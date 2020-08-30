ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جولة سبا
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عزّز لويس هاميلتون صدارته للترتيب العام ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد بعد فوزه الخامس هذا الموسم، في الوقت الذي خسرت فيه فيراري المركز الرابع في ترتيب بطولة الصانعين لصالح ريسينغ بوينت.
ترتيب بطولة السائقين:
|المركز
|السائق
|النقاط
|1
|لويس هاميلتون
|157
|12/4
|25/1
|26/1
|25/1
|19/2
|25/1
|25/1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|ماكس فيرشتابن
|110
|-
|15/3
|18/2
|19/2
|25/1
|18/2
|15/3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|فالتيري بوتاس
|107
|25/1
|18/2
|15/3
|-
|15/3
|16/3
|18/2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|ألكسندر ألبون
|48
|-
|12/4
|10/5
|4/8
|10/5
|4/8
|8/6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|شارل لوكلير
|45
|18/2
|-
|-
|15/3
|12/4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|لاندو نوريس
|45
|16/3
|10/5
|-
|10/5
|2/9
|1/10
|6/7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|لانس سترول
|42
|-
|6/7
|12/4
|2/9
|8/6
|12/4
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|دانيال ريكاردو
|33
|-
|4/8
|4/8
|12/4
|-
|-
|13/4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|سيرجيو بيريز
|33
|8/6
|8/6
|6/7
|-
|-
|10/5
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|إستيبان أوكون
|26
|4/8
|-
|-
|8/6
|4/8
|-
|10/5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|كارلوس ساينز الإبن
|23
|10/5
|3/9
|2/9
|-
|-
|8/6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|12
|بيير غاسلي
|18
|6/7
|-
|-
|6/7
|-
|2/9
|4/8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|13
|سيباستيان فيتيل
|16
|1/10
|-
|8/6
|1/10
|-
|6/7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|14
|نيكو هلكنبرغ
|6
|-
|-
|-
|-
|6/7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|15
|أنطونيو جيوفينازي
|2
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|16
|دانييل كفيات
|2
|-
|1/10
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|17
|كيفن ماغنوسن
|1
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|كيمي رايكونن
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|19
|نيكولاس لاتيفي
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|جورج راسل
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|رومان غروجان
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
ترتيب بطولة الصانعين:
|المركز
|قائمة الفرق
|النقاط
|1
|مرسيدس
|264
|37
|43
|41
|25
|34
|41
|43
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|ريد بُل ريسينغ
|158
|-
|27
|28
|23
|35
|22
|23
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|مكلارين
|68
|26
|13
|2
|10
|2
|9
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|ريسينغ بوينت
|63
|8
|14
|18
|2
|14
|22
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|فيراري
|61
|19
|-
|8
|16
|12
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|فريق رينو اف1
|59
|4
|4
|4
|20
|4
|-
|23
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|تورو روسو
|20
|6
|1
|-
|6
|1
|2
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|ألفا روميو
|2
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|فريق هاس اف1
|1
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|ويليامز
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
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|الكاتب
|مروان الوافي
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