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ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جولة قطر 2021
استغلّ لويس هاميلتون انتصاره الجديد ليُقلّص الفارق مع غريمه ماكس فيرشتابن إلى 8 نقاط مع بقاء جولتَين على نهاية الموسم، في الوقت الذي ساهم فيه انسحاب فالتيري بوتاس في اقتراب ريد بُل من مرسيدس ضمن المعركة على لقب الصانعين.
ترتيب بطولة السائقين:
|المركز
|السائق
|النقاط
|1
|ماكس فيرشتابن
|351.5
|18/2
|25/1
|18/2
|19/2
|25/1
|-
|26/1
|25/1
|26/1
|3
|2/9
|12.5/1
|25/1
|2
|18/2
|18/2
|25/1
|25/1
|20
|19/2
|2
|لويس هاميلتون
|343.5
|25/1
|19/2
|25/1
|25/1
|7/7
|-
|18/2
|19/2
|12/4
|27
|18/2
|7.5/3
|19/2
|-
|25/1
|10/5
|19/2
|18/2
|25
|25/1
|3
|فالتيري بوتاس
|203
|16/3
|-
|16/3
|15/3
|-
|-
|12/4
|15/3
|18/2
|16
|-
|-
|15/3
|18
|10/5
|26/1
|8/6
|-
|18
|-
|4
|سيرجيو بيريز
|190
|10/5
|-
|12/4
|10/5
|12/4
|25/1
|15/3
|12/4
|8/6
|-
|-
|-
|4/8
|10
|2/9
|15/3
|15/3
|15/3
|13
|12/4
|5
|لاندو نوريس
|153
|12/4
|15/3
|10/5
|4/8
|15/3
|10/5
|10/5
|10/5
|15/3
|12
|-
|-
|1/10
|18
|7/7
|6/7
|4/8
|1/10
|1
|2/9
|6
|شارل لوكلير
|152
|8/6
|12/4
|8/6
|12/4
|-
|12/4
|-
|6/7
|4/8
|18
|-
|2/8
|10/5
|12
|-
|12/4
|12/4
|10/5
|10
|4/8
|7
|كارلوس ساينز الإبن
|145.5
|4/8
|10/5
|-
|6/7
|18/2
|4/8
|-
|8/6
|10/5
|8
|15/3
|0.5/10
|6/7
|8
|15/3
|4/8
|6/7
|8/6
|9
|6/7
|8
|دانيال ريكاردو
|105
|6/7
|8/6
|2/9
|8/6
|-
|2/9
|8/6
|-
|6/7
|10
|-
|6/4
|-
|27
|12/4
|-
|10/5
|-
|-
|-
|9
|بيير غاسلي
|92
|-
|6/7
|1/10
|1/10
|8/6
|15/3
|6/7
|-
|2/9
|-
|11/5
|4/6
|12/4
|-
|-
|8/6
|-
|12/4
|6
|-
|10
|فرناندو ألونسو
|77
|-
|1/10
|4/8
|-
|-
|8/6
|4/8
|2/9
|1/10
|6
|12/4
|-
|8/6
|4
|8/6
|-
|-
|2/9
|2
|15/3
|11
|إستيبان أوكون
|60
|-
|2/9
|6/7
|2/9
|2/9
|-
|-
|-
|-
|2
|25/1
|3/7
|2/9
|1
|-
|1/10
|-
|-
|4
|10/5
|12
|سيباستيان فيتيل
|43
|-
|-
|-
|-
|10/5
|18/2
|2/9
|-
|-
|-
|-
|5/5
|-
|-
|-
|-
|1/10
|6/7
|-
|1/10
|13
|لانس سترول
|34
|1/10
|4/8
|-
|-
|4/8
|-
|1/10
|4/8
|-
|4
|-
|-
|-
|6
|-
|2/9
|-
|-
|-
|8/6
|14
|يوكي تسونودا
|20
|2/9
|-
|-
|-
|-
|6/7
|-
|1/10
|-
|1
|8/6
|-
|-
|-
|-
|-
|2/9
|-
|-
|-
|15
|جورج راسل
|16
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4/8
|9/2
|-
|2
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|16
|كيمي رايكونن
|10
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|4/8
|-
|-
|4/8
|-
|-
|17
|نيكولاس لاتيفي
|7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6/7
|1/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|أنطونيو جيوفينازي
|1
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|19
|ميك شوماخر
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|روبرت كوبتسا
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|نيكيتا مازيبين
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
ترتيب بطولة الصانعين:
|المركز
|قائمة الفرق
|النقاط
|1
|مرسيدس
|546.5
|41
|19
|41
|40
|7
|-
|30
|34
|30
|43
|18
|7.5
|34
|18
|35
|36
|27
|18
|43
|25
|2
|ريد بُل ريسينغ
|541.5
|28
|25
|30
|29
|37
|25
|41
|37
|34
|3
|2
|12.5
|29
|12
|20
|33
|40
|40
|33
|31
|3
|فيراري
|297.5
|12
|22
|8
|18
|18
|16
|-
|14
|14
|26
|15
|2.5
|16
|20
|15
|16
|18
|18
|19
|10
|4
|مكلارين
|258
|18
|23
|12
|12
|15
|12
|18
|10
|21
|22
|-
|6
|1
|45
|19
|6
|14
|1
|1
|2
|5
|ألبين
|137
|-
|3
|10
|2
|2
|8
|4
|2
|1
|8
|37
|3
|10
|5
|8
|1
|-
|2
|6
|25
|6
|ألفا تاوري
|112
|2
|6
|1
|1
|8
|21
|6
|1
|2
|1
|19
|4
|12
|-
|-
|8
|2
|12
|6
|-
|7
|أستون مارتن رايسينغ
|77
|1
|4
|-
|-
|14
|18
|3
|4
|-
|4
|-
|5
|-
|6
|-
|2
|1
|6
|-
|9
|8
|ويليامز
|23
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|10
|-
|2
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|ألفا روميو
|11
|-
|-
|-
|-
|1
|1
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|4
|-
|-
|4
|-
|-
|10
|فريق هاس اف1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
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