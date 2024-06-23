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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة إسبانيا الكبرى

ترتيب بطولة العالم للفورمولا 1 بعد جائزة إسبانيا الكبرى 2024

عزّز ماكس فيرستابن صدارته للترتيب العام لبطولة العالم للفورمولا 1 مستفيدًا من فوزه السابع في هذا الموسم.

مروان الوافي
مروان الوافي
تم التحديث:
لاندو نوريس، مكلارين وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ ولويس هاميلتون، مرسيدس

لاندو نوريس، مكلارين وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ ولويس هاميلتون، مرسيدس

الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات

في الوقت الذي كان فيه لاندو نوريس يُمني النفس بترجمة قطب الانطلاق الأوّل إلى فوزٍ لتقليص الفارق مع المتصدّر فيرستابن، جاء تجاوز الأخير الحاسم ليمنحه فوزًا سابعًا وتوسيعًا لأفضليّته في صدارة البطولة، في الوقت الذي تُواصل فيه مكلارين ملاحقة منافستيها ريد بُل وفيراري في بطولة الصانعين.

ترتيب بطولة السائقين:

المركز السائق النقاط Bahrain Saudi Arabia Australia Japan China United States Italy Monaco Canada Spain
1 Netherlands م. فيرستابن 219 26/1 25/1 - 26/1 33 26 25/1 8/6 25/1 25/1
2 United Kingdom ل. نوريس 150 8/6 4/8 15/3 10/5 21 25 18/2 12/4 18/2 19/2
3 Monaco ش. لوكلير 148 12/4 16/3 19/2 12/4 17 22 15/3 25/1 - 10/5
4 Spain ك. ساينز الإبن 116 15/3 - 25/1 15/3 14 14 10/5 15/3 - 8/6
5 Mexico س. بيريز 111 18/2 18/2 10/5 18/2 21 18 4/8 - - 4/8
6 Australia أ. بياستري 87 4/8 12/4 12/4 4/8 6 3 12/4 18/2 10/5 6/7
7 United Kingdom ج. راسل 81 10/5 8/6 - 6/7 9 4 7/7 10/5 15/3 12/4
8 United Kingdom ل. هاميلتون 70 6/7 2/9 - 2/9 9 8 8/6 7/7 13/4 15/3
9 Spain ف. ألونسو 41 2/9 10/5 4/8 8/6 7 2 - - 8/6 -
10 Japan ي. تسونودا 19 - - 6/7 1/10 - 7 1/10 4/8 - -
11 Canada ل. سترول 17 1/10 - 8/6 - - - 2/9 - 6/7 -
12 Australia د. ريكاردو 9 - - - - - 5 - - 4/8 -
13 United Kingdom أ. بيرمان 6 - 6/7 - - - - - - - -
14 Germany ن. هلكنبرغ 6 - 1/10 2/9 - 1 2 - - - -
15 France ب. غاسلي 5 - - - - - - - 1/10 2/9 2/9
16 France إ. أوكون 3 - - - - - 1 - - 1/10 1/10
17 Thailand أ. ألبون 2 - - - - - - - 2/9 - -
18 Denmark ك. ماغنوسن 1 - - 1/10 - - - - - - -
19 China غ. جو   - - - - - - - - - -
20 Finland ف. بوتاس   - - - - - - - - - -
21 United States ل. سارجانت   - - - - - - - - - -

ترتيب بطولة الصانعين:

المركز قائمة الفرق النقاط Bahrain Saudi Arabia Australia Japan China United States Italy Monaco Canada Spain
1 Austria ريد بُل ريسينغ 330 44 43 10 44 54 44 29 8 25 29
2 Italy فيراري 270 27 22 44 27 31 36 25 40 - 18
3 United Kingdom مكلارين 237 12 16 27 14 27 28 30 30 28 25
4 Germany مرسيدس 151 16 10 - 8 18 12 15 17 28 27
5 United Kingdom أستون مارتن رايسينغ 58 3 10 12 8 7 2 2 - 14 -
6 Italy آربي 28 - - 6 1 - 12 1 4 4 -
7 France ألبين 8 - - - - - 1 - 1 3 3
8 United States فريق هاس اف1 7 - 1 3 - 1 2 - - - -
9 United Kingdom ويليامز 2 - - - - - - - 2 - -
10 Switzerland ساوبر   - - - - - - - - - -

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