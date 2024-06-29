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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة النمسا الكبرى

ترتيب بطولة العالم للفورمولا 1 بعد السباق القصير لجائزة النمسا الكبرى 2024

انتهى السباق القصير لجائزة النمسا الكبرى بفوز مستحق لماكس فيرستابن لصالح ريد بُل أمام ثنائي مكلارين حيث نستعرض تأثير ذلك على ترتيب بطولتي السائقين والصانعين.

ماكس فيرستابن، ريد بُل ولاندو نوريس، مكلارين

ماكس فيرستابن، ريد بُل ولاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

عزّز ماكس فيرستابن من صدارته لترتيب السائقين في بطولة العالم للفورمولا 1 عبر فوزه بالسباق القصير في النمسا.

فيما نجحت مكلارين مرة أخرى في التفوق على منافساتها في بطولة الصانعين بمنصة تتويج مزدوجة مع أوسكار بياستري ولاندو نوريس بحلولهما في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

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كما نشير إلى أن المراكز الثمانية الأولى التي تحصل على النقاط في السباق القصير تم شغلها بالمراكز الثمانية الأولى في الترتيب، مع حصد سيرجيو بيريز للنقطة الأخيرة لصالح فريقه ريد بُل.

ترتيب بطولة السائقين:

المركز السائق النقاط Bahrain Saudi Arabia Australia Japan China United States Italy Monaco Canada Spain Austria United Kingdom Hungary Belgium Netherlands Italy Azerbaijan Singapore United States Mexico Brazil United States Qatar United Arab Emirates Bahrain
1 Netherlands م. فيرستابن 227 26/1 25/1 - 26/1 33 26 25/1 8/6 25/1 25/1 8/1 - - - - - - - - - - - - - -
2 United Kingdom ل. نوريس 156 8/6 4/8 15/3 10/5 21 25 18/2 12/4 18/2 19/2 6/3 - - - - - - - - - - - - - -
3 Monaco ش. لوكلير 150 12/4 16/3 19/2 12/4 17 22 15/3 25/1 - 10/5 2/7 - - - - - - - - - - - - - -
4 Spain ك. ساينز الإبن 120 15/3 - 25/1 15/3 14 14 10/5 15/3 - 8/6 4/5 - - - - - - - - - - - - - -
5 Mexico س. بيريز 112 18/2 18/2 10/5 18/2 21 18 4/8 - - 4/8 1/8 - - - - - - - - - - - - - -
6 Australia أ. بياستري 94 4/8 12/4 12/4 4/8 6 3 12/4 18/2 10/5 6/7 7/2 - - - - - - - - - - - - - -
7 United Kingdom ج. راسل 86 10/5 8/6 - 6/7 9 4 7/7 10/5 15/3 12/4 5/4 - - - - - - - - - - - - - -
8 United Kingdom ل. هاميلتون 73 6/7 2/9 - 2/9 9 8 8/6 7/7 13/4 15/3 3/6 - - - - - - - - - - - - - -
9 Spain ف. ألونسو 41 2/9 10/5 4/8 8/6 7 2 - - 8/6 - - - - - - - - - - - - - - - -
10 Japan ي. تسونودا 19 - - 6/7 1/10 - 7 1/10 4/8 - - - - - - - - - - - - - - - - -
11 Canada ل. سترول 17 1/10 - 8/6 - - - 2/9 - 6/7 - - - - - - - - - - - - - - - -
12 Australia د. ريكاردو 9 - - - - - 5 - - 4/8 - - - - - - - - - - - - - - - -
13 United Kingdom أ. بيرمان 6 - 6/7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14 Germany ن. هلكنبرغ 6 - 1/10 2/9 - 1 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15 France ب. غاسلي 5 - - - - - - - 1/10 2/9 2/9 - - - - - - - - - - - - - - -
16 France إ. أوكون 3 - - - - - 1 - - 1/10 1/10 - - - - - - - - - - - - - - -
17 Thailand أ. ألبون 2 - - - - - - - 2/9 - - - - - - - - - - - - - - - - -
18 Denmark ك. ماغنوسن 1 - - 1/10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
19 China غ. جو   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 Finland ف. بوتاس   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
21 United States ل. سارجانت   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ترتيب بطولة الصانعين:

المركز قائمة الفرق النقاط Bahrain Saudi Arabia Australia Japan China United States Italy Monaco Canada Spain Austria United Kingdom Hungary Belgium Netherlands Italy Azerbaijan Singapore United States Mexico Brazil United States Qatar United Arab Emirates Bahrain
1 Austria ريد بُل ريسينغ 339 44 43 10 44 54 44 29 8 25 29 9 - - - - - - - - - - - - - -
2 Italy فيراري 276 27 22 44 27 31 36 25 40 - 18 6 - - - - - - - - - - - - - -
3 United Kingdom مكلارين 250 12 16 27 14 27 28 30 30 28 25 13 - - - - - - - - - - - - - -
4 Germany مرسيدس 159 16 10 - 8 18 12 15 17 28 27 8 - - - - - - - - - - - - - -
5 United Kingdom أستون مارتن رايسينغ 58 3 10 12 8 7 2 2 - 14 - - - - - - - - - - - - - - - -
6 Italy آربي 28 - - 6 1 - 12 1 4 4 - - - - - - - - - - - - - - - -
7 France ألبين 8 - - - - - 1 - 1 3 3 - - - - - - - - - - - - - - -
8 United States فريق هاس اف1 7 - 1 3 - 1 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9 United Kingdom ويليامز 2 - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - -
10 Switzerland ساوبر   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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