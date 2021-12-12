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ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد مع نهاية موسم 2021

أحرز ماكس فيرشتابن لقب موسم 2021 بعد دراما اللفّات الأخيرة في سباق أبوظبي ليحرم غريمه لويس هاميلتون من رقم قياسي جديد، في حين ضمن مرسيدس لقبها الثامن على التوالي في بطولة الصانعين.

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد مع نهاية موسم 2021

ترتيب بطولة السائقين:

المركز السائق النقاط Bahrain Italy Portugal Spain Monaco Azerbaijan France Austria Austria United Kingdom Hungary Belgium Netherlands Italy Russian Federation Turkey United States Mexico Brazil Qatar Saudi Arabia United Arab Emirates Bahrain
1 Netherlands ماكس فيرشتابن 395.5 18/2 25/1 18/2 19/2 25/1 - 26/1 25/1 26/1 3 2/9 12.5/1 25/1 2 18/2 18/2 25/1 25/1 20 19/2 18/2 26/1 -
2 United Kingdom لويس هاميلتون 387.5 25/1 19/2 25/1 25/1 7/7 - 18/2 19/2 12/4 27 18/2 7.5/3 19/2 - 25/1 10/5 19/2 18/2 25 25/1 26/1 18/2 -
3 Finland فالتيري بوتاس 226 16/3 - 16/3 15/3 - - 12/4 15/3 18/2 16 - - 15/3 18 10/5 26/1 8/6 - 18 - 15/3 8/6 -
4 Mexico سيرجيو بيريز 190 10/5 - 12/4 10/5 12/4 25/1 15/3 12/4 8/6 - - - 4/8 10 2/9 15/3 15/3 15/3 13 12/4 - - -
5 Spain كارلوس ساينز الإبن 164.5 4/8 10/5 - 6/7 18/2 4/8 - 8/6 10/5 8 15/3 0.5/10 6/7 8 15/3 4/8 6/7 8/6 9 6/7 4/8 15/3 -
6 United Kingdom لاندو نوريس 160 12/4 15/3 10/5 4/8 15/3 10/5 10/5 10/5 15/3 12 - - 1/10 18 7/7 6/7 4/8 1/10 1 2/9 1/10 6/7 -
7 Monaco شارل لوكلير 159 8/6 12/4 8/6 12/4 - 12/4 - 6/7 4/8 18 - 2/8 10/5 12 - 12/4 12/4 10/5 10 4/8 6/7 1/10 -
8 Australia دانيال ريكاردو 115 6/7 8/6 2/9 8/6 - 2/9 8/6 - 6/7 10 - 6/4 - 27 12/4 - 10/5 - - - 10/5 - -
9 France بيير غاسلي 110 - 6/7 1/10 1/10 8/6 15/3 6/7 - 2/9 - 11/5 4/6 12/4 - - 8/6 - 12/4 6 - 8/6 10/5 -
10 Spain فرناندو ألونسو 81 - 1/10 4/8 - - 8/6 4/8 2/9 1/10 6 12/4 - 8/6 4 8/6 - - 2/9 2 15/3 - 4/8 -
11 France إستيبان أوكون 74 - 2/9 6/7 2/9 2/9 - - - - 2 25/1 3/7 2/9 1 - 1/10 - - 4 10/5 12/4 2/9 -
12 Germany سيباستيان فيتيل 43 - - - - 10/5 18/2 2/9 - - - - 5/5 - - - - 1/10 6/7 - 1/10 - - -
13 Canada لانس سترول 34 1/10 4/8 - - 4/8 - 1/10 4/8 - 4 - - - 6 - 2/9 - - - 8/6 - - -
14 Japan يوكي تسونودا 32 2/9 - - - - 6/7 - 1/10 - 1 8/6 - - - - - 2/9 - - - - 12/4 -
15 United Kingdom جورج راسل 16 - - - - - - - - - - 4/8 9/2 - 2 1/10 - - - - - - - -
16 Finland كيمي رايكونن 10 - - - - - 1/10 - - - - 1/10 - - - 4/8 - - 4/8 - - - - -
17 Canada نيكولاس لاتيفي 7 - - - - - - - - - - 6/7 1/9 - - - - - - - - - - -
18 Italy أنطونيو جيوفينازي 3 - - - - 1/10 - - - - - - - - - - - - - - - 2/9 - -
19 Germany ميك شوماخر   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 Poland روبرت كوبتسا   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
21 Russian Federation نيكيتا مازيبين   - - - - - - - - - - - - - - - - -            

ترتيب بطولة الصانعين:

المركز قائمة الفرق النقاط Bahrain Italy Portugal Spain Monaco Azerbaijan France Austria Austria United Kingdom Hungary Belgium Netherlands Italy Russian Federation Turkey United States Mexico Brazil Qatar Saudi Arabia United Arab Emirates Bahrain
1 Germany مرسيدس 613.5 41 19 41 40 7 - 30 34 30 43 18 7.5 34 18 35 36 27 18 43 25 41 26 -
2 Austria ريد بُل ريسينغ 585.5 28 25 30 29 37 25 41 37 34 3 2 12.5 29 12 20 33 40 40 33 31 18 26 -
3 Italy فيراري 323.5 12 22 8 18 18 16 - 14 14 26 15 2.5 16 20 15 16 18 18 19 10 10 16 -
4 United Kingdom مكلارين 275 18 23 12 12 15 12 18 10 21 22 - 6 1 45 19 6 14 1 1 2 11 6 -
5 France ألبين 155 - 3 10 2 2 8 4 2 1 8 37 3 10 5 8 1 - 2 6 25 12 6 -
6 Italy ألفا تاوري 142 2 6 1 1 8 21 6 1 2 1 19 4 12 - - 8 2 12 6 - 8 22 -
7 United Kingdom أستون مارتن رايسينغ 77 1 4 - - 14 18 3 4 - 4 - 5 - 6 - 2 1 6 - 9 - - -
8 United Kingdom ويليامز 23 - - - - - - - - - - 10 10 - 2 1 - - - - - - - -
9 Italy ألفا روميو 13 - - - - 1 1 - - - - 1 - - - 4 - - 4 - - 2 - -
10 United States فريق هاس اف1   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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