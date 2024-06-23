ترتيب بطولة العالم للفورمولا 1 بعد جائزة إسبانيا الكبرى 2024

في الوقت الذي كان فيه لاندو نوريس يُمني النفس بترجمة قطب الانطلاق الأوّل إلى فوزٍ لتقليص الفارق مع المتصدّر فيرستابن، جاء تجاوز الأخير الحاسم ليمنحه فوزًا سابعًا وتوسيعًا لأفضليّته في صدارة البطولة، في الوقت الذي تُواصل فيه مكلارين ملاحقة منافستيها ريد بُل وفيراري في بطولة الصانعين.

ترتيب بطولة السائقين:

ترتيب بطولة الصانعين: