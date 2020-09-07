ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد سباق مونزا
المشاركات
التعليقات
قدّم سباق جائزة إيطاليا الكبرى نتائج مختلفة بالكامل عن المشهد الذي طغى على السباقات الأولى من الموسم، وذلك في الوقت الذي تعثّر فيه ثلاثيّ الصدارة في الترتيب العام.
ترتيب بطولة السائقين:
|المركز
|السائق
|النقاط
|1
|لويس هاميلتون
|164
|12/4
|25/1
|26/1
|25/1
|19/2
|25/1
|25/1
|7/7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|فالتيري بوتاس
|117
|25/1
|18/2
|15/3
|-
|15/3
|16/3
|18/2
|10/5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|ماكس فيرشتابن
|110
|-
|15/3
|18/2
|19/2
|25/1
|18/2
|15/3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|لانس سترول
|57
|-
|6/7
|12/4
|2/9
|8/6
|12/4
|2/9
|15/3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|لاندو نوريس
|57
|16/3
|10/5
|-
|10/5
|2/9
|1/10
|6/7
|12/4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|ألكسندر ألبون
|48
|-
|12/4
|10/5
|4/8
|10/5
|4/8
|8/6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|شارل لوكلير
|45
|18/2
|-
|-
|15/3
|12/4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|بيير غاسلي
|43
|6/7
|-
|-
|6/7
|-
|2/9
|4/8
|25/1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|كارلوس ساينز الإبن
|41
|10/5
|3/9
|2/9
|-
|-
|8/6
|-
|18/2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|دانيال ريكاردو
|41
|-
|4/8
|4/8
|12/4
|-
|-
|13/4
|8/6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|سيرجيو بيريز
|34
|8/6
|8/6
|6/7
|-
|-
|10/5
|1/10
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|12
|إستيبان أوكون
|30
|4/8
|-
|-
|8/6
|4/8
|-
|10/5
|4/8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|13
|سيباستيان فيتيل
|16
|1/10
|-
|8/6
|1/10
|-
|6/7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|14
|نيكو هلكنبرغ
|6
|-
|-
|-
|-
|6/7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|15
|دانييل كفيات
|4
|-
|1/10
|-
|-
|1/10
|-
|-
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|16
|أنطونيو جيوفينازي
|2
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|17
|كيفن ماغنوسن
|1
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|نيكولاس لاتيفي
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|19
|كيمي رايكونن
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|رومان غروجان
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|جورج راسل
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
ترتيب بطولة الصانعين:
|المركز
|قائمة الفرق
|النقاط
|1
|مرسيدس
|281
|37
|43
|41
|25
|34
|41
|43
|17
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|ريد بُل ريسينغ
|158
|-
|27
|28
|23
|35
|22
|23
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|مكلارين
|98
|26
|13
|2
|10
|2
|9
|6
|30
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|فريق رينو اف1
|71
|4
|4
|4
|20
|4
|-
|23
|12
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|ريسينغ بوينت
|63
|8
|14
|18
|2
|14
|22
|3
|16
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|فيراري
|61
|19
|-
|8
|16
|12
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|تورو روسو
|47
|6
|1
|-
|6
|1
|2
|4
|27
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|ألفا روميو
|2
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|فريق هاس اف1
|1
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|ويليامز
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
المقال السابق
فيتيل مرتاح لعدم وجود جمهورٍ في مونزا نظراً لمعاناة فيراري الكبيرة
المقال التالي
سيدل: مكلارين كانت "ثاني أقوى الفرق" في مونزا
تحميل التعليقات
حول هذه المقالة
|السلاسل
|فورمولا 1
|الحدث
|جائزة إيطاليا الكبرى
|الكاتب
|مروان الوافي
الأكثر شعبية اليوم
أحدث الأخبار
ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد سباق مونزا
المشاركات
التعليقات
الأكثر شعبية
عرض الشرائح