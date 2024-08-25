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ترتيب بطولة العالم للفورمولا 1 بعد جائزة إيطاليا الكبرى 2024

أحرز لاندو نوريس فوزًا جديدًا على نحوٍ كاسحٍ ليدفع الكثيرين إلى منحه فرصة ولو صعبة لتحقيق لقب بطولة السائقين لموسم 2024.

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ ولاندو نوريس، مكلارين وشارل لوكلير، فيراري

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ ولاندو نوريس، مكلارين وشارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: اليستر ستالي / صور لات

عادت مكلارين من العطلة الصيفيّة بقوّة ضاربة ليحرز نوريس انتصارًا كاسحًا أمام غريمه ماكس فيرستابن متصدّر ترتيب البطولة، حيث تقلّص الفارق بينهما من 78 إلى 70 نقطة مع تبقي 9 جولات على النهاية.

في الأثناء واصل الفريق البريطاني زحفه نحو صدارة بطولة الصانعين، حيث أصبح الفارق بينه وبين فريق ريد بُل 30 نقطة فقط.

ترتيب بطولة السائقين:

لمركز السائق النقاط Bahrain Saudi Arabia Australia Japan China United States Italy Monaco Canada Spain Austria United Kingdom Hungary Belgium Netherlands
1 Netherlands م. فيرستابن 295 26/1 25/1 - 26/1 33 26 25/1 8/6 25/1 25/1 18 18/2 10/5 12/4 18/2
2 United Kingdom ل. نوريس 225 8/6 4/8 15/3 10/5 21 25 18/2 12/4 18/2 19/2 6 15/3 18/2 10/5 26/1
3 Monaco ش. لوكلير 192 12/4 16/3 19/2 12/4 17 22 15/3 25/1 - 10/5 2 - 12/4 15/3 15/3
4 Australia أ. بياستري 179 4/8 12/4 12/4 4/8 6 3 12/4 18/2 10/5 6/7 25 12/4 25/1 18/2 12/4
5 Spain ك. ساينز الإبن 172 15/3 - 25/1 15/3 14 14 10/5 15/3 - 8/6 19 11/5 8/6 8/6 10/5
6 United Kingdom ل. هاميلتون 154 6/7 2/9 - 2/9 9 8 8/6 7/7 13/4 15/3 15 25/1 15/3 25/1 4/8
7 Mexico س. بيريز 139 18/2 18/2 10/5 18/2 21 18 4/8 - - 4/8 7 - 6/7 7/7 8/6
8 United Kingdom ج. راسل 122 10/5 8/6 - 6/7 9 4 7/7 10/5 15/3 12/4 30 - 5/8 - 6/7
9 Spain ف. ألونسو 50 2/9 10/5 4/8 8/6 7 2 - - 8/6 - - 4/8 - 4/8 1/10
10 Canada ل. سترول 24 1/10 - 8/6 - - - 2/9 - 6/7 - - 6/7 1/10 - -
11 Germany ن. هلكنبرغ 22 - 1/10 2/9 - 1 2 - - - - 8 8/6 - - -
12 Japan ي. تسونودا 22 - - 6/7 1/10 - 7 1/10 4/8 - - - 1/10 2/9 - -
13 Australia د. ريكاردو 12 - - - - - 5 - - 4/8 - 2 - - 1/10 -
14 France ب. غاسلي 8 - - - - - - - 1/10 2/9 2/9 1 - - - 2/9
15 United Kingdom أ. بيرمان 6 - 6/7 - - - - - - - - - - - - -
16 Denmark ك. ماغنوسن 5 - - 1/10 - - - - - - - 4 - - - -
17 France إ. أوكون 5 - - - - - 1 - - 1/10 1/10 - - - 2/9 -
18 Thailand أ. ألبون 4 - - - - - - - 2/9 - - - 2/9 - - -
19 China غ. جو   - - - - - - - - - - - - - - -
20 United States ل. سارجانت   - - - - - - - - - - - - - - -
21 Finland ف. بوتاس   - - - - - - - - - - - - - - -

ترتيب بطولة الصانعين:

المركز قائمة الفرق النقاط Bahrain Saudi Arabia Australia Japan China United States Italy Monaco Canada Spain Austria United Kingdom Hungary Belgium Netherlands
1 Austria ريد بُل ريسينغ 434 44 43 10 44 54 44 29 8 25 29 25 18 16 19 26
2 United Kingdom مكلارين 404 12 16 27 14 27 28 30 30 28 25 31 27 43 28 38
3 Italy فيراري 370 27 22 44 27 31 36 25 40 - 18 21 11 20 23 25
4 Germany مرسيدس 276 16 10 - 8 18 12 15 17 28 27 45 25 20 25 10
5 United Kingdom أستون مارتن رايسينغ 74 3 10 12 8 7 2 2 - 14 - - 10 1 4 1
6 Italy آربي 34 - - 6 1 - 12 1 4 4 - 2 1 2 1 -
7 United States فريق هاس اف1 27 - 1 3 - 1 2 - - - - 12 8 - - -
8 France ألبين 13 - - - - - 1 - 1 3 3 1 - - 2 2
9 United Kingdom ويليامز 4 - - - - - - - 2 - - - 2 - - -
10 Switzerland ساوبر   - - - - - - - - - - - - - - -

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