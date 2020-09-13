ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة توسكانا الكبرى 2020
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عزّز لويس هاميلتون من صدارته للترتيب العام لبطولة العالم للفورمولا واحد عبر انتصاره في موجيللو وانسحاب منافسة ماكس فيرشتابن المبكّر واكتفاء زميله فالتيري بوتاس بالمركز الثاني.
بطولة السائقين:
|المركز
|السائق
|النقاط
|1
|لويس هاميلتون
|190
|12/4
|25/1
|26/1
|25/1
|19/2
|25/1
|25/1
|7/7
|26/1
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|فالتيري بوتاس
|135
|25/1
|18/2
|15/3
|-
|15/3
|16/3
|18/2
|10/5
|18/2
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|ماكس فيرشتابن
|110
|-
|15/3
|18/2
|19/2
|25/1
|18/2
|15/3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|لاندو نوريس
|65
|16/3
|10/5
|-
|10/5
|2/9
|1/10
|6/7
|12/4
|8/6
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|ألكسندر ألبون
|63
|-
|12/4
|10/5
|4/8
|10/5
|4/8
|8/6
|-
|15/3
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|لانس سترول
|57
|-
|6/7
|12/4
|2/9
|8/6
|12/4
|2/9
|15/3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|دانيال ريكاردو
|53
|-
|4/8
|4/8
|12/4
|-
|-
|13/4
|8/6
|12/4
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|شارل لوكلير
|49
|18/2
|-
|-
|15/3
|12/4
|-
|-
|-
|4/8
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|سيرجيو بيريز
|44
|8/6
|8/6
|6/7
|-
|-
|10/5
|1/10
|1/10
|10/5
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|بيير غاسلي
|43
|6/7
|-
|-
|6/7
|-
|2/9
|4/8
|25/1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|كارلوس ساينز الإبن
|41
|10/5
|3/9
|2/9
|-
|-
|8/6
|-
|18/2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|12
|إستيبان أوكون
|30
|4/8
|-
|-
|8/6
|4/8
|-
|10/5
|4/8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|13
|سيباستيان فيتيل
|17
|1/10
|-
|8/6
|1/10
|-
|6/7
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|14
|دانييل كفيات
|10
|-
|1/10
|-
|-
|1/10
|-
|-
|2/9
|6/7
|-
|-
|-
|-
|-
|15
|نيكو هلكنبرغ
|6
|-
|-
|-
|-
|6/7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|16
|كيمي رايكونن
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|17
|أنطونيو جيوفينازي
|2
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|كيفن ماغنوسن
|1
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|19
|نيكولاس لاتيفي
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|جورج راسل
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|رومان غروجان
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
بطولة الصانعين:
|المركز
|قائمة الفرق
|النقاط
|1
|مرسيدس
|325
|37
|43
|41
|25
|34
|41
|43
|17
|44
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|ريد بُل ريسينغ
|173
|-
|27
|28
|23
|35
|22
|23
|-
|15
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|مكلارين
|106
|26
|13
|2
|10
|2
|9
|6
|30
|8
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|ريسينغ بوينت
|92
|8
|14
|18
|2
|14
|22
|3
|16
|10
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|فريق رينو اف1
|83
|4
|4
|4
|20
|4
|-
|23
|12
|12
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|فيراري
|66
|19
|-
|8
|16
|12
|6
|-
|-
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|تورو روسو
|53
|6
|1
|-
|6
|1
|2
|4
|27
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|ألفا روميو
|4
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|فريق هاس اف1
|1
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|ويليامز
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
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