ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد سباق فرنسا 2022
استفاد ماكس فيرشتابن من خطأ غريمه شارل لوكلير ليُعزّز صدارته للترتيب العام بشكلٍ كبير، في حين واصلت ريد بُل الابتعاد عن غريمتها فيراري في بطولة الصانعين.
ترتيب بطولة السائقين:
|المركز
|السائق
|النقاط
|1
|ماكس فيرشتابن
|233
|-
|25/1
|-
|34
|26/1
|25/1
|15/3
|25/1
|25/1
|6/7
|27
|25/1
|2
|شارل لوكلير
|170
|26/1
|19/2
|26/1
|15
|18/2
|-
|12/4
|-
|10/5
|12/4
|32
|-
|3
|سيرجيو بيريز
|163
|-
|12/4
|18/2
|24
|12/4
|19/2
|25/1
|19/2
|-
|18/2
|4
|12/4
|4
|كارلوس ساينز الإبن
|144
|18/2
|15/3
|-
|5
|15/3
|12/4
|18/2
|-
|19/2
|25/1
|6
|11/5
|5
|جورج راسل
|143
|12/4
|10/5
|15/3
|12
|10/5
|15/3
|10/5
|15/3
|12/4
|-
|17
|15/3
|6
|لويس هاميلتون
|127
|15/3
|1/10
|12/4
|-
|8/6
|10/5
|4/8
|12/4
|15/3
|16/3
|16
|18/2
|7
|لاندو نوريس
|70
|-
|6/7
|10/5
|19
|-
|4/8
|9/6
|2/9
|-
|8/6
|6
|6/7
|8
|إستيبان أوكون
|56
|6/7
|8/6
|6/7
|-
|4/8
|6/7
|-
|1/10
|8/6
|-
|13
|4/8
|9
|فالتيري بوتاس
|46
|8/6
|-
|4/8
|12
|6/7
|8/6
|2/9
|-
|6/7
|-
|-
|-
|10
|فرناندو ألونسو
|37
|2/9
|-
|-
|-
|-
|2/9
|6/7
|6/7
|2/9
|10/5
|1
|8/6
|11
|كيفن ماغنوسن
|22
|10/5
|2/9
|-
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|6
|-
|12
|دانيال ريكاردو
|19
|-
|-
|8/6
|3
|-
|-
|-
|4/8
|-
|-
|2
|2/9
|13
|بيير غاسلي
|16
|-
|4/8
|2/9
|-
|-
|-
|-
|10/5
|-
|-
|-
|-
|14
|سيباستيان فيتيل
|15
|-
|-
|-
|4
|-
|-
|1/10
|8/6
|-
|2/9
|-
|-
|15
|ميك شوماخر
|12
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4/8
|8
|-
|16
|يوكي تسونودا
|11
|4/8
|-
|-
|6
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|17
|غوانيو جو
|5
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4/8
|-
|-
|-
|18
|لانس سترول
|4
|-
|-
|-
|1
|1/10
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|1/10
|19
|ألكسندر ألبون
|3
|-
|-
|1/10
|-
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|نيكولاس لاتيفي
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|نيكو هلكنبرغ
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
ترتيب بطولة الصانعين:
|المركز
|قائمة الفرق
|النقاط
|1
|ريد بُل ريسينغ
|396
|-
|37
|18
|58
|38
|44
|40
|44
|25
|24
|31
|37
|2
|فيراري
|314
|44
|34
|26
|20
|33
|12
|30
|-
|29
|37
|38
|11
|3
|مرسيدس
|270
|27
|11
|27
|12
|18
|25
|14
|27
|27
|16
|33
|33
|4
|ألبين
|93
|8
|8
|6
|-
|4
|8
|6
|7
|10
|10
|14
|12
|5
|مكلارين
|89
|-
|6
|18
|22
|-
|4
|9
|6
|-
|8
|8
|8
|6
|ألفا روميو
|51
|9
|-
|4
|12
|6
|8
|2
|-
|10
|-
|-
|-
|7
|فريق هاس اف1
|34
|10
|2
|-
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|14
|-
|8
|ألفا تاوري
|27
|4
|4
|2
|6
|-
|1
|-
|10
|-
|-
|-
|-
|9
|أستون مارتن رايسينغ
|19
|-
|-
|-
|5
|1
|-
|1
|8
|1
|2
|-
|1
|10
|ويليامز
|3
|-
|-
|1
|-
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
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