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فورمولا 1 / جائزة إسبانيا الكبرى / النتائج

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد سباق برشلونة

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ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد سباق برشلونة
من قبل:
16-08-2020

استغلّ لويس هاميلتون انتصاره الرابع هذا الموسم من بوابة جائزة إسبانيا الكبرى ليُعزّز صدارته للترتيب العام ويتّجه للابتعاد مبكّرًا نحو لقبه السابع في الفئة الملكة.

ترتيب بطولة السائقين:

المركز السائق النقاط Austria Austria Hungary United Kingdom United Kingdom Spain Belgium Italy Italy Russian Federation Germany Portugal Italy United Arab Emirates
1 United Kingdom لويس هاميلتون 132 12/4 25/1 26/1 25/1 19/2 25/1 - - - - - - - -
2 Netherlands ماكس فيرشتابن 95 - 15/3 18/2 19/2 25/1 18/2 - - - - - - - -
3 Finland فالتيري بوتاس 89 25/1 18/2 15/3 - 15/3 16/3 - - - - - - - -
4 Monaco شارل لوكلير 45 18/2 - - 15/3 12/4 - - - - - - - - -
5 Canada لانس سترول 40 - 6/7 12/4 2/9 8/6 12/4 - - - - - - - -
6 Thailand ألكسندر ألبون 40 - 12/4 10/5 4/8 10/5 4/8 - - - - - - - -
7 United Kingdom لاندو نوريس 39 16/3 10/5 - 10/5 2/9 1/10 - - - - - - - -
8 Mexico سيرجيو بيريز 32 8/6 8/6 6/7 - - 10/5 - - - - - - - -
9 Spain كارلوس ساينز الإبن 23 10/5 3/9 2/9 - - 8/6 - - - - - - - -
10 Australia دانيال ريكاردو 20 - 4/8 4/8 12/4 - - - - - - - - - -
11 Germany سيباستيان فيتيل 16 1/10 - 8/6 1/10 - 6/7 - - - - - - - -
12 France إستيبان أوكون 16 4/8 - - 8/6 4/8 - - - - - - - - -
13 France بيير غاسلي 14 6/7 - - 6/7 - 2/9 - - - - - - - -
14 Germany نيكو هلكنبرغ 6 - - - - 6/7 - - - - - - - - -
15 Italy أنطونيو جيوفينازي 2 2/9 - - - - - - - - - - - - -
16 Russian Federation دانييل كفيات 2 - 1/10 - - 1/10 - - - - - - - - -
17 Denmark كيفن ماغنوسن 1 - - 1/10 - - - - - - - - - - -
18 Finland كيمي رايكونن   - - - - - - - - - - - - - -
19 Canada نيكولاس لاتيفي   - - - - - - - - - - - - - -
20 United Kingdom جورج راسل   - - - - - - - - - - - - - -
21 France رومان غروجان   - - - - - - - - - - - - - -

ترتيب بطولة الصانعين:

المركز قائمة الفرق النقاط Austria Austria Hungary United Kingdom United Kingdom Spain Belgium Italy Italy Russian Federation Germany Portugal Italy United Arab Emirates
1 Germany مرسيدس 221 37 43 41 25 34 41 - - - - - - - -
2 Austria ريد بُل ريسينغ 135 - 27 28 23 35 22 - - - - - - - -
3 Canada ريسينغ بوينت 63 8 14 18 2 14 22 - - - - - - - -
4 United Kingdom مكلارين 62 26 13 2 10 2 9 - - - - - - - -
5 Italy فيراري 61 19 - 8 16 12 6 - - - - - - - -
6 France فريق رينو اف1 36 4 4 4 20 4 - - - - - - - - -
7 Italy تورو روسو 16 6 1 - 6 1 2 - - - - - - - -
8 Italy ألفا روميو 2 2 - - - - - - - - - - - - -
9 United States فريق هاس اف1 1 - - 1 - - - - - - - - - - -
10 United Kingdom ويليامز   - - - - - - - - - - - - - -
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السلاسل فورمولا 1
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الكاتب مروان الوافي

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