ترتيب بطولة العالم للفورمولا 1 بعد جائزة إيطاليا الكبرى 2024
أحرز لاندو نوريس فوزًا جديدًا على نحوٍ كاسحٍ ليدفع الكثيرين إلى منحه فرصة ولو صعبة لتحقيق لقب بطولة السائقين لموسم 2024.
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ ولاندو نوريس، مكلارين وشارل لوكلير، فيراري
الصورة من قبل: اليستر ستالي / صور لات
عادت مكلارين من العطلة الصيفيّة بقوّة ضاربة ليحرز نوريس انتصارًا كاسحًا أمام غريمه ماكس فيرستابن متصدّر ترتيب البطولة، حيث تقلّص الفارق بينهما من 78 إلى 70 نقطة مع تبقي 9 جولات على النهاية.
في الأثناء واصل الفريق البريطاني زحفه نحو صدارة بطولة الصانعين، حيث أصبح الفارق بينه وبين فريق ريد بُل 30 نقطة فقط.
ترتيب بطولة السائقين:
|لمركز
|السائق
|النقاط
|1
|م. فيرستابن
|295
|26/1
|25/1
|-
|26/1
|33
|26
|25/1
|8/6
|25/1
|25/1
|18
|18/2
|10/5
|12/4
|18/2
|2
|ل. نوريس
|225
|8/6
|4/8
|15/3
|10/5
|21
|25
|18/2
|12/4
|18/2
|19/2
|6
|15/3
|18/2
|10/5
|26/1
|3
|ش. لوكلير
|192
|12/4
|16/3
|19/2
|12/4
|17
|22
|15/3
|25/1
|-
|10/5
|2
|-
|12/4
|15/3
|15/3
|4
|أ. بياستري
|179
|4/8
|12/4
|12/4
|4/8
|6
|3
|12/4
|18/2
|10/5
|6/7
|25
|12/4
|25/1
|18/2
|12/4
|5
|ك. ساينز الإبن
|172
|15/3
|-
|25/1
|15/3
|14
|14
|10/5
|15/3
|-
|8/6
|19
|11/5
|8/6
|8/6
|10/5
|6
|ل. هاميلتون
|154
|6/7
|2/9
|-
|2/9
|9
|8
|8/6
|7/7
|13/4
|15/3
|15
|25/1
|15/3
|25/1
|4/8
|7
|س. بيريز
|139
|18/2
|18/2
|10/5
|18/2
|21
|18
|4/8
|-
|-
|4/8
|7
|-
|6/7
|7/7
|8/6
|8
|ج. راسل
|122
|10/5
|8/6
|-
|6/7
|9
|4
|7/7
|10/5
|15/3
|12/4
|30
|-
|5/8
|-
|6/7
|9
|ف. ألونسو
|50
|2/9
|10/5
|4/8
|8/6
|7
|2
|-
|-
|8/6
|-
|-
|4/8
|-
|4/8
|1/10
|10
|ل. سترول
|24
|1/10
|-
|8/6
|-
|-
|-
|2/9
|-
|6/7
|-
|-
|6/7
|1/10
|-
|-
|11
|ن. هلكنبرغ
|22
|-
|1/10
|2/9
|-
|1
|2
|-
|-
|-
|-
|8
|8/6
|-
|-
|-
|12
|ي. تسونودا
|22
|-
|-
|6/7
|1/10
|-
|7
|1/10
|4/8
|-
|-
|-
|1/10
|2/9
|-
|-
|13
|د. ريكاردو
|12
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|-
|-
|4/8
|-
|2
|-
|-
|1/10
|-
|14
|ب. غاسلي
|8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|2/9
|2/9
|1
|-
|-
|-
|2/9
|15
|أ. بيرمان
|6
|-
|6/7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|16
|ك. ماغنوسن
|5
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|-
|-
|-
|-
|17
|إ. أوكون
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|-
|1/10
|1/10
|-
|-
|-
|2/9
|-
|18
|أ. ألبون
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2/9
|-
|-
|-
|2/9
|-
|-
|-
|19
|غ. جو
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|ل. سارجانت
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|ف. بوتاس
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
ترتيب بطولة الصانعين:
|المركز
|قائمة الفرق
|النقاط
|1
|ريد بُل ريسينغ
|434
|44
|43
|10
|44
|54
|44
|29
|8
|25
|29
|25
|18
|16
|19
|26
|2
|مكلارين
|404
|12
|16
|27
|14
|27
|28
|30
|30
|28
|25
|31
|27
|43
|28
|38
|3
|فيراري
|370
|27
|22
|44
|27
|31
|36
|25
|40
|-
|18
|21
|11
|20
|23
|25
|4
|مرسيدس
|276
|16
|10
|-
|8
|18
|12
|15
|17
|28
|27
|45
|25
|20
|25
|10
|5
|أستون مارتن رايسينغ
|74
|3
|10
|12
|8
|7
|2
|2
|-
|14
|-
|-
|10
|1
|4
|1
|6
|آربي
|34
|-
|-
|6
|1
|-
|12
|1
|4
|4
|-
|2
|1
|2
|1
|-
|7
|فريق هاس اف1
|27
|-
|1
|3
|-
|1
|2
|-
|-
|-
|-
|12
|8
|-
|-
|-
|8
|ألبين
|13
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|1
|3
|3
|1
|-
|-
|2
|2
|9
|ويليامز
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|-
|10
|ساوبر
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
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