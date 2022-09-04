ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة هولندا الكبرى 2022

تحليل السباق: كيف تفوّقت مرسيدس على فيراري لتُنافس فيرشتابن على الفوز في زاندفورت

فصلت 0.021 ثانية فقطك بين ماكس فيرشتابن وشارل لوكلير في تصفيات زاندفورت يوم السبت. لكن بالوصول إلى السباق فإنّ سائق فيراري كان مُجرّد مُلاحق، في حين سمحت مجازفة مرسيدس على صعيد الاستراتيجيّة بجعل لويس هاميلتون أقرب من كان ليحرم فيرشتابن من تحقيق فوزه الرابع على التوالي.