ في المراحل الختاميّة ليحرمه منصّة تتويج ثمينة.

نتيجة لذلك توسّع الفارق بينهما بـ 18 نقطة ليقلب أنتونيللي ما خسره في أذربيجان قبل أسبوع عندما فاز راسل هناك.

واتّسعت الفجوة بين ثنائيّ الفريق الواحد إلى 84 نقطة الآن مع تبقي 7 جولات على نهاية الموسم.

في الأثناء حقّقت فيراري نقاطًا أكثر من مرسيدس للمرّة الأولى منذ العطلة الصيفيّة، لكنّ فرصها في المنافسة على بطولة الصانعين أكثر من ضئيلة في ظلّ وجود فجوة 151 نقطة بين الفريقين.

ترتيب بطولة السائقين

المركز السائق النقاط Australia China Japan United States Canada Monaco Spain Austria United Kingdom Belgium Hungary Netherlands Italy Spain Azerbaijan Bahrain
1 Italy أ. أنتونيللي مرسيدس 320 18/2 29 25/1 28 31 25/1 - 15/3 8 25/1 15/3 23 25/1 25/1 10/5 18/2
2 United Kingdom ج. راسل مرسيدس 236 25/1 26 12/4 17 8 - 18/2 25/1 23 - 6/7 23 18/2 10/5 25/1 -
3 United Kingdom ل. هاميلتون فيراري 214 12/4 21 8/6 10 21 18/2 25/1 10/5 22 12/4 10/5 14 8/6 - 8/6 15/3
4 Monaco ش. لوكلير فيراري 191 15/3 19 15/3 10 16 - - 4/8 29 18/2 12/4 17 - 12/4 12/4 12/4
5 United Kingdom ل. نوريس مكلارين 188 10/5 5 10/5 26 7 - 15/3 6/7 18 6/7 25/1 31 12/4 15/3 - 2/9
6 Netherlands م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ 188 8/6 - 4/8 14 17 - 12/4 18/2 3 15/3 18/2 3 15/3 18/2 18/2 25/1
7 Australia أ. بياستري مكلارين 128 - 3 18/2 22 5 12/4 10/5 12/4 2 10/5 - 12 10/5 4/8 - 8/6
8 France إ. حجار ريد بُل ريسينغ 96 - 4 - - 10 15/3 8/6 8/6 10 8/6 8/6 - - - 15/3 10/5
9 New Zealand ل. لاوسون ريسينغ بولز 65 - 8 2/9 - 6 10/5 4/8 2/9 9 - 4/8 6 - 8/6 - 6/7
10 France ب. غاسلي ألبين 41 1/10 8 6/7 1 4 6/7 6/7 - 1 - - 2 6/7 - - -
11 United Kingdom آ. لينبلاد ريسينغ بولز 38 4/8 - - - 1 8/6 2/9 1/10 6 2/9 1/10 - 4/8 2/9 6/7 1/10
12 Argentina ف. كولابينتو ألبين 27 - 1 - 6 8 - 1/10 - 2 1/10 - - 2/9 6/7 - -
13 United Kingdom أ. بيرمان فريق هاس اف1 20 6/7 11 - - 1 - - - - - - - - - 2/9 -
14 Brazil غ. بورتوليتو آودي 10 2/9 - - - - - - - 4 4/8 - - - - - -
15 Germany ن. هلكنبرغ آودي 7 - - - - - - - - - - 2/9 4 - 1/10 - -
16 France إ. أوكون فريق هاس اف1 7 - - 1/10 - - 2/9 - - - - - - - - 4/8 -
17 Spain ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ 7 - - - - - 1/10 - - - - - 2 - - - 4/8
18 Spain ك. ساينز الإبن ويليامز 7 - 2 - 2 2 - - - - - - - - - 1/10 -
19 Thailand أ. ألبون ويليامز 5 - - - 1 - 4/8 - - - - - - - - - -
20 Japan ي. تسونودا ريسينغ بولز 1 - - - - - - - - - - - - 1/10 - - -
21 Canada ل. سترول أستون مارتن رايسينغ   - - - - - - - - - - - - - - - -
22 Finland ف. بوتاس كاديلاك-فيراري   - - - - - - - - - - - - - - - -
23 Mexico س. بيريز كاديلاك-فيراري   - - - - - - - - - - - - - - - -

ترتيب بطولة الصانعين

المركز قائمة الفرق النقاط Australia China Japan United States Canada Monaco Spain Austria United Kingdom Belgium Hungary Netherlands Italy Spain Azerbaijan Bahrain
1 Germany مرسيدس 556 43 55 37 45 39 25 18 40 31 25 21 46 43 35 35 18
2 Italy فيراري 405 27 40 23 20 37 18 25 14 51 30 22 31 8 12 20 27
3 United Kingdom مكلارين 316 10 8 28 48 12 12 25 18 20 16 25 43 22 19 - 10
4 Austria ريد بُل ريسينغ 298 8 4 4 14 27 15 20 26 13 23 26 9 15 26 33 35
5 Italy ريسينغ بولز 90 4 8 2 - 7 18 6 3 15 2 5 - 5 2 6 7
6 France ألبين 68 1 9 6 7 12 6 7 - 3 1 - 2 8 6 - -
7 United States فريق هاس اف1 27 6 11 1 - 1 2 - - - - - - - - 6 -
8 Germany آودي 17 2 - - - - - - - 4 4 2 4 - 1 - -
9 United Kingdom ويليامز 12 - 2 - 3 2 4 - - - - - - - - 1 -
10 United Kingdom أستون مارتن رايسينغ 7 - - - - - 1 - - - - - 2 - - - 4
11 United States كاديلاك-فيراري   - - - - - - - - - - - - - - - -

 

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