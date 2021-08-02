تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / راسل تفاجأ بالدموع تنهمر من عينيه لتسجيل أولى نقاطه مع ويليامز في المجر التالي / بوتاس: اللوم يقع عليّ في حادثة اللفة الأولى في المجر
فورمولا 1 / جائزة المجر الكبرى النتائج

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جولة المجر 2021

انتزع البريطاني لويس هاميلتون وفريقه مرسيدس صدارتَي بطولتَي العالم للسائقين والصانعين على إثر أحداث سباق جائزة المجر الكبرى الفوضويّة الذي تبقى نتائجه مؤقّتة بعد استئناف أستون مارتن عقوبة سيباستيان فيتيل.

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جولة المجر 2021

ترتيب بطولة السائقين:

المركز السائق النقاط Bahrain Italy Portugal Spain Monaco Azerbaijan France Austria Austria United Kingdom Hungary
1 United Kingdom لويس هاميلتون 192 25/1 19/2 25/1 25/1 7/7 - 18/2 19/2 12/4 2/2 25/1 15/2
2 Netherlands ماكس فيرشتابن 186 18/2 25/1 18/2 19/2 25/1 - 26/1 25/1 26/1 3/1 - 1/9
3 United Kingdom لاندو نوريس 113 12/4 15/3 10/5 4/8 15/3 10/5 10/5 10/5 15/3 - 12/4 -
4 Finland فالتيري بوتاس 108 16/3 - 16/3 15/3 - - 12/4 15/3 18/2 1/3 15/3 -
5 Mexico سيرجيو بيريز 104 10/5 - 12/4 10/5 12/4 25/1 15/3 12/4 8/6 - - -
6 Spain كارلوس ساينز الإبن 80 4/8 10/5 - 6/7 18/2 4/8 - 8/6 10/5 - 8/6 12/3
7 Monaco شارل لوكلير 80 8/6 12/4 8/6 12/4 - 12/4 - 6/7 4/8 - 18/2 -
8 Australia دانيال ريكاردو 50 6/7 8/6 2/9 8/6 - 2/9 8/6 - 6/7 - 10/5 -
9 Germany سيباستيان فيتيل 48 - - - - 10/5 18/2 2/9 - - - - 18
10 France بيير غاسلي 48 - 6/7 1/10 1/10 8/6 15/3 6/7 - 2/9 - - 9/5
11 France إستيبان أوكون 39 - 2/9 6/7 2/9 2/9 - - - - - 2/9 25/1
12 Spain فرناندو ألونسو 36 - 1/10 4/8 - - 8/6 4/8 2/9 1/10 - 6/7 10/4
13 Canada لانس سترول 18 1/10 4/8 - - 4/8 - 1/10 4/8 - - 4/8 -
14 Japan يوكي تسونودا 16 2/9 - - - - 6/7 - 1/10 - - 1/10 6/6
15 Canada نيكولاس لاتيفي 4 - - - - - - - - - - - 4/7
16 United Kingdom جورج راسل 2 - - - - - - - - - - - 2/8
17 Finland كيمي رايكونن 1 - - - - - 1/10 - - - - - -
18 Italy أنطونيو جيوفينازي 1 - - - - 1/10 - - - - - - -
19 Germany ميك شوماخر   - - - - - - - - - - - -
20 Russian Federation نيكيتا مازيبين   - - - - - - - - - - - -

ترتيب بطولة الصانعين:

المركز قائمة الفرق النقاط Bahrain Italy Portugal Spain Monaco Azerbaijan France Austria Austria United Kingdom Hungary
1 Germany مرسيدس 300 41 19 41 40 7 - 30 34 30 3 40 15
2 Austria ريد بُل ريسينغ 290 28 25 30 29 37 25 41 37 34 3 - 1
3 United Kingdom مكلارين 163 18 23 12 12 15 12 18 10 21 - 22 -
4 Italy فيراري 160 12 22 8 18 18 16 - 14 14 - 26 12
5 France ألبين 75 - 3 10 2 2 8 4 2 1 - 8 35
6 United Kingdom أستون مارتن رايسينغ 66 1 4 - - 14 18 3 4 - - 4 18
7 Italy ألفا تاوري 64 2 6 1 1 8 21 6 1 2 - 1 15
8 United Kingdom ويليامز 6 - - - - - - - - - - - 6
9 Italy ألفا روميو 2 - - - - 1 1 - - - - - -
10 United States فريق هاس اف1   - - - - - - - - - - - -
المشاركات
التعليقات
راسل تفاجأ بالدموع تنهمر من عينيه لتسجيل أولى نقاطه مع ويليامز في المجر

المقال السابق

راسل تفاجأ بالدموع تنهمر من عينيه لتسجيل أولى نقاطه مع ويليامز في المجر

المقال التالي

بوتاس: اللوم يقع عليّ في حادثة اللفة الأولى في المجر

بوتاس: اللوم يقع عليّ في حادثة اللفة الأولى في المجر
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

شطب نتيجة فيتيل من سباق المجر

14 س
2
فورمولا 1

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جولة المجر 2021

43 دقيقة
3
فورمولا 1

هاميلتون يعتقد أنه يعاني من عواقب كورونا طويلة الأمد

2 س
4
فورمولا 1

أستون مارتن بصدد التقدم باستئناف لقرار شطب نتيجة فيتيل من سباق المجر

3 س
5
فورمولا 1

وولف يتمسّك بقرار عدم تغيير إطارات هاميلتون قبل إعادة الانطلاقة

15 س
أحدث الأخبار
بوتاس: اللوم يقع عليّ في حادثة اللفة الأولى في المجر
فورمولا 1

بوتاس: اللوم يقع عليّ في حادثة اللفة الأولى في المجر

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جولة المجر 2021
فورمولا 1

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جولة المجر 2021

43د
راسل تفاجأ بالدموع تنهمر من عينيه لتسجيل أولى نقاطه مع ويليامز في المجر
فورمولا 1

راسل تفاجأ بالدموع تنهمر من عينيه لتسجيل أولى نقاطه مع ويليامز في المجر

1 س
ريكاردو: أواجه "واقعًا مُحزنًا" مع وتيرتي الحالية في الفورمولا واحد
فورمولا 1

ريكاردو: أواجه "واقعًا مُحزنًا" مع وتيرتي الحالية في الفورمولا واحد

1 س
هاميلتون يعتقد أنه يعاني من عواقب كورونا طويلة الأمد
فورمولا 1

هاميلتون يعتقد أنه يعاني من عواقب كورونا طويلة الأمد

2 س
أحدث ملفات الفيديو
خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا 04:47
فورمولا 1
24-06-2021

خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار 01:46
فورمولا 1
16-06-2021

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً 08:15
فورمولا 1
25-05-2021

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو 06:50
فورمولا 1
24-05-2021

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟ 06:10
فورمولا 1
22-05-2021

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟

الأكثر شعبية اليوم

شطب نتيجة فيتيل من سباق المجر
فورمولا 1 فورمولا 1

شطب نتيجة فيتيل من سباق المجر

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جولة المجر 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جولة المجر 2021

هاميلتون يعتقد أنه يعاني من عواقب كورونا طويلة الأمد
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون يعتقد أنه يعاني من عواقب كورونا طويلة الأمد

أستون مارتن بصدد التقدم باستئناف لقرار شطب نتيجة فيتيل من سباق المجر
فورمولا 1 فورمولا 1

أستون مارتن بصدد التقدم باستئناف لقرار شطب نتيجة فيتيل من سباق المجر

وولف يتمسّك بقرار عدم تغيير إطارات هاميلتون قبل إعادة الانطلاقة
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف يتمسّك بقرار عدم تغيير إطارات هاميلتون قبل إعادة الانطلاقة

لوكلير يقود انتقادات "لعبة البولينغ" بعد حوادث المنعطف الأوّل في المجر
فورمولا 1 فورمولا 1

لوكلير يقود انتقادات "لعبة البولينغ" بعد حوادث المنعطف الأوّل في المجر

فورمولا 3: هوغر يتفوّق على لوكلير ويفوز في سباق المجر الرئيسي
فورمولا 3 فورمولا 3

فورمولا 3: هوغر يتفوّق على لوكلير ويفوز في سباق المجر الرئيسي

فورمولا 3: كولومبو يسجّل أولى انتصاراته من بوابة السباق القصير الأول في المجر
فورمولا 3 فورمولا 3

فورمولا 3: كولومبو يسجّل أولى انتصاراته من بوابة السباق القصير الأول في المجر

أحدث الأخبار

بوتاس: اللوم يقع عليّ في حادثة اللفة الأولى في المجر
فورمولا 1 فورمولا 1

بوتاس: اللوم يقع عليّ في حادثة اللفة الأولى في المجر

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جولة المجر 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جولة المجر 2021

راسل تفاجأ بالدموع تنهمر من عينيه لتسجيل أولى نقاطه مع ويليامز في المجر
فورمولا 1 فورمولا 1

راسل تفاجأ بالدموع تنهمر من عينيه لتسجيل أولى نقاطه مع ويليامز في المجر

ريكاردو: أواجه "واقعًا مُحزنًا" مع وتيرتي الحالية في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

ريكاردو: أواجه "واقعًا مُحزنًا" مع وتيرتي الحالية في الفورمولا واحد

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.