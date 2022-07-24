ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد سباق فرنسا 2022

تحليل السباق: عوامل المعركة مع فيرشتابن التي تسبّبت في حادث لوكلير المكلف

كانت المعركة على الفوز بسباق جائزة فرنسا الكبرى تسير على نحوٍ رائعٍ بين شارل لوكلير وغريمه ماكس فيرشتابن إلى أن ارتكب سائق فيراري خطأً حرجًا أهدى الفوز لغريمه ليُعزّز أكثر أفضليّته في صدارة البطولة. لكن بالرغم من أنّ لوكلير تحمّل مسؤوليّة خطئه، إلّا أنّ الطريقة التي سار عليها السباق في الأمام أطلقت سلسلة من الأحداث التي انتهت بحادثه.