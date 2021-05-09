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ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جولة إسبانيا 2021

عزّز لويس هاميلتون صدارته لترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد من خلال انتصاره الثالث هذا الموسم على حساب غريمه ماكس فيرشتابن ضمن جائزة إسبانيا الكبرى.

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جولة إسبانيا 2021

ترتيب بطولة السائقين:

المركز السائق النقاط Bahrain Italy Portugal Spain Monaco Azerbaijan Turkey France Austria United Kingdom Hungary Belgium Netherlands Italy Russian Federation Singapore Japan United States Mexico Brazil Australia Saudi Arabia United Arab Emirates Bahrain
1 United Kingdom لويس هاميلتون 94 25/1 19/2 25/1 25/1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 Netherlands ماكس فيرشتابن 80 18/2 25/1 18/2 19/2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 Finland فالتيري بوتاس 47 16/3 - 16/3 15/3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 United Kingdom لاندو نوريس 41 12/4 15/3 10/5 4/8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 Monaco شارل لوكلير 40 8/6 12/4 8/6 12/4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6 Mexico سيرجيو بيريز 32 10/5 - 12/4 10/5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7 Australia دانيال ريكاردو 24 6/7 8/6 2/9 8/6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8 Spain كارلوس ساينز الإبن 20 4/8 10/5 - 6/7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9 France إستيبان أوكون 10 - 2/9 6/7 2/9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10 France بيير غاسلي 8 - 6/7 1/10 1/10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11 Canada لانس سترول 5 1/10 4/8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12 Spain فرناندو ألونسو 5 - 1/10 4/8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13 Japan يوكي تسونودا 2 2/9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14 Finland كيمي رايكونن   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15 Italy أنطونيو جيوفينازي   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
16 Germany سيباستيان فيتيل   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
17 United Kingdom جورج راسل   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
18 Germany ميك شوماخر   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
19 Canada نيكولاس لاتيفي   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 Russian Federation نيكيتا مازيبين   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ترتيب بطولة الصانعين:

المركز قائمة الفرق النقاط Bahrain Italy Portugal Spain Monaco Azerbaijan Turkey France Austria United Kingdom Hungary Belgium Netherlands Italy Russian Federation Singapore Japan United States Mexico Brazil Australia Saudi Arabia United Arab Emirates Bahrain
1 Germany مرسيدس 141 41 19 41 40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 Austria ريد بُل ريسينغ 112 28 25 30 29 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 United Kingdom مكلارين 65 18 23 12 12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 Italy فيراري 60 12 22 8 18 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 France ألبين 15 - 3 10 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6 Italy ألفا تاوري 10 2 6 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7 United Kingdom أستون مارتن رايسينغ 5 1 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8 Italy ألفا روميو   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9 United Kingdom ويليامز   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10 United States فريق هاس اف1   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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