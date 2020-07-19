فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
03 يوليو
-
05 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة ستيريا الكبرى
10 يوليو
-
12 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
17 يوليو
-
19 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
31 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
11 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة العيد الـ 70 الكبرى
07 أغسطس
-
09 أغسطس
الحدث التالي خلال
18 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
28 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
39 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
46 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
25 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
67 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
23 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
95 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
30 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
102 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
13 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
116 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
27 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
130 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / جائزة المجر الكبرى / النتائج

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جولة المجر

المشاركات
التعليقات
ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جولة المجر
19-07-2020

انتزع لويس هاميلتون صدارة ترتيب بطولة العالم للفورمول واحد على إثر انتصاره الثاني على التوالي مع نهاية السباقات الثلاثة الأولى من موسم 2020.

ترتيب بطولة السائقين:

المركز السائق النقاط Austria Austria Hungary United Kingdom United Kingdom Spain Belgium Italy
1 United Kingdom لويس هاميلتون 63 12/4 25/1 26/1 - - - - -
2 Finland فالتيري بوتاس 58 25/1 18/2 15/3 - - - - -
3 Netherlands ماكس فيرشتابن 33 - 15/3 18/2 - - - - -
4 United Kingdom لاندو نوريس 26 16/3 10/5 - - - - - -
5 Thailand ألكسندر ألبون 22 - 12/4 10/5 - - - - -
6 Mexico سيرجيو بيريز 22 8/6 8/6 6/7 - - - - -
7 Monaco شارل لوكلير 18 18/2 - - - - - - -
8 Canada لانس سترول 18 - 6/7 12/4 - - - - -
9 Spain كارلوس ساينز الإبن 14 10/5 3/9 1/10 - - - - -
10 Germany سيباستيان فيتيل 9 1/10 - 8/6 - - - - -
11 Australia دانيال ريكاردو 8 - 4/8 4/8 - - - - -
12 France بيير غاسلي 6 6/7 - - - - - - -
13 France إستيبان أوكون 4 4/8 - - - - - - -
14 Denmark كيفن ماغنوسن 2 - - 2/9 - - - - -
15 Italy أنطونيو جيوفينازي 2 2/9 - - - - - - -
16 Russian Federation دانييل كفيات 1 - 1/10 - - - - - -
17 Finland كيمي رايكونن   - - - - - - - -
18 Canada نيكولاس لاتيفي   - - - - - - - -
19 France رومان غروجان   - - - - - - - -
20 United Kingdom جورج راسل   - - - - - - - -

ترتيب بطولة الصانعين:

المركز قائمة الفرق النقاط Austria Austria Hungary United Kingdom United Kingdom Spain Belgium Italy
1 Germany مرسيدس 121 37 43 41 - - - - -
2 Austria ريد بُل ريسينغ 55 - 27 28 - - - - -
3 United Kingdom مكلارين 40 26 13 1 - - - - -
4 Canada ريسينغ بوينت 40 8 14 18 - - - - -
5 Italy فيراري 27 19 - 8 - - - - -
6 France فريق رينو اف1 12 4 4 4 - - - - -
7 Italy تورو روسو 7 6 1 - - - - - -
8 Italy ألفا روميو 2 2 - - - - - - -
9 United States فريق هاس اف1 2 - - 2 - - - - -
10 United Kingdom ويليامز   - - - - - - - -
المقال التالي
فيرشتابن اعتقد بأنه لن يشارك في سباق المجر

المقال السابق

فيرشتابن اعتقد بأنه لن يشارك في سباق المجر

المقال التالي

بوتاس يشرح الخطأ الذي اقترفه خلال انطلاقة سباق المجر

بوتاس يشرح الخطأ الذي اقترفه خلال انطلاقة سباق المجر

الأكثر شعبية اليوم

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جولة المجر
فورمولا 1 / فورمولا 1
15د

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جولة المجر

هاميلتون يقود "سباقًا وحيدًا" ليُحقّق الفوز في المجر للعام الثالث تواليًا
فورمولا 1 / فورمولا 1

هاميلتون يقود "سباقًا وحيدًا" ليُحقّق الفوز في المجر للعام الثالث تواليًا

فيرشتابن اعتقد بأنه لن يشارك في سباق المجر
فورمولا 1 / فورمولا 1
28د

فيرشتابن اعتقد بأنه لن يشارك في سباق المجر

فيراري تشرح سبب تخليها عن "خيارها الأول" فيتيل لموسم 2021
فورمولا 1 / فورمولا 1

فيراري تشرح سبب تخليها عن "خيارها الأول" فيتيل لموسم 2021

"فيا" لم تفحص قنوات تهوية مكابح ريسينغ بوينت قبل انطلاق الموسم
فورمولا 1 / فورمولا 1

"فيا" لم تفحص قنوات تهوية مكابح ريسينغ بوينت قبل انطلاق الموسم

وولف: مزاعم بينوتو حول المحرّك مجرّد "هراء جديد"
فورمولا 1 / فورمولا 1

وولف: مزاعم بينوتو حول المحرّك مجرّد "هراء جديد"

فيرشتابن: حريّ براسل "التركيز فقط على سيارته" بدلًا من الحديث نيابة عن الآخرين
فورمولا 1 / فورمولا 1

فيرشتابن: حريّ براسل "التركيز فقط على سيارته" بدلًا من الحديث نيابة عن الآخرين

سائقا مرسيدس متفاجئان من الفارق مع ريد بُل في تصفيات المجر
فورمولا 1 / فورمولا 1

سائقا مرسيدس متفاجئان من الفارق مع ريد بُل في تصفيات المجر

أحدث الأخبار

بوتاس يشرح الخطأ الذي اقترفه خلال انطلاقة سباق المجر
فورمولا 1 / فورمولا 1

بوتاس يشرح الخطأ الذي اقترفه خلال انطلاقة سباق المجر

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جولة المجر
فورمولا 1 / فورمولا 1
15د

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جولة المجر

فيرشتابن اعتقد بأنه لن يشارك في سباق المجر
فورمولا 1 / فورمولا 1
28د

فيرشتابن اعتقد بأنه لن يشارك في سباق المجر

هاميلتون يقود "سباقًا وحيدًا" ليُحقّق الفوز في المجر للعام الثالث تواليًا
فورمولا 1 / فورمولا 1

هاميلتون يقود "سباقًا وحيدًا" ليُحقّق الفوز في المجر للعام الثالث تواليًا

تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة المجر الكبرى

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جولة المجر

15د
2
فورمولا 1

هاميلتون يقود "سباقًا وحيدًا" ليُحقّق الفوز في المجر للعام الثالث تواليًا

3
فورمولا 1

فيرشتابن اعتقد بأنه لن يشارك في سباق المجر

28د
4
فورمولا 1

فيراري تشرح سبب تخليها عن "خيارها الأول" فيتيل لموسم 2021

5
فورمولا 1

"فيا" لم تفحص قنوات تهوية مكابح ريسينغ بوينت قبل انطلاق الموسم

أحدث ملفات الفيديو

أجمل اللحظات من جائزة بريطانيا الكبرى 05:48
فورمولا 1

أجمل اللحظات من جائزة بريطانيا الكبرى

ريسينغ بوينت ضمن دائرة الخطر وأين تأثير تحديثات فيراري؟ 05:55
فورمولا 1

ريسينغ بوينت ضمن دائرة الخطر وأين تأثير تحديثات فيراري؟

أجمل الصور من جائزة ستيريا الكبرى 03:50
فورمولا 1

أجمل الصور من جائزة ستيريا الكبرى

تحديثات مرسيدس التي ساعدتها على الفوز في النمسا 06:18
فورمولا 1

تحديثات مرسيدس التي ساعدتها على الفوز في النمسا

قرية 01:25
فورمولا 1

قرية "ماكس فيرشتابن" في حلبة ريد بُل رينغ

أحدث الأخبار

بوتاس يشرح الخطأ الذي اقترفه خلال انطلاقة سباق المجر
فورمولا 1

بوتاس يشرح الخطأ الذي اقترفه خلال انطلاقة سباق المجر

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جولة المجر
فورمولا 1

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جولة المجر

فيرشتابن اعتقد بأنه لن يشارك في سباق المجر
فورمولا 1

فيرشتابن اعتقد بأنه لن يشارك في سباق المجر

هاميلتون يقود "سباقًا وحيدًا" ليُحقّق الفوز في المجر للعام الثالث تواليًا
فورمولا 1

هاميلتون يقود "سباقًا وحيدًا" ليُحقّق الفوز في المجر للعام الثالث تواليًا

حادث لفيرشتابن أثناء خروجه إلى شبكة الانطلاق في سباق المجر
فورمولا 1

حادث لفيرشتابن أثناء خروجه إلى شبكة الانطلاق في سباق المجر

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.