فورمولا 1 / جائزة ستيريا الكبرى النتائج
ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة ستيريا الكبرى
واصل ماكس فيرشتابن وفريقه ريد بُل تعزيز صدارتَيهما لبطولتَي السائقين والصانعين في الفورمولا واحد بعد انتصارهما الأحدث بجائزة ستيريا الكبرى.
بطولة السائقين:
|المركز
|السائق
|النقاط
|1
|ماكس فيرشتابن
|156
|18/2
|25/1
|18/2
|19/2
|25/1
|-
|26/1
|25/1
|2
|لويس هاميلتون
|138
|25/1
|19/2
|25/1
|25/1
|7/7
|-
|18/2
|19/2
|3
|سيرجيو بيريز
|96
|10/5
|-
|12/4
|10/5
|12/4
|25/1
|15/3
|12/4
|4
|لاندو نوريس
|86
|12/4
|15/3
|10/5
|4/8
|15/3
|10/5
|10/5
|10/5
|5
|فالتيري بوتاس
|74
|16/3
|-
|16/3
|15/3
|-
|-
|12/4
|15/3
|6
|شارل لوكلير
|58
|8/6
|12/4
|8/6
|12/4
|-
|12/4
|-
|6/7
|7
|كارلوس ساينز الإبن
|50
|4/8
|10/5
|-
|6/7
|18/2
|4/8
|-
|8/6
|8
|بيير غاسلي
|37
|-
|6/7
|1/10
|1/10
|8/6
|15/3
|6/7
|-
|9
|دانيال ريكاردو
|34
|6/7
|8/6
|2/9
|8/6
|-
|2/9
|8/6
|-
|10
|سيباستيان فيتيل
|30
|-
|-
|-
|-
|10/5
|18/2
|2/9
|-
|11
|فرناندو ألونسو
|19
|-
|1/10
|4/8
|-
|-
|8/6
|4/8
|2/9
|12
|لانس سترول
|14
|1/10
|4/8
|-
|-
|4/8
|-
|1/10
|4/8
|13
|إستيبان أوكون
|12
|-
|2/9
|6/7
|2/9
|2/9
|-
|-
|-
|14
|يوكي تسونودا
|9
|2/9
|-
|-
|-
|-
|6/7
|-
|1/10
|15
|كيمي رايكونن
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|16
|أنطونيو جيوفينازي
|1
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|17
|جورج راسل
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|ميك شوماخر
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|19
|نيكيتا مازيبين
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|نيكولاس لاتيفي
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
بطولة الصانعين:
|المركز
|قائمة الفرق
|النقاط
|1
|ريد بُل ريسينغ
|252
|28
|25
|30
|29
|37
|25
|41
|37
|2
|مرسيدس
|212
|41
|19
|41
|40
|7
|-
|30
|34
|3
|مكلارين
|120
|18
|23
|12
|12
|15
|12
|18
|10
|4
|فيراري
|108
|12
|22
|8
|18
|18
|16
|-
|14
|5
|ألفا تاوري
|46
|2
|6
|1
|1
|8
|21
|6
|1
|6
|أستون مارتن رايسينغ
|44
|1
|4
|-
|-
|14
|18
|3
|4
|7
|ألبين
|31
|-
|3
|10
|2
|2
|8
|4
|2
|8
|ألفا روميو
|2
|-
|-
|-
|-
|1
|1
|-
|-
|9
|ويليامز
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|فريق هاس اف1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
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ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة ستيريا الكبرى
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