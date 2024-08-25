ترتيب بطولة العالم للفورمولا 1 بعد جائزة إيطاليا الكبرى 2024

عادت مكلارين من العطلة الصيفيّة بقوّة ضاربة ليحرز نوريس انتصارًا كاسحًا أمام غريمه ماكس فيرستابن متصدّر ترتيب البطولة، حيث تقلّص الفارق بينهما من 78 إلى 70 نقطة مع تبقي 9 جولات على النهاية.

في الأثناء واصل الفريق البريطاني زحفه نحو صدارة بطولة الصانعين، حيث أصبح الفارق بينه وبين فريق ريد بُل 30 نقطة فقط.

ترتيب بطولة السائقين:

ترتيب بطولة الصانعين: