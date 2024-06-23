ترتيب بطولة العالم للفورمولا 1 بعد جائزة إسبانيا الكبرى 2024
عزّز ماكس فيرستابن صدارته للترتيب العام لبطولة العالم للفورمولا 1 مستفيدًا من فوزه السابع في هذا الموسم.
لاندو نوريس، مكلارين وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ ولويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات
في الوقت الذي كان فيه لاندو نوريس يُمني النفس بترجمة قطب الانطلاق الأوّل إلى فوزٍ لتقليص الفارق مع المتصدّر فيرستابن، جاء تجاوز الأخير الحاسم ليمنحه فوزًا سابعًا وتوسيعًا لأفضليّته في صدارة البطولة، في الوقت الذي تُواصل فيه مكلارين ملاحقة منافستيها ريد بُل وفيراري في بطولة الصانعين.
ترتيب بطولة السائقين:
|المركز
|السائق
|النقاط
|1
|م. فيرستابن
|219
|26/1
|25/1
|-
|26/1
|33
|26
|25/1
|8/6
|25/1
|25/1
|2
|ل. نوريس
|150
|8/6
|4/8
|15/3
|10/5
|21
|25
|18/2
|12/4
|18/2
|19/2
|3
|ش. لوكلير
|148
|12/4
|16/3
|19/2
|12/4
|17
|22
|15/3
|25/1
|-
|10/5
|4
|ك. ساينز الإبن
|116
|15/3
|-
|25/1
|15/3
|14
|14
|10/5
|15/3
|-
|8/6
|5
|س. بيريز
|111
|18/2
|18/2
|10/5
|18/2
|21
|18
|4/8
|-
|-
|4/8
|6
|أ. بياستري
|87
|4/8
|12/4
|12/4
|4/8
|6
|3
|12/4
|18/2
|10/5
|6/7
|7
|ج. راسل
|81
|10/5
|8/6
|-
|6/7
|9
|4
|7/7
|10/5
|15/3
|12/4
|8
|ل. هاميلتون
|70
|6/7
|2/9
|-
|2/9
|9
|8
|8/6
|7/7
|13/4
|15/3
|9
|ف. ألونسو
|41
|2/9
|10/5
|4/8
|8/6
|7
|2
|-
|-
|8/6
|-
|10
|ي. تسونودا
|19
|-
|-
|6/7
|1/10
|-
|7
|1/10
|4/8
|-
|-
|11
|ل. سترول
|17
|1/10
|-
|8/6
|-
|-
|-
|2/9
|-
|6/7
|-
|12
|د. ريكاردو
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|-
|-
|4/8
|-
|13
|أ. بيرمان
|6
|-
|6/7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|14
|ن. هلكنبرغ
|6
|-
|1/10
|2/9
|-
|1
|2
|-
|-
|-
|-
|15
|ب. غاسلي
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|2/9
|2/9
|16
|إ. أوكون
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|-
|1/10
|1/10
|17
|أ. ألبون
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2/9
|-
|-
|18
|ك. ماغنوسن
|1
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|19
|غ. جو
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|ف. بوتاس
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|ل. سارجانت
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
ترتيب بطولة الصانعين:
|المركز
|قائمة الفرق
|النقاط
|1
|ريد بُل ريسينغ
|330
|44
|43
|10
|44
|54
|44
|29
|8
|25
|29
|2
|فيراري
|270
|27
|22
|44
|27
|31
|36
|25
|40
|-
|18
|3
|مكلارين
|237
|12
|16
|27
|14
|27
|28
|30
|30
|28
|25
|4
|مرسيدس
|151
|16
|10
|-
|8
|18
|12
|15
|17
|28
|27
|5
|أستون مارتن رايسينغ
|58
|3
|10
|12
|8
|7
|2
|2
|-
|14
|-
|6
|آربي
|28
|-
|-
|6
|1
|-
|12
|1
|4
|4
|-
|7
|ألبين
|8
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|1
|3
|3
|8
|فريق هاس اف1
|7
|-
|1
|3
|-
|1
|2
|-
|-
|-
|-
|9
|ويليامز
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|10
|ساوبر
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
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