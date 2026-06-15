ترتيب بطولة العالم للفورمولا 1 بعد جائزة إسبانيا الكبرى 2026

بعد أن أحرزت مرسيدس العلامة الكاملة طوال الجولات الستّ الأولى من موسم 2026، جاء التغيير من بوابة جائزة إسبانيا الكبرى بعد أداء مثيرٍ لهاميلتون وفيراري يوم السباق.

وفي حين أنّ مرسيدس كانت تتّجه للحلول في المركزين الثاني والثالث عبر أنتونيللي وجورج راسل بعد معركة حامية بينهما تكلّلت بتجاوز أنتونيللي زميله قبل 6 لفّات على النهاية، جاءت الكارثة عندما توقّفت سيارة الإيطالي الشاب فجأة، ما تسبّب في خروجه من السباق وإهداره لفارقٍ كبيرٍ في النقاط.

وسمح ذلك لهاميلتون ثاني الترتيب العام بتقليص الفارق معه بـ 25 نقطة كاملة بالنظر إلى فوزه، ليُصبح الفارق بينهما 41 نقطة.

ترتيب بطولة السائقين

ترتيب بطولة الصانعين

المركز قائمة الفرق النقاط 1 مرسيدس 262 43 55 37 45 39 25 18 2 فيراري 190 27 40 23 20 37 18 25 3 مكلارين 141 10 8 28 48 12 10 25 4 ريد بُل ريسينغ 89 8 4 4 14 27 12 20 5 ألبين 57 1 9 6 7 12 15 7 6 ريسينغ بولز 41 4 8 2 - 7 14 6 7 فريق هاس اف1 21 6 11 1 - 1 2 - 8 ويليامز 11 - 2 - 3 2 4 - 9 آودي 2 2 - - - - - - 10 أستون مارتن رايسينغ 1 - - - - - 1 - 11 كاديلاك-فيراري - - - - - - -