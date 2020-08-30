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فورمولا 1 / جائزة بلجيكا الكبرى / النتائج

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جولة سبا

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ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جولة سبا
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عزّز لويس هاميلتون صدارته للترتيب العام ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد بعد فوزه الخامس هذا الموسم، في الوقت الذي خسرت فيه فيراري المركز الرابع في ترتيب بطولة الصانعين لصالح ريسينغ بوينت.

ترتيب بطولة السائقين:

المركز السائق النقاط Austria Austria Hungary United Kingdom United Kingdom Spain Belgium Italy Italy Russian Federation Germany Portugal Italy United Arab Emirates
1 United Kingdom لويس هاميلتون 157 12/4 25/1 26/1 25/1 19/2 25/1 25/1 - - - - - - -
2 Netherlands ماكس فيرشتابن 110 - 15/3 18/2 19/2 25/1 18/2 15/3 - - - - - - -
3 Finland فالتيري بوتاس 107 25/1 18/2 15/3 - 15/3 16/3 18/2 - - - - - - -
4 Thailand ألكسندر ألبون 48 - 12/4 10/5 4/8 10/5 4/8 8/6 - - - - - - -
5 Monaco شارل لوكلير 45 18/2 - - 15/3 12/4 - - - - - - - - -
6 United Kingdom لاندو نوريس 45 16/3 10/5 - 10/5 2/9 1/10 6/7 - - - - - - -
7 Canada لانس سترول 42 - 6/7 12/4 2/9 8/6 12/4 2/9 - - - - - - -
8 Australia دانيال ريكاردو 33 - 4/8 4/8 12/4 - - 13/4 - - - - - - -
9 Mexico سيرجيو بيريز 33 8/6 8/6 6/7 - - 10/5 1/10 - - - - - - -
10 France إستيبان أوكون 26 4/8 - - 8/6 4/8 - 10/5 - - - - - - -
11 Spain كارلوس ساينز الإبن 23 10/5 3/9 2/9 - - 8/6 - - - - - - - -
12 France بيير غاسلي 18 6/7 - - 6/7 - 2/9 4/8 - - - - - - -
13 Germany سيباستيان فيتيل 16 1/10 - 8/6 1/10 - 6/7 - - - - - - - -
14 Germany نيكو هلكنبرغ 6 - - - - 6/7 - - - - - - - - -
15 Italy أنطونيو جيوفينازي 2 2/9 - - - - - - - - - - - - -
16 Russian Federation دانييل كفيات 2 - 1/10 - - 1/10 - - - - - - - - -
17 Denmark كيفن ماغنوسن 1 - - 1/10 - - - - - - - - - - -
18 Finland كيمي رايكونن   - - - - - - - - - - - - - -
19 Canada نيكولاس لاتيفي   - - - - - - - - - - - - - -
20 United Kingdom جورج راسل   - - - - - - - - - - - - - -
21 France رومان غروجان   - - - - - - - - - - - - - -

ترتيب بطولة الصانعين:

المركز قائمة الفرق النقاط Austria Austria Hungary United Kingdom United Kingdom Spain Belgium Italy Italy Russian Federation Germany Portugal Italy United Arab Emirates
1 Germany مرسيدس 264 37 43 41 25 34 41 43 - - - - - - -
2 Austria ريد بُل ريسينغ 158 - 27 28 23 35 22 23 - - - - - - -
3 United Kingdom مكلارين 68 26 13 2 10 2 9 6 - - - - - - -
4 Canada ريسينغ بوينت 63 8 14 18 2 14 22 3 - - - - - - -
5 Italy فيراري 61 19 - 8 16 12 6 - - - - - - - -
6 France فريق رينو اف1 59 4 4 4 20 4 - 23 - - - - - - -
7 Italy تورو روسو 20 6 1 - 6 1 2 4 - - - - - - -
8 Italy ألفا روميو 2 2 - - - - - - - - - - - - -
9 United States فريق هاس اف1 1 - - 1 - - - - - - - - - - -
10 United Kingdom ويليامز   - - - - - - - - - - - - - -
هاميلتون: مهمّة ريد بُل صعبة بسبب تواجد فيرشتابن وحيدًا

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السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة بلجيكا الكبرى
الحدث الفرعي السباق
الكاتب مروان الوافي

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