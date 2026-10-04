ترتيب بطولة العالم للفورمولا 1 بعد جائزة البحرين الكبرى في ماليزيا
اقترب كيمي أنتونيللي خطوة إضافية من ضمان لقبه العالمي الأوّل مبكّرًا بعد الكارثة التي أطاحت بزميله جورج راسل.
أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس ولويس هاميلتون، فيراري وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: كيم إيلمان صور جيتي
في الوقت الذي كان فيه راسل يُمني النفس بالإبقاء على آماله المتضائلة أصلًا في المنافسة على لقب هذا الموسم من بطولة العالم للفورمولا 1 حيّة، جاء عطل وحدة طاقته المفاجئ في المراحل الختاميّة ليحرمه منصّة تتويج ثمينة.
نتيجة لذلك توسّع الفارق بينهما بـ 18 نقطة ليقلب أنتونيللي ما خسره في أذربيجان قبل أسبوع عندما فاز راسل هناك.
واتّسعت الفجوة بين ثنائيّ الفريق الواحد إلى 84 نقطة الآن مع تبقي 7 جولات على نهاية الموسم.
في الأثناء حقّقت فيراري نقاطًا أكثر من مرسيدس للمرّة الأولى منذ العطلة الصيفيّة، لكنّ فرصها في المنافسة على بطولة الصانعين أكثر من ضئيلة في ظلّ وجود فجوة 151 نقطة بين الفريقين.
ترتيب بطولة السائقين
|المركز
|السائق
|النقاط
|1
|أ. أنتونيللي مرسيدس
|320
|18/2
|29
|25/1
|28
|31
|25/1
|-
|15/3
|8
|25/1
|15/3
|23
|25/1
|25/1
|10/5
|18/2
|2
|ج. راسل مرسيدس
|236
|25/1
|26
|12/4
|17
|8
|-
|18/2
|25/1
|23
|-
|6/7
|23
|18/2
|10/5
|25/1
|-
|3
|ل. هاميلتون فيراري
|214
|12/4
|21
|8/6
|10
|21
|18/2
|25/1
|10/5
|22
|12/4
|10/5
|14
|8/6
|-
|8/6
|15/3
|4
|ش. لوكلير فيراري
|191
|15/3
|19
|15/3
|10
|16
|-
|-
|4/8
|29
|18/2
|12/4
|17
|-
|12/4
|12/4
|12/4
|5
|ل. نوريس مكلارين
|188
|10/5
|5
|10/5
|26
|7
|-
|15/3
|6/7
|18
|6/7
|25/1
|31
|12/4
|15/3
|-
|2/9
|6
|م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ
|188
|8/6
|-
|4/8
|14
|17
|-
|12/4
|18/2
|3
|15/3
|18/2
|3
|15/3
|18/2
|18/2
|25/1
|7
|أ. بياستري مكلارين
|128
|-
|3
|18/2
|22
|5
|12/4
|10/5
|12/4
|2
|10/5
|-
|12
|10/5
|4/8
|-
|8/6
|8
|إ. حجار ريد بُل ريسينغ
|96
|-
|4
|-
|-
|10
|15/3
|8/6
|8/6
|10
|8/6
|8/6
|-
|-
|-
|15/3
|10/5
|9
|ل. لاوسون ريسينغ بولز
|65
|-
|8
|2/9
|-
|6
|10/5
|4/8
|2/9
|9
|-
|4/8
|6
|-
|8/6
|-
|6/7
|10
|ب. غاسلي ألبين
|41
|1/10
|8
|6/7
|1
|4
|6/7
|6/7
|-
|1
|-
|-
|2
|6/7
|-
|-
|-
|11
|آ. لينبلاد ريسينغ بولز
|38
|4/8
|-
|-
|-
|1
|8/6
|2/9
|1/10
|6
|2/9
|1/10
|-
|4/8
|2/9
|6/7
|1/10
|12
|ف. كولابينتو ألبين
|27
|-
|1
|-
|6
|8
|-
|1/10
|-
|2
|1/10
|-
|-
|2/9
|6/7
|-
|-
|13
|أ. بيرمان فريق هاس اف1
|20
|6/7
|11
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2/9
|-
|14
|غ. بورتوليتو آودي
|10
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|4/8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|15
|ن. هلكنبرغ آودي
|7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2/9
|4
|-
|1/10
|-
|-
|16
|إ. أوكون فريق هاس اف1
|7
|-
|-
|1/10
|-
|-
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4/8
|-
|17
|ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ
|7
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|-
|4/8
|18
|ك. ساينز الإبن ويليامز
|7
|-
|2
|-
|2
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|19
|أ. ألبون ويليامز
|5
|-
|-
|-
|1
|-
|4/8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|ي. تسونودا ريسينغ بولز
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|21
|ل. سترول أستون مارتن رايسينغ
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|22
|ف. بوتاس كاديلاك-فيراري
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|23
|س. بيريز كاديلاك-فيراري
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
ترتيب بطولة الصانعين
|المركز
|قائمة الفرق
|النقاط
|1
|مرسيدس
|556
|43
|55
|37
|45
|39
|25
|18
|40
|31
|25
|21
|46
|43
|35
|35
|18
|2
|فيراري
|405
|27
|40
|23
|20
|37
|18
|25
|14
|51
|30
|22
|31
|8
|12
|20
|27
|3
|مكلارين
|316
|10
|8
|28
|48
|12
|12
|25
|18
|20
|16
|25
|43
|22
|19
|-
|10
|4
|ريد بُل ريسينغ
|298
|8
|4
|4
|14
|27
|15
|20
|26
|13
|23
|26
|9
|15
|26
|33
|35
|5
|ريسينغ بولز
|90
|4
|8
|2
|-
|7
|18
|6
|3
|15
|2
|5
|-
|5
|2
|6
|7
|6
|ألبين
|68
|1
|9
|6
|7
|12
|6
|7
|-
|3
|1
|-
|2
|8
|6
|-
|-
|7
|فريق هاس اف1
|27
|6
|11
|1
|-
|1
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|-
|8
|آودي
|17
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|4
|2
|4
|-
|1
|-
|-
|9
|ويليامز
|12
|-
|2
|-
|3
|2
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|10
|أستون مارتن رايسينغ
|7
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|-
|4
|11
|كاديلاك-فيراري
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
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