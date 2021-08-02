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ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جولة المجر 2021
انتزع البريطاني لويس هاميلتون وفريقه مرسيدس صدارتَي بطولتَي العالم للسائقين والصانعين على إثر أحداث سباق جائزة المجر الكبرى الفوضويّة الذي تبقى نتائجه مؤقّتة بعد استئناف أستون مارتن عقوبة سيباستيان فيتيل.
ترتيب بطولة السائقين:
|المركز
|السائق
|النقاط
|1
|لويس هاميلتون
|192
|25/1
|19/2
|25/1
|25/1
|7/7
|-
|18/2
|19/2
|12/4
|2/2
|25/1
|15/2
|2
|ماكس فيرشتابن
|186
|18/2
|25/1
|18/2
|19/2
|25/1
|-
|26/1
|25/1
|26/1
|3/1
|-
|1/9
|3
|لاندو نوريس
|113
|12/4
|15/3
|10/5
|4/8
|15/3
|10/5
|10/5
|10/5
|15/3
|-
|12/4
|-
|4
|فالتيري بوتاس
|108
|16/3
|-
|16/3
|15/3
|-
|-
|12/4
|15/3
|18/2
|1/3
|15/3
|-
|5
|سيرجيو بيريز
|104
|10/5
|-
|12/4
|10/5
|12/4
|25/1
|15/3
|12/4
|8/6
|-
|-
|-
|6
|كارلوس ساينز الإبن
|80
|4/8
|10/5
|-
|6/7
|18/2
|4/8
|-
|8/6
|10/5
|-
|8/6
|12/3
|7
|شارل لوكلير
|80
|8/6
|12/4
|8/6
|12/4
|-
|12/4
|-
|6/7
|4/8
|-
|18/2
|-
|8
|دانيال ريكاردو
|50
|6/7
|8/6
|2/9
|8/6
|-
|2/9
|8/6
|-
|6/7
|-
|10/5
|-
|9
|سيباستيان فيتيل
|48
|-
|-
|-
|-
|10/5
|18/2
|2/9
|-
|-
|-
|-
|18
|10
|بيير غاسلي
|48
|-
|6/7
|1/10
|1/10
|8/6
|15/3
|6/7
|-
|2/9
|-
|-
|9/5
|11
|إستيبان أوكون
|39
|-
|2/9
|6/7
|2/9
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|2/9
|25/1
|12
|فرناندو ألونسو
|36
|-
|1/10
|4/8
|-
|-
|8/6
|4/8
|2/9
|1/10
|-
|6/7
|10/4
|13
|لانس سترول
|18
|1/10
|4/8
|-
|-
|4/8
|-
|1/10
|4/8
|-
|-
|4/8
|-
|14
|يوكي تسونودا
|16
|2/9
|-
|-
|-
|-
|6/7
|-
|1/10
|-
|-
|1/10
|6/6
|15
|نيكولاس لاتيفي
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4/7
|16
|جورج راسل
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2/8
|17
|كيمي رايكونن
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|أنطونيو جيوفينازي
|1
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|19
|ميك شوماخر
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|نيكيتا مازيبين
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
ترتيب بطولة الصانعين:
|المركز
|قائمة الفرق
|النقاط
|1
|مرسيدس
|300
|41
|19
|41
|40
|7
|-
|30
|34
|30
|3
|40
|15
|2
|ريد بُل ريسينغ
|290
|28
|25
|30
|29
|37
|25
|41
|37
|34
|3
|-
|1
|3
|مكلارين
|163
|18
|23
|12
|12
|15
|12
|18
|10
|21
|-
|22
|-
|4
|فيراري
|160
|12
|22
|8
|18
|18
|16
|-
|14
|14
|-
|26
|12
|5
|ألبين
|75
|-
|3
|10
|2
|2
|8
|4
|2
|1
|-
|8
|35
|6
|أستون مارتن رايسينغ
|66
|1
|4
|-
|-
|14
|18
|3
|4
|-
|-
|4
|18
|7
|ألفا تاوري
|64
|2
|6
|1
|1
|8
|21
|6
|1
|2
|-
|1
|15
|8
|ويليامز
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|9
|ألفا روميو
|2
|-
|-
|-
|-
|1
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|فريق هاس اف1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
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