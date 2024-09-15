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فورمولا 1 جائزة أذربيجان الكبرى

ترتيب بطولة العالم للفورمولا 1 بعد جائزة أذربيجان الكبرى 2024

انتزعت مكلارين أخيرًا صدارة الترتيب العام لبطولة الصانعين من براثن ريد بُل بعد زحفها المتواصل طوال الأشهر الأخيرة، في الوقت الذي نجح فيه لاندو نوريس في تقليص الفجوة مع ماكس فيرستابن ولو قليلًا.

أوسكار بياستري، مكلارين وشارل لوكلير، فيراري وجورج راسل،مرسيدس

أوسكار بياستري، مكلارين وشارل لوكلير، فيراري وجورج راسل،مرسيدس

الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات

في الوقت الذي كان فيه من المتوقّع أن يفوز شارل لوكلير وفيراري بالسباق، باغت أوسكار بياستري أصيل موناكو بعد التوقّف لينتزع الصدارة ويصمد أمام هجماته طوال ما تبقى من السباق ليُحرز فوزه الثاني في مسيرته ويزيد من غلّة مكلارين.

ومع وقوع الحادثة بين كارلوس ساينز وسيرجيو بيريز فقد دفع ذلك نوريس إلى المركز الرابع  أمام غريمه فيرستابن، ليكسب منه نقطتين رفقة نقطة أسرع لفّة الإضافيّة.

وساهم كلّ ذلك في دفع مكلارين إلى صدارة ترتيب بطولة الصانعين مع تبقي 7 جولات على نهاية الموسم، بينما تقلّص الفارق بين فيرستابن ونوريس إلى 59 نقطة.

ترتيب بطولة السائقين:

المركز السائق النقاط Bahrain Saudi Arabia Australia Japan China United States Italy Monaco Canada Spain Austria United Kingdom Hungary Belgium Netherlands Italy Azerbaijan
1 Netherlands م. فيرستابن 313 26/1 25/1 - 26/1 33 26 25/1 8/6 25/1 25/1 18 18/2 10/5 12/4 18/2 8/6 10/5
2 United Kingdom ل. نوريس 254 8/6 4/8 15/3 10/5 21 25 18/2 12/4 18/2 19/2 6 15/3 18/2 10/5 26/1 16/3 13/4
3 Monaco ش. لوكلير 235 12/4 16/3 19/2 12/4 17 22 15/3 25/1 - 10/5 2 - 12/4 15/3 15/3 25/1 18/2
4 Australia أ. بياستري 222 4/8 12/4 12/4 4/8 6 3 12/4 18/2 10/5 6/7 25 12/4 25/1 18/2 12/4 18/2 25/1
5 Spain ك. ساينز الإبن 184 15/3 - 25/1 15/3 14 14 10/5 15/3 - 8/6 19 11/5 8/6 8/6 10/5 12/4 -
6 United Kingdom ل. هاميلتون 166 6/7 2/9 - 2/9 9 8 8/6 7/7 13/4 15/3 15 25/1 15/3 25/1 4/8 10/5 2/9
7 United Kingdom ج. راسل 143 10/5 8/6 - 6/7 9 4 7/7 10/5 15/3 12/4 30 - 5/8 - 6/7 6/7 15/3
8 Mexico س. بيريز 143 18/2 18/2 10/5 18/2 21 18 4/8 - - 4/8 7 - 6/7 7/7 8/6 4/8 -
9 Spain ف. ألونسو 58 2/9 10/5 4/8 8/6 7 2 - - 8/6 - - 4/8 - 4/8 1/10 - 8/6
10 Canada ل. سترول 24 1/10 - 8/6 - - - 2/9 - 6/7 - - 6/7 1/10 - - - -
11 Germany ن. هلكنبرغ 22 - 1/10 2/9 - 1 2 - - - - 8 8/6 - - - - -
12 Japan ي. تسونودا 22 - - 6/7 1/10 - 7 1/10 4/8 - - - 1/10 2/9 - - - -
13 Thailand أ. ألبون 12 - - - - - - - 2/9 - - - 2/9 - - - 2/9 6/7
14 Australia د. ريكاردو 12 - - - - - 5 - - 4/8 - 2 - - 1/10 - - -
15 France ب. غاسلي 8 - - - - - - - 1/10 2/9 2/9 1 - - - 2/9 - -
16 United Kingdom أ. بيرمان 7 - 6/7 - - - - - - - - - - - - - - 1/10
17 Denmark ك. ماغنوسن 6 - - 1/10 - - - - - - - 4 - - - - 1/10 -
18 France إ. أوكون 5 - - - - - 1 - - 1/10 1/10 - - - 2/9 - - -
19 Argentina ف. كولابينتو 4 - - - - - - - - - - - - - - - - 4/8
20 China غ. جو   - - - - - - - - - - - - - - - - -
21 United States ل. سارجانت   - - - - - - - - - - - - - - - - -
22 Finland ف. بوتاس   - - - - - - - - - - - - - - - - -

ترتيب بطولة الصانعين:

المركز قائمة الفرق النقاط Bahrain Saudi Arabia Australia Japan China United States Italy Monaco Canada Spain Austria United Kingdom Hungary Belgium Netherlands Italy Azerbaijan
1 United Kingdom مكلارين 476 12 16 27 14 27 28 30 30 28 25 31 27 43 28 38 34 38
2 Austria ريد بُل ريسينغ 456 44 43 10 44 54 44 29 8 25 29 25 18 16 19 26 12 10
3 Italy فيراري 425 27 22 44 27 31 36 25 40 - 18 21 11 20 23 25 37 18
4 Germany مرسيدس 309 16 10 - 8 18 12 15 17 28 27 45 25 20 25 10 16 17
5 United Kingdom أستون مارتن رايسينغ 82 3 10 12 8 7 2 2 - 14 - - 10 1 4 1 - 8
6 Italy آربي 34 - - 6 1 - 12 1 4 4 - 2 1 2 1 - - -
7 United States فريق هاس اف1 29 - 1 3 - 1 2 - - - - 12 8 - - - 1 1
8 United Kingdom ويليامز 16 - - - - - - - 2 - - - 2 - - - 2 10
9 France ألبين 13 - - - - - 1 - 1 3 3 1 - - 2 2 - -
10 Switzerland ساوبر   - - - - - - - - - - - - - - - - -

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