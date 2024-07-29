ترتيب بطولة العالم للفورمولا 1 المعدّل بعد جائزة بلجيكا الكبرى 2024

كانت مرسيدس لتكسب الكثير من النقاط الثمينة ضمن المعركة الحامية في بطولة الصانعين لتُقلّص بها الفارق مع ثلاثيّ الصدارة أمامها.

بالتزامن مع ذلك استمرّ نزيف نقاط ريد بُل لصالح مكلارين في ظلّ عدم قدرة سيرجيو بيريز على تقديم أداء قويٍ في سباقٍ انطلق فيه من الصفّ الأوّل.

ويدخل ماكس فيرستابن العطلة الصيفيّة بأفضليّة 78 نقطة أمام نوريس مع تبقي 10 جولات على نهاية الموسم. أمّا أفضليّة ريد بُل فقد تقلّصت إلى 42 نقطة بعد أن سجّلت مكلارين نقاطًا أكثر منها للسباق الرابع على التوالي.

ترتيب بطولة السائقين:

ترتيب بطولة الصانعين: