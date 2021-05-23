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ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جولة موناكو
عرف ترتيب بطولتَي العالم للسائقين والصانعين في الفورمولا واحد تغييرات كبيرة في صدارتيهما على إثر تفوّق ماكس فيرشتابن وريد بُل في جائزة موناكو الكبرى.
ترتيب بطولة السائقين:
|المركز
|السائق
|النقاط
|1
|ماكس فيرشتابن
|105
|18/2
|25/1
|18/2
|19/2
|25/1
|2
|لويس هاميلتون
|101
|25/1
|19/2
|25/1
|25/1
|7/7
|3
|لاندو نوريس
|56
|12/4
|15/3
|10/5
|4/8
|15/3
|4
|فالتيري بوتاس
|47
|16/3
|-
|16/3
|15/3
|-
|5
|سيرجيو بيريز
|44
|10/5
|-
|12/4
|10/5
|12/4
|6
|شارل لوكلير
|40
|8/6
|12/4
|8/6
|12/4
|-
|7
|كارلوس ساينز الإبن
|38
|4/8
|10/5
|-
|6/7
|18/2
|8
|دانيال ريكاردو
|24
|6/7
|8/6
|2/9
|8/6
|-
|9
|بيير غاسلي
|16
|-
|6/7
|1/10
|1/10
|8/6
|10
|إستيبان أوكون
|12
|-
|2/9
|6/7
|2/9
|2/9
|11
|سيباستيان فيتيل
|10
|-
|-
|-
|-
|10/5
|12
|لانس سترول
|9
|1/10
|4/8
|-
|-
|4/8
|13
|فرناندو ألونسو
|5
|-
|1/10
|4/8
|-
|-
|14
|يوكي تسونودا
|2
|2/9
|-
|-
|-
|-
|15
|أنطونيو جيوفينازي
|1
|-
|-
|-
|-
|1/10
|16
|كيمي رايكونن
|-
|-
|-
|-
|-
|17
|جورج راسل
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|نيكولاس لاتيفي
|-
|-
|-
|-
|-
|19
|ميك شوماخر
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|نيكيتا مازيبين
|-
|-
|-
|-
|-
ترتيب بطولة الصانعين:
|المركز
|قائمة الفرق
|النقاط
|1
|ريد بُل ريسينغ
|149
|28
|25
|30
|29
|37
|2
|مرسيدس
|148
|41
|19
|41
|40
|7
|3
|مكلارين
|80
|18
|23
|12
|12
|15
|4
|فيراري
|78
|12
|22
|8
|18
|18
|5
|أستون مارتن رايسينغ
|19
|1
|4
|-
|-
|14
|6
|ألفا تاوري
|18
|2
|6
|1
|1
|8
|7
|ألبين
|17
|-
|3
|10
|2
|2
|8
|ألفا روميو
|1
|-
|-
|-
|-
|1
|9
|ويليامز
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|فريق هاس اف1
|-
|-
|-
|-
|-
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ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جولة موناكو
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