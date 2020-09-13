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ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة توسكانا الكبرى 2020

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ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة توسكانا الكبرى 2020

عزّز لويس هاميلتون من صدارته للترتيب العام لبطولة العالم للفورمولا واحد عبر انتصاره في موجيللو وانسحاب منافسة ماكس فيرشتابن المبكّر واكتفاء زميله فالتيري بوتاس بالمركز الثاني.

بطولة السائقين:

المركز السائق النقاط Austria Austria Hungary United Kingdom United Kingdom Spain Belgium Italy Italy Russian Federation Germany Portugal Italy United Arab Emirates
1 United Kingdom لويس هاميلتون 190 12/4 25/1 26/1 25/1 19/2 25/1 25/1 7/7 26/1 - - - - -
2 Finland فالتيري بوتاس 135 25/1 18/2 15/3 - 15/3 16/3 18/2 10/5 18/2 - - - - -
3 Netherlands ماكس فيرشتابن 110 - 15/3 18/2 19/2 25/1 18/2 15/3 - - - - - - -
4 United Kingdom لاندو نوريس 65 16/3 10/5 - 10/5 2/9 1/10 6/7 12/4 8/6 - - - - -
5 Thailand ألكسندر ألبون 63 - 12/4 10/5 4/8 10/5 4/8 8/6 - 15/3 - - - - -
6 Canada لانس سترول 57 - 6/7 12/4 2/9 8/6 12/4 2/9 15/3 - - - - - -
7 Australia دانيال ريكاردو 53 - 4/8 4/8 12/4 - - 13/4 8/6 12/4 - - - - -
8 Monaco شارل لوكلير 49 18/2 - - 15/3 12/4 - - - 4/8 - - - - -
9 Mexico سيرجيو بيريز 44 8/6 8/6 6/7 - - 10/5 1/10 1/10 10/5 - - - - -
10 France بيير غاسلي 43 6/7 - - 6/7 - 2/9 4/8 25/1 - - - - - -
11 Spain كارلوس ساينز الإبن 41 10/5 3/9 2/9 - - 8/6 - 18/2 - - - - - -
12 France إستيبان أوكون 30 4/8 - - 8/6 4/8 - 10/5 4/8 - - - - - -
13 Germany سيباستيان فيتيل 17 1/10 - 8/6 1/10 - 6/7 - - 1/10 - - - - -
14 Russian Federation دانييل كفيات 10 - 1/10 - - 1/10 - - 2/9 6/7 - - - - -
15 Germany نيكو هلكنبرغ 6 - - - - 6/7 - - - - - - - - -
16 Finland كيمي رايكونن 2 - - - - - - - - 2/9 - - - - -
17 Italy أنطونيو جيوفينازي 2 2/9 - - - - - - - - - - - - -
18 Denmark كيفن ماغنوسن 1 - - 1/10 - - - - - - - - - - -
19 Canada نيكولاس لاتيفي   - - - - - - - - - - - - - -
20 United Kingdom جورج راسل   - - - - - - - - - - - - - -
21 France رومان غروجان   - - - - - - - - - - - - - -

بطولة الصانعين:

المركز قائمة الفرق النقاط Austria Austria Hungary United Kingdom United Kingdom Spain Belgium Italy Italy Russian Federation Germany Portugal Italy United Arab Emirates
1 Germany مرسيدس 325 37 43 41 25 34 41 43 17 44 - - - - -
2 Austria ريد بُل ريسينغ 173 - 27 28 23 35 22 23 - 15 - - - - -
3 United Kingdom مكلارين 106 26 13 2 10 2 9 6 30 8 - - - - -
4 Canada ريسينغ بوينت 92 8 14 18 2 14 22 3 16 10 - - - - -
5 France فريق رينو اف1 83 4 4 4 20 4 - 23 12 12 - - - - -
6 Italy فيراري 66 19 - 8 16 12 6 - - 5 - - - - -
7 Italy تورو روسو 53 6 1 - 6 1 2 4 27 6 - - - - -
8 Italy ألفا روميو 4 2 - - - - - - - 2 - - - - -
9 United States فريق هاس اف1 1 - - 1 - - - - - - - - - - -
10 United Kingdom ويليامز   - - - - - - - - - - - - - -
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