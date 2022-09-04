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ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة هولندا الكبرى 2022

وضع ماكس فيرشتابن يدًا عل كأس لقب بطولة العالم للفورمولا واحد لموسم 2022 بعد تحقيقه فوزه العاشر ضمن جائزة هولندا الكبرى.

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة هولندا الكبرى 2022

ترتيب بطولة السائقين:

المركز السائق النقاط Bahrain Saudi Arabia Australia Italy United States Spain Monaco Azerbaijan Canada United Kingdom Austria France Hungary Belgium Netherlands
1 Netherlands ماكس فيرشتابن 310 - 25/1 - 34 26/1 25/1 15/3 25/1 25/1 6/7 27 25/1 25/1 26/1 26/1
2 Monaco شارل لوكلير 201 26/1 19/2 26/1 15 18/2 - 12/4 - 10/5 12/4 32 - 8/6 8/6 15/3
3 Mexico سيرجيو بيريز 201 - 12/4 18/2 24 12/4 19/2 25/1 19/2 - 18/2 4 12/4 10/5 18/2 10/5
4 United Kingdom جورج راسل 188 12/4 10/5 15/3 12 10/5 15/3 10/5 15/3 12/4 - 17 15/3 15/3 12/4 18/2
5 Spain كارلوس ساينز الإبن 175 18/2 15/3 - 5 15/3 12/4 18/2 - 19/2 25/1 6 11/5 12/4 15/3 4/8
6 United Kingdom لويس هاميلتون 158 15/3 1/10 12/4 - 8/6 10/5 4/8 12/4 15/3 16/3 16 18/2 19/2 - 12/4
7 United Kingdom لاندو نوريس 82 - 6/7 10/5 19 - 4/8 9/6 2/9 - 8/6 6 6/7 6/7 - 6/7
8 France إستيبان أوكون 66 6/7 8/6 6/7 - 4/8 6/7 - 1/10 8/6 - 13 4/8 2/9 6/7 2/9
9 Spain فرناندو ألونسو 59 2/9 - - - - 2/9 6/7 6/7 2/9 10/5 1 8/6 4/8 10/5 8/6
10 Finland فالتيري بوتاس 46 8/6 - 4/8 12 6/7 8/6 2/9 - 6/7 - - - - - -
11 Denmark كيفن ماغنوسن 22 10/5 2/9 - 3 - - - - - 1/10 6 - - - -
12 Germany سيباستيان فيتيل 20 - - - 4 - - 1/10 8/6 - 2/9 - - 1/10 4/8 -
13 Australia دانيال ريكاردو 19 - - 8/6 3 - - - 4/8 - - 2 2/9 - - -
14 France بيير غاسلي 18 - 4/8 2/9 - - - - 10/5 - - - - - 2/9 -
15 Germany ميك شوماخر 12 - - - - - - - - - 4/8 8 - - - -
16 Japan يوكي تسونودا 11 4/8 - - 6 - 1/10 - - - - - - - - -
17 China غوانيو جو 5 1/10 - - - - - - - 4/8 - - - - - -
18 Canada لانس سترول 5 - - - 1 1/10 - - - 1/10 - - 1/10 - - 1/10
19 Thailand ألكسندر ألبون 4 - - 1/10 - 2/9 - - - - - - - - 1/10 -
20 Canada نيكولاس لاتيفي   - - - - - - - - - - - - - - -
21 Germany نيكو هلكنبرغ   - - - - - - - - - - - - - - -

ترتيب بطولة الصانعين:

المركز قائمة الفرق النقاط Bahrain Saudi Arabia Australia Italy United States Spain Monaco Azerbaijan Canada United Kingdom Austria France Hungary Belgium Netherlands
1 Austria ريد بُل ريسينغ 511 - 37 18 58 38 44 40 44 25 24 31 37 35 44 36
2 Italy فيراري 376 44 34 26 20 33 12 30 - 29 37 38 11 20 23 19
3 Germany مرسيدس 346 27 11 27 12 18 25 14 27 27 16 33 33 34 12 30
4 France ألبين 125 8 8 6 - 4 8 6 7 10 10 14 12 6 16 10
5 United Kingdom مكلارين 101 - 6 18 22 - 4 9 6 - 8 8 8 6 - 6
6 Switzerland ألفا روميو 51 9 - 4 12 6 8 2 - 10 - - - - - -
7 United States فريق هاس اف1 34 10 2 - 3 - - - - - 5 14 - - - -
8 Italy ألفا تاوري 29 4 4 2 6 - 1 - 10 - - - - - 2 -
9 United Kingdom أستون مارتن رايسينغ 25 - - - 5 1 - 1 8 1 2 - 1 1 4 1
10 United Kingdom ويليامز 4 - - 1 - 2 - - - - - - - - 1 -
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