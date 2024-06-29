ترتيب بطولة العالم للفورمولا 1 بعد السباق القصير لجائزة النمسا الكبرى 2024
انتهى السباق القصير لجائزة النمسا الكبرى بفوز مستحق لماكس فيرستابن لصالح ريد بُل أمام ثنائي مكلارين حيث نستعرض تأثير ذلك على ترتيب بطولتي السائقين والصانعين.
ماكس فيرستابن، ريد بُل ولاندو نوريس، مكلارين
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
عزّز ماكس فيرستابن من صدارته لترتيب السائقين في بطولة العالم للفورمولا 1 عبر فوزه بالسباق القصير في النمسا.
فيما نجحت مكلارين مرة أخرى في التفوق على منافساتها في بطولة الصانعين بمنصة تتويج مزدوجة مع أوسكار بياستري ولاندو نوريس بحلولهما في المركزين الثاني والثالث على التوالي.
كما نشير إلى أن المراكز الثمانية الأولى التي تحصل على النقاط في السباق القصير تم شغلها بالمراكز الثمانية الأولى في الترتيب، مع حصد سيرجيو بيريز للنقطة الأخيرة لصالح فريقه ريد بُل.
ترتيب بطولة السائقين:
|المركز
|السائق
|النقاط
|1
|م. فيرستابن
|227
|26/1
|25/1
|-
|26/1
|33
|26
|25/1
|8/6
|25/1
|25/1
|8/1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|ل. نوريس
|156
|8/6
|4/8
|15/3
|10/5
|21
|25
|18/2
|12/4
|18/2
|19/2
|6/3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|ش. لوكلير
|150
|12/4
|16/3
|19/2
|12/4
|17
|22
|15/3
|25/1
|-
|10/5
|2/7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|ك. ساينز الإبن
|120
|15/3
|-
|25/1
|15/3
|14
|14
|10/5
|15/3
|-
|8/6
|4/5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|س. بيريز
|112
|18/2
|18/2
|10/5
|18/2
|21
|18
|4/8
|-
|-
|4/8
|1/8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|أ. بياستري
|94
|4/8
|12/4
|12/4
|4/8
|6
|3
|12/4
|18/2
|10/5
|6/7
|7/2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|ج. راسل
|86
|10/5
|8/6
|-
|6/7
|9
|4
|7/7
|10/5
|15/3
|12/4
|5/4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|ل. هاميلتون
|73
|6/7
|2/9
|-
|2/9
|9
|8
|8/6
|7/7
|13/4
|15/3
|3/6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|ف. ألونسو
|41
|2/9
|10/5
|4/8
|8/6
|7
|2
|-
|-
|8/6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|ي. تسونودا
|19
|-
|-
|6/7
|1/10
|-
|7
|1/10
|4/8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|ل. سترول
|17
|1/10
|-
|8/6
|-
|-
|-
|2/9
|-
|6/7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|12
|د. ريكاردو
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|-
|-
|4/8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|13
|أ. بيرمان
|6
|-
|6/7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|14
|ن. هلكنبرغ
|6
|-
|1/10
|2/9
|-
|1
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|15
|ب. غاسلي
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|2/9
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|16
|إ. أوكون
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|-
|1/10
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|17
|أ. ألبون
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|ك. ماغنوسن
|1
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|19
|غ. جو
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|ف. بوتاس
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|ل. سارجانت
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
ترتيب بطولة الصانعين:
|المركز
|قائمة الفرق
|النقاط
|1
|ريد بُل ريسينغ
|339
|44
|43
|10
|44
|54
|44
|29
|8
|25
|29
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|فيراري
|276
|27
|22
|44
|27
|31
|36
|25
|40
|-
|18
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|مكلارين
|250
|12
|16
|27
|14
|27
|28
|30
|30
|28
|25
|13
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|مرسيدس
|159
|16
|10
|-
|8
|18
|12
|15
|17
|28
|27
|8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|أستون مارتن رايسينغ
|58
|3
|10
|12
|8
|7
|2
|2
|-
|14
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|آربي
|28
|-
|-
|6
|1
|-
|12
|1
|4
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|ألبين
|8
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|1
|3
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|فريق هاس اف1
|7
|-
|1
|3
|-
|1
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|ويليامز
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|ساوبر
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
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|-
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