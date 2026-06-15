ترتيب بطولة العالم للفورمولا 1 بعد جائزة إسبانيا الكبرى 2026
عرف ترتيب بطولة العالم للفورمولا 1 تغيّرًا مفاجئًا بعض الشيء بعد الفوز المثير للويس هاميلتون بالتزامن مع خروج كيمي أنتونيللي متصدّر البطولة بسبب مشكلة تقنيّة.
لويس هاميلتون، فيراري
الصورة من قبل: مارك تومسون / صور جيتي
بعد أن أحرزت مرسيدس العلامة الكاملة طوال الجولات الستّ الأولى من موسم 2026، جاء التغيير من بوابة جائزة إسبانيا الكبرى بعد أداء مثيرٍ لهاميلتون وفيراري يوم السباق.
وفي حين أنّ مرسيدس كانت تتّجه للحلول في المركزين الثاني والثالث عبر أنتونيللي وجورج راسل بعد معركة حامية بينهما تكلّلت بتجاوز أنتونيللي زميله قبل 6 لفّات على النهاية، جاءت الكارثة عندما توقّفت سيارة الإيطالي الشاب فجأة، ما تسبّب في خروجه من السباق وإهداره لفارقٍ كبيرٍ في النقاط.
وسمح ذلك لهاميلتون ثاني الترتيب العام بتقليص الفارق معه بـ 25 نقطة كاملة بالنظر إلى فوزه، ليُصبح الفارق بينهما 41 نقطة.
ترتيب بطولة السائقين
|المركز
|السائق
|النقاط
|1
|أ. أنتونيللي مرسيدس
|156
|18/2
|29
|25/1
|28
|31
|25/1
|-
|2
|ل. هاميلتون فيراري
|115
|12/4
|21
|8/6
|10
|21
|18/2
|25/1
|3
|ج. راسل مرسيدس
|106
|25/1
|26
|12/4
|17
|8
|-
|18/2
|4
|ش. لوكلير فيراري
|75
|15/3
|19
|15/3
|10
|16
|-
|-
|5
|ل. نوريس مكلارين
|73
|10/5
|5
|10/5
|26
|7
|-
|15/3
|6
|أ. بياستري مكلارين
|68
|-
|3
|18/2
|22
|5
|10/5
|10/5
|7
|م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ
|55
|8/6
|-
|4/8
|14
|17
|-
|12/4
|8
|ب. غاسلي ألبين
|41
|1/10
|8
|6/7
|1
|4
|15/3
|6/7
|9
|إ. حجار ريد بُل ريسينغ
|34
|-
|4
|-
|-
|10
|12/4
|8/6
|10
|ل. لاوسون ريسينغ بولز
|28
|-
|8
|2/9
|-
|6
|8/6
|4/8
|11
|أ. بيرمان فريق هاس اف1
|18
|6/7
|11
|-
|-
|1
|-
|-
|12
|ف. كولابينتو ألبين
|16
|-
|1
|-
|6
|8
|-
|1/10
|13
|آ. لينبلاد ريسينغ بولز
|13
|4/8
|-
|-
|-
|1
|6/7
|2/9
|14
|ك. ساينز الإبن ويليامز
|6
|-
|2
|-
|2
|2
|-
|-
|15
|أ. ألبون ويليامز
|5
|-
|-
|-
|1
|-
|4/8
|-
|16
|إ. أوكون فريق هاس اف1
|3
|-
|-
|1/10
|-
|-
|2/9
|-
|17
|غ. بورتوليتو آودي
|2
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|19
|ن. هلكنبرغ آودي
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|ف. بوتاس كاديلاك-فيراري
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|س. بيريز كاديلاك-فيراري
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|22
|ل. سترول أستون مارتن رايسينغ
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
ترتيب بطولة الصانعين
|المركز
|قائمة الفرق
|النقاط
|1
|مرسيدس
|262
|43
|55
|37
|45
|39
|25
|18
|2
|فيراري
|190
|27
|40
|23
|20
|37
|18
|25
|3
|مكلارين
|141
|10
|8
|28
|48
|12
|10
|25
|4
|ريد بُل ريسينغ
|89
|8
|4
|4
|14
|27
|12
|20
|5
|ألبين
|57
|1
|9
|6
|7
|12
|15
|7
|6
|ريسينغ بولز
|41
|4
|8
|2
|-
|7
|14
|6
|7
|فريق هاس اف1
|21
|6
|11
|1
|-
|1
|2
|-
|8
|ويليامز
|11
|-
|2
|-
|3
|2
|4
|-
|9
|آودي
|2
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|أستون مارتن رايسينغ
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|11
|كاديلاك-فيراري
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
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