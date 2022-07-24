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فورمولا 1 / جائزة فرنسا الكبرى النتائج

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد سباق فرنسا 2022

استفاد ماكس فيرشتابن من خطأ غريمه شارل لوكلير ليُعزّز صدارته للترتيب العام بشكلٍ كبير، في حين واصلت ريد بُل الابتعاد عن غريمتها فيراري في بطولة الصانعين.

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد سباق فرنسا 2022

ترتيب بطولة السائقين:

المركز السائق النقاط Bahrain Saudi Arabia Australia Italy United States Spain Monaco Azerbaijan Canada United Kingdom Austria France
1 Netherlands ماكس فيرشتابن 233 - 25/1 - 34 26/1 25/1 15/3 25/1 25/1 6/7 27 25/1
2 Monaco شارل لوكلير 170 26/1 19/2 26/1 15 18/2 - 12/4 - 10/5 12/4 32 -
3 Mexico سيرجيو بيريز 163 - 12/4 18/2 24 12/4 19/2 25/1 19/2 - 18/2 4 12/4
4 Spain كارلوس ساينز الإبن 144 18/2 15/3 - 5 15/3 12/4 18/2 - 19/2 25/1 6 11/5
5 United Kingdom جورج راسل 143 12/4 10/5 15/3 12 10/5 15/3 10/5 15/3 12/4 - 17 15/3
6 United Kingdom لويس هاميلتون 127 15/3 1/10 12/4 - 8/6 10/5 4/8 12/4 15/3 16/3 16 18/2
7 United Kingdom لاندو نوريس 70 - 6/7 10/5 19 - 4/8 9/6 2/9 - 8/6 6 6/7
8 France إستيبان أوكون 56 6/7 8/6 6/7 - 4/8 6/7 - 1/10 8/6 - 13 4/8
9 Finland فالتيري بوتاس 46 8/6 - 4/8 12 6/7 8/6 2/9 - 6/7 - - -
10 Spain فرناندو ألونسو 37 2/9 - - - - 2/9 6/7 6/7 2/9 10/5 1 8/6
11 Denmark كيفن ماغنوسن 22 10/5 2/9 - 3 - - - - - 1/10 6 -
12 Australia دانيال ريكاردو 19 - - 8/6 3 - - - 4/8 - - 2 2/9
13 France بيير غاسلي 16 - 4/8 2/9 - - - - 10/5 - - - -
14 Germany سيباستيان فيتيل 15 - - - 4 - - 1/10 8/6 - 2/9 - -
15 Germany ميك شوماخر 12 - - - - - - - - - 4/8 8 -
16 Japan يوكي تسونودا 11 4/8 - - 6 - 1/10 - - - - - -
17 China غوانيو جو 5 1/10 - - - - - - - 4/8 - - -
18 Canada لانس سترول 4 - - - 1 1/10 - - - 1/10 - - 1/10
19 Thailand ألكسندر ألبون 3 - - 1/10 - 2/9 - - - - - - -
20 Canada نيكولاس لاتيفي   - - - - - - - - - - - -
21 Germany نيكو هلكنبرغ   - - - - - - - - - - - -

ترتيب بطولة الصانعين:

المركز قائمة الفرق النقاط Bahrain Saudi Arabia Australia Italy United States Spain Monaco Azerbaijan Canada United Kingdom Austria France
1 Austria ريد بُل ريسينغ 396 - 37 18 58 38 44 40 44 25 24 31 37
2 Italy فيراري 314 44 34 26 20 33 12 30 - 29 37 38 11
3 Germany مرسيدس 270 27 11 27 12 18 25 14 27 27 16 33 33
4 France ألبين 93 8 8 6 - 4 8 6 7 10 10 14 12
5 United Kingdom مكلارين 89 - 6 18 22 - 4 9 6 - 8 8 8
6 Switzerland ألفا روميو 51 9 - 4 12 6 8 2 - 10 - - -
7 United States فريق هاس اف1 34 10 2 - 3 - - - - - 5 14 -
8 Italy ألفا تاوري 27 4 4 2 6 - 1 - 10 - - - -
9 United Kingdom أستون مارتن رايسينغ 19 - - - 5 1 - 1 8 1 2 - 1
10 United Kingdom ويليامز 3 - - 1 - 2 - - - - - - -
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