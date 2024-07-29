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فورمولا 1 جائزة بلجيكا الكبرى

ترتيب بطولة العالم للفورمولا 1 المعدّل بعد جائزة بلجيكا الكبرى 2024

جاءت عقوبة شطب نتيجة جورج راسل من سباق جائزة بلجيكا الكبرى لتقلب ترتيب النقاط أكثر ضمن فترة ما بعد ظهر الأحد الناريّة في سباق سبا-فرانكورشان، ليرث لويس هاميلتون الفوز الثاني له هذا الموسم

تم التحديث:
لويس هاميلتون، مرسيدس

كانت مرسيدس لتكسب الكثير من النقاط الثمينة ضمن المعركة الحامية في بطولة الصانعين لتُقلّص بها الفارق مع ثلاثيّ الصدارة أمامها.

بالتزامن مع ذلك استمرّ نزيف نقاط ريد بُل لصالح مكلارين في ظلّ عدم قدرة سيرجيو بيريز على تقديم أداء قويٍ في سباقٍ انطلق فيه من الصفّ الأوّل.

ويدخل ماكس فيرستابن العطلة الصيفيّة بأفضليّة 78 نقطة أمام نوريس مع تبقي 10 جولات على نهاية الموسم. أمّا أفضليّة ريد بُل فقد تقلّصت إلى 42 نقطة بعد أن سجّلت مكلارين نقاطًا أكثر منها للسباق الرابع على التوالي.

ترتيب بطولة السائقين:

المركز السائق النقاط Bahrain Saudi Arabia Australia Japan China United States Italy Monaco Canada Spain Austria United Kingdom Hungary Belgium
1 Netherlands م. فيرستابن 277 26/1 25/1 - 26/1 33 26 25/1 8/6 25/1 25/1 18 18/2 10/5 12/4
2 United Kingdom ل. نوريس 199 8/6 4/8 15/3 10/5 21 25 18/2 12/4 18/2 19/2 6 15/3 18/2 10/5
3 Monaco ش. لوكلير 177 12/4 16/3 19/2 12/4 17 22 15/3 25/1 - 10/5 2 - 12/4 15/3
4 Australia أ. بياستري 167 4/8 12/4 12/4 4/8 6 3 12/4 18/2 10/5 6/7 25 12/4 25/1 18/2
5 Spain ك. ساينز الإبن 162 15/3 - 25/1 15/3 14 14 10/5 15/3 - 8/6 19 11/5 8/6 8/6
6 United Kingdom ل. هاميلتون 150 6/7 2/9 - 2/9 9 8 8/6 7/7 13/4 15/3 15 25/1 15/3 25/1
7 Mexico س. بيريز 131 18/2 18/2 10/5 18/2 21 18 4/8 - - 4/8 7 - 6/7 7/7
8 United Kingdom ج. راسل 116 10/5 8/6 - 6/7 9 4 7/7 10/5 15/3 12/4 30 - 5/8 -
9 Spain ف. ألونسو 49 2/9 10/5 4/8 8/6 7 2 - - 8/6 - - 4/8 - 4/8
10 Canada ل. سترول 24 1/10 - 8/6 - - - 2/9 - 6/7 - - 6/7 1/10 -
11 Germany ن. هلكنبرغ 22 - 1/10 2/9 - 1 2 - - - - 8 8/6 - -
12 Japan ي. تسونودا 22 - - 6/7 1/10 - 7 1/10 4/8 - - - 1/10 2/9 -
13 Australia د. ريكاردو 12 - - - - - 5 - - 4/8 - 2 - - 1/10
14 United Kingdom أ. بيرمان 6 - 6/7 - - - - - - - - - - - -
15 France ب. غاسلي 6 - - - - - - - 1/10 2/9 2/9 1 - - -
16 Denmark ك. ماغنوسن 5 - - 1/10 - - - - - - - 4 - - -
17 France إ. أوكون 5 - - - - - 1 - - 1/10 1/10 - - - 2/9
18 Thailand أ. ألبون 4 - - - - - - - 2/9 - - - 2/9 - -
19 China غ. جو   - - - - - - - - - - - - - -
20 United States ل. سارجانت   - - - - - - - - - - - - - -
21 Finland ف. بوتاس   - - - - - - - - - - - - - -

ترتيب بطولة الصانعين:

المركز قائمة الفرق النقاط Bahrain Saudi Arabia Australia Japan China United States Italy Monaco Canada Spain Austria United Kingdom Hungary Belgium
1 Austria ريد بُل ريسينغ 408 44 43 10 44 54 44 29 8 25 29 25 18 16 19
2 United Kingdom مكلارين 366 12 16 27 14 27 28 30 30 28 25 31 27 43 28
3 Italy فيراري 345 27 22 44 27 31 36 25 40 - 18 21 11 20 23
4 Germany مرسيدس 266 16 10 - 8 18 12 15 17 28 27 45 25 20 25
5 United Kingdom أستون مارتن رايسينغ 73 3 10 12 8 7 2 2 - 14 - - 10 1 4
6 Italy آربي 34 - - 6 1 - 12 1 4 4 - 2 1 2 1
7 United States فريق هاس اف1 27 - 1 3 - 1 2 - - - - 12 8 - -
8 France ألبين 11 - - - - - 1 - 1 3 3 1 - - 2
9 United Kingdom ويليامز 4 - - - - - - - 2 - - - 2 - -
10 Switzerland ساوبر   - - - - - - - - - - - - - -

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