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فورمولا 1 / جائزة إيطاليا الكبرى / النتائج

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد سباق مونزا

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ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد سباق مونزا
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قدّم سباق جائزة إيطاليا الكبرى نتائج مختلفة بالكامل عن المشهد الذي طغى على السباقات الأولى من الموسم، وذلك في الوقت الذي تعثّر فيه ثلاثيّ الصدارة في الترتيب العام.

ترتيب بطولة السائقين:

المركز السائق النقاط Austria Austria Hungary United Kingdom United Kingdom Spain Belgium Italy Italy Russian Federation Germany Portugal Italy United Arab Emirates
1 United Kingdom لويس هاميلتون 164 12/4 25/1 26/1 25/1 19/2 25/1 25/1 7/7 - - - - - -
2 Finland فالتيري بوتاس 117 25/1 18/2 15/3 - 15/3 16/3 18/2 10/5 - - - - - -
3 Netherlands ماكس فيرشتابن 110 - 15/3 18/2 19/2 25/1 18/2 15/3 - - - - - - -
4 Canada لانس سترول 57 - 6/7 12/4 2/9 8/6 12/4 2/9 15/3 - - - - - -
5 United Kingdom لاندو نوريس 57 16/3 10/5 - 10/5 2/9 1/10 6/7 12/4 - - - - - -
6 Thailand ألكسندر ألبون 48 - 12/4 10/5 4/8 10/5 4/8 8/6 - - - - - - -
7 Monaco شارل لوكلير 45 18/2 - - 15/3 12/4 - - - - - - - - -
8 France بيير غاسلي 43 6/7 - - 6/7 - 2/9 4/8 25/1 - - - - - -
9 Spain كارلوس ساينز الإبن 41 10/5 3/9 2/9 - - 8/6 - 18/2 - - - - - -
10 Australia دانيال ريكاردو 41 - 4/8 4/8 12/4 - - 13/4 8/6 - - - - - -
11 Mexico سيرجيو بيريز 34 8/6 8/6 6/7 - - 10/5 1/10 1/10 - - - - - -
12 France إستيبان أوكون 30 4/8 - - 8/6 4/8 - 10/5 4/8 - - - - - -
13 Germany سيباستيان فيتيل 16 1/10 - 8/6 1/10 - 6/7 - - - - - - - -
14 Germany نيكو هلكنبرغ 6 - - - - 6/7 - - - - - - - - -
15 Russian Federation دانييل كفيات 4 - 1/10 - - 1/10 - - 2/9 - - - - - -
16 Italy أنطونيو جيوفينازي 2 2/9 - - - - - - - - - - - - -
17 Denmark كيفن ماغنوسن 1 - - 1/10 - - - - - - - - - - -
18 Canada نيكولاس لاتيفي   - - - - - - - - - - - - - -
19 Finland كيمي رايكونن   - - - - - - - - - - - - - -
20 France رومان غروجان   - - - - - - - - - - - - - -
21 United Kingdom جورج راسل   - - - - - - - - - - - - - -

ترتيب بطولة الصانعين:

المركز قائمة الفرق النقاط Austria Austria Hungary United Kingdom United Kingdom Spain Belgium Italy Italy Russian Federation Germany Portugal Italy United Arab Emirates
1 Germany مرسيدس 281 37 43 41 25 34 41 43 17 - - - - - -
2 Austria ريد بُل ريسينغ 158 - 27 28 23 35 22 23 - - - - - - -
3 United Kingdom مكلارين 98 26 13 2 10 2 9 6 30 - - - - - -
4 France فريق رينو اف1 71 4 4 4 20 4 - 23 12 - - - - - -
5 Canada ريسينغ بوينت 63 8 14 18 2 14 22 3 16 - - - - - -
6 Italy فيراري 61 19 - 8 16 12 6 - - - - - - - -
7 Italy تورو روسو 47 6 1 - 6 1 2 4 27 - - - - - -
8 Italy ألفا روميو 2 2 - - - - - - - - - - - - -
9 United States فريق هاس اف1 1 - - 1 - - - - - - - - - - -
10 United Kingdom ويليامز   - - - - - - - - - - - - - -
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الحدث جائزة إيطاليا الكبرى
الكاتب مروان الوافي

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