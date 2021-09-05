فورمولا 1 / جائزة هولندا الكبرى النتائج
ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد سباق هولندا
استعاد الهولندي ماكس فيرشتابن صدارة بطولة العالم للفورمولا واحد منتشيًا بانتصاره الجديد على أرضه وأمام جماهيره، لكنّ مرسيدس حافظت في المقابل على صدارتها لبطولة الصانعين.
ترتيب بطولة الفرق:
|المركز
|السائق
|النقاط
|1
|ماكس فيرشتابن
|224.5
|18/2
|25/1
|18/2
|19/2
|25/1
|-
|26/1
|25/1
|26/1
|3/1
|-
|2/9
|12.5/1
|25/1
|2
|لويس هاميلتون
|221.5
|25/1
|19/2
|25/1
|25/1
|7/7
|-
|18/2
|19/2
|12/4
|2/2
|25/1
|18/2
|7.5/3
|19/2
|3
|فالتيري بوتاس
|123
|16/3
|-
|16/3
|15/3
|-
|-
|12/4
|15/3
|18/2
|1/3
|15/3
|-
|-
|15/3
|4
|لاندو نوريس
|114
|12/4
|15/3
|10/5
|4/8
|15/3
|10/5
|10/5
|10/5
|15/3
|-
|12/4
|-
|-
|1/10
|5
|سيرجيو بيريز
|108
|10/5
|-
|12/4
|10/5
|12/4
|25/1
|15/3
|12/4
|8/6
|-
|-
|-
|-
|4/8
|6
|شارل لوكلير
|92
|8/6
|12/4
|8/6
|12/4
|-
|12/4
|-
|6/7
|4/8
|-
|18/2
|-
|2/8
|10/5
|7
|كارلوس ساينز الإبن
|89.5
|4/8
|10/5
|-
|6/7
|18/2
|4/8
|-
|8/6
|10/5
|-
|8/6
|15/3
|0.5/10
|6/7
|8
|بيير غاسلي
|66
|-
|6/7
|1/10
|1/10
|8/6
|15/3
|6/7
|-
|2/9
|-
|-
|11/5
|4/6
|12/4
|9
|دانيال ريكاردو
|56
|6/7
|8/6
|2/9
|8/6
|-
|2/9
|8/6
|-
|6/7
|-
|10/5
|-
|6/4
|-
|10
|فرناندو ألونسو
|46
|-
|1/10
|4/8
|-
|-
|8/6
|4/8
|2/9
|1/10
|-
|6/7
|12/4
|-
|8/6
|11
|إستيبان أوكون
|44
|-
|2/9
|6/7
|2/9
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|2/9
|25/1
|3/7
|2/9
|12
|سيباستيان فيتيل
|35
|-
|-
|-
|-
|10/5
|18/2
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|5/5
|-
|13
|يوكي تسونودا
|18
|2/9
|-
|-
|-
|-
|6/7
|-
|1/10
|-
|-
|1/10
|8/6
|-
|-
|14
|لانس سترول
|18
|1/10
|4/8
|-
|-
|4/8
|-
|1/10
|4/8
|-
|-
|4/8
|-
|-
|-
|15
|جورج راسل
|13
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4/8
|9/2
|-
|16
|نيكولاس لاتيفي
|7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6/7
|1/9
|-
|17
|كيمي رايكونن
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|18
|أنطونيو جيوفينازي
|1
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|19
|ميك شوماخر
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|نيكيتا مازيبين
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|روبرت كوبتسا
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
ترتيب بطولة الصانعين:
|المركز
|قائمة الفرق
|النقاط
|1
|مرسيدس
|345
|41
|19
|41
|40
|7
|-
|30
|34
|30
|3
|40
|18
|8
|34
|2
|ريد بُل ريسينغ
|333
|28
|25
|30
|29
|37
|25
|41
|37
|34
|3
|-
|2
|13
|29
|3
|فيراري
|182
|12
|22
|8
|18
|18
|16
|-
|14
|14
|-
|26
|15
|3
|16
|4
|مكلارين
|170
|18
|23
|12
|12
|15
|12
|18
|10
|21
|-
|22
|-
|6
|1
|5
|ألبين
|90
|-
|3
|10
|2
|2
|8
|4
|2
|1
|-
|8
|37
|3
|10
|6
|ألفا تاوري
|84
|2
|6
|1
|1
|8
|21
|6
|1
|2
|-
|1
|19
|4
|12
|7
|أستون مارتن رايسينغ
|53
|1
|4
|-
|-
|14
|18
|3
|4
|-
|-
|4
|-
|5
|-
|8
|ويليامز
|20
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|10
|-
|9
|ألفا روميو
|3
|-
|-
|-
|-
|1
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|-
|10
|فريق هاس اف1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
المشاركات
التعليقات
تحميل التعليقات
ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد سباق هولندا
المشاركات
التعليقات
الأكثر شعبية
01-09-2021
لفة افتراضية على حلبة زاندفورت
24-08-2021
لفة افتراضية على حلبة سبا-فرانكورشان
05-08-2021
تحليل سباق جائزة المجر الكبرى 2021
الأكثر شعبية اليوم
أحدث الأخبار
تحميل القارئ الصوتي