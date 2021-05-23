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ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جولة موناكو

عرف ترتيب بطولتَي العالم للسائقين والصانعين في الفورمولا واحد تغييرات كبيرة في صدارتيهما على إثر تفوّق ماكس فيرشتابن وريد بُل في جائزة موناكو الكبرى.

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جولة موناكو

ترتيب بطولة السائقين:

المركز السائق النقاط Bahrain Italy Portugal Spain Monaco
1 Netherlands ماكس فيرشتابن 105 18/2 25/1 18/2 19/2 25/1
2 United Kingdom لويس هاميلتون 101 25/1 19/2 25/1 25/1 7/7
3 United Kingdom لاندو نوريس 56 12/4 15/3 10/5 4/8 15/3
4 Finland فالتيري بوتاس 47 16/3 - 16/3 15/3 -
5 Mexico سيرجيو بيريز 44 10/5 - 12/4 10/5 12/4
6 Monaco شارل لوكلير 40 8/6 12/4 8/6 12/4 -
7 Spain كارلوس ساينز الإبن 38 4/8 10/5 - 6/7 18/2
8 Australia دانيال ريكاردو 24 6/7 8/6 2/9 8/6 -
9 France بيير غاسلي 16 - 6/7 1/10 1/10 8/6
10 France إستيبان أوكون 12 - 2/9 6/7 2/9 2/9
11 Germany سيباستيان فيتيل 10 - - - - 10/5
12 Canada لانس سترول 9 1/10 4/8 - - 4/8
13 Spain فرناندو ألونسو 5 - 1/10 4/8 - -
14 Japan يوكي تسونودا 2 2/9 - - - -
15 Italy أنطونيو جيوفينازي 1 - - - - 1/10
16 Finland كيمي رايكونن   - - - - -
17 United Kingdom جورج راسل   - - - - -
18 Canada نيكولاس لاتيفي   - - - - -
19 Germany ميك شوماخر   - - - - -
20 Russian Federation نيكيتا مازيبين   - - - - -

ترتيب بطولة الصانعين:

المركز قائمة الفرق النقاط Bahrain Italy Portugal Spain Monaco
1 Austria ريد بُل ريسينغ 149 28 25 30 29 37
2 Germany مرسيدس 148 41 19 41 40 7
3 United Kingdom مكلارين 80 18 23 12 12 15
4 Italy فيراري 78 12 22 8 18 18
5 United Kingdom أستون مارتن رايسينغ 19 1 4 - - 14
6 Italy ألفا تاوري 18 2 6 1 1 8
7 France ألبين 17 - 3 10 2 2
8 Italy ألفا روميو 1 - - - - 1
9 United Kingdom ويليامز   - - - - -
10 United States فريق هاس اف1   - - - - -
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