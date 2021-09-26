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فورمولا 1 / جائزة روسيا الكبرى النتائج

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جولة روسيا 2021

انتزع لويس هاميلتون صدارة بطولة العالم للفورمولا واحد مستفيدًا من فوزه الـ 100 في البطولة ضمن جائزة روسيا الكبرى، في حين عزّزت مرسيدس أفضليّتها أمام ريد بُل في بطولة الصانعين.

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جولة روسيا 2021

بطولة السائقين:

المركز السائق النقاط Bahrain Italy Portugal Spain Monaco Azerbaijan France Austria Austria United Kingdom Hungary Belgium Netherlands Italy Russian Federation
1 United Kingdom لويس هاميلتون 246.5 25/1 19/2 25/1 25/1 7/7 - 18/2 19/2 12/4 2/2 25/1 18/2 7.5/3 19/2 - - 25/1
2 Netherlands ماكس فيرشتابن 244.5 18/2 25/1 18/2 19/2 25/1 - 26/1 25/1 26/1 3/1 - 2/9 12.5/1 25/1 2/2 - 18/2
3 Finland فالتيري بوتاس 151 16/3 - 16/3 15/3 - - 12/4 15/3 18/2 1/3 15/3 - - 15/3 3/1 15/3 10/5
4 United Kingdom لاندو نوريس 139 12/4 15/3 10/5 4/8 15/3 10/5 10/5 10/5 15/3 - 12/4 - - 1/10 - 18/2 7/7
5 Mexico سيرجيو بيريز 120 10/5 - 12/4 10/5 12/4 25/1 15/3 12/4 8/6 - - - - 4/8 - 10/5 2/9
6 Spain كارلوس ساينز الإبن 112.5 4/8 10/5 - 6/7 18/2 4/8 - 8/6 10/5 - 8/6 15/3 0.5/10 6/7 - 8/6 15/3
7 Monaco شارل لوكلير 104 8/6 12/4 8/6 12/4 - 12/4 - 6/7 4/8 - 18/2 - 2/8 10/5 - 12/4 -
8 Australia دانيال ريكاردو 95 6/7 8/6 2/9 8/6 - 2/9 8/6 - 6/7 - 10/5 - 6/4 - 1/3 26/1 12/4
9 France بيير غاسلي 66 - 6/7 1/10 1/10 8/6 15/3 6/7 - 2/9 - - 11/5 4/6 12/4 - - -
10 Spain فرناندو ألونسو 58 - 1/10 4/8 - - 8/6 4/8 2/9 1/10 - 6/7 12/4 - 8/6 - 4/8 8/6
11 France إستيبان أوكون 45 - 2/9 6/7 2/9 2/9 - - - - - 2/9 25/1 3/7 2/9 - 1/10 -
12 Germany سيباستيان فيتيل 35 - - - - 10/5 18/2 2/9 - - - - - 5/5 - - - -
13 Canada لانس سترول 24 1/10 4/8 - - 4/8 - 1/10 4/8 - - 4/8 - - - - 6/7 -
14 Japan يوكي تسونودا 18 2/9 - - - - 6/7 - 1/10 - - 1/10 8/6 - - - - -
15 United Kingdom جورج راسل 16 - - - - - - - - - - - 4/8 9/2 - - 2/9 1/10
16 Canada نيكولاس لاتيفي 7 - - - - - - - - - - - 6/7 1/9 - - - -
17 Finland كيمي رايكونن 6 - - - - - 1/10 - - - - - 1/10 - - - - 4/8
18 Italy أنطونيو جيوفينازي 1 - - - - 1/10 - - - - - - - - - - - -
19 Germany ميك شوماخر   - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 Poland روبرت كوبتسا   - - - - - - - - - - - - - - - - -
21 Russian Federation نيكيتا مازيبين   - - - - - - - - - - - - - - - - -

بطولة الصانعين:

المركز قائمة الفرق النقاط Bahrain Italy Portugal Spain Monaco Azerbaijan France Austria Austria United Kingdom Hungary Belgium Netherlands Italy Russian Federation
1 Germany مرسيدس 397.5 41 19 41 40 7 - 30 34 30 3 40 18 7.5 34 3 15 35
2 Austria ريد بُل ريسينغ 364.5 28 25 30 29 37 25 41 37 34 3 - 2 12.5 29 2 10 20
3 United Kingdom مكلارين 234 18 23 12 12 15 12 18 10 21 - 22 - 6 1 1 44 19
4 Italy فيراري 216.5 12 22 8 18 18 16 - 14 14 - 26 15 2.5 16 - 20 15
5 France ألبين 103 - 3 10 2 2 8 4 2 1 - 8 37 3 10 - 5 8
6 Italy ألفا تاوري 84 2 6 1 1 8 21 6 1 2 - 1 19 4 12 - - -
7 United Kingdom أستون مارتن رايسينغ 59 1 4 - - 14 18 3 4 - - 4 - 5 - - 6 -
8 United Kingdom ويليامز 23 - - - - - - - - - - - 10 10 - - 2 1
9 Italy ألفا روميو 7 - - - - 1 1 - - - - - 1 - - - - 4
10 United States فريق هاس اف1   - - - - - - - - - - - - - - - - -
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