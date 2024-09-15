ترتيب بطولة العالم للفورمولا 1 بعد جائزة أذربيجان الكبرى 2024
انتزعت مكلارين أخيرًا صدارة الترتيب العام لبطولة الصانعين من براثن ريد بُل بعد زحفها المتواصل طوال الأشهر الأخيرة، في الوقت الذي نجح فيه لاندو نوريس في تقليص الفجوة مع ماكس فيرستابن ولو قليلًا.
أوسكار بياستري، مكلارين وشارل لوكلير، فيراري وجورج راسل،مرسيدس
الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات
في الوقت الذي كان فيه من المتوقّع أن يفوز شارل لوكلير وفيراري بالسباق، باغت أوسكار بياستري أصيل موناكو بعد التوقّف لينتزع الصدارة ويصمد أمام هجماته طوال ما تبقى من السباق ليُحرز فوزه الثاني في مسيرته ويزيد من غلّة مكلارين.
ومع وقوع الحادثة بين كارلوس ساينز وسيرجيو بيريز فقد دفع ذلك نوريس إلى المركز الرابع أمام غريمه فيرستابن، ليكسب منه نقطتين رفقة نقطة أسرع لفّة الإضافيّة.
وساهم كلّ ذلك في دفع مكلارين إلى صدارة ترتيب بطولة الصانعين مع تبقي 7 جولات على نهاية الموسم، بينما تقلّص الفارق بين فيرستابن ونوريس إلى 59 نقطة.
ترتيب بطولة السائقين:
|المركز
|السائق
|النقاط
|1
|م. فيرستابن
|313
|26/1
|25/1
|-
|26/1
|33
|26
|25/1
|8/6
|25/1
|25/1
|18
|18/2
|10/5
|12/4
|18/2
|8/6
|10/5
|2
|ل. نوريس
|254
|8/6
|4/8
|15/3
|10/5
|21
|25
|18/2
|12/4
|18/2
|19/2
|6
|15/3
|18/2
|10/5
|26/1
|16/3
|13/4
|3
|ش. لوكلير
|235
|12/4
|16/3
|19/2
|12/4
|17
|22
|15/3
|25/1
|-
|10/5
|2
|-
|12/4
|15/3
|15/3
|25/1
|18/2
|4
|أ. بياستري
|222
|4/8
|12/4
|12/4
|4/8
|6
|3
|12/4
|18/2
|10/5
|6/7
|25
|12/4
|25/1
|18/2
|12/4
|18/2
|25/1
|5
|ك. ساينز الإبن
|184
|15/3
|-
|25/1
|15/3
|14
|14
|10/5
|15/3
|-
|8/6
|19
|11/5
|8/6
|8/6
|10/5
|12/4
|-
|6
|ل. هاميلتون
|166
|6/7
|2/9
|-
|2/9
|9
|8
|8/6
|7/7
|13/4
|15/3
|15
|25/1
|15/3
|25/1
|4/8
|10/5
|2/9
|7
|ج. راسل
|143
|10/5
|8/6
|-
|6/7
|9
|4
|7/7
|10/5
|15/3
|12/4
|30
|-
|5/8
|-
|6/7
|6/7
|15/3
|8
|س. بيريز
|143
|18/2
|18/2
|10/5
|18/2
|21
|18
|4/8
|-
|-
|4/8
|7
|-
|6/7
|7/7
|8/6
|4/8
|-
|9
|ف. ألونسو
|58
|2/9
|10/5
|4/8
|8/6
|7
|2
|-
|-
|8/6
|-
|-
|4/8
|-
|4/8
|1/10
|-
|8/6
|10
|ل. سترول
|24
|1/10
|-
|8/6
|-
|-
|-
|2/9
|-
|6/7
|-
|-
|6/7
|1/10
|-
|-
|-
|-
|11
|ن. هلكنبرغ
|22
|-
|1/10
|2/9
|-
|1
|2
|-
|-
|-
|-
|8
|8/6
|-
|-
|-
|-
|-
|12
|ي. تسونودا
|22
|-
|-
|6/7
|1/10
|-
|7
|1/10
|4/8
|-
|-
|-
|1/10
|2/9
|-
|-
|-
|-
|13
|أ. ألبون
|12
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2/9
|-
|-
|-
|2/9
|-
|-
|-
|2/9
|6/7
|14
|د. ريكاردو
|12
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|-
|-
|4/8
|-
|2
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|15
|ب. غاسلي
|8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|2/9
|2/9
|1
|-
|-
|-
|2/9
|-
|-
|16
|أ. بيرمان
|7
|-
|6/7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|17
|ك. ماغنوسن
|6
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|18
|إ. أوكون
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|-
|1/10
|1/10
|-
|-
|-
|2/9
|-
|-
|-
|19
|ف. كولابينتو
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4/8
|20
|غ. جو
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|ل. سارجانت
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|22
|ف. بوتاس
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
ترتيب بطولة الصانعين:
|المركز
|قائمة الفرق
|النقاط
|1
|مكلارين
|476
|12
|16
|27
|14
|27
|28
|30
|30
|28
|25
|31
|27
|43
|28
|38
|34
|38
|2
|ريد بُل ريسينغ
|456
|44
|43
|10
|44
|54
|44
|29
|8
|25
|29
|25
|18
|16
|19
|26
|12
|10
|3
|فيراري
|425
|27
|22
|44
|27
|31
|36
|25
|40
|-
|18
|21
|11
|20
|23
|25
|37
|18
|4
|مرسيدس
|309
|16
|10
|-
|8
|18
|12
|15
|17
|28
|27
|45
|25
|20
|25
|10
|16
|17
|5
|أستون مارتن رايسينغ
|82
|3
|10
|12
|8
|7
|2
|2
|-
|14
|-
|-
|10
|1
|4
|1
|-
|8
|6
|آربي
|34
|-
|-
|6
|1
|-
|12
|1
|4
|4
|-
|2
|1
|2
|1
|-
|-
|-
|7
|فريق هاس اف1
|29
|-
|1
|3
|-
|1
|2
|-
|-
|-
|-
|12
|8
|-
|-
|-
|1
|1
|8
|ويليامز
|16
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|-
|2
|10
|9
|ألبين
|13
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|1
|3
|3
|1
|-
|-
|2
|2
|-
|-
|10
|ساوبر
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
أحدث الأخبار
هاميلتون المحبط كان عليه "خلع" المقود في سباق باكو
كولابينتو بعد باكو: آمل أنني أثبتُ استحقاقي لمقعد في الفورمولا واحد
وولف: بياستري ولوكلير سريعان جداً رغم أنهما "كانا يقتلان" إطاراتهما في باكو
مكلارين: مساعدة نوريس مثّلت 50% من فوز بياستري في أذربيجان
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات