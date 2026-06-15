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ترتيب بطولة العالم للفورمولا 1 بعد جائزة إسبانيا الكبرى 2026

عرف ترتيب بطولة العالم للفورمولا 1 تغيّرًا مفاجئًا بعض الشيء بعد الفوز المثير للويس هاميلتون بالتزامن مع خروج كيمي أنتونيللي متصدّر البطولة بسبب مشكلة تقنيّة.

منشور:
لويس هاميلتون، فيراري

لويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: مارك تومسون / صور جيتي

بعد أن أحرزت مرسيدس العلامة الكاملة طوال الجولات الستّ الأولى من موسم 2026، جاء التغيير من بوابة جائزة إسبانيا الكبرى بعد أداء مثيرٍ لهاميلتون وفيراري يوم السباق.

وفي حين أنّ مرسيدس كانت تتّجه للحلول في المركزين الثاني والثالث عبر أنتونيللي وجورج راسل بعد معركة حامية بينهما تكلّلت بتجاوز أنتونيللي زميله قبل 6 لفّات على النهاية، جاءت الكارثة عندما توقّفت سيارة الإيطالي الشاب فجأة، ما تسبّب في خروجه من السباق وإهداره لفارقٍ كبيرٍ في النقاط.

وسمح ذلك لهاميلتون ثاني الترتيب العام بتقليص الفارق معه بـ 25 نقطة كاملة بالنظر إلى فوزه، ليُصبح الفارق بينهما 41 نقطة.

ترتيب بطولة السائقين

المركز السائق النقاط Australia China Japan United States Canada Monaco Spain
1 Italy أ. أنتونيللي مرسيدس 156 18/2 29 25/1 28 31 25/1 -
2 United Kingdom ل. هاميلتون فيراري 115 12/4 21 8/6 10 21 18/2 25/1
3 United Kingdom ج. راسل مرسيدس 106 25/1 26 12/4 17 8 - 18/2
4 Monaco ش. لوكلير فيراري 75 15/3 19 15/3 10 16 - -
5 United Kingdom ل. نوريس مكلارين 73 10/5 5 10/5 26 7 - 15/3
6 Australia أ. بياستري مكلارين 68 - 3 18/2 22 5 10/5 10/5
7 Netherlands م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ 55 8/6 - 4/8 14 17 - 12/4
8 France ب. غاسلي ألبين 41 1/10 8 6/7 1 4 15/3 6/7
9 France إ. حجار ريد بُل ريسينغ 34 - 4 - - 10 12/4 8/6
10 New Zealand ل. لاوسون ريسينغ بولز 28 - 8 2/9 - 6 8/6 4/8
11 United Kingdom أ. بيرمان فريق هاس اف1 18 6/7 11 - - 1 - -
12 Argentina ف. كولابينتو ألبين 16 - 1 - 6 8 - 1/10
13 United Kingdom آ. لينبلاد ريسينغ بولز 13 4/8 - - - 1 6/7 2/9
14 Spain ك. ساينز الإبن ويليامز 6 - 2 - 2 2 - -
15 Thailand أ. ألبون ويليامز 5 - - - 1 - 4/8 -
16 France إ. أوكون فريق هاس اف1 3 - - 1/10 - - 2/9 -
17 Brazil غ. بورتوليتو آودي 2 2/9 - - - - - -
18 Spain ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ 1 - - - - - 1/10 -
19 Germany ن. هلكنبرغ آودي   - - - - - - -
20 Finland ف. بوتاس كاديلاك-فيراري   - - - - - - -
21 Mexico س. بيريز كاديلاك-فيراري   - - - - - - -
22 Canada ل. سترول أستون مارتن رايسينغ   - - - - - - -

ترتيب بطولة الصانعين

المركز قائمة الفرق النقاط Australia China Japan United States Canada Monaco Spain
1 Germany مرسيدس 262 43 55 37 45 39 25 18
2 Italy فيراري 190 27 40 23 20 37 18 25
3 United Kingdom مكلارين 141 10 8 28 48 12 10 25
4 Austria ريد بُل ريسينغ 89 8 4 4 14 27 12 20
5 France ألبين 57 1 9 6 7 12 15 7
6 Italy ريسينغ بولز 41 4 8 2 - 7 14 6
7 United States فريق هاس اف1 21 6 11 1 - 1 2 -
8 United Kingdom ويليامز 11 - 2 - 3 2 4 -
9 Germany آودي 2 2 - - - - - -
10 United Kingdom أستون مارتن رايسينغ 1 - - - - - 1 -
11 United States كاديلاك-فيراري   - - - - - - -

 

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