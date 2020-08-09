فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
03 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة ستيريا الكبرى
10 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
17 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
31 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الذكرى الـ 70
07 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
14 أغسطس
الحدث التالي خلال
4 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
28 أغسطس
الحدث التالي خلال
18 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
الحدث التالي خلال
25 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة توسكاني الكبرى
11 سبتمبر
الحدث التالي خلال
32 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
17 سبتمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
25 سبتمبر
الحدث التالي خلال
46 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
08 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
09 أكتوبر
الحدث التالي خلال
60 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
23 أكتوبر
الحدث التالي خلال
74 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
23 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
30 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
31 أكتوبر
الحدث التالي خلال
82 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
13 نوفمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
27 نوفمبر
الحدث التالي خلال
109 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / جائزة الذكرى الـ 70 / النتائج

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جولة سيلفرستون الثانية

المشاركات
التعليقات
ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جولة سيلفرستون الثانية
من قبل:
09-08-2020

عزّز لويس هاميلتون صدارته لترتيب بطولة العالم للفرمولا واحد بالرغم من حلوله ثانيًا في جائزة الذكرى الـ 70 الكبرى للفورمولا واحد في الوقت الذي تقدّم فيه ماكس فيرشتابن للمركز الثاني مستغلًا انتصاره.

ترتيب بطولة السائقين:

المركز السائق النقاط Austria Austria Hungary United Kingdom United Kingdom Spain Belgium Italy Italy Russian Federation Germany Portugal Italy United Arab Emirates
1 United Kingdom لويس هاميلتون 107 12/4 25/1 26/1 25/1 19/2 - - - - - - - - -
2 Netherlands ماكس فيرشتابن 77 - 15/3 18/2 19/2 25/1 - - - - - - - - -
3 Finland فالتيري بوتاس 73 25/1 18/2 15/3 - 15/3 - - - - - - - - -
4 Monaco شارل لوكلير 45 18/2 - - 15/3 12/4 - - - - - - - - -
5 United Kingdom لاندو نوريس 38 16/3 10/5 - 10/5 2/9 - - - - - - - - -
6 Thailand ألكسندر ألبون 36 - 12/4 10/5 4/8 10/5 - - - - - - - - -
7 Canada لانس سترول 28 - 6/7 12/4 2/9 8/6 - - - - - - - - -
8 Mexico سيرجيو بيريز 22 8/6 8/6 6/7 - - - - - - - - - - -
9 Australia دانيال ريكاردو 20 - 4/8 4/8 12/4 - - - - - - - - - -
10 France إستيبان أوكون 16 4/8 - - 8/6 4/8 - - - - - - - - -
11 Spain كارلوس ساينز الإبن 15 10/5 3/9 2/9 - - - - - - - - - - -
12 France بيير غاسلي 12 6/7 - - 6/7 - - - - - - - - - -
13 Germany سيباستيان فيتيل 10 1/10 - 8/6 1/10 - - - - - - - - - -
14 Germany نيكو هلكنبرغ 6 - - - - 6/7 - - - - - - - - -
15 Italy أنطونيو جيوفينازي 2 2/9 - - - - - - - - - - - - -
16 Russian Federation دانييل كفيات 2 - 1/10 - - 1/10 - - - - - - - - -
17 Denmark كيفن ماغنوسن 1 - - 1/10 - - - - - - - - - - -
18 Finland كيمي رايكونن   - - - - - - - - - - - - - -
19 Canada نيكولاس لاتيفي   - - - - - - - - - - - - - -
20 United Kingdom جورج راسل   - - - - - - - - - - - - - -
21 France رومان غروجان   - - - - - - - - - - - - - -

ترتيب بطولة الصانعين:

المركز قائمة الفرق النقاط Austria Austria Hungary United Kingdom United Kingdom Spain Belgium Italy Italy Russian Federation Germany Portugal Italy United Arab Emirates
1 Germany مرسيدس 180 37 43 41 25 34 - - - - - - - - -
2 Austria ريد بُل ريسينغ 113 - 27 28 23 35 - - - - - - - - -
3 Italy فيراري 55 19 - 8 16 12 - - - - - - - - -
4 United Kingdom مكلارين 53 26 13 2 10 2 - - - - - - - - -
5 Canada ريسينغ بوينت 41 8 14 18 2 14 - - - - - - - - -
6 France فريق رينو اف1 36 4 4 4 20 4 - - - - - - - - -
7 Italy تورو روسو 14 6 1 - 6 1 - - - - - - - - -
8 Italy ألفا روميو 2 2 - - - - - - - - - - - - -
9 United States فريق هاس اف1 1 - - 1 - - - - - - - - - - -
10 United Kingdom ويليامز   - - - - - - - - - - - - - -
تأنيب فريق ريسينغ بوينت لمواصلة استخدامه قنوات تهوية المكابح

المقال السابق

تأنيب فريق ريسينغ بوينت لمواصلة استخدامه قنوات تهوية المكابح

المقال التالي

فيتيل: استراتيجيتي في سيلفرستون لم يكن لها أيّ معنى

فيتيل: استراتيجيتي في سيلفرستون لم يكن لها أيّ معنى
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة الذكرى الـ 70
الكاتب مروان الوافي

الأكثر شعبية اليوم

فيتيل: استراتيجيتي في سيلفرستون لم يكن لها أيّ معنى
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة
21د

فيتيل: استراتيجيتي في سيلفرستون لم يكن لها أيّ معنى

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جولة سيلفرستون الثانية
فورمولا 1 فورمولا 1 / النتائج
41د

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جولة سيلفرستون الثانية

بوتاس: كنا نائمين عندما تقدّم فيرشتابن علينا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بوتاس: كنا نائمين عندما تقدّم فيرشتابن علينا

لوكلير: المركز الرابع في سيلفرستون أشبه بالفوز بالسباق
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

لوكلير: المركز الرابع في سيلفرستون أشبه بالفوز بالسباق

فيرشتابن يكسر احتكار مرسيدس ويفوز بسباق الذكرى الـ 70 للفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير السباق

فيرشتابن يكسر احتكار مرسيدس ويفوز بسباق الذكرى الـ 70 للفورمولا واحد

تأنيب فريق ريسينغ بوينت لمواصلة استخدامه قنوات تهوية المكابح
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

تأنيب فريق ريسينغ بوينت لمواصلة استخدامه قنوات تهوية المكابح

فيرشتابن يشرح سبب تحديه لتحذير فريقه ريد بُل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرشتابن يشرح سبب تحديه لتحذير فريقه ريد بُل

فيرشتابن مُشيدًا بانتصاره "الرائع" في سيلفرستون: لم أتوقّع الفوز اليوم
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرشتابن مُشيدًا بانتصاره "الرائع" في سيلفرستون: لم أتوقّع الفوز اليوم

أحدث الأخبار

فيرشتابن يشرح سبب تحديه لتحذير فريقه ريد بُل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرشتابن يشرح سبب تحديه لتحذير فريقه ريد بُل

فيتيل: استراتيجيتي في سيلفرستون لم يكن لها أيّ معنى
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة
21د

فيتيل: استراتيجيتي في سيلفرستون لم يكن لها أيّ معنى

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جولة سيلفرستون الثانية
فورمولا 1 فورمولا 1 / النتائج
41د

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جولة سيلفرستون الثانية

تأنيب فريق ريسينغ بوينت لمواصلة استخدامه قنوات تهوية المكابح
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

تأنيب فريق ريسينغ بوينت لمواصلة استخدامه قنوات تهوية المكابح

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

فيتيل: استراتيجيتي في سيلفرستون لم يكن لها أيّ معنى

21د
2
فورمولا 1

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جولة سيلفرستون الثانية

41د
3
فورمولا 1

بوتاس: كنا نائمين عندما تقدّم فيرشتابن علينا

4
فورمولا 1

لوكلير: المركز الرابع في سيلفرستون أشبه بالفوز بالسباق

5
فورمولا 1

فيرشتابن يكسر احتكار مرسيدس ويفوز بسباق الذكرى الـ 70 للفورمولا واحد

أحدث ملفات الفيديو

أفضل 10 سائقي فورمولا واحد بريطانيين في التاريخ 12:39
فورمولا 1

أفضل 10 سائقي فورمولا واحد بريطانيين في التاريخ

أهم مجريات سباق سيلفرستون 2020: توقفات وانثقابات ودراما 09:04
فورمولا 1

أهم مجريات سباق سيلفرستون 2020: توقفات وانثقابات ودراما

لماذا تم حظر الناشر النافخ المزدوج في الفورمولا واحد؟ 07:09
فورمولا 1

لماذا تم حظر الناشر النافخ المزدوج في الفورمولا واحد؟

تاريخ أستون مارتن في الفورمولا واحد 04:14
فورمولا 1

تاريخ أستون مارتن في الفورمولا واحد

أروع لحظات جائزة إسبانيا الكبرى 04:46
فورمولا 1

أروع لحظات جائزة إسبانيا الكبرى

أحدث الأخبار

فيرشتابن يشرح سبب تحديه لتحذير فريقه ريد بُل
فورمولا 1

فيرشتابن يشرح سبب تحديه لتحذير فريقه ريد بُل

فيتيل: استراتيجيتي في سيلفرستون لم يكن لها أيّ معنى
فورمولا 1

فيتيل: استراتيجيتي في سيلفرستون لم يكن لها أيّ معنى

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جولة سيلفرستون الثانية
فورمولا 1

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جولة سيلفرستون الثانية

تأنيب فريق ريسينغ بوينت لمواصلة استخدامه قنوات تهوية المكابح
فورمولا 1

تأنيب فريق ريسينغ بوينت لمواصلة استخدامه قنوات تهوية المكابح

لوكلير: المركز الرابع في سيلفرستون أشبه بالفوز بالسباق
فورمولا 1

لوكلير: المركز الرابع في سيلفرستون أشبه بالفوز بالسباق

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.