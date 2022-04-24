ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جولة إيمولا استغلّ ماكس فيرشتابن وفريقه ريد بُل ثنائيّتهما في سباق إيمولا المتزامنة مع كبوة فيراري وشارل لوكلير ليُقلّصا الفارق معهما بشكلٍ كبير في بطولتَي السائقين والصانعين.