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ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد مع نهاية موسم 2021
أحرز ماكس فيرشتابن لقب موسم 2021 بعد دراما اللفّات الأخيرة في سباق أبوظبي ليحرم غريمه لويس هاميلتون من رقم قياسي جديد، في حين ضمن مرسيدس لقبها الثامن على التوالي في بطولة الصانعين.
ترتيب بطولة السائقين:
|المركز
|السائق
|النقاط
|1
|ماكس فيرشتابن
|395.5
|18/2
|25/1
|18/2
|19/2
|25/1
|-
|26/1
|25/1
|26/1
|3
|2/9
|12.5/1
|25/1
|2
|18/2
|18/2
|25/1
|25/1
|20
|19/2
|18/2
|26/1
|-
|2
|لويس هاميلتون
|387.5
|25/1
|19/2
|25/1
|25/1
|7/7
|-
|18/2
|19/2
|12/4
|27
|18/2
|7.5/3
|19/2
|-
|25/1
|10/5
|19/2
|18/2
|25
|25/1
|26/1
|18/2
|-
|3
|فالتيري بوتاس
|226
|16/3
|-
|16/3
|15/3
|-
|-
|12/4
|15/3
|18/2
|16
|-
|-
|15/3
|18
|10/5
|26/1
|8/6
|-
|18
|-
|15/3
|8/6
|-
|4
|سيرجيو بيريز
|190
|10/5
|-
|12/4
|10/5
|12/4
|25/1
|15/3
|12/4
|8/6
|-
|-
|-
|4/8
|10
|2/9
|15/3
|15/3
|15/3
|13
|12/4
|-
|-
|-
|5
|كارلوس ساينز الإبن
|164.5
|4/8
|10/5
|-
|6/7
|18/2
|4/8
|-
|8/6
|10/5
|8
|15/3
|0.5/10
|6/7
|8
|15/3
|4/8
|6/7
|8/6
|9
|6/7
|4/8
|15/3
|-
|6
|لاندو نوريس
|160
|12/4
|15/3
|10/5
|4/8
|15/3
|10/5
|10/5
|10/5
|15/3
|12
|-
|-
|1/10
|18
|7/7
|6/7
|4/8
|1/10
|1
|2/9
|1/10
|6/7
|-
|7
|شارل لوكلير
|159
|8/6
|12/4
|8/6
|12/4
|-
|12/4
|-
|6/7
|4/8
|18
|-
|2/8
|10/5
|12
|-
|12/4
|12/4
|10/5
|10
|4/8
|6/7
|1/10
|-
|8
|دانيال ريكاردو
|115
|6/7
|8/6
|2/9
|8/6
|-
|2/9
|8/6
|-
|6/7
|10
|-
|6/4
|-
|27
|12/4
|-
|10/5
|-
|-
|-
|10/5
|-
|-
|9
|بيير غاسلي
|110
|-
|6/7
|1/10
|1/10
|8/6
|15/3
|6/7
|-
|2/9
|-
|11/5
|4/6
|12/4
|-
|-
|8/6
|-
|12/4
|6
|-
|8/6
|10/5
|-
|10
|فرناندو ألونسو
|81
|-
|1/10
|4/8
|-
|-
|8/6
|4/8
|2/9
|1/10
|6
|12/4
|-
|8/6
|4
|8/6
|-
|-
|2/9
|2
|15/3
|-
|4/8
|-
|11
|إستيبان أوكون
|74
|-
|2/9
|6/7
|2/9
|2/9
|-
|-
|-
|-
|2
|25/1
|3/7
|2/9
|1
|-
|1/10
|-
|-
|4
|10/5
|12/4
|2/9
|-
|12
|سيباستيان فيتيل
|43
|-
|-
|-
|-
|10/5
|18/2
|2/9
|-
|-
|-
|-
|5/5
|-
|-
|-
|-
|1/10
|6/7
|-
|1/10
|-
|-
|-
|13
|لانس سترول
|34
|1/10
|4/8
|-
|-
|4/8
|-
|1/10
|4/8
|-
|4
|-
|-
|-
|6
|-
|2/9
|-
|-
|-
|8/6
|-
|-
|-
|14
|يوكي تسونودا
|32
|2/9
|-
|-
|-
|-
|6/7
|-
|1/10
|-
|1
|8/6
|-
|-
|-
|-
|-
|2/9
|-
|-
|-
|-
|12/4
|-
|15
|جورج راسل
|16
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4/8
|9/2
|-
|2
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|16
|كيمي رايكونن
|10
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|4/8
|-
|-
|4/8
|-
|-
|-
|-
|-
|17
|نيكولاس لاتيفي
|7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6/7
|1/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|أنطونيو جيوفينازي
|3
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2/9
|-
|-
|19
|ميك شوماخر
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|روبرت كوبتسا
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|نيكيتا مازيبين
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
ترتيب بطولة الصانعين:
|المركز
|قائمة الفرق
|النقاط
|1
|مرسيدس
|613.5
|41
|19
|41
|40
|7
|-
|30
|34
|30
|43
|18
|7.5
|34
|18
|35
|36
|27
|18
|43
|25
|41
|26
|-
|2
|ريد بُل ريسينغ
|585.5
|28
|25
|30
|29
|37
|25
|41
|37
|34
|3
|2
|12.5
|29
|12
|20
|33
|40
|40
|33
|31
|18
|26
|-
|3
|فيراري
|323.5
|12
|22
|8
|18
|18
|16
|-
|14
|14
|26
|15
|2.5
|16
|20
|15
|16
|18
|18
|19
|10
|10
|16
|-
|4
|مكلارين
|275
|18
|23
|12
|12
|15
|12
|18
|10
|21
|22
|-
|6
|1
|45
|19
|6
|14
|1
|1
|2
|11
|6
|-
|5
|ألبين
|155
|-
|3
|10
|2
|2
|8
|4
|2
|1
|8
|37
|3
|10
|5
|8
|1
|-
|2
|6
|25
|12
|6
|-
|6
|ألفا تاوري
|142
|2
|6
|1
|1
|8
|21
|6
|1
|2
|1
|19
|4
|12
|-
|-
|8
|2
|12
|6
|-
|8
|22
|-
|7
|أستون مارتن رايسينغ
|77
|1
|4
|-
|-
|14
|18
|3
|4
|-
|4
|-
|5
|-
|6
|-
|2
|1
|6
|-
|9
|-
|-
|-
|8
|ويليامز
|23
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|10
|-
|2
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|ألفا روميو
|13
|-
|-
|-
|-
|1
|1
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|4
|-
|-
|4
|-
|-
|2
|-
|-
|10
|فريق هاس اف1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
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