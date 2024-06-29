ترتيب بطولة العالم للفورمولا 1 بعد السباق القصير لجائزة النمسا الكبرى 2024

عزّز ماكس فيرستابن من صدارته لترتيب السائقين في بطولة العالم للفورمولا 1 عبر فوزه بالسباق القصير في النمسا.

فيما نجحت مكلارين مرة أخرى في التفوق على منافساتها في بطولة الصانعين بمنصة تتويج مزدوجة مع أوسكار بياستري ولاندو نوريس بحلولهما في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

كما نشير إلى أن المراكز الثمانية الأولى التي تحصل على النقاط في السباق القصير تم شغلها بالمراكز الثمانية الأولى في الترتيب، مع حصد سيرجيو بيريز للنقطة الأخيرة لصالح فريقه ريد بُل.

ترتيب بطولة السائقين:

ترتيب بطولة الصانعين: