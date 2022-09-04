ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة هولندا الكبرى 2022
وضع ماكس فيرشتابن يدًا عل كأس لقب بطولة العالم للفورمولا واحد لموسم 2022 بعد تحقيقه فوزه العاشر ضمن جائزة هولندا الكبرى.
ترتيب بطولة السائقين:
|المركز
|السائق
|النقاط
|1
|ماكس فيرشتابن
|310
|-
|25/1
|-
|34
|26/1
|25/1
|15/3
|25/1
|25/1
|6/7
|27
|25/1
|25/1
|26/1
|26/1
|2
|شارل لوكلير
|201
|26/1
|19/2
|26/1
|15
|18/2
|-
|12/4
|-
|10/5
|12/4
|32
|-
|8/6
|8/6
|15/3
|3
|سيرجيو بيريز
|201
|-
|12/4
|18/2
|24
|12/4
|19/2
|25/1
|19/2
|-
|18/2
|4
|12/4
|10/5
|18/2
|10/5
|4
|جورج راسل
|188
|12/4
|10/5
|15/3
|12
|10/5
|15/3
|10/5
|15/3
|12/4
|-
|17
|15/3
|15/3
|12/4
|18/2
|5
|كارلوس ساينز الإبن
|175
|18/2
|15/3
|-
|5
|15/3
|12/4
|18/2
|-
|19/2
|25/1
|6
|11/5
|12/4
|15/3
|4/8
|6
|لويس هاميلتون
|158
|15/3
|1/10
|12/4
|-
|8/6
|10/5
|4/8
|12/4
|15/3
|16/3
|16
|18/2
|19/2
|-
|12/4
|7
|لاندو نوريس
|82
|-
|6/7
|10/5
|19
|-
|4/8
|9/6
|2/9
|-
|8/6
|6
|6/7
|6/7
|-
|6/7
|8
|إستيبان أوكون
|66
|6/7
|8/6
|6/7
|-
|4/8
|6/7
|-
|1/10
|8/6
|-
|13
|4/8
|2/9
|6/7
|2/9
|9
|فرناندو ألونسو
|59
|2/9
|-
|-
|-
|-
|2/9
|6/7
|6/7
|2/9
|10/5
|1
|8/6
|4/8
|10/5
|8/6
|10
|فالتيري بوتاس
|46
|8/6
|-
|4/8
|12
|6/7
|8/6
|2/9
|-
|6/7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|كيفن ماغنوسن
|22
|10/5
|2/9
|-
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|6
|-
|-
|-
|-
|12
|سيباستيان فيتيل
|20
|-
|-
|-
|4
|-
|-
|1/10
|8/6
|-
|2/9
|-
|-
|1/10
|4/8
|-
|13
|دانيال ريكاردو
|19
|-
|-
|8/6
|3
|-
|-
|-
|4/8
|-
|-
|2
|2/9
|-
|-
|-
|14
|بيير غاسلي
|18
|-
|4/8
|2/9
|-
|-
|-
|-
|10/5
|-
|-
|-
|-
|-
|2/9
|-
|15
|ميك شوماخر
|12
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4/8
|8
|-
|-
|-
|-
|16
|يوكي تسونودا
|11
|4/8
|-
|-
|6
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|17
|غوانيو جو
|5
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4/8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|لانس سترول
|5
|-
|-
|-
|1
|1/10
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|1/10
|-
|-
|1/10
|19
|ألكسندر ألبون
|4
|-
|-
|1/10
|-
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|20
|نيكولاس لاتيفي
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|نيكو هلكنبرغ
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
ترتيب بطولة الصانعين:
|المركز
|قائمة الفرق
|النقاط
|1
|ريد بُل ريسينغ
|511
|-
|37
|18
|58
|38
|44
|40
|44
|25
|24
|31
|37
|35
|44
|36
|2
|فيراري
|376
|44
|34
|26
|20
|33
|12
|30
|-
|29
|37
|38
|11
|20
|23
|19
|3
|مرسيدس
|346
|27
|11
|27
|12
|18
|25
|14
|27
|27
|16
|33
|33
|34
|12
|30
|4
|ألبين
|125
|8
|8
|6
|-
|4
|8
|6
|7
|10
|10
|14
|12
|6
|16
|10
|5
|مكلارين
|101
|-
|6
|18
|22
|-
|4
|9
|6
|-
|8
|8
|8
|6
|-
|6
|6
|ألفا روميو
|51
|9
|-
|4
|12
|6
|8
|2
|-
|10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|فريق هاس اف1
|34
|10
|2
|-
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|14
|-
|-
|-
|-
|8
|ألفا تاوري
|29
|4
|4
|2
|6
|-
|1
|-
|10
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|9
|أستون مارتن رايسينغ
|25
|-
|-
|-
|5
|1
|-
|1
|8
|1
|2
|-
|1
|1
|4
|1
|10
|ويليامز
|4
|-
|-
|1
|-
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|-
وولف: مرسيدس جازفت على صعيد الاستراتيجيّة للسعي وراء الفوز في مواجهة فيرشتابن
هاميلتون يعتذر من مرسيدس حيال غضبه على اللاسلكي
أحدث الأخبار
تحليل السباق: كيف تفوّقت مرسيدس على فيراري لتُنافس فيرشتابن على الفوز في زاندفورت
فصلت 0.021 ثانية فقطك بين ماكس فيرشتابن وشارل لوكلير في تصفيات زاندفورت يوم السبت. لكن بالوصول إلى السباق فإنّ سائق فيراري كان مُجرّد مُلاحق، في حين سمحت مجازفة مرسيدس على صعيد الاستراتيجيّة بجعل لويس هاميلتون أقرب من كان ليحرم فيرشتابن من تحقيق فوزه الرابع على التوالي.
فيرشتابن: من المفاجئ للغاية أنّ مرسيدس كانت قادرة على إنجاح استراتيجيّة التوقّف الوحيد
كان ماكس فيرشتابن متفاجئًا من وتيرة مرسيدس التي كانت لتسمح لها بإنجاح استراتيجيّة التوقّف الوحيد والمنافسة على الفوز في جائزة هولندا الكبرى للفورمولا واحد.
بينوتو يردّ على روزبرغ بعد انتقاده لوقفات صيانة فيراري
ردّ ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري للفورمولا واحد على تعليقات بطل العالم السابق نيكو روزبرغ بأنّ فرق الفورمولا 2 والفورمولا 3 تُجري وقفات صيانة أفضل من الحظيرة الإيطاليّة.
مرسيدس: لولا سيارة الأمان الافتراضية كان هاميلتون وفيرستابن ليخوضا "ستّ لفات في منافسة على الفوز" في هولندا
ترى مرسيدس أنّ سائقها لويس هاميلتون كان يمتلك فرصة منافسة ماكس فيرستابن على الفوز في سباق جائزة هولندا الكبرى للفورمولا واحد طوال ستّ لفات، لولا تطبيق نظام سيارة الأمان الافتراضية.