فورمولا 1 / جائزة فرنسا الكبرى النتائج
ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة فرنسا الكبرى
من قبل: مروان الوافي
عزّز ماكس فيرشتابن وفريقه ريد بُل صدارتهما للترتيب العام لبطولتَي السائقين والصانعين في الفورمولا واحد بعد انتصارهما اليوم الأحد ضمن جائزة فرنسا الكبرى.
بطولة السائقين:
|المركز
|السائق
|النقاط
|1
|ماكس فيرشتابن
|131
|18/2
|25/1
|18/2
|19/2
|25/1
|-
|26/1
|2
|لويس هاميلتون
|119
|25/1
|19/2
|25/1
|25/1
|7/7
|-
|18/2
|3
|سيرجيو بيريز
|84
|10/5
|-
|12/4
|10/5
|12/4
|25/1
|15/3
|4
|لاندو نوريس
|76
|12/4
|15/3
|10/5
|4/8
|15/3
|10/5
|10/5
|5
|فالتيري بوتاس
|59
|16/3
|-
|16/3
|15/3
|-
|-
|12/4
|6
|شارل لوكلير
|52
|8/6
|12/4
|8/6
|12/4
|-
|12/4
|-
|7
|كارلوس ساينز الإبن
|42
|4/8
|10/5
|-
|6/7
|18/2
|4/8
|-
|8
|بيير غاسلي
|37
|-
|6/7
|1/10
|1/10
|8/6
|15/3
|6/7
|9
|دانيال ريكاردو
|34
|6/7
|8/6
|2/9
|8/6
|-
|2/9
|8/6
|10
|سيباستيان فيتيل
|30
|-
|-
|-
|-
|10/5
|18/2
|2/9
|11
|فرناندو ألونسو
|17
|-
|1/10
|4/8
|-
|-
|8/6
|4/8
|12
|إستيبان أوكون
|12
|-
|2/9
|6/7
|2/9
|2/9
|-
|-
|13
|لانس سترول
|10
|1/10
|4/8
|-
|-
|4/8
|-
|1/10
|14
|يوكي تسونودا
|8
|2/9
|-
|-
|-
|-
|6/7
|-
|15
|كيمي رايكونن
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|16
|أنطونيو جيوفينازي
|1
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|17
|جورج راسل
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|ميك شوماخر
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|19
|نيكيتا مازيبين
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|نيكولاس لاتيفي
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
بطولة الصانعين:
|المركز
|قائمة الفرق
|النقاط
|1
|ريد بُل ريسينغ
|215
|28
|25
|30
|29
|37
|25
|41
|2
|مرسيدس
|178
|41
|19
|41
|40
|7
|-
|30
|3
|مكلارين
|110
|18
|23
|12
|12
|15
|12
|18
|4
|فيراري
|94
|12
|22
|8
|18
|18
|16
|-
|5
|ألفا تاوري
|45
|2
|6
|1
|1
|8
|21
|6
|6
|أستون مارتن رايسينغ
|40
|1
|4
|-
|-
|14
|18
|3
|7
|ألبين
|29
|-
|3
|10
|2
|2
|8
|4
|8
|ألفا روميو
|2
|-
|-
|-
|-
|1
|1
|-
|9
|ويليامز
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|فريق هاس اف1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
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ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة فرنسا الكبرى
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