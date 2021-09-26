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ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جولة روسيا 2021
انتزع لويس هاميلتون صدارة بطولة العالم للفورمولا واحد مستفيدًا من فوزه الـ 100 في البطولة ضمن جائزة روسيا الكبرى، في حين عزّزت مرسيدس أفضليّتها أمام ريد بُل في بطولة الصانعين.
بطولة السائقين:
|المركز
|السائق
|النقاط
|1
|لويس هاميلتون
|246.5
|25/1
|19/2
|25/1
|25/1
|7/7
|-
|18/2
|19/2
|12/4
|2/2
|25/1
|18/2
|7.5/3
|19/2
|-
|-
|25/1
|2
|ماكس فيرشتابن
|244.5
|18/2
|25/1
|18/2
|19/2
|25/1
|-
|26/1
|25/1
|26/1
|3/1
|-
|2/9
|12.5/1
|25/1
|2/2
|-
|18/2
|3
|فالتيري بوتاس
|151
|16/3
|-
|16/3
|15/3
|-
|-
|12/4
|15/3
|18/2
|1/3
|15/3
|-
|-
|15/3
|3/1
|15/3
|10/5
|4
|لاندو نوريس
|139
|12/4
|15/3
|10/5
|4/8
|15/3
|10/5
|10/5
|10/5
|15/3
|-
|12/4
|-
|-
|1/10
|-
|18/2
|7/7
|5
|سيرجيو بيريز
|120
|10/5
|-
|12/4
|10/5
|12/4
|25/1
|15/3
|12/4
|8/6
|-
|-
|-
|-
|4/8
|-
|10/5
|2/9
|6
|كارلوس ساينز الإبن
|112.5
|4/8
|10/5
|-
|6/7
|18/2
|4/8
|-
|8/6
|10/5
|-
|8/6
|15/3
|0.5/10
|6/7
|-
|8/6
|15/3
|7
|شارل لوكلير
|104
|8/6
|12/4
|8/6
|12/4
|-
|12/4
|-
|6/7
|4/8
|-
|18/2
|-
|2/8
|10/5
|-
|12/4
|-
|8
|دانيال ريكاردو
|95
|6/7
|8/6
|2/9
|8/6
|-
|2/9
|8/6
|-
|6/7
|-
|10/5
|-
|6/4
|-
|1/3
|26/1
|12/4
|9
|بيير غاسلي
|66
|-
|6/7
|1/10
|1/10
|8/6
|15/3
|6/7
|-
|2/9
|-
|-
|11/5
|4/6
|12/4
|-
|-
|-
|10
|فرناندو ألونسو
|58
|-
|1/10
|4/8
|-
|-
|8/6
|4/8
|2/9
|1/10
|-
|6/7
|12/4
|-
|8/6
|-
|4/8
|8/6
|11
|إستيبان أوكون
|45
|-
|2/9
|6/7
|2/9
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|2/9
|25/1
|3/7
|2/9
|-
|1/10
|-
|12
|سيباستيان فيتيل
|35
|-
|-
|-
|-
|10/5
|18/2
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|5/5
|-
|-
|-
|-
|13
|لانس سترول
|24
|1/10
|4/8
|-
|-
|4/8
|-
|1/10
|4/8
|-
|-
|4/8
|-
|-
|-
|-
|6/7
|-
|14
|يوكي تسونودا
|18
|2/9
|-
|-
|-
|-
|6/7
|-
|1/10
|-
|-
|1/10
|8/6
|-
|-
|-
|-
|-
|15
|جورج راسل
|16
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4/8
|9/2
|-
|-
|2/9
|1/10
|16
|نيكولاس لاتيفي
|7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6/7
|1/9
|-
|-
|-
|-
|17
|كيمي رايكونن
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|4/8
|18
|أنطونيو جيوفينازي
|1
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|19
|ميك شوماخر
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|روبرت كوبتسا
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|نيكيتا مازيبين
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
بطولة الصانعين:
|المركز
|قائمة الفرق
|النقاط
|1
|مرسيدس
|397.5
|41
|19
|41
|40
|7
|-
|30
|34
|30
|3
|40
|18
|7.5
|34
|3
|15
|35
|2
|ريد بُل ريسينغ
|364.5
|28
|25
|30
|29
|37
|25
|41
|37
|34
|3
|-
|2
|12.5
|29
|2
|10
|20
|3
|مكلارين
|234
|18
|23
|12
|12
|15
|12
|18
|10
|21
|-
|22
|-
|6
|1
|1
|44
|19
|4
|فيراري
|216.5
|12
|22
|8
|18
|18
|16
|-
|14
|14
|-
|26
|15
|2.5
|16
|-
|20
|15
|5
|ألبين
|103
|-
|3
|10
|2
|2
|8
|4
|2
|1
|-
|8
|37
|3
|10
|-
|5
|8
|6
|ألفا تاوري
|84
|2
|6
|1
|1
|8
|21
|6
|1
|2
|-
|1
|19
|4
|12
|-
|-
|-
|7
|أستون مارتن رايسينغ
|59
|1
|4
|-
|-
|14
|18
|3
|4
|-
|-
|4
|-
|5
|-
|-
|6
|-
|8
|ويليامز
|23
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|10
|-
|-
|2
|1
|9
|ألفا روميو
|7
|-
|-
|-
|-
|1
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|4
|10
|فريق هاس اف1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
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