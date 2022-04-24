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ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جولة إيمولا

استغلّ ماكس فيرشتابن وفريقه ريد بُل ثنائيّتهما في سباق إيمولا المتزامنة مع كبوة فيراري وشارل لوكلير ليُقلّصا الفارق معهما بشكلٍ كبير في بطولتَي السائقين والصانعين.

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جولة إيمولا

ترتيب بطولة السائقين:

المركز السائق النقاط Bahrain Saudi Arabia Australia Italy United States Spain Monaco Azerbaijan Canada United Kingdom Austria France Hungary Belgium Netherlands Italy Russian Federation Singapore Japan United States Mexico Brazil United Arab Emirates
1 Monaco شارل لوكلير 86 26/1 19/2 26/1 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 Netherlands ماكس فيرشتابن 59 - 25/1 - 34 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 Mexico سيرجيو بيريز 54 - 12/4 18/2 24 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 United Kingdom جورج راسل 49 12/4 10/5 15/3 12 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 Spain كارلوس ساينز الإبن 38 18/2 15/3 - 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6 United Kingdom لاندو نوريس 35 - 6/7 10/5 19 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7 United Kingdom لويس هاميلتون 28 15/3 1/10 12/4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8 Finland فالتيري بوتاس 24 8/6 - 4/8 12 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9 France إستيبان أوكون 20 6/7 8/6 6/7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10 Denmark كيفن ماغنوسن 15 10/5 2/9 - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11 Australia دانيال ريكاردو 11 - - 8/6 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12 Japan يوكي تسونودا 10 4/8 - - 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13 France بيير غاسلي 6 - 4/8 2/9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14 Germany سيباستيان فيتيل 4 - - - 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15 Spain فرناندو ألونسو 2 2/9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
16 China غوانيو جو 1 1/10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
17 Thailand ألكسندر ألبون 1 - - 1/10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
18 Canada لانس سترول 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
19 Germany ميك شوماخر   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 Germany نيكو هلكنبرغ   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
21 Canada نيكولاس لاتيفي   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ترتيب بطولة الصانعين:

المركز قائمة الفرق النقاط Bahrain Saudi Arabia Australia Italy United States Spain Monaco Azerbaijan Canada United Kingdom Austria France Hungary Belgium Netherlands Italy Russian Federation Singapore Japan United States Mexico Brazil United Arab Emirates
1 Italy فيراري 124 44 34 26 20 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 Austria ريد بُل ريسينغ 113 - 37 18 58 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 Germany مرسيدس 77 27 11 27 12 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 United Kingdom مكلارين 46 - 6 18 22 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 Switzerland ألفا روميو 25 9 - 4 12 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6 France ألبين 22 8 8 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7 Italy ألفا تاوري 16 4 4 2 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8 United States فريق هاس اف1 15 10 2 - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9 United Kingdom أستون مارتن رايسينغ 5 - - - 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10 United Kingdom ويليامز 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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