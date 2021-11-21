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فورمولا 1 / جائزة قطر الكبرى النتائج

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جولة قطر 2021

استغلّ لويس هاميلتون انتصاره الجديد ليُقلّص الفارق مع غريمه ماكس فيرشتابن إلى 8 نقاط مع بقاء جولتَين على نهاية الموسم، في الوقت الذي ساهم فيه انسحاب فالتيري بوتاس في اقتراب ريد بُل من مرسيدس ضمن المعركة على لقب الصانعين.

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جولة قطر 2021

ترتيب بطولة السائقين:

المركز السائق النقاط Bahrain Italy Portugal Spain Monaco Azerbaijan France Austria Austria United Kingdom Hungary Belgium Netherlands Italy Russian Federation Turkey United States Mexico Brazil Qatar
1 Netherlands ماكس فيرشتابن 351.5 18/2 25/1 18/2 19/2 25/1 - 26/1 25/1 26/1 3 2/9 12.5/1 25/1 2 18/2 18/2 25/1 25/1 20 19/2
2 United Kingdom لويس هاميلتون 343.5 25/1 19/2 25/1 25/1 7/7 - 18/2 19/2 12/4 27 18/2 7.5/3 19/2 - 25/1 10/5 19/2 18/2 25 25/1
3 Finland فالتيري بوتاس 203 16/3 - 16/3 15/3 - - 12/4 15/3 18/2 16 - - 15/3 18 10/5 26/1 8/6 - 18 -
4 Mexico سيرجيو بيريز 190 10/5 - 12/4 10/5 12/4 25/1 15/3 12/4 8/6 - - - 4/8 10 2/9 15/3 15/3 15/3 13 12/4
5 United Kingdom لاندو نوريس 153 12/4 15/3 10/5 4/8 15/3 10/5 10/5 10/5 15/3 12 - - 1/10 18 7/7 6/7 4/8 1/10 1 2/9
6 Monaco شارل لوكلير 152 8/6 12/4 8/6 12/4 - 12/4 - 6/7 4/8 18 - 2/8 10/5 12 - 12/4 12/4 10/5 10 4/8
7 Spain كارلوس ساينز الإبن 145.5 4/8 10/5 - 6/7 18/2 4/8 - 8/6 10/5 8 15/3 0.5/10 6/7 8 15/3 4/8 6/7 8/6 9 6/7
8 Australia دانيال ريكاردو 105 6/7 8/6 2/9 8/6 - 2/9 8/6 - 6/7 10 - 6/4 - 27 12/4 - 10/5 - - -
9 France بيير غاسلي 92 - 6/7 1/10 1/10 8/6 15/3 6/7 - 2/9 - 11/5 4/6 12/4 - - 8/6 - 12/4 6 -
10 Spain فرناندو ألونسو 77 - 1/10 4/8 - - 8/6 4/8 2/9 1/10 6 12/4 - 8/6 4 8/6 - - 2/9 2 15/3
11 France إستيبان أوكون 60 - 2/9 6/7 2/9 2/9 - - - - 2 25/1 3/7 2/9 1 - 1/10 - - 4 10/5
12 Germany سيباستيان فيتيل 43 - - - - 10/5 18/2 2/9 - - - - 5/5 - - - - 1/10 6/7 - 1/10
13 Canada لانس سترول 34 1/10 4/8 - - 4/8 - 1/10 4/8 - 4 - - - 6 - 2/9 - - - 8/6
14 Japan يوكي تسونودا 20 2/9 - - - - 6/7 - 1/10 - 1 8/6 - - - - - 2/9 - - -
15 United Kingdom جورج راسل 16 - - - - - - - - - - 4/8 9/2 - 2 1/10 - - - - -
16 Finland كيمي رايكونن 10 - - - - - 1/10 - - - - 1/10 - - - 4/8 - - 4/8 - -
17 Canada نيكولاس لاتيفي 7 - - - - - - - - - - 6/7 1/9 - - - - - - - -
18 Italy أنطونيو جيوفينازي 1 - - - - 1/10 - - - - - - - - - - - - - - -
19 Germany ميك شوماخر   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 Poland روبرت كوبتسا   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
21 Russian Federation نيكيتا مازيبين   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ترتيب بطولة الصانعين:

المركز قائمة الفرق النقاط Bahrain Italy Portugal Spain Monaco Azerbaijan France Austria Austria United Kingdom Hungary Belgium Netherlands Italy Russian Federation Turkey United States Mexico Brazil Qatar
1 Germany مرسيدس 546.5 41 19 41 40 7 - 30 34 30 43 18 7.5 34 18 35 36 27 18 43 25
2 Austria ريد بُل ريسينغ 541.5 28 25 30 29 37 25 41 37 34 3 2 12.5 29 12 20 33 40 40 33 31
3 Italy فيراري 297.5 12 22 8 18 18 16 - 14 14 26 15 2.5 16 20 15 16 18 18 19 10
4 United Kingdom مكلارين 258 18 23 12 12 15 12 18 10 21 22 - 6 1 45 19 6 14 1 1 2
5 France ألبين 137 - 3 10 2 2 8 4 2 1 8 37 3 10 5 8 1 - 2 6 25
6 Italy ألفا تاوري 112 2 6 1 1 8 21 6 1 2 1 19 4 12 - - 8 2 12 6 -
7 United Kingdom أستون مارتن رايسينغ 77 1 4 - - 14 18 3 4 - 4 - 5 - 6 - 2 1 6 - 9
8 United Kingdom ويليامز 23 - - - - - - - - - - 10 10 - 2 1 - - - - -
9 Italy ألفا روميو 11 - - - - 1 1 - - - - 1 - - - 4 - - 4 - -
10 United States فريق هاس اف1   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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