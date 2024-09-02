ترتيب بطولة العالم للفورمولا 1 بعد جائزة إيطاليا الكبرى 2024
جاء فوز شارل لوكلير المفاجئ لصالح فيراري في سباق مونزا ليحرم مكلارين ولاندو نوريس من الخروج بغلّة نقاطٍ أكبر في ظلّ انهيار ريد بُل في جائزة إيطاليا الكبرى.
شارل لوكلير، فيراري
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
في الوقت الذي كان من المتوقّع فيه أن تكون ريد بُل أكثر قوّة في مونزا، عانت الثيران النمساويّة بشكلٍ غير متوقّع وكانت رابع أسرع سيارة في مونزا.
وفي حين أنّ هذه كانت لتكون أفضل فرصة لمكلارين للخروج برصيد كبيرٍ من النقاط، فإنّ شارل لوكلير وفيراري حرماهما الفوز من جهة، فضلًا عن أنّ اختيار مكلارين السماح لسائقَيها بالتنافس في ما بينهما ترك نوريس مكتفيًا بالمركز الثالث وعدم المنافسة على الفوز.
لكن بالرغم من ذلك فإنّ أفضليّة ريد بُل تقلّصت إلى أقل من 10 نقاطٍ، بينما أصبحت فرص نوريس في اللحاق بفيرستابن أكثر واقعيّة مع تبقي 8 جولات على نهاية الموسم.
ترتيب بطولة السائقين
|المركز
|السائق
|النقاط
|1
|م. فيرستابن
|303
|26/1
|25/1
|-
|26/1
|33
|26
|25/1
|8/6
|25/1
|25/1
|18
|18/2
|10/5
|12/4
|18/2
|8/6
|2
|ل. نوريس
|241
|8/6
|4/8
|15/3
|10/5
|21
|25
|18/2
|12/4
|18/2
|19/2
|6
|15/3
|18/2
|10/5
|26/1
|16/3
|3
|ش. لوكلير
|217
|12/4
|16/3
|19/2
|12/4
|17
|22
|15/3
|25/1
|-
|10/5
|2
|-
|12/4
|15/3
|15/3
|25/1
|4
|أ. بياستري
|197
|4/8
|12/4
|12/4
|4/8
|6
|3
|12/4
|18/2
|10/5
|6/7
|25
|12/4
|25/1
|18/2
|12/4
|18/2
|5
|ك. ساينز الإبن
|184
|15/3
|-
|25/1
|15/3
|14
|14
|10/5
|15/3
|-
|8/6
|19
|11/5
|8/6
|8/6
|10/5
|12/4
|6
|ل. هاميلتون
|164
|6/7
|2/9
|-
|2/9
|9
|8
|8/6
|7/7
|13/4
|15/3
|15
|25/1
|15/3
|25/1
|4/8
|10/5
|7
|س. بيريز
|143
|18/2
|18/2
|10/5
|18/2
|21
|18
|4/8
|-
|-
|4/8
|7
|-
|6/7
|7/7
|8/6
|4/8
|8
|ج. راسل
|128
|10/5
|8/6
|-
|6/7
|9
|4
|7/7
|10/5
|15/3
|12/4
|30
|-
|5/8
|-
|6/7
|6/7
|9
|ف. ألونسو
|50
|2/9
|10/5
|4/8
|8/6
|7
|2
|-
|-
|8/6
|-
|-
|4/8
|-
|4/8
|1/10
|-
|10
|ل. سترول
|24
|1/10
|-
|8/6
|-
|-
|-
|2/9
|-
|6/7
|-
|-
|6/7
|1/10
|-
|-
|-
|11
|ن. هلكنبرغ
|22
|-
|1/10
|2/9
|-
|1
|2
|-
|-
|-
|-
|8
|8/6
|-
|-
|-
|-
|12
|ي. تسونودا
|22
|-
|-
|6/7
|1/10
|-
|7
|1/10
|4/8
|-
|-
|-
|1/10
|2/9
|-
|-
|-
|13
|د. ريكاردو
|12
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|-
|-
|4/8
|-
|2
|-
|-
|1/10
|-
|-
|14
|ب. غاسلي
|8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|2/9
|2/9
|1
|-
|-
|-
|2/9
|-
|15
|أ. بيرمان
|6
|-
|6/7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|16
|ك. ماغنوسن
|6
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|-
|-
|-
|-
|1/10
|17
|أ. ألبون
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2/9
|-
|-
|-
|2/9
|-
|-
|-
|2/9
|18
|إ. أوكون
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|-
|1/10
|1/10
|-
|-
|-
|2/9
|-
|-
|19
|غ. جو
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|ل. سارجانت
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|ف. كولابينتو
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|22
|ف. بوتاس
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
ترتيب بطولة الصانعين
|المركز
|قائمة الفرق
|النقاط
|1
|ريد بُل ريسينغ
|446
|44
|43
|10
|44
|54
|44
|29
|8
|25
|29
|25
|18
|16
|19
|26
|12
|2
|مكلارين
|438
|12
|16
|27
|14
|27
|28
|30
|30
|28
|25
|31
|27
|43
|28
|38
|34
|3
|فيراري
|407
|27
|22
|44
|27
|31
|36
|25
|40
|-
|18
|21
|11
|20
|23
|25
|37
|4
|مرسيدس
|292
|16
|10
|-
|8
|18
|12
|15
|17
|28
|27
|45
|25
|20
|25
|10
|16
|5
|أستون مارتن رايسينغ
|74
|3
|10
|12
|8
|7
|2
|2
|-
|14
|-
|-
|10
|1
|4
|1
|-
|6
|آربي
|34
|-
|-
|6
|1
|-
|12
|1
|4
|4
|-
|2
|1
|2
|1
|-
|-
|7
|فريق هاس اف1
|28
|-
|1
|3
|-
|1
|2
|-
|-
|-
|-
|12
|8
|-
|-
|-
|1
|8
|ألبين
|13
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|1
|3
|3
|1
|-
|-
|2
|2
|-
|9
|ويليامز
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|-
|2
|10
|ساوبر
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
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