ترتيب بطولة العالم للفورمولا 1 المعدّل بعد جائزة بلجيكا الكبرى 2024
جاءت عقوبة شطب نتيجة جورج راسل من سباق جائزة بلجيكا الكبرى لتقلب ترتيب النقاط أكثر ضمن فترة ما بعد ظهر الأحد الناريّة في سباق سبا-فرانكورشان، ليرث لويس هاميلتون الفوز الثاني له هذا الموسم
كانت مرسيدس لتكسب الكثير من النقاط الثمينة ضمن المعركة الحامية في بطولة الصانعين لتُقلّص بها الفارق مع ثلاثيّ الصدارة أمامها.
بالتزامن مع ذلك استمرّ نزيف نقاط ريد بُل لصالح مكلارين في ظلّ عدم قدرة سيرجيو بيريز على تقديم أداء قويٍ في سباقٍ انطلق فيه من الصفّ الأوّل.
ويدخل ماكس فيرستابن العطلة الصيفيّة بأفضليّة 78 نقطة أمام نوريس مع تبقي 10 جولات على نهاية الموسم. أمّا أفضليّة ريد بُل فقد تقلّصت إلى 42 نقطة بعد أن سجّلت مكلارين نقاطًا أكثر منها للسباق الرابع على التوالي.
ترتيب بطولة السائقين:
|المركز
|السائق
|النقاط
|1
|م. فيرستابن
|277
|26/1
|25/1
|-
|26/1
|33
|26
|25/1
|8/6
|25/1
|25/1
|18
|18/2
|10/5
|12/4
|2
|ل. نوريس
|199
|8/6
|4/8
|15/3
|10/5
|21
|25
|18/2
|12/4
|18/2
|19/2
|6
|15/3
|18/2
|10/5
|3
|ش. لوكلير
|177
|12/4
|16/3
|19/2
|12/4
|17
|22
|15/3
|25/1
|-
|10/5
|2
|-
|12/4
|15/3
|4
|أ. بياستري
|167
|4/8
|12/4
|12/4
|4/8
|6
|3
|12/4
|18/2
|10/5
|6/7
|25
|12/4
|25/1
|18/2
|5
|ك. ساينز الإبن
|162
|15/3
|-
|25/1
|15/3
|14
|14
|10/5
|15/3
|-
|8/6
|19
|11/5
|8/6
|8/6
|6
|ل. هاميلتون
|150
|6/7
|2/9
|-
|2/9
|9
|8
|8/6
|7/7
|13/4
|15/3
|15
|25/1
|15/3
|25/1
|7
|س. بيريز
|131
|18/2
|18/2
|10/5
|18/2
|21
|18
|4/8
|-
|-
|4/8
|7
|-
|6/7
|7/7
|8
|ج. راسل
|116
|10/5
|8/6
|-
|6/7
|9
|4
|7/7
|10/5
|15/3
|12/4
|30
|-
|5/8
|-
|9
|ف. ألونسو
|49
|2/9
|10/5
|4/8
|8/6
|7
|2
|-
|-
|8/6
|-
|-
|4/8
|-
|4/8
|10
|ل. سترول
|24
|1/10
|-
|8/6
|-
|-
|-
|2/9
|-
|6/7
|-
|-
|6/7
|1/10
|-
|11
|ن. هلكنبرغ
|22
|-
|1/10
|2/9
|-
|1
|2
|-
|-
|-
|-
|8
|8/6
|-
|-
|12
|ي. تسونودا
|22
|-
|-
|6/7
|1/10
|-
|7
|1/10
|4/8
|-
|-
|-
|1/10
|2/9
|-
|13
|د. ريكاردو
|12
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|-
|-
|4/8
|-
|2
|-
|-
|1/10
|14
|أ. بيرمان
|6
|-
|6/7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|15
|ب. غاسلي
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|2/9
|2/9
|1
|-
|-
|-
|16
|ك. ماغنوسن
|5
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|-
|-
|-
|17
|إ. أوكون
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|-
|1/10
|1/10
|-
|-
|-
|2/9
|18
|أ. ألبون
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2/9
|-
|-
|-
|2/9
|-
|-
|19
|غ. جو
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|ل. سارجانت
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|ف. بوتاس
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
ترتيب بطولة الصانعين:
|المركز
|قائمة الفرق
|النقاط
|1
|ريد بُل ريسينغ
|408
|44
|43
|10
|44
|54
|44
|29
|8
|25
|29
|25
|18
|16
|19
|2
|مكلارين
|366
|12
|16
|27
|14
|27
|28
|30
|30
|28
|25
|31
|27
|43
|28
|3
|فيراري
|345
|27
|22
|44
|27
|31
|36
|25
|40
|-
|18
|21
|11
|20
|23
|4
|مرسيدس
|266
|16
|10
|-
|8
|18
|12
|15
|17
|28
|27
|45
|25
|20
|25
|5
|أستون مارتن رايسينغ
|73
|3
|10
|12
|8
|7
|2
|2
|-
|14
|-
|-
|10
|1
|4
|6
|آربي
|34
|-
|-
|6
|1
|-
|12
|1
|4
|4
|-
|2
|1
|2
|1
|7
|فريق هاس اف1
|27
|-
|1
|3
|-
|1
|2
|-
|-
|-
|-
|12
|8
|-
|-
|8
|ألبين
|11
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|1
|3
|3
|1
|-
|-
|2
|9
|ويليامز
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|10
|ساوبر
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
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