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فورمولا 1 جائزة إيطاليا الكبرى

ترتيب بطولة العالم للفورمولا 1 بعد جائزة إيطاليا الكبرى 2024

جاء فوز شارل لوكلير المفاجئ لصالح فيراري في سباق مونزا ليحرم مكلارين ولاندو نوريس من الخروج بغلّة نقاطٍ أكبر في ظلّ انهيار ريد بُل في جائزة إيطاليا الكبرى.

شارل لوكلير، فيراري

شارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

في الوقت الذي كان من المتوقّع فيه أن تكون ريد بُل أكثر قوّة في مونزا، عانت الثيران النمساويّة بشكلٍ غير متوقّع وكانت رابع أسرع سيارة في مونزا.

وفي حين أنّ هذه كانت لتكون أفضل فرصة لمكلارين للخروج برصيد كبيرٍ من النقاط، فإنّ شارل لوكلير وفيراري حرماهما الفوز من جهة، فضلًا عن أنّ اختيار مكلارين السماح لسائقَيها بالتنافس في ما بينهما ترك نوريس مكتفيًا بالمركز الثالث وعدم المنافسة على الفوز.

لكن بالرغم من ذلك فإنّ أفضليّة ريد بُل تقلّصت إلى أقل من 10 نقاطٍ، بينما أصبحت فرص نوريس في اللحاق بفيرستابن أكثر واقعيّة مع تبقي 8 جولات على نهاية الموسم.

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ترتيب بطولة السائقين

المركز السائق النقاط Bahrain Saudi Arabia Australia Japan China United States Italy Monaco Canada Spain Austria United Kingdom Hungary Belgium Netherlands Italy
1 Netherlands م. فيرستابن 303 26/1 25/1 - 26/1 33 26 25/1 8/6 25/1 25/1 18 18/2 10/5 12/4 18/2 8/6
2 United Kingdom ل. نوريس 241 8/6 4/8 15/3 10/5 21 25 18/2 12/4 18/2 19/2 6 15/3 18/2 10/5 26/1 16/3
3 Monaco ش. لوكلير 217 12/4 16/3 19/2 12/4 17 22 15/3 25/1 - 10/5 2 - 12/4 15/3 15/3 25/1
4 Australia أ. بياستري 197 4/8 12/4 12/4 4/8 6 3 12/4 18/2 10/5 6/7 25 12/4 25/1 18/2 12/4 18/2
5 Spain ك. ساينز الإبن 184 15/3 - 25/1 15/3 14 14 10/5 15/3 - 8/6 19 11/5 8/6 8/6 10/5 12/4
6 United Kingdom ل. هاميلتون 164 6/7 2/9 - 2/9 9 8 8/6 7/7 13/4 15/3 15 25/1 15/3 25/1 4/8 10/5
7 Mexico س. بيريز 143 18/2 18/2 10/5 18/2 21 18 4/8 - - 4/8 7 - 6/7 7/7 8/6 4/8
8 United Kingdom ج. راسل 128 10/5 8/6 - 6/7 9 4 7/7 10/5 15/3 12/4 30 - 5/8 - 6/7 6/7
9 Spain ف. ألونسو 50 2/9 10/5 4/8 8/6 7 2 - - 8/6 - - 4/8 - 4/8 1/10 -
10 Canada ل. سترول 24 1/10 - 8/6 - - - 2/9 - 6/7 - - 6/7 1/10 - - -
11 Germany ن. هلكنبرغ 22 - 1/10 2/9 - 1 2 - - - - 8 8/6 - - - -
12 Japan ي. تسونودا 22 - - 6/7 1/10 - 7 1/10 4/8 - - - 1/10 2/9 - - -
13 Australia د. ريكاردو 12 - - - - - 5 - - 4/8 - 2 - - 1/10 - -
14 France ب. غاسلي 8 - - - - - - - 1/10 2/9 2/9 1 - - - 2/9 -
15 United Kingdom أ. بيرمان 6 - 6/7 - - - - - - - - - - - - - -
16 Denmark ك. ماغنوسن 6 - - 1/10 - - - - - - - 4 - - - - 1/10
17 Thailand أ. ألبون 6 - - - - - - - 2/9 - - - 2/9 - - - 2/9
18 France إ. أوكون 5 - - - - - 1 - - 1/10 1/10 - - - 2/9 - -
19 China غ. جو   - - - - - - - - - - - - - - - -
20 United States ل. سارجانت   - - - - - - - - - - - - - - - -
21 Argentina ف. كولابينتو   - - - - - - - - - - - - - - - -
22 Finland ف. بوتاس   - - - - - - - - - - - - - - - -

ترتيب بطولة الصانعين

المركز قائمة الفرق النقاط Bahrain Saudi Arabia Australia Japan China United States Italy Monaco Canada Spain Austria United Kingdom Hungary Belgium Netherlands Italy
1 Austria ريد بُل ريسينغ 446 44 43 10 44 54 44 29 8 25 29 25 18 16 19 26 12
2 United Kingdom مكلارين 438 12 16 27 14 27 28 30 30 28 25 31 27 43 28 38 34
3 Italy فيراري 407 27 22 44 27 31 36 25 40 - 18 21 11 20 23 25 37
4 Germany مرسيدس 292 16 10 - 8 18 12 15 17 28 27 45 25 20 25 10 16
5 United Kingdom أستون مارتن رايسينغ 74 3 10 12 8 7 2 2 - 14 - - 10 1 4 1 -
6 Italy آربي 34 - - 6 1 - 12 1 4 4 - 2 1 2 1 - -
7 United States فريق هاس اف1 28 - 1 3 - 1 2 - - - - 12 8 - - - 1
8 France ألبين 13 - - - - - 1 - 1 3 3 1 - - 2 2 -
9 United Kingdom ويليامز 6 - - - - - - - 2 - - - 2 - - - 2
10 Switzerland ساوبر   - - - - - - - - - - - - - - - -

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