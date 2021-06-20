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فورمولا 1 / جائزة فرنسا الكبرى النتائج

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة فرنسا الكبرى

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عزّز ماكس فيرشتابن وفريقه ريد بُل صدارتهما للترتيب العام لبطولتَي السائقين والصانعين في الفورمولا واحد بعد انتصارهما اليوم الأحد ضمن جائزة فرنسا الكبرى.

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة فرنسا الكبرى

بطولة السائقين:

المركز السائق النقاط Bahrain Italy Portugal Spain Monaco Azerbaijan France
1 Netherlands ماكس فيرشتابن 131 18/2 25/1 18/2 19/2 25/1 - 26/1
2 United Kingdom لويس هاميلتون 119 25/1 19/2 25/1 25/1 7/7 - 18/2
3 Mexico سيرجيو بيريز 84 10/5 - 12/4 10/5 12/4 25/1 15/3
4 United Kingdom لاندو نوريس 76 12/4 15/3 10/5 4/8 15/3 10/5 10/5
5 Finland فالتيري بوتاس 59 16/3 - 16/3 15/3 - - 12/4
6 Monaco شارل لوكلير 52 8/6 12/4 8/6 12/4 - 12/4 -
7 Spain كارلوس ساينز الإبن 42 4/8 10/5 - 6/7 18/2 4/8 -
8 France بيير غاسلي 37 - 6/7 1/10 1/10 8/6 15/3 6/7
9 Australia دانيال ريكاردو 34 6/7 8/6 2/9 8/6 - 2/9 8/6
10 Germany سيباستيان فيتيل 30 - - - - 10/5 18/2 2/9
11 Spain فرناندو ألونسو 17 - 1/10 4/8 - - 8/6 4/8
12 France إستيبان أوكون 12 - 2/9 6/7 2/9 2/9 - -
13 Canada لانس سترول 10 1/10 4/8 - - 4/8 - 1/10
14 Japan يوكي تسونودا 8 2/9 - - - - 6/7 -
15 Finland كيمي رايكونن 1 - - - - - 1/10 -
16 Italy أنطونيو جيوفينازي 1 - - - - 1/10 - -
17 United Kingdom جورج راسل   - - - - - - -
18 Germany ميك شوماخر   - - - - - - -
19 Russian Federation نيكيتا مازيبين   - - - - - - -
20 Canada نيكولاس لاتيفي   - - - - - - -

بطولة الصانعين:

المركز قائمة الفرق النقاط Bahrain Italy Portugal Spain Monaco Azerbaijan France
1 Austria ريد بُل ريسينغ 215 28 25 30 29 37 25 41
2 Germany مرسيدس 178 41 19 41 40 7 - 30
3 United Kingdom مكلارين 110 18 23 12 12 15 12 18
4 Italy فيراري 94 12 22 8 18 18 16 -
5 Italy ألفا تاوري 45 2 6 1 1 8 21 6
6 United Kingdom أستون مارتن رايسينغ 40 1 4 - - 14 18 3
7 France ألبين 29 - 3 10 2 2 8 4
8 Italy ألفا روميو 2 - - - - 1 1 -
9 United Kingdom ويليامز   - - - - - - -
10 United States فريق هاس اف1   - - - - - - -
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