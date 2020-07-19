ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جولة المجر
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19-07-2020
انتزع لويس هاميلتون صدارة ترتيب بطولة العالم للفورمول واحد على إثر انتصاره الثاني على التوالي مع نهاية السباقات الثلاثة الأولى من موسم 2020.
ترتيب بطولة السائقين:
|المركز
|السائق
|النقاط
|1
|لويس هاميلتون
|63
|12/4
|25/1
|26/1
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|فالتيري بوتاس
|58
|25/1
|18/2
|15/3
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|ماكس فيرشتابن
|33
|-
|15/3
|18/2
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|لاندو نوريس
|26
|16/3
|10/5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|ألكسندر ألبون
|22
|-
|12/4
|10/5
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|سيرجيو بيريز
|22
|8/6
|8/6
|6/7
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|شارل لوكلير
|18
|18/2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|لانس سترول
|18
|-
|6/7
|12/4
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|كارلوس ساينز الإبن
|14
|10/5
|3/9
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|سيباستيان فيتيل
|9
|1/10
|-
|8/6
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|دانيال ريكاردو
|8
|-
|4/8
|4/8
|-
|-
|-
|-
|-
|12
|بيير غاسلي
|6
|6/7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|13
|إستيبان أوكون
|4
|4/8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|14
|كيفن ماغنوسن
|2
|-
|-
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|15
|أنطونيو جيوفينازي
|2
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|16
|دانييل كفيات
|1
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|17
|كيمي رايكونن
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|نيكولاس لاتيفي
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|19
|رومان غروجان
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|جورج راسل
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
ترتيب بطولة الصانعين:
|المركز
|قائمة الفرق
|النقاط
|1
|مرسيدس
|121
|37
|43
|41
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|ريد بُل ريسينغ
|55
|-
|27
|28
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|مكلارين
|40
|26
|13
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|ريسينغ بوينت
|40
|8
|14
|18
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|فيراري
|27
|19
|-
|8
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|فريق رينو اف1
|12
|4
|4
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|تورو روسو
|7
|6
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|ألفا روميو
|2
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|فريق هاس اف1
|2
|-
|-
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|ويليامز
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
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ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جولة المجر
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