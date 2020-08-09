ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جولة سيلفرستون الثانية
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عزّز لويس هاميلتون صدارته لترتيب بطولة العالم للفرمولا واحد بالرغم من حلوله ثانيًا في جائزة الذكرى الـ 70 الكبرى للفورمولا واحد في الوقت الذي تقدّم فيه ماكس فيرشتابن للمركز الثاني مستغلًا انتصاره.
ترتيب بطولة السائقين:
|المركز
|السائق
|النقاط
|1
|لويس هاميلتون
|107
|12/4
|25/1
|26/1
|25/1
|19/2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|ماكس فيرشتابن
|77
|-
|15/3
|18/2
|19/2
|25/1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|فالتيري بوتاس
|73
|25/1
|18/2
|15/3
|-
|15/3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|شارل لوكلير
|45
|18/2
|-
|-
|15/3
|12/4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|لاندو نوريس
|38
|16/3
|10/5
|-
|10/5
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|ألكسندر ألبون
|36
|-
|12/4
|10/5
|4/8
|10/5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|لانس سترول
|28
|-
|6/7
|12/4
|2/9
|8/6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|سيرجيو بيريز
|22
|8/6
|8/6
|6/7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|دانيال ريكاردو
|20
|-
|4/8
|4/8
|12/4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|إستيبان أوكون
|16
|4/8
|-
|-
|8/6
|4/8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|كارلوس ساينز الإبن
|15
|10/5
|3/9
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|12
|بيير غاسلي
|12
|6/7
|-
|-
|6/7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|13
|سيباستيان فيتيل
|10
|1/10
|-
|8/6
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|14
|نيكو هلكنبرغ
|6
|-
|-
|-
|-
|6/7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|15
|أنطونيو جيوفينازي
|2
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|16
|دانييل كفيات
|2
|-
|1/10
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|17
|كيفن ماغنوسن
|1
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|كيمي رايكونن
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|19
|نيكولاس لاتيفي
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|جورج راسل
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|رومان غروجان
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
ترتيب بطولة الصانعين:
|المركز
|قائمة الفرق
|النقاط
|1
|مرسيدس
|180
|37
|43
|41
|25
|34
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|ريد بُل ريسينغ
|113
|-
|27
|28
|23
|35
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|فيراري
|55
|19
|-
|8
|16
|12
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|مكلارين
|53
|26
|13
|2
|10
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|ريسينغ بوينت
|41
|8
|14
|18
|2
|14
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|فريق رينو اف1
|36
|4
|4
|4
|20
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|تورو روسو
|14
|6
|1
|-
|6
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|ألفا روميو
|2
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|فريق هاس اف1
|1
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|ويليامز
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
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حول هذه المقالة
|السلاسل
|فورمولا 1
|الحدث
|جائزة الذكرى الـ 70
|الكاتب
|مروان الوافي
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ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جولة سيلفرستون الثانية
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