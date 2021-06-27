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ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة ستيريا الكبرى

واصل ماكس فيرشتابن وفريقه ريد بُل تعزيز صدارتَيهما لبطولتَي السائقين والصانعين في الفورمولا واحد بعد انتصارهما الأحدث بجائزة ستيريا الكبرى.

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة ستيريا الكبرى

بطولة السائقين:

المركز السائق النقاط Bahrain Italy Portugal Spain Monaco Azerbaijan France Austria
1 Netherlands ماكس فيرشتابن 156 18/2 25/1 18/2 19/2 25/1 - 26/1 25/1
2 United Kingdom لويس هاميلتون 138 25/1 19/2 25/1 25/1 7/7 - 18/2 19/2
3 Mexico سيرجيو بيريز 96 10/5 - 12/4 10/5 12/4 25/1 15/3 12/4
4 United Kingdom لاندو نوريس 86 12/4 15/3 10/5 4/8 15/3 10/5 10/5 10/5
5 Finland فالتيري بوتاس 74 16/3 - 16/3 15/3 - - 12/4 15/3
6 Monaco شارل لوكلير 58 8/6 12/4 8/6 12/4 - 12/4 - 6/7
7 Spain كارلوس ساينز الإبن 50 4/8 10/5 - 6/7 18/2 4/8 - 8/6
8 France بيير غاسلي 37 - 6/7 1/10 1/10 8/6 15/3 6/7 -
9 Australia دانيال ريكاردو 34 6/7 8/6 2/9 8/6 - 2/9 8/6 -
10 Germany سيباستيان فيتيل 30 - - - - 10/5 18/2 2/9 -
11 Spain فرناندو ألونسو 19 - 1/10 4/8 - - 8/6 4/8 2/9
12 Canada لانس سترول 14 1/10 4/8 - - 4/8 - 1/10 4/8
13 France إستيبان أوكون 12 - 2/9 6/7 2/9 2/9 - - -
14 Japan يوكي تسونودا 9 2/9 - - - - 6/7 - 1/10
15 Finland كيمي رايكونن 1 - - - - - 1/10 - -
16 Italy أنطونيو جيوفينازي 1 - - - - 1/10 - - -
17 United Kingdom جورج راسل   - - - - - - - -
18 Germany ميك شوماخر   - - - - - - - -
19 Russian Federation نيكيتا مازيبين   - - - - - - - -
20 Canada نيكولاس لاتيفي   - - - - - - - -

بطولة الصانعين:

المركز قائمة الفرق النقاط Bahrain Italy Portugal Spain Monaco Azerbaijan France Austria
1 Austria ريد بُل ريسينغ 252 28 25 30 29 37 25 41 37
2 Germany مرسيدس 212 41 19 41 40 7 - 30 34
3 United Kingdom مكلارين 120 18 23 12 12 15 12 18 10
4 Italy فيراري 108 12 22 8 18 18 16 - 14
5 Italy ألفا تاوري 46 2 6 1 1 8 21 6 1
6 United Kingdom أستون مارتن رايسينغ 44 1 4 - - 14 18 3 4
7 France ألبين 31 - 3 10 2 2 8 4 2
8 Italy ألفا روميو 2 - - - - 1 1 - -
9 United Kingdom ويليامز   - - - - - - - -
10 United States فريق هاس اف1   - - - - - - - -
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