ترتيب بطولة العالم للفورمولا 1 بعد جائزة أذربيجان الكبرى 2024

في الوقت الذي كان فيه من المتوقّع أن يفوز شارل لوكلير وفيراري بالسباق، باغت أوسكار بياستري أصيل موناكو بعد التوقّف لينتزع الصدارة ويصمد أمام هجماته طوال ما تبقى من السباق ليُحرز فوزه الثاني في مسيرته ويزيد من غلّة مكلارين.

ومع وقوع الحادثة بين كارلوس ساينز وسيرجيو بيريز فقد دفع ذلك نوريس إلى المركز الرابع أمام غريمه فيرستابن، ليكسب منه نقطتين رفقة نقطة أسرع لفّة الإضافيّة.

وساهم كلّ ذلك في دفع مكلارين إلى صدارة ترتيب بطولة الصانعين مع تبقي 7 جولات على نهاية الموسم، بينما تقلّص الفارق بين فيرستابن ونوريس إلى 59 نقطة.

ترتيب بطولة السائقين:

ترتيب بطولة الصانعين: