ترتيب بطولة العالم للفورمولا 1 بعد جائزة إيطاليا الكبرى 2024

في الوقت الذي كان من المتوقّع فيه أن تكون ريد بُل أكثر قوّة في مونزا، عانت الثيران النمساويّة بشكلٍ غير متوقّع وكانت رابع أسرع سيارة في مونزا.

وفي حين أنّ هذه كانت لتكون أفضل فرصة لمكلارين للخروج برصيد كبيرٍ من النقاط، فإنّ شارل لوكلير وفيراري حرماهما الفوز من جهة، فضلًا عن أنّ اختيار مكلارين السماح لسائقَيها بالتنافس في ما بينهما ترك نوريس مكتفيًا بالمركز الثالث وعدم المنافسة على الفوز.

لكن بالرغم من ذلك فإنّ أفضليّة ريد بُل تقلّصت إلى أقل من 10 نقاطٍ، بينما أصبحت فرص نوريس في اللحاق بفيرستابن أكثر واقعيّة مع تبقي 8 جولات على نهاية الموسم.

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