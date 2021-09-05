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فورمولا 1 / جائزة هولندا الكبرى النتائج

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد سباق هولندا

استعاد الهولندي ماكس فيرشتابن صدارة بطولة العالم للفورمولا واحد منتشيًا بانتصاره الجديد على أرضه وأمام جماهيره، لكنّ مرسيدس حافظت في المقابل على صدارتها لبطولة الصانعين.

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد سباق هولندا

ترتيب بطولة الفرق:

المركز السائق النقاط Bahrain Italy Portugal Spain Monaco Azerbaijan France Austria Austria United Kingdom Hungary Belgium Netherlands
1 Netherlands ماكس فيرشتابن 224.5 18/2 25/1 18/2 19/2 25/1 - 26/1 25/1 26/1 3/1 - 2/9 12.5/1 25/1
2 United Kingdom لويس هاميلتون 221.5 25/1 19/2 25/1 25/1 7/7 - 18/2 19/2 12/4 2/2 25/1 18/2 7.5/3 19/2
3 Finland فالتيري بوتاس 123 16/3 - 16/3 15/3 - - 12/4 15/3 18/2 1/3 15/3 - - 15/3
4 United Kingdom لاندو نوريس 114 12/4 15/3 10/5 4/8 15/3 10/5 10/5 10/5 15/3 - 12/4 - - 1/10
5 Mexico سيرجيو بيريز 108 10/5 - 12/4 10/5 12/4 25/1 15/3 12/4 8/6 - - - - 4/8
6 Monaco شارل لوكلير 92 8/6 12/4 8/6 12/4 - 12/4 - 6/7 4/8 - 18/2 - 2/8 10/5
7 Spain كارلوس ساينز الإبن 89.5 4/8 10/5 - 6/7 18/2 4/8 - 8/6 10/5 - 8/6 15/3 0.5/10 6/7
8 France بيير غاسلي 66 - 6/7 1/10 1/10 8/6 15/3 6/7 - 2/9 - - 11/5 4/6 12/4
9 Australia دانيال ريكاردو 56 6/7 8/6 2/9 8/6 - 2/9 8/6 - 6/7 - 10/5 - 6/4 -
10 Spain فرناندو ألونسو 46 - 1/10 4/8 - - 8/6 4/8 2/9 1/10 - 6/7 12/4 - 8/6
11 France إستيبان أوكون 44 - 2/9 6/7 2/9 2/9 - - - - - 2/9 25/1 3/7 2/9
12 Germany سيباستيان فيتيل 35 - - - - 10/5 18/2 2/9 - - - - - 5/5 -
13 Japan يوكي تسونودا 18 2/9 - - - - 6/7 - 1/10 - - 1/10 8/6 - -
14 Canada لانس سترول 18 1/10 4/8 - - 4/8 - 1/10 4/8 - - 4/8 - - -
15 United Kingdom جورج راسل 13 - - - - - - - - - - - 4/8 9/2 -
16 Canada نيكولاس لاتيفي 7 - - - - - - - - - - - 6/7 1/9 -
17 Finland كيمي رايكونن 2 - - - - - 1/10 - - - - - 1/10 - -
18 Italy أنطونيو جيوفينازي 1 - - - - 1/10 - - - - - - - - -
19 Germany ميك شوماخر   - - - - - - - - - - - - - -
20 Russian Federation نيكيتا مازيبين   - - - - - - - - - - - - - -
21 Poland روبرت كوبتسا   - - - - - - - - - - - - - -

ترتيب بطولة الصانعين:

المركز قائمة الفرق النقاط Bahrain Italy Portugal Spain Monaco Azerbaijan France Austria Austria United Kingdom Hungary Belgium Netherlands
1 Germany مرسيدس 345 41 19 41 40 7 - 30 34 30 3 40 18 8 34
2 Austria ريد بُل ريسينغ 333 28 25 30 29 37 25 41 37 34 3 - 2 13 29
3 Italy فيراري 182 12 22 8 18 18 16 - 14 14 - 26 15 3 16
4 United Kingdom مكلارين 170 18 23 12 12 15 12 18 10 21 - 22 - 6 1
5 France ألبين 90 - 3 10 2 2 8 4 2 1 - 8 37 3 10
6 Italy ألفا تاوري 84 2 6 1 1 8 21 6 1 2 - 1 19 4 12
7 United Kingdom أستون مارتن رايسينغ 53 1 4 - - 14 18 3 4 - - 4 - 5 -
8 United Kingdom ويليامز 20 - - - - - - - - - - - 10 10 -
9 Italy ألفا روميو 3 - - - - 1 1 - - - - - 1 - -
10 United States فريق هاس اف1   - - - - - - - - - - - - - -
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