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فورمولا 1 / جائزة روسيا الكبرى / النتائج

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة روسيا الكبرى

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ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة روسيا الكبرى
من قبل:

استغلّ فالتيري بوتاس انتصاره بجائزة روسيا الكبرى للفورمولا واحد ليُقلّص الفارق مع زميله لويس هاميلتون المتصدّر.

ترتيب بطولة السائقين:

المركز السائق النقاط Austria Austria Hungary United Kingdom United Kingdom Spain Belgium Italy Italy Russian Federation
1 United Kingdom لويس هاميلتون 205 12/4 25/1 26/1 25/1 19/2 25/1 25/1 7/7 26/1 15/3
2 Finland فالتيري بوتاس 161 25/1 18/2 15/3 - 15/3 16/3 18/2 10/5 18/2 26/1
3 Netherlands ماكس فيرشتابن 128 - 15/3 18/2 19/2 25/1 18/2 15/3 - - 18/2
4 United Kingdom لاندو نوريس 65 16/3 10/5 - 10/5 2/9 1/10 6/7 12/4 8/6 -
5 Thailand ألكسندر ألبون 64 - 12/4 10/5 4/8 10/5 4/8 8/6 - 15/3 1/10
6 Australia دانيال ريكاردو 63 - 4/8 4/8 12/4 - - 13/4 8/6 12/4 10/5
7 Monaco شارل لوكلير 57 18/2 - - 15/3 12/4 - - - 4/8 8/6
8 Canada لانس سترول 57 - 6/7 12/4 2/9 8/6 12/4 2/9 15/3 - -
9 Mexico سيرجيو بيريز 56 8/6 8/6 6/7 - - 10/5 1/10 1/10 10/5 12/4
10 France بيير غاسلي 45 6/7 - - 6/7 - 2/9 4/8 25/1 - 2/9
11 Spain كارلوس ساينز الإبن 41 10/5 3/9 2/9 - - 8/6 - 18/2 - -
12 France إستيبان أوكون 36 4/8 - - 8/6 4/8 - 10/5 4/8 - 6/7
13 Germany سيباستيان فيتيل 17 1/10 - 8/6 1/10 - 6/7 - - 1/10 -
14 Russian Federation دانييل كفيات 14 - 1/10 - - 1/10 - - 2/9 6/7 4/8
15 Germany نيكو هلكنبرغ 6 - - - - 6/7 - - - - -
16 Finland كيمي رايكونن 2 - - - - - - - - 2/9 -
17 Italy أنطونيو جيوفينازي 2 2/9 - - - - - - - - -
18 Denmark كيفن ماغنوسن 1 - - 1/10 - - - - - - -
19 Canada نيكولاس لاتيفي   - - - - - - - - - -
20 United Kingdom جورج راسل   - - - - - - - - - -
21 France رومان غروجان   - - - - - - - - - -

ترتيب بطولة الصانعين:

المركز قائمة الفرق النقاط Austria Austria Hungary United Kingdom United Kingdom Spain Belgium Italy Italy Russian Federation
1 Germany مرسيدس 366 37 43 41 25 34 41 43 17 44 41
2 Austria ريد بُل ريسينغ 192 - 27 28 23 35 22 23 - 15 19
3 United Kingdom مكلارين 106 26 13 2 10 2 9 6 30 8 -
4 France فريق رينو اف1 99 4 4 4 20 4 - 23 12 12 16
5 Canada ريسينغ بوينت 92 8 14 18 2 14 22 3 16 10 12
6 Italy فيراري 74 19 - 8 16 12 6 - - 5 8
7 Italy تورو روسو 59 6 1 - 6 1 2 4 27 6 6
8 Italy ألفا روميو 4 2 - - - - - - - 2 -
9 United States فريق هاس اف1 1 - - 1 - - - - - - -
10 United Kingdom ويليامز   - - - - - - - - - -
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الكاتب مروان الوافي

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