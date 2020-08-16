ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد سباق برشلونة
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استغلّ لويس هاميلتون انتصاره الرابع هذا الموسم من بوابة جائزة إسبانيا الكبرى ليُعزّز صدارته للترتيب العام ويتّجه للابتعاد مبكّرًا نحو لقبه السابع في الفئة الملكة.
ترتيب بطولة السائقين:
|المركز
|السائق
|النقاط
|1
|لويس هاميلتون
|132
|12/4
|25/1
|26/1
|25/1
|19/2
|25/1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|ماكس فيرشتابن
|95
|-
|15/3
|18/2
|19/2
|25/1
|18/2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|فالتيري بوتاس
|89
|25/1
|18/2
|15/3
|-
|15/3
|16/3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|شارل لوكلير
|45
|18/2
|-
|-
|15/3
|12/4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|لانس سترول
|40
|-
|6/7
|12/4
|2/9
|8/6
|12/4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|ألكسندر ألبون
|40
|-
|12/4
|10/5
|4/8
|10/5
|4/8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|لاندو نوريس
|39
|16/3
|10/5
|-
|10/5
|2/9
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|سيرجيو بيريز
|32
|8/6
|8/6
|6/7
|-
|-
|10/5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|كارلوس ساينز الإبن
|23
|10/5
|3/9
|2/9
|-
|-
|8/6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|دانيال ريكاردو
|20
|-
|4/8
|4/8
|12/4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|سيباستيان فيتيل
|16
|1/10
|-
|8/6
|1/10
|-
|6/7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|12
|إستيبان أوكون
|16
|4/8
|-
|-
|8/6
|4/8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|13
|بيير غاسلي
|14
|6/7
|-
|-
|6/7
|-
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|14
|نيكو هلكنبرغ
|6
|-
|-
|-
|-
|6/7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|15
|أنطونيو جيوفينازي
|2
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|16
|دانييل كفيات
|2
|-
|1/10
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|17
|كيفن ماغنوسن
|1
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|كيمي رايكونن
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|19
|نيكولاس لاتيفي
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|جورج راسل
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|رومان غروجان
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
ترتيب بطولة الصانعين:
|المركز
|قائمة الفرق
|النقاط
|1
|مرسيدس
|221
|37
|43
|41
|25
|34
|41
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|ريد بُل ريسينغ
|135
|-
|27
|28
|23
|35
|22
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|ريسينغ بوينت
|63
|8
|14
|18
|2
|14
|22
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|مكلارين
|62
|26
|13
|2
|10
|2
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|فيراري
|61
|19
|-
|8
|16
|12
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|فريق رينو اف1
|36
|4
|4
|4
|20
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|تورو روسو
|16
|6
|1
|-
|6
|1
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|ألفا روميو
|2
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|فريق هاس اف1
|1
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|ويليامز
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
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|السلاسل
|فورمولا 1
|الحدث
|جائزة إسبانيا الكبرى
|الكاتب
|مروان الوافي
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